На Курщине северокорейский солдат пытается сбить украинский дрон-камикадзе и через мгновение погибает. ВИДЕО из нагрудной камеры

В Курской области северокорейский солдат, вооруженный самозарядным карабином, пытался сбить украинский беспилотник. Солдат, не имея надлежащих средств противовоздушной обороны, стал мишенью для дрона-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, наемника из Северной Кореи наш оператор беспилотника ликвидировал.

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