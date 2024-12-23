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На Курщине северокорейский солдат пытается сбить украинский дрон-камикадзе и через мгновение погибает. ВИДЕО из нагрудной камеры

В Курской области северокорейский солдат, вооруженный самозарядным карабином, пытался сбить украинский беспилотник. Солдат, не имея надлежащих средств противовоздушной обороны, стал мишенью для дрона-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, наемника из Северной Кореи наш оператор беспилотника ликвидировал.

Смотрите: Оккупант встретил свою смерть в нужнике. ВИДЕО
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Топ комментарии
+11
в нього є нагрудна камера й самозарядний карабін часів 2 світової... відео з серії - я зняв, я зняв...
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23.12.2024 16:31
+11
СКС. Самозарядний карабін Сімонова... Був на озброєнні Радянської армії до середини 70-х
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23.12.2024 16:38
+9
Косоглазые еволюционируют. Уже нагрудные камеры у них появились. Скоро и дронами и ребами начнут управлять. Пока США деградирует и надеются на мир
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23.12.2024 16:41
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в нього є нагрудна камера й самозарядний карабін часів 2 світової... відео з серії - я зняв, я зняв...
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23.12.2024 16:31 Ответить
я не вірю своїм очам - що у нього карабін - панове це гойда!
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23.12.2024 20:53 Ответить
"Солдат, не маючи належних засобів протиповітряної оборони" ..так пишуть ніби ЗСУ мають належні особисті засоби ППО проти дронів.
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23.12.2024 16:32 Ответить
Порошенко передав військовим партію детекторів дронів "Цукорок"
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23.12.2024 16:56 Ответить
Наші хлопці кажуть шо з мисливськоі рушниці можна дрони збивати
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23.12.2024 16:34 Ответить
Был случай что и банкой с соленьями сбивали 🤔
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23.12.2024 16:38 Ответить
можна і більше шансів збити з ружбайки шротом, чим з карабіна
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23.12.2024 17:54 Ответить
На видео что-то типо мосинки северокорейского разлива?
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23.12.2024 16:36 Ответить
СКС. Самозарядний карабін Сімонова... Був на озброєнні Радянської армії до середини 70-х
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23.12.2024 16:38 Ответить
Ще у 1987-му був. Я з ним служити починав. У 1988-му замінили на АКМ.
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23.12.2024 16:43 Ответить
Дивлячись, ДЕ ти служив... Якщо не в бойових частинах, то, можливо, і зберігали десь...
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23.12.2024 16:47 Ответить
Учбова частина ППО.
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23.12.2024 17:05 Ответить
Я ж про це і кажу... А я в "учебці" вже з АКМ-ом ходив...
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23.12.2024 17:34 Ответить
А я уже в 1975 сменил АКМ на АК-74. После 7, 62 не понравился.
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23.12.2024 16:54 Ответить
У ЧОПах і ВОХРі і 90-х було. Кацапи крупського і на тепер ним охороняють. А може і кабаєва. Для красоти.
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23.12.2024 17:31 Ответить
А, що - у кацапів уже "АКМ-ми" закінчилися? Чи патрони економить стали? Чи, може, "чучхеїсту" дали більш звичну, для нього, зброю?(так само, як в 1941-му мобілізованих почали озброювать "мосінками" - бо СВТ потрапило німцям у трофеї...
Я служив строкову у 1979-му. Так вже тоді в армії СКС-и були зняті з озброєння - тільки для "парадних розрахунків", у пірамідах, зберігали...
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23.12.2024 16:36 Ответить
Кстати СКС в Украине переработали кардинально, сделали бул-пап, это когда магазин за ручкой. Самое идеальное из чего я стрелял - это именно украинский СКС бул-пап. Сбалансирован идеально, отдача минимальная (если сравнивать с калашом то отдачи вообще нет). Хорошая кучность и точность
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23.12.2024 16:44 Ответить
150 метров максимум.
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23.12.2024 16:47 Ответить
Бул-пап это оружие ближнего боя. Короткое, но с длинным стволом. Удобное, сбалансированое, мощное и и без сильной отдачи (понятное дело что в купе с доп прибамбасами)
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23.12.2024 17:09 Ответить
СКС-а такого не бачив. Ти не плутаєш? Булл-пап робили не з СКС, а з ПК. Залишали ствольну коробку та кулеметний ствол. Замість приклада ставили "затильник-амортизатор, а ручку управління вогнем переносили вперед. З такого стріляв і я... Ще з тої моделі, де скоба затвора ще залишалася на стандартному місці, і стрілять "лівшам" не можна було - бо скобою могло розбить лице...
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23.12.2024 16:53 Ответить
Не путаю. Изначально СКС Булпап наши самоделкины сделали только в гражданском варианте. Я стрелял из такого в тире 7,62 в Полтаве в 2015г. Сейчас его вроде на поток поставили и для военных в том числе. По отзывам его любят именно в боях на коротких дистанциях
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23.12.2024 17:15 Ответить
А чи не краще зробить з АКМ-а? СКС же не стріляє автоматичним вогнем - тільки одиночними... А для бою на коротких дистанціях саме автоматичний - найбільш ефективний...
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23.12.2024 17:20 Ответить
Это гражданский вариант не стреляет очередями. Ну такое ограничение для гражданских. А военный может
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23.12.2024 17:26 Ответить
Як? Хіба що могли скопіювать з китайського "Тип 68"... Це СКС, але з іншим затвором і можливістю ведення автоматичного вогню...
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23.12.2024 17:33 Ответить
https://sergant.com.ua/ua/p701001052-lozha-sks-bullpap.html Було таке для СКС. Для Форт 805, котрий АКМ, теж було.
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23.12.2024 17:40 Ответить
можливо це корейські кавалєрісти, тому і озброєні карабінами.
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23.12.2024 16:45 Ответить
ВОХРа несла охорону військових об'єктів саме з СКС
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23.12.2024 17:06 Ответить
ВОХР - це "вневедомственная охрана". А я писав про АРМІЮ...
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23.12.2024 17:27 Ответить
А нагрудна камера попала до пілота БПЛА разом із тілом "кндр"івця? Чи зняв "із тіла"...?
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23.12.2024 16:37 Ответить
через тлф до гуглу на ютьюб)
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23.12.2024 16:48 Ответить
... була пряма трансляція?
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23.12.2024 17:17 Ответить
Косоглазые еволюционируют. Уже нагрудные камеры у них появились. Скоро и дронами и ребами начнут управлять. Пока США деградирует и надеются на мир
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23.12.2024 16:41 Ответить
Бадубе будібайта... Амінь.
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23.12.2024 16:42 Ответить
сам вдрєбєзгі, а флешка зберіглась. Передадуть в армію ына для подальшого набуття військового досвіду.
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23.12.2024 16:43 Ответить
Дивно що він з лука стрілами у нього не стріляв...
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23.12.2024 17:03 Ответить
Настрілявся перед смертю.
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23.12.2024 17:46 Ответить
Виявляється, піззєц теж любить робити селфі!
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23.12.2024 18:45 Ответить
Ще на одного собакоїда менше!
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23.12.2024 18:45 Ответить
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23.12.2024 20:55 Ответить
 
 