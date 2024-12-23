На Курщине северокорейский солдат пытается сбить украинский дрон-камикадзе и через мгновение погибает. ВИДЕО из нагрудной камеры
В Курской области северокорейский солдат, вооруженный самозарядным карабином, пытался сбить украинский беспилотник. Солдат, не имея надлежащих средств противовоздушной обороны, стал мишенью для дрона-камикадзе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, наемника из Северной Кореи наш оператор беспилотника ликвидировал.
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показать весь комментарий23.12.2024 16:31
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показать весь комментарий23.12.2024 16:41
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Я служив строкову у 1979-му. Так вже тоді в армії СКС-и були зняті з озброєння - тільки для "парадних розрахунків", у пірамідах, зберігали...