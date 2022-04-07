Узнали по красному маникюру: история Ирины из Бучи, фото которой напечатали СМИ по всему миру. ВИДЕО

52-летнюю Ирину Филькину узнала мастер, делавшая ей маникюр. Родные женщины до сих пор не обнаружили ее тело.

Об этом говорится в сюжете ТСН сообщает Цензор.НЕТ.

Ирину узнала Анастасия - жительница Бучи, работающая мастером маникюра и обучающая женщин делать макияж.

"Эта женщина – это моя клиентка, Ирина, которая приходила ко мне на курсы макияжа для себя. Мы купили ей набор косметики, она так радовалась, что сможет сама краситься, что сможет посещать концерты с девушками", – рассказала она.

Родных Ирины девушка не знала, поэтому написала пост в Инстаграме, в надежде, что те увидят, и они увидели. Женщина исчезла еще в начале марта. Война застала ее на работе, поэтому она уехала взять вещи, чтобы вернуться на работу, рассказывает ее родная сестра.

"Транспорт уже не ходил. Она у сотрудника попросила велосипед и уехала домой. Она была на связи со своими девушками, с дочерью, с Оличкой. Они ее просили, чтобы она не ехала", - рассказывает сестра убитой Светлана.

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Но Ирина не слушала. Как и тогда, когда дочь уговаривала переехать в более безопасные регионы.

"Я прочла, что там много россиян, они убивают… Я сказала маме бежать, там эвакуационный поезд. На что она ответила: "Не волнуйся, это же твоя мама, она всегда со всем справится. Мама тебя любит. Говорит, давай, потому что тяжело крутить педали..." – вспоминает дочь Ольга Филькина.

Найти тело Ирины в столичных моргах пока не удается. Из пригорода новостей тоже нет. Имея даже яркие признаки, такие как маникюр, шрам на руке и особенности зубов.

"Когда меня спрашивают о маме, я говорю: представьте себе, если она даже своей частицей, своей рукой смогла обратить к себе так много внимания, и открыть так много сердец, что она могла бы сделать своей душой, если была бы жива", - – рассказывает дочь.

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Родные Ирины Филькиной все же надеются найти и похоронить ее, как положено. В память о ней дочери сегодня основали благотворительный фонд, чтобы помогать другим, кто так же, как они, потерял родных во время российских зверств в Украине.