110 ОМБр о расстреле пленных на Времевском выступлении: На позиции было 6 воинов, двое погибли от артобстрела, четырех - казнили
Оккупанты расстреляли четырех украинских военнослужащих 110 отдельной механизированной бригады в районе Времевского выступа, двое воинов бригады, которые находились на позиции, погибли в результате обстрела.
Видео расстрела украинских военнослужащих утром 22 декабря опубликовали в Telegram батальона беспилотных систем 110 ОМБр. Эту информацию изданию "Суспільне Донбас" по телефону также подтвердил пресс-офицер 110 отдельной механизированной бригады имени Марка Безручко Иван Секач, информирует Цензор.НЕТ.
По словам военного, оккупанты расстреляли четырех бойцов бригады в районе Времевского выступа.
На их позиции было шесть человек. Начался артобстрел. С их доклада знаем, что двое военнослужащих погибли от обстрела. Четверо оказались в окружении", - рассказал Секач.
О том, что четырех военнослужащих расстреляли, узнали из перехваченных российских разговоров, рассказал пресс-офицер 110 бригады. Также удалось найти видео с дрона, на котором удалось зафиксировать момент расстрела пленных бойцов.
Российские командиры отдают приказ на расстрел украинских военнопленных, чтобы не сбавлять темпы наступления
"Все официально поданы как без вести пропавшие, потому что доступа к телам пока нет", - рассказал Иван Секач.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что оккупанты в очередной раз расстреляли украинских военных, которые сдавались в плен, попав в окружение. По данным Лубинца, только за 2024 год рашисты расстреляли 109 украинских военнопленных.
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А інша родина так і ніх не можуть знайти, тому що там багато хто попав в оточення, або загинув.
А ще є родина в яких син загинув, тому що снаряд прилетів по складу і екпертизу уже роблять більше року а рештки десь під Дніпром поховали, десь там є, невідомих ховають. Я вже не кажу як до убитих горем батьків ставились, там де вони хотіли щось взнати. От всі бачили що вони зайшли в той склад перед прильотом, і там небуло варіантів більше. Просто рештки важко опізнати. То чому їх не віднести до загиблих, які вони нах... пропавші там безвісті.
Не бачу в цьому нічого нормального і це повністю вбиває мотивацію.
- чому не вдалось вивезти або врятувати цих воїнів? чому вони здавались у полон коли перевага була незначною, на 1-2 рашистів? можливо у них не було достатньо зброї? на відео співвідношення до атакуючих майже 1:1, можливо замість дрона спостерігача потрібен був бомбер для підтримки? дивно все якось
наперно вони там потрібніше ... але це таке .... а 5 FPV-дронів могли спасти життя 5 героїв.
1100 FPV-дронів, "Мавіки", 12 купольних РЕБів "Шатро", EcoFlow та техніку передали у 10 підрозділів на Сумщину.
https://censor.net/ua/photonews/3526334/poroshenko-pryviz-dopomogu-nashym-*******-na-sumschynu
Джерело: https://censor.net/ua/p3526334
... ВІЧНА СЛАВА ПОЛЕГЛИМ ГЕРОЯМ УКРАЇНИ!...
Де я піарю якусь людину ?
Де вони потрібні, їх нема, напевно на Сумськом катастрофічніші темпи наступу.....
де 5 FPV-дронів могли спасти життя 5 героїв. Це цінізм.
Слава Героям.