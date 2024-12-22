РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12957 посетителей онлайн
Новости
7 367 29
военнопленные (990) расстрел (483) военные преступления (1376) 110 отдельная механизированная бригада (86)

110 ОМБр о расстреле пленных на Времевском выступлении: На позиции было 6 воинов, двое погибли от артобстрела, четырех - казнили

Росіяни розстрілюють наших полонених

Оккупанты расстреляли четырех украинских военнослужащих 110 отдельной механизированной бригады в районе Времевского выступа, двое воинов бригады, которые находились на позиции, погибли в результате обстрела.

Видео расстрела украинских военнослужащих утром 22 декабря опубликовали в Telegram батальона беспилотных систем 110 ОМБр. Эту информацию изданию "Суспільне Донбас" по телефону также подтвердил пресс-офицер 110 отдельной механизированной бригады имени Марка Безручко Иван Секач, информирует Цензор.НЕТ.

По словам военного, оккупанты расстреляли четырех бойцов бригады в районе Времевского выступа.

На их позиции было шесть человек. Начался артобстрел. С их доклада знаем, что двое военнослужащих погибли от обстрела. Четверо оказались в окружении", - рассказал Секач.

О том, что четырех военнослужащих расстреляли, узнали из перехваченных российских разговоров, рассказал пресс-офицер 110 бригады. Также удалось найти видео с дрона, на котором удалось зафиксировать момент расстрела пленных бойцов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лубинец обратится к ООН и Красному Кресту из-за расстрела оккупантами пяти украинских военнопленных

Российские командиры отдают приказ на расстрел украинских военнопленных, чтобы не сбавлять темпы наступления

"Все официально поданы как без вести пропавшие, потому что доступа к телам пока нет", - рассказал Иван Секач.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что оккупанты в очередной раз расстреляли украинских военных, которые сдавались в плен, попав в окружение. По данным Лубинца, только за 2024 год рашисты расстреляли 109 украинских военнопленных.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+23
Земля пухом воїнам
показать весь комментарий
22.12.2024 15:30
+19
Це ще раз доводить що рашисти варвари ,для них жодних правил не існує це здичавіла орда ,тільки знищувати цю мерзоту.
показать весь комментарий
22.12.2024 15:36
+16
"вдалось знайти відео з дрона, на якому вдалось зафіксувати момент розстрілу"
- чому не вдалось вивезти або врятувати цих воїнів? чому вони здавались у полон коли перевага була незначною, на 1-2 рашистів? можливо у них не було достатньо зброї? на відео співвідношення до атакуючих майже 1:1, можливо замість дрона спостерігача потрібен був бомбер для підтримки? дивно все якось
показать весь комментарий
22.12.2024 15:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Земля пухом воїнам
показать весь комментарий
22.12.2024 15:30 Ответить
Кожен військовий злочинець буде знайдений і страчений.
показать весь комментарий
22.12.2024 15:34 Ответить
Так а що їх шукати - там як кордон України перетнув у напрямку боліт ,кого не побачиш - усі злочинці , бо одноголосно ***** підтримують .
показать весь комментарий
22.12.2024 18:49 Ответить
Це ще раз доводить що рашисти варвари ,для них жодних правил не існує це здичавіла орда ,тільки знищувати цю мерзоту.
показать весь комментарий
22.12.2024 15:36 Ответить
А чому вони потрапили в оточення? Командування погано спланувало операцію?
показать весь комментарий
22.12.2024 15:44 Ответить
Коли командування, а коли суміжники драпанули і тому ті, хто залишились - опинились в оточенні. Ми не знаємо достеменно, як було у даному випадкові.
показать весь комментарий
22.12.2024 15:55 Ответить
На войне всякое случается...
показать весь комментарий
22.12.2024 16:38 Ответить
Треба якось змінювати законодавство щодо так званих пропавших безвісті щодо загибелі яких є або відеодокази або свідчення, можна хоча б судами якось визнавати.
показать весь комментарий
22.12.2024 15:46 Ответить
Відповідно до частини шостої статті 9 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", збережено виплати для військовослужбовців, які зникли безвісти. До таких виплат належать:
Посадовий оклад - визначений за останнім місцем служби.
Оклад за військовим званням.
Надбавки за вислугу років.
Інші щомісячні додаткові види грошового забезпечення.

Виплати за зниклого безвісти військовослужбовця можуть отримати:
Дружина або чоловік. У разі відсутності подружжя, виплати переходять до повнолітніх дітей, які проживають разом із дружиною або чоловіком.
Законні представники. До них належать опікуни, піклувальники чи усиновлювачі неповнолітніх дітей або інвалідів з дитинства, незалежно від віку.
Особи на утриманні військовослужбовця.
Батьки, якщо військовослужбовець не перебуває у шлюбі і не має дітей.
показать весь комментарий
22.12.2024 16:14 Ответить
Взагалі по посиланню гарно і детально розписано але є ті що зникли раніше до прийняття цих змін, друге є затримки по неохідних документах.
https://kerimovpartners.com/poleznoe/bezvisti-znikli-rekomendaczi%D1%97-algoritm-dij/
показать весь комментарий
22.12.2024 17:08 Ответить
Якби ви читали уважно мова йде за визнання загиблим в бою того хто пропав безвісті але тіла немає, хоча є докази загибелі наприклад свідчення побратимів або відеодокази.
показать весь комментарий
22.12.2024 17:17 Ответить
Поки немає тіла і відповідно свідоцтва про смерть, боєць вважається безвісти зниклим, хоч 10 свідків бачили смерть. І відповідно статусу безвісти зниклого мають нараховуватись виплати родині.
показать весь комментарий
22.12.2024 21:15 Ответить
Був якось випадок в нашій бригаді, снаряд влучив у бліндаж, де мало бути 5 бійців. Бліндаж вщент. На всіх 5 зробили наказ про загибель і відіслали витяги з нього в РТЦК, повідомили рідних. А потім виявилось, що 2 бійця вижили і знаходяться в полоні. Це був капець. Перевести людину, визнану померлою в розряд безвісти зниклих (такий статус і у полонених) досить непросто, я вже мовчу про психологічну травму рідним.
показать весь комментарий
22.12.2024 21:27 Ответить
Тому що треба, це все спрощувати в період війни, я знаю деякі випадки, коли до цього часу за 2 роки, родичі немають ніякого статусу, від них всі відхрещуються. Одні знайшли інформацію від бійця, що повернувся з полону, що бачив як чоловік загинув. І що тепер з тієї інформації ніх...

А інша родина так і ніх не можуть знайти, тому що там багато хто попав в оточення, або загинув.

А ще є родина в яких син загинув, тому що снаряд прилетів по складу і екпертизу уже роблять більше року а рештки десь під Дніпром поховали, десь там є, невідомих ховають. Я вже не кажу як до убитих горем батьків ставились, там де вони хотіли щось взнати. От всі бачили що вони зайшли в той склад перед прильотом, і там небуло варіантів більше. Просто рештки важко опізнати. То чому їх не віднести до загиблих, які вони нах... пропавші там безвісті.

Не бачу в цьому нічого нормального і це повністю вбиває мотивацію.
показать весь комментарий
22.12.2024 21:50 Ответить
Ну, я ще у 2022 році казав, що в нашій армії через дупу роблять все, крім проктології. На жаль, помітних змін до сьогодні я не бачу.
показать весь комментарий
22.12.2024 23:21 Ответить
"вдалось знайти відео з дрона, на якому вдалось зафіксувати момент розстрілу"
- чому не вдалось вивезти або врятувати цих воїнів? чому вони здавались у полон коли перевага була незначною, на 1-2 рашистів? можливо у них не було достатньо зброї? на відео співвідношення до атакуючих майже 1:1, можливо замість дрона спостерігача потрібен був бомбер для підтримки? дивно все якось
показать весь комментарий
22.12.2024 15:56 Ответить
бомбер для підтримки?
наперно вони там потрібніше ... але це таке .... а 5 FPV-дронів могли спасти життя 5 героїв.

1100 FPV-дронів, "Мавіки", 12 купольних РЕБів "Шатро", EcoFlow та техніку передали у 10 підрозділів на Сумщину.

https://censor.net/ua/photonews/3526334/poroshenko-pryviz-dopomogu-nashym-*******-na-sumschynu

Джерело: https://censor.net/ua/p3526334
показать весь комментарий
22.12.2024 16:10 Ответить
до чого цей ваш коментар? піар допомоги Порошенка? він вас просив про таке?- цинічно досить виглядає .

... ВІЧНА СЛАВА ПОЛЕГЛИМ ГЕРОЯМ УКРАЇНИ!...
показать весь комментарий
22.12.2024 16:23 Ответить
цинічно виглядає піар НЕ допомоги.
Де я піарю якусь людину ?

Де вони потрібні, їх нема, напевно на Сумськом катастрофічніші темпи наступу.....

де 5 FPV-дронів могли спасти життя 5 героїв. Це цінізм.
Слава Героям.
показать весь комментарий
22.12.2024 17:30 Ответить
Не менше 6-7 їх було
показать весь комментарий
22.12.2024 16:35 Ответить
Прекрасний комент від тилового щура
показать весь комментарий
22.12.2024 16:41 Ответить
Цікаво,вам-ботам лугандонським ,кацапи убд видають:
показать весь комментарий
23.12.2024 03:02 Ответить
На відео видно, що вбили 5
показать весь комментарий
22.12.2024 16:37 Ответить
"... аби не зменшувати темпи наступу." Більшу дурницю ще не вигадали ? Не малюйте картину кацапського наступу на швидкостях БМВ. Вбивають, бо мають наказ вбивати. Не виконають, їх вб'ють. Ті, хто йдуть за ними. Вони не переймаються обмінами, бо полонені що кацапи, що наші для них вже трупи.
показать весь комментарий
22.12.2024 18:25 Ответить
Вічна пам'ять Воїнам
показать весь комментарий
23.12.2024 03:28 Ответить
 
 