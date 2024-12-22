110 ОМБр о расстреле пленных на Времевском выступлении: На позиции было 6 воинов, двое погибли от артобстрела, четырех - казнили

Оккупанты расстреляли четырех украинских военнослужащих 110 отдельной механизированной бригады в районе Времевского выступа, двое воинов бригады, которые находились на позиции, погибли в результате обстрела.

Видео расстрела украинских военнослужащих утром 22 декабря опубликовали в Telegram батальона беспилотных систем 110 ОМБр. Эту информацию изданию "Суспільне Донбас" по телефону также подтвердил пресс-офицер 110 отдельной механизированной бригады имени Марка Безручко Иван Секач, информирует Цензор.НЕТ.

По словам военного, оккупанты расстреляли четырех бойцов бригады в районе Времевского выступа.

На их позиции было шесть человек. Начался артобстрел. С их доклада знаем, что двое военнослужащих погибли от обстрела. Четверо оказались в окружении", - рассказал Секач.

О том, что четырех военнослужащих расстреляли, узнали из перехваченных российских разговоров, рассказал пресс-офицер 110 бригады. Также удалось найти видео с дрона, на котором удалось зафиксировать момент расстрела пленных бойцов.

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"Все официально поданы как без вести пропавшие, потому что доступа к телам пока нет", - рассказал Иван Секач.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что оккупанты в очередной раз расстреляли украинских военных, которые сдавались в плен, попав в окружение. По данным Лубинца, только за 2024 год рашисты расстреляли 109 украинских военнопленных.