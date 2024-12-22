Лубинец обратится к ООН и Красному Кресту из-за расстрела оккупантами пяти украинских военнопленных

Оккупанты расстреляли группу из 5 пленных украинских военных.

Об этом сообщил в телеграмм-канале уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что 110 ОМБр им. генерал-хорунжего Марка Безручко распространила видео с очередным преступлением россиян - расстрелом воинов, которые сдались в плен.

"Из видео видно, как российские солдаты расстреляли пятерых украинских пленных защитников. Сообщу об этом факте ООН и МККК. Российские военные преступники, которые расстреливают украинских военнопленных, должны предстать перед международным трибуналом и понести самое суровое наказание, предусмотренное законом!", - отмечает омбудсмен.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что оккупанты в очередной раз расстреляли украинских военных, которые сдавались в плен, попав в окружение.

Ранее Лубинец сообщал, что только за 2024 год рашисты расстреляли 109 украинских военнопленных.