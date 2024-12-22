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армия РФ (18012) военнопленные (990) расстрел (483) Лубинец Дмитрий (421) военные преступления (1376)

Лубинец обратится к ООН и Красному Кресту из-за расстрела оккупантами пяти украинских военнопленных

Розстріл полонених

Оккупанты расстреляли группу из 5 пленных украинских военных.

Об этом сообщил в телеграмм-канале уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что 110 ОМБр им. генерал-хорунжего Марка Безручко распространила видео с очередным преступлением россиян - расстрелом воинов, которые сдались в плен.

"Из видео видно, как российские солдаты расстреляли пятерых украинских пленных защитников. Сообщу об этом факте ООН и МККК. Российские военные преступники, которые расстреливают украинских военнопленных, должны предстать перед международным трибуналом и понести самое суровое наказание, предусмотренное законом!", - отмечает омбудсмен.

Также читайте: Случаев расстрела оккупантами пленных украинских воинов стало больше, - Лубинец

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что оккупанты в очередной раз расстреляли украинских военных, которые сдавались в плен, попав в окружение.

Ранее Лубинец сообщал, что только за 2024 год рашисты расстреляли 109 украинских военнопленных.
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Топ комментарии
+17
100500 безтолкове звернення Лубінця. Краще б розповіли ,чому наші воїни в черговий раз в оточенні опинилися.
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22.12.2024 12:58
+8
Кацапе, думай про своїх родичів, що в параші підписують контракти.
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22.12.2024 13:02
+7
Перестаньте смешить народ Украины, какое ООН, это всё равно, что написать в Спортлото!

Выходите из этой сраной организации, покажите миру, что она ничего не стоит!
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22.12.2024 13:06
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100500 безтолкове звернення Лубінця. Краще б розповіли ,чому наші воїни в черговий раз в оточенні опинилися.
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22.12.2024 12:58 Ответить
Звертаться потрібно до спєців СБУ чи ГУР.
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22.12.2024 13:00 Ответить
А вони подіями на фронті керують? Чи ви підозрюєте командирів які до цього доводять ситуацію?
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22.12.2024 13:23 Ответить
Ага, наприклад до Буданова. Ще один казкар.
Казкар, якому хтось і чомусь вже малює передвиборчі рейтинги, хоча незрозуміло за який .....
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22.12.2024 13:53 Ответить
Небензя ригоче з недолугості ООН і продовжую своє, бо дуже тепле місце.
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22.12.2024 12:58 Ответить
Кацапе, думай про своїх родичів, що в параші підписують контракти.
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22.12.2024 13:02 Ответить
На цензорі багато таких, і переважно з іноземними прапорцями,...на зарплаті з рашки...
дивно,що адміни цього не бачать, або не хочуть бачити.
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22.12.2024 13:07 Ответить
В тебе таке феєричне ім'я. Мабуть відображає рівень інтелекту...
Я не кацапи і ніколи ним не був..
Більш за те вірив у вільну і процвітаючу Україну, доки бовдури у 19 році не знищили все що у мене було і віру в українців перш за все...

Так що йди смокчи банан, Васяяя
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22.12.2024 13:10 Ответить
Пєтров, Іванов, Сідоров ..... із рюських анекдотів..
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22.12.2024 13:22 Ответить
Маю інше прізвище. Українське. Не дуй бульби..
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22.12.2024 13:31 Ответить
У Фінляндії думка краще йдє ?

Три золоті правила й одна формула спілкування
1. Думай, що кажеш.
2. Не кажи того, про що не думаєш.
3. Не все, про що думаєш, можна казати.
Якщо всі три правила узагальнити - тоді вийде золота формула:
Думай, що кажеш, кому кажеш, нащо кажеш, де кажеш … і які з цього будуть наслідки»
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22.12.2024 15:29 Ответить
Так це військовий злочин, і це треба всім та всюди звертатися, розповсюджувати в медіях, на міжнародному рівні, але за постачання неякісних снарядів до ВСУ ,це теж військовий злочин, хто тих гнид буде карати. Через неякісні снаряди загинуло десятки військових, а можливо і сотні, хто за цю диверсію буде відповідати?
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22.12.2024 13:03 Ответить
Перестаньте смешить народ Украины, какое ООН, это всё равно, что написать в Спортлото!

Выходите из этой сраной организации, покажите миру, что она ничего не стоит!
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22.12.2024 13:06 Ответить
Варіант Ізраїля самий підходящий. Опускати всі ці нікчемні контори і "рубати окуня" в контексті наявності в Україні ЯЗ. Але ж ...є нюанси.
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22.12.2024 13:24 Ответить
Ягнятко наше...
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22.12.2024 13:06 Ответить
Иное мнение. Быстро погибли а не в "изоляции" или на подвальчике. Поэтому не тригерит абсолютно
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22.12.2024 13:16 Ответить
... і пише це все незламний Орест з дивану під Чернівцями.
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22.12.2024 13:19 Ответить
Терплячі українці нажаль((ні розстрілюємо орків,ні по їх енергетиці..((цікаво аж до коли?((певно в останній день перед капітуляцією,й те нічого не зроблять((хіба нація може вижити лиш єдиною дотримуватися правил ,коли ворог просто всі правила та закони нехтує((((((((((((((((((((((
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22.12.2024 13:13 Ответить
Не переживай - все є тільки не публічно. Невже ти думаєш, що москалям це спускають з рук 😜
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22.12.2024 13:21 Ответить
Не знаю(але світло в курській губернії таки є(
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22.12.2024 13:23 Ответить
на все свій час 🤪
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22.12.2024 13:31 Ответить
...а в цей час і в Міноборони Умерова і в таборах-пансіонатах для росполонених триває копітка,напружена робота менеджерів Зеленського щодо покращення умов для росполонених,досягнення високих стандартів Женевської конвенції. на замовлення благородних росполонених ,їхнє меню збагатилося олів"є,оселедцем під шубою,ухою з расстєгаямі,гурьєвской кашей тощо,їжу їм тепер подають офіціантки,на підході якісні кондитерські вироби,свіжі тропічні фрукти,багата омега кислотою морська риба,про примусову роботу вже давно всі й забули.....
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22.12.2024 13:13 Ответить
Вже не вперше від полонених москалів чуємо,що їм дали наказ полонених не брати((А що сказало українське командування нашим воїнав з цього приводу ?(((не піддавайтесь на провокації?дотримуйтеся якихось конвенцій?у критичній ситуації здавайтесь,й ми вас потім обміняємо?(((((
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22.12.2024 13:19 Ответить
А оці звернення щось дають?
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22.12.2024 13:25 Ответить
Ну, наприклад волинські ТЦК-шники послали Лубінця в еротичну подорож. Теж результат.
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22.12.2024 13:59 Ответить
лубінець .звернувся до купленого куйлом ООН....НУ НУ...Мабуть лубінєць не в курсі,що куйло перед війною, скупив оонівських шлюх, для підтримки безнаказанння своїх злочинів в Україні
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22.12.2024 13:30 Ответить
Да и ООН и Коричневому кресту насрать что рашисты украинцев расстреливают. Они только пристально смотрят чтобы мы рашистских пленных три раза плотно кормили и витаминами и мясом не обделяли. Увидите, еще и на новый год им подарки привезут чтобы было лучше чем дома
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22.12.2024 14:25 Ответить
А може вже на часі не звернення лубінця, а час Україні як державі скликати Радбез ООН, так, завдяки вето ерефіі,не буде прийнято ніякого документу, але в провідних ЗМІ у стрічці новин буде розголос питання яке виноситься на обговорення
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22.12.2024 14:33 Ответить
Есть ООМ и ООЖ , а это что?
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22.12.2024 15:54 Ответить
Це справжній злочин, який не має терміну давності. Кожен такий випадок лише зміцнює нашу рішучість перемогти ворога й притягти до відповідальності кожного, хто вчиняє ці нелюдські дії. Вічна пам'ять героям!
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22.12.2024 18:28 Ответить
 
 