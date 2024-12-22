Лубинец обратится к ООН и Красному Кресту из-за расстрела оккупантами пяти украинских военнопленных
Оккупанты расстреляли группу из 5 пленных украинских военных.
Об этом сообщил в телеграмм-канале уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.
Он напоминает, что 110 ОМБр им. генерал-хорунжего Марка Безручко распространила видео с очередным преступлением россиян - расстрелом воинов, которые сдались в плен.
"Из видео видно, как российские солдаты расстреляли пятерых украинских пленных защитников. Сообщу об этом факте ООН и МККК. Российские военные преступники, которые расстреливают украинских военнопленных, должны предстать перед международным трибуналом и понести самое суровое наказание, предусмотренное законом!", - отмечает омбудсмен.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что оккупанты в очередной раз расстреляли украинских военных, которые сдавались в плен, попав в окружение.
Ранее Лубинец сообщал, что только за 2024 год рашисты расстреляли 109 украинских военнопленных.
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Казкар, якому хтось і чомусь вже малює передвиборчі рейтинги, хоча незрозуміло за який .....
дивно,що адміни цього не бачать, або не хочуть бачити.
Я не кацапи і ніколи ним не був..
Більш за те вірив у вільну і процвітаючу Україну, доки бовдури у 19 році не знищили все що у мене було і віру в українців перш за все...
Так що йди смокчи банан, Васяяя
Три золоті правила й одна формула спілкування
1. Думай, що кажеш.
2. Не кажи того, про що не думаєш.
3. Не все, про що думаєш, можна казати.
Якщо всі три правила узагальнити - тоді вийде золота формула:
Думай, що кажеш, кому кажеш, нащо кажеш, де кажеш … і які з цього будуть наслідки»
Выходите из этой сраной организации, покажите миру, что она ничего не стоит!