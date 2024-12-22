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армия РФ (18012) военнопленные (990) ВСУ (6263) военные преступления (1376) 110 отдельная механизированная бригада (86)

Оккупанты в очередной раз расстреляли сдававшихся в плен украинских военных, которые сдавались в плен, попав в окружение. ВИДЕО

Российские захватчики снова расстреляли украинских военнопленных. Это зафиксировали операторы дронов 110-й отдельной механизированной бригады.

Видеодоказательство очередного тяжкого военного преступления россиян в опубликовали в телеграмм-канале батальона беспилотных систем 110 ОМБр, сообщает Цензор.НЕТ.

На видео видно, что пятеро наших бойцов оказались окруженными оккупантами в полуразрушенном здании. Когда стало очевидно, что ситуация безвыходная, украинские защитники были вынуждены сдаться.

Трех пленных россияне повели на дорогу, двое остались лежать, когда их, безоружных, расстреляли. Остальных пленных захватчики расстреляли в спины.

Смотрите также: Бойцы 92 ОШБр ликвидировали двух северокорейских солдат в Курской области. ВИДЕО
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Топ комментарии
+37
Все, що треба знати "про братский народ".
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22.12.2024 12:45
+37
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22.12.2024 12:51
+26
Може патрони скінчилися. В даному випадку не все так однозначно. Більше питань до командування, чому вчасно не відводяться сили - бо зараз котел за котлом, оточення за оточенням.
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22.12.2024 12:54
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Так ето командиров нужно дрючить чтобы делали все возможное чтобы солдаты просто так не сдавались.
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22.12.2024 14:53 Ответить
Тобто - ти все одно залишишся на своєму дивані, вболівати і давати поради як футбольній зборній по телевізору.
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22.12.2024 15:07 Ответить
А ти? Повернешся? Покажеш приклад?
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22.12.2024 19:35 Ответить
Потрапили оточення і розстріляні - тому що нема зброї, ***********, всі міни браковані , а гроші змародерили - тому що Зе -мерзотник продав Вкраїну. Може це тому.....
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22.12.2024 19:59 Ответить
Все в них було. Просто вони-вівці,що мимоволі потрапили на війну...
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22.12.2024 20:13 Ответить
Це і є відсутність мотивації. Воїн без мотивації це вже не воїн. А мотивованих зараз мобілізувати вже неможливо. Їх просто більше немає.
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22.12.2024 14:24 Ответить
Коли кацапи обмінюють українських полонених на своїх орків, ця акція висвітлюється нашими ЗМІ як визначна подія з огортанням державними прапорами, нарікаючи бранців героями тощо. Усе це дійство відбувається без попереднього вивчення питань, а як поверненці опинилися у полоні, за яких обставин, поведінкою, стану здоров"я від поранення тощо. Однак усіх поспіль називають героями, мужніми страждальцями з відповідним грошовим забезпечення як бранців, так і їхніх сімей, навіть поки ті перебували у полоні. До того ж, ще й звільняють від подальшої служби навіть після тривалого відпочинку. Героями насправді є ті, хто поклав душу і тіло у бою, а якщо потрапив у полон, то непритомним з пораненням або за наказом мандування, як це сталося у Мариуполі. Це висвітлення зустрічей полонених у ЗМІ демотивує майбутніх воїнів битися з окупантами на смерть, тримати фронт, виконувати наказ будь-якою ціною. Дуже легко і просто підняти руки вгору перед ворогом, зрадивши бойових побратимів, і врешті, у разі звільнення, одержати "ярлик" героя. Полоненому можна стати справжнім героєм тільки після ретельної перевірки низкою компетентних органів. Хто здався добровільно, заслуговує на миттєвий розстріл кацапами, що, ймовірно, і сталося на запропонованому відео. Йди на ворога з гранатою, ножем, цеглиною, але не здавайся у ганебний спосіб.
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22.12.2024 14:32 Ответить
Я так розумію ти вже таке зробив ? Чи ти це пишеш з диванчику вдома ? Чи в тебе просто совковий рак у голові, типу якщо немає зброї "здобуть у ворога"
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22.12.2024 14:38 Ответить
Перемагають у війнах ті нації, які перегризають горло ворогу, а не піднімають спітнілі рученятка. У кожного воїна на нулі є граната і честь. А у кожного сцикуна - заготовка про диван вдома. Твій вибір у подібній ситуації уже відомий : застрелять орки тебе в обісраних штанях як скажену тварину.
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22.12.2024 14:54 Ответить
Я так поняв ти вже використав свою гранату ?) чи ти просто балабол який тицяє пальчиком на інших аби себе вигородити ? 😂
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22.12.2024 18:08 Ответить
Він все вірно написав. А ти просто - некомпетентний ,а намагаєшся щоки надувати.
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22.12.2024 19:38 Ответить
Звісно це вірно, якщо в тебе в голові совкодрочерські загони і єдине місце де ти бачив смерть це кіно. А у реальному житті все трошки інакше. А що значить некомпетентний ? Як модна бути компетентним у цьому питанні ? Треба себе гранатою підірвати і потім з того світу коментарі строчити ? 😂 Ви такі відбиті це ппц
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22.12.2024 20:49 Ответить
Треба просто не пхати свого ухилянтського носа у питання військової честі і людської порядності. Це не твоє. Пливи далі.
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22.12.2024 21:11 Ответить
Сказав ухилянт 🤣 один розказує що треба підривати себе гранатою інший підтявкує, обидва сидять десь на диванчику. А по факту через таких от ідіотів хлопці опинились в оточені, бо якєсь чучело залишило їх там на геройську смерть.
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22.12.2024 22:48 Ответить
Залишило на "геройську смерть"-а померли ганебною-бо такі ж вівці,як і ти. І про диванчик -це обмовочка за Фрейдом
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22.12.2024 23:28 Ответить
Боже, яке те тупе, ти хочаб загугли що таке обмовка по фрейду дурік 🤦
Мені насправді смішно що ти і твій хлопець гей так наполягаєте на тому що треба себе вбити, при тому що самі ніколи такого не зробити і 100% навіть близько не знаєте що це за вибір. Просто ви два дурники які проспали свої життя і вам немає що втрачати, тому надивившись гарного кіно ви вирішили що маєте якесь право вирішувати що треба людям робити і як. Просто два відбитих півня 🤷
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23.12.2024 01:18 Ответить
про гея-це в тебе також обмовка за Фрейдом. Коли смерть неминуча-кожен чоловік намагатиметься боротись до останнього-і лише така худоба,як ти,піде на заклання ДОБРОВІЛЬНО.
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23.12.2024 02:52 Ответить
І знов ти показав свою тупість використовуючи "Фрейда" не розуміючи значення терміну ) про мене ти нічого не знає, окрім того що я вважаю що кожен сам вирішує як розпоряджатись своїм життям а якісь півні типу тебе ніякого права вказувати комусь щось не мають. Сам ти можеш тявкати що завгодно, але потіакту поки ти сам так не зробив ти просто балабол 🥱
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23.12.2024 14:41 Ответить
Так и есть. Герои те кто не сдался и сражался до конца а не те которые лапки вверх подняли. Яркий пример того как 4 сотни нацгвардейцев охранявшие чернобыльскую зону ( не понятно от кого) сдались рашистам в плен без единого выстрела. Потом помогали рашистам с обустройством а потом мы их еще и обменивали и встречали как героев.
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22.12.2024 14:57 Ответить
Командирів які допустили таке оточення треба саджати в тюрму, те що русня гній і так всі знають. А от чому воїни залишились там самі, без підтримки і в оточені ?
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22.12.2024 14:41 Ответить
Просто слов нет , как так , почему не ушли если нет боеприпасов , почему бросили 5-человек одних , погибли не в бою , просто расстреляли в спину безоружных ... Я уверен это не один день наши сыновья ждали помощи подмоги.. просто слов нет 5 человек в рассвете сил ....И это не 50 км от помощи..Вечная память вам ..
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22.12.2024 17:21 Ответить
Командирам ***** вони на позиції не ходять.Ситуація в армії як в анекдоті проблеми індєйцев шеріфа неїбуть.Я це зрозумів на собі.
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22.12.2024 17:21 Ответить
Світ вже і так знае та ім все рано. Командирі повинні відповідати ну і нашім так само с росіянами робити ,може меньше будуть йти до нас іза зброєю
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22.12.2024 17:38 Ответить
В ТОЙ ЧАС ЯК КАЦАПИ В СЕБЕ СТАВЛЯТЬ ПАМ'ЯТНИКИ "РАНЕНОМУ С ГРАНАТОЙ",НАГОЛОШУЮЧИ,ЩО "ХАХЛИ-СЦИКУНИ НА ЕТА НІСПСОБНИ", ЧЕРГОВА ОТАРА БАРАНІВ ПІШЛА НА ЗАКЛАННЯ- БЕЗ ОПОРУ, ЗГАНЬБИВШИ ВСІХ ПОЛЕГЛИХ У БОЮ ГЕРОЇВ. НА ВТІХУ КАЦАПАМ... Час вже називати речі СВОЇМИ іменами.
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22.12.2024 19:52 Ответить
https://censor.net/ua/videonews/3526478/samogubstvo-rosiyiskogo-okupanta
... і в той же час новина,як п'ятеро бійців ЗСУ здаються на заклання чотирьом кацапам БЕЗ ОПОРУ. Висновок підсвідомість читача зробить сама. Така собі ненав'язлива "робота на контрастах"
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22.12.2024 19:58 Ответить
Побачили б якби тобі запропонували здатися чи закидати гранатами. Хоча навряд чи ти попадеш на війну.
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22.12.2024 20:37 Ответить
А ти вже здався,підаре? Тебе теж "розстріляли"?
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22.12.2024 20:43 Ответить
Ти хворий на голову балабол, висуни голову з своєї інфантильної реальності.
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22.12.2024 20:50 Ответить
я здоровіший за інших,бо знаю,ХТО ти і ЧИМ тут займаєшся.
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22.12.2024 20:57 Ответить
Тобто проблем з мобілізацією в піхоту у тебе точно немає. Адресу дати?
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22.12.2024 20:59 Ответить
Немає,підаре. Ще з 14-го.
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22.12.2024 21:07 Ответить
Балабол балаболович, тобі по коментарям не більше 15-16 років, ментально в усякому разі, воєн-фантаст
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22.12.2024 21:17 Ответить
Скажи своєму куратору,що вікове нівелювання оппонента тут не надто ефективне,бо це не тікток-і тут категорія 16+ стосується лише україномовних ботоферм з ТОТ.
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22.12.2024 21:23 Ответить
Радянський Союз на таких як ти війну виграв а Наполеон пів Європи завоював. Бо спермотоксікозники самі на амбразуру готові кинутись. І то нормально.
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22.12.2024 21:28 Ответить
Ти куратору все передав? пливи далі...
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22.12.2024 21:47 Ответить
Чого ти таке хворе?Білка хапнув?
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22.12.2024 20:54 Ответить
Що сі стало,сепаре? Нівазможнозанімацца?
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22.12.2024 20:59 Ответить
Та він якийсь 16-ти річний мамкін воєн.
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22.12.2024 21:01 Ответить
прикольно,коли діалог розігрують в межах однієї зміни.
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22.12.2024 21:05 Ответить
Пля... так сталкер-2 ж недавно вийшов!
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22.12.2024 21:37 Ответить
я ж тобі сказав вже,що знаю,ХТО ти і ЧИМ тут займаєшся.
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22.12.2024 21:50 Ответить
Клізьма.
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22.12.2024 21:57 Ответить
я не про твоє псевдо на ботофермі,а про КОНЦЕПЦІЮ твоїх дописів на ресурсі.
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22.12.2024 22:38 Ответить
Та да, уявляю "фронтовіка з 14-го", який комплексує перед росіянами.
Які погані солдати, не розважили домогосподарок відео з "героїчною смертю".
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22.12.2024 22:38 Ответить
Не треба тут "дурника вмикати" підаре. Твій куратор тебе сюди і зарядив,бо ви чудово розумієте,про ЩО мова і ЯКІ наслідки.
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22.12.2024 22:42 Ответить
Слава загиблим. На мою диванну думку в них був шанс коли орків було тільки троє, цікаво де в цей час був командир підрозділу, прикриття, суміжні підрозділи, забеспечння ************, шляхи відступу, ми ж воюємо на захисті своєї території, чому немає укріплень з 2014 року?
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22.12.2024 20:14 Ответить
Вони зробили свій вибір. Овечий. Ніякої слави тут немає. Лише ганьба...
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22.12.2024 20:47 Ответить
Безлад ! Коли окупант сів осрать дрон бачить ,чи тіло окупанта їсть кіт або собака дрон тоже бачить , а коли воїни потрапляють в оточення дронами не допомагають ! Дивно!
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22.12.2024 20:19 Ответить
А слабо таке показувати по Марафону, чи політично не доцільно?
Ну і наша чудова система де офіцери не несуть жодної відповідальності, в бій не ходять, навряд чи їх знімають з посад за катастрофічні втрати, навпаки молодці - виконали наказ якого небудь генерала.
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22.12.2024 20:49 Ответить
паравсємсдацца?
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22.12.2024 20:53 Ответить
Герой, іди покажи як треба, що ти тут розказуєш свої фантазії
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22.12.2024 20:55 Ответить
я вже твоєму коллеге по ботофермі написав щодо проєкцій-це виглядає жалюгідно. Свого 3уратора пошлеш "показати"
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22.12.2024 21:03 Ответить
Ну ну, нащо вас береже Зеленський не зрозуміло - готові вбивці.
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22.12.2024 21:11 Ответить
Він тут ні до чого.
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22.12.2024 21:12 Ответить
А ми сміємося над кацапами, які стріляються чи підривають себе гранатами.
Треба сказати, що на це потрібна мужність.
На що розраховували ці солдати, коли кидали зброю і здавалися в полон?
Що? "солдатське радіо" не працює? Не знали чим це закінчиться?
Це плата за боягузтво. І нічим це не виправдати.
Якщо смерть неминуча, то краще вмерти як воїн, а не як баран.
Не пишіть будь-ласка про "диван" і т.п.
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22.12.2024 21:09 Ответить
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22.12.2024 21:14 Ответить
Все це розуміє будь-яка притомна людина,крім бовдурів та кацапських ботів,що НАВМИСНЕ героїзують і виправдовують подібну поведінку -на догоду ворогу!
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22.12.2024 21:18 Ответить
В ТОЙ ЧАС ЯК КАЦАПИ В СЕБЕ СТАВЛЯТЬ ПАМ'ЯТНИКИ "РАНЕНОМУ С ГРАНАТОЙ",НАГОЛОШУЮЧИ,ЩО "ХАХЛИ-СЦИКУНИ НА ЕТА НІСПСОБНИ", ЧЕРГОВА ОТАРА БАРАНІВ ПІШЛА НА ЗАКЛАННЯ- БЕЗ ОПОРУ, ЗГАНЬБИВШИ ВСІХ ПОЛЕГЛИХ У БОЮ ГЕРОЇВ. НА ВТІХУ КАЦАПАМ... Час вже називати речі СВОЇМИ іменами.
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22.12.2024 21:27 Ответить
Все що тебе хвилює, то це те що про це подумають кацапи, це куди більш жалюгідніше.
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22.12.2024 21:55 Ответить
Не треба дурника вмикати,підаре. Мене хвлює,щоби у складі ЗСУ були не перелякані барани,а свідомі,вмотивовані воїни,здатні чинити опір і бити ваше підарскоє войско.
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22.12.2024 22:48 Ответить
Так давай вперед, без таких мотивованих як ти ми програємо.
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23.12.2024 02:05 Ответить
Ми програємо-бо нянчимось з такими підарами,як ти.
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23.12.2024 02:55 Ответить
Та видно, що бачиш себе в заград отрядах, таким собі "мотиватором".
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23.12.2024 18:59 Ответить
Зато Усик задонатить Онуфрію...Ну й зсу щоб від..лись..
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22.12.2024 21:52 Ответить
Вічна пам'ять Воїнам.
Скоріше б зелена банда зі своїми кишеньковими генералами вдавилась грошима і здохла
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23.12.2024 03:19 Ответить
тварюки прокляті !!!!
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23.12.2024 10:31 Ответить
отак почитаєш коменти і розумієш скільки ж в нас прикроватних "героїв", які радять хлопцям застрелитись чи підірвати себе!!!
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23.12.2024 10:40 Ответить
А що у відповідь ?!
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23.12.2024 11:56 Ответить
Господин Сырский, чия это вина?
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23.12.2024 22:39 Ответить
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