Оккупанты в очередной раз расстреляли сдававшихся в плен украинских военных, которые сдавались в плен, попав в окружение. ВИДЕО
Российские захватчики снова расстреляли украинских военнопленных. Это зафиксировали операторы дронов 110-й отдельной механизированной бригады.
Видеодоказательство очередного тяжкого военного преступления россиян в опубликовали в телеграмм-канале батальона беспилотных систем 110 ОМБр, сообщает Цензор.НЕТ.
На видео видно, что пятеро наших бойцов оказались окруженными оккупантами в полуразрушенном здании. Когда стало очевидно, что ситуация безвыходная, украинские защитники были вынуждены сдаться.
Трех пленных россияне повели на дорогу, двое остались лежать, когда их, безоружных, расстреляли. Остальных пленных захватчики расстреляли в спины.
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+37 Вальд Ще
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Мені насправді смішно що ти і твій хлопець гей так наполягаєте на тому що треба себе вбити, при тому що самі ніколи такого не зробити і 100% навіть близько не знаєте що це за вибір. Просто ви два дурники які проспали свої життя і вам немає що втрачати, тому надивившись гарного кіно ви вирішили що маєте якесь право вирішувати що треба людям робити і як. Просто два відбитих півня 🤷
... і в той же час новина,як п'ятеро бійців ЗСУ здаються на заклання чотирьом кацапам БЕЗ ОПОРУ. Висновок підсвідомість читача зробить сама. Така собі ненав'язлива "робота на контрастах"
Які погані солдати, не розважили домогосподарок відео з "героїчною смертю".
Ну і наша чудова система де офіцери не несуть жодної відповідальності, в бій не ходять, навряд чи їх знімають з посад за катастрофічні втрати, навпаки молодці - виконали наказ якого небудь генерала.
Треба сказати, що на це потрібна мужність.
На що розраховували ці солдати, коли кидали зброю і здавалися в полон?
Що? "солдатське радіо" не працює? Не знали чим це закінчиться?
Це плата за боягузтво. І нічим це не виправдати.
Якщо смерть неминуча, то краще вмерти як воїн, а не як баран.
Не пишіть будь-ласка про "диван" і т.п.
Скоріше б зелена банда зі своїми кишеньковими генералами вдавилась грошима і здохла