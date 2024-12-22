Бойцы 92 ОШБр ликвидировали двух северокорейских солдат в Курской области. ВИДЕО
Бойцы 92-й отдельной штурмовой бригады провели успешную операцию в Курской области во время которой было ликвидировано двух наемников из Северной Кореи, которые воевали на стороне российских захватчиков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.
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+13 Алекс Скела
показать весь комментарий22.12.2024 12:07
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показать весь комментарий22.12.2024 12:07
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воювати, да і зброя і компоненти через КНДР, і не доє....шся !,там вже цілий лендліз. Невже наші західні партнери думають що як що засунути голову в пісок і не помічати
що на боці рашки вже воюють найманці Азії,Африки,Кавказу ,Ближнього сходу и.т. д.
то якось все саме розсосеться і їх не зачепить?