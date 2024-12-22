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ликвидация (3128) 92 отдельная штурмовая бригада (235) Курск (836)

Бойцы 92 ОШБр ликвидировали двух северокорейских солдат в Курской области. ВИДЕО

Бойцы 92-й отдельной штурмовой бригады провели успешную операцию в Курской области во время которой было ликвидировано двух наемников из Северной Кореи, которые воевали на стороне российских захватчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Также смотрите: Бойцы 14 ОМБр разбили российскую бронетанковую группу и ликвидировали группу оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО
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Топ комментарии
+13
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22.12.2024 12:07
+8
Самі здохнуть...
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22.12.2024 12:25
+7
А контрольний?
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22.12.2024 12:07
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красавцы.
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22.12.2024 12:04 Ответить
А что у этих красавцев за форма такая странная? Они что, заранее запаковались в черные пакеты?
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22.12.2024 15:13 Ответить
Это вундерпакет от путлера. Фуле, аналоговнет. Аналоговнотехнологии... И еще защита от надругательства бродячими собаками.
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22.12.2024 18:14 Ответить
А контрольний?
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22.12.2024 12:07 Ответить
Самі здохнуть...
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22.12.2024 12:25 Ответить
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22.12.2024 12:07 Ответить
недопечена
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22.12.2024 12:08 Ответить
Ці корейці цей підрозділ, в період короновіруса поїв всіх собак на кордоні з Китаєм і все що можно, вообщєм гнилі корупціонери, грабували забірали в селян жолуді!!!!
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22.12.2024 12:15 Ответить
Діти кукурудзи !!
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22.12.2024 12:15 Ответить
Незабаром свині-чистильники підійдуть.
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22.12.2024 14:17 Ответить
Встигли перед прильотом пожерти кукурудзи... везунчики.
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22.12.2024 14:53 Ответить
Як бур'ята від чучхе відрізняти?
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22.12.2024 15:10 Ответить
у цих чучхейські вібрами на ногах. а буряти в лаптях )
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22.12.2024 18:37 Ответить
не худенькі підари, як всі інші зольдати ина..
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22.12.2024 15:27 Ответить
Мабуть замполіта з прихлєбатєлєм.
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22.12.2024 17:14 Ответить
Собакоеды теперь сами стали кормом для собак.
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22.12.2024 17:41 Ответить
У Китая є ціла держава проксі. Я не думаю що КІМ без дозволу Сі послав би своїх рабів
воювати, да і зброя і компоненти через КНДР, і не доє....шся !,там вже цілий лендліз. Невже наші західні партнери думають що як що засунути голову в пісок і не помічати
що на боці рашки вже воюють найманці Азії,Африки,Кавказу ,Ближнього сходу и.т. д.
то якось все саме розсосеться і їх не зачепить?
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22.12.2024 18:04 Ответить
от собаки! наче свині в кукурузинні внадились ховаться! )
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22.12.2024 18:35 Ответить
 
 