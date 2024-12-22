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Новости Война
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армия РФ (18012) штурм (494) уничтожение (6229)

Бойцы 14 ОМБр разбили российскую бронетанковую группу и ликвидировали группу оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО

Военные 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого разбили российскую бронетанковую группу на Купянском направлении. Для штурма враг привлек пять единиц бронированной техники: два танка и три боевые машины пехоты с десантом внутри, которые были своевременно обнаружены аэроразведкой подразделения.

Еще до подхода к месту высадки вражеского десанта боевые машины пехоты были атакованы военными, но не слишком успешно, информирует Цензор.НЕТ.

Уже непосредственно, когда вражеская пехота начала покидать боевые машины, внешние пилоты бригады начали работать дронами со сбросами. Попытка спасти и спрятать боевую технику врагу не удалась, что привело к ее уничтожению ударами с дронов.

Сначала враг потерял боевую машину пехоты, а затем был добит танк. Обе единицы были полностью уничтожены без возможности восстановления.

Личный состав врага, который был брошен в бой, из-за потери техники не смог проводить маневры и наступление. Он пытался спрятаться в лесополосе, где значительная его часть также была ликвидирована ударами с дронов.

Также смотрите: Силы обороны только за двое суток уничтожили 3 вражеских укрытия и 4 единицы техники врага на Сумском направлении. ВИДЕО
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Топ комментарии
+14
Честь воїнам
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22.12.2024 11:11
+12
Землякам волинянам повага і честь!
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22.12.2024 12:12
+7
Скучно им жилось. Ну повеселились
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22.12.2024 11:53
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Куріння вбиває ...
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22.12.2024 11:06 Ответить
Не куріння, а ті - хто дає «прикурити»!..
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22.12.2024 12:52 Ответить
Честь воїнам
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22.12.2024 11:11 Ответить
Скучно им жилось. Ну повеселились
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22.12.2024 11:53 Ответить
Землякам волинянам повага і честь!
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22.12.2024 12:12 Ответить
Князівці найкращі.
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22.12.2024 12:40 Ответить
Честь і повага волинянам .
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22.12.2024 12:51 Ответить
Друг, оставь покурить!. А в ответ....
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22.12.2024 15:14 Ответить
Друг, оставь покурить!. А в ответ тишина...
И пришлось прикурить от дрона...
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22.12.2024 15:39 Ответить
Мертві роzіяни --- найкращий пейзаж.
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23.12.2024 00:24 Ответить
 
 