Военные 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого разбили российскую бронетанковую группу на Купянском направлении. Для штурма враг привлек пять единиц бронированной техники: два танка и три боевые машины пехоты с десантом внутри, которые были своевременно обнаружены аэроразведкой подразделения.

Еще до подхода к месту высадки вражеского десанта боевые машины пехоты были атакованы военными, но не слишком успешно, информирует Цензор.НЕТ.

Уже непосредственно, когда вражеская пехота начала покидать боевые машины, внешние пилоты бригады начали работать дронами со сбросами. Попытка спасти и спрятать боевую технику врагу не удалась, что привело к ее уничтожению ударами с дронов.

Сначала враг потерял боевую машину пехоты, а затем был добит танк. Обе единицы были полностью уничтожены без возможности восстановления.

Личный состав врага, который был брошен в бой, из-за потери техники не смог проводить маневры и наступление. Он пытался спрятаться в лесополосе, где значительная его часть также была ликвидирована ударами с дронов.

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