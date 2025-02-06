Участника массовых убийств в Буче Муссагалеева назначили заместителем министра в правительстве Оренбургской области РФ

Российского военного преступника Нурсултана Муссагалеева, который причастен к пыткам и расстрелам мирных жителей Бучи, назначили и. о. заместителя министра региональной и информационной политики Оренбургской области РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

Муссагалеев, среди прочего, будет координировать работу общественных организаций Оренбургской области "по поддержке участников СВО [так в РФ называют войну против Украины], ветеранов и их семей".

Губернатор области цинично отметил "профессиональные навыки и вовлеченность в регион" оккупанта, а также его "готовность работать на благо" области и ее жителей.

Чиновник напомнил, что убийца мирных жителей Бучи, который родился в Новосергиевском районе Оренбургской области, является "героем России, кавалером трех орденов мужества, а также награжден медалью ордена За заслуги перед Отечеством II степени с мечами".

В мае 2024 года Муссагалеев стал участником пропагандистского проекта "Время героев" в России. Инициатором программы учений был российский диктатор Путин, который решил формировать так называемую "настоящую элиту в России".

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4 апреля 2023 года СБУ установила, что командир роты 104-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ Муссагалеев в составе оккупационных группировок РФ прибыл в Бучанский район для подготовки к наступлению на Киев. По данным спецслужбы, во время пребывания на территории громадіоккупант участвовал в подавлении движения сопротивления и запугивании жителей региона. В частности, он отдал приказ пытать 29-летнего местного жителя, который проезжал на автомобиле через вражеский блокпост. Украинца вывезли в лес, после чего расстреляли. Муссагалееву и двум его сообщникам сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.