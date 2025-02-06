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Участника массовых убийств в Буче Муссагалеева назначили заместителем министра в правительстве Оренбургской области РФ

оккупант Нурсултан Муссагалеев

Российского военного преступника Нурсултана Муссагалеева, который причастен к пыткам и расстрелам мирных жителей Бучи, назначили и. о. заместителя министра региональной и информационной политики Оренбургской области РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

Муссагалеев, среди прочего, будет координировать работу общественных организаций Оренбургской области "по поддержке участников СВО [так в РФ называют войну против Украины], ветеранов и их семей".

Губернатор области цинично отметил "профессиональные навыки и вовлеченность в регион" оккупанта, а также его "готовность работать на благо" области и ее жителей.

Чиновник напомнил, что убийца мирных жителей Бучи, который родился в Новосергиевском районе Оренбургской области, является "героем России, кавалером трех орденов мужества, а также награжден медалью ордена За заслуги перед Отечеством II степени с мечами".

В мае 2024 года Муссагалеев стал участником пропагандистского проекта "Время героев" в России. Инициатором программы учений был российский диктатор Путин, который решил формировать так называемую "настоящую элиту в России".

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4 апреля 2023 года СБУ установила, что командир роты 104-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ Муссагалеев в составе оккупационных группировок РФ прибыл в Бучанский район для подготовки к наступлению на Киев. По данным спецслужбы, во время пребывания на территории громадіоккупант участвовал в подавлении движения сопротивления и запугивании жителей региона. В частности, он отдал приказ пытать 29-летнего местного жителя, который проезжал на автомобиле через вражеский блокпост. Украинца вывезли в лес, после чего расстреляли. Муссагалееву и двум его сообщникам сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

Автор: 

Киевская область (4203) россия (96216) военные преступления (1452) Бучанский район (65) Буча (12)


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Топ комментарии
+22
пора прислати самокат
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06.02.2025 23:10 Ответить
+15
Терміна давності не існує.
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06.02.2025 23:13 Ответить
+10
Молодець Путін! Правильне рішення прийняв - зробить "управленческой элитой" "героев СВО"... Тепер вони "на виду". Якби "заникалися" десь на хуторі - їх важко було-б розшукувать, щоб покарать... А так - половину роботи за нас робить...
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07.02.2025 00:00 Ответить
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пора прислати самокат
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06.02.2025 23:10 Ответить
Надіюся - скоро і в тилу кацапському почнуть літать "Мавіки" з гранатами... Це ж набагато простіше, ніж чіплять вибухівку під днище автомобіля...
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06.02.2025 23:24 Ответить
буде більш поширено застоcування дешевих шестидюймових або навіть п'ятидюймових fpv.
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06.02.2025 23:49 Ответить
Молодець Путін! Правильне рішення прийняв - зробить "управленческой элитой" "героев СВО"... Тепер вони "на виду". Якби "заникалися" десь на хуторі - їх важко було-б розшукувать, щоб покарать... А так - половину роботи за нас робить...
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07.02.2025 00:00 Ответить
простіше на пейджери скинутися
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07.02.2025 00:35 Ответить
Варіант з пейджерами "прокотив", бо всі підірвані були об"єднані в організацію, що вимагала організованої діяльності, керованої з одного центру. Що об"єднує ЦИХ людей?
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07.02.2025 00:43 Ответить
любов до *****, громадянство, військові, зброя в руках, спиртне і т.п.
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07.02.2025 01:29 Ответить
Для цього не потрібен тісний особистий зв"язок, що вимагає "обов"язковості контактів...
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07.02.2025 08:30 Ответить
"...ЦИХ НЕлюдів?"
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07.02.2025 10:06 Ответить
Я прямо "кайфую" - коли "будівельники комунізму в окремо взятій сім"ї", з-за кордону, вчать українців "патріотизму"...
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07.02.2025 10:26 Ответить
у нас теж не за горами таки події

чи ви думаєте ті тищі дроноводів після війни будуть весілля знімати за копійки?
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07.02.2025 03:57 Ответить
Буданов почув ! Маємо надію.
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06.02.2025 23:10 Ответить
Терміна давності не існує.
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06.02.2025 23:13 Ответить
Душогуб "шариков", він же нурсултан муссагалєєв, очолить відділ санітарної очистки в Оренбурзької області РФ.
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06.02.2025 23:22 Ответить
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06.02.2025 23:28 Ответить
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06.02.2025 23:31 Ответить
щось мені підказує що не на довго ...
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06.02.2025 23:24 Ответить
Тепер його легко знайти та знищити з надзвичайною упередженістю.
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06.02.2025 23:25 Ответить
Яка країна такі і "герої"
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06.02.2025 23:26 Ответить
а якщо доживе до кінця війни....то проберусь і ..земля йому стікловатою
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06.02.2025 23:26 Ответить
Одне що радує, так це розуміння факту що "людоїд один раз - людоїд назавжди". Будуть оці "герої СВО" з рабсеянами витворяти все те саме,, що і в Україні. Адже вони так уже звикли. В принципі в новинах проскакує, що процес уже пішов, але далі буде лише більше.
Хоча звичайно на шибенниці вони виглядали б значно краще.
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06.02.2025 23:34 Ответить
Одразу скоротив свою чергу до кабздона.
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06.02.2025 23:34 Ответить
такие экземпляры живыми нужны. у них есть имена которые еще больше расшырыт список свинофашистов.
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07.02.2025 00:32 Ответить
Жило, оте узьке грішно, і здохне смішно!
Моторола, із захарченком та ківою, уже чекають убогого!
Хоть би встиг, узький, тостоєвскага, почитати...
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07.02.2025 00:43 Ответить
Ось вам і приклад чому ніякого миру з Сосією бути не може. Чи ви будете з вбивцею і гвалтівником мирних людей, жінок і дітей за руку здороватись і сидіти за одним столом про щось домовлятись? А може ще після війни в Україну його запросите і гості?
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07.02.2025 02:36 Ответить
іх треба вбивати зараз і після війни поки кацапи не почнуть нас боятись більше за чеченів
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07.02.2025 03:58 Ответить
Он должен сидеть пожизнено в тюрьме и гнить. СЛАВА УКРАИНЕ!
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07.02.2025 04:29 Ответить
Ну, державницькі традиції. В рядах опричників монголи були більшістю.
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07.02.2025 06:11 Ответить
Самокат готовий?
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07.02.2025 13:55 Ответить
 
 