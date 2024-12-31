Российские федеральные каналы подготовили новогодние шоу с участием военнослужащих ВС РФ.

Об этом пишет "Агентство", информирует Цензор.НЕТ.

В частности, в "Голубом огоньке" появится сержант спецназа Росгвардии "Витязь", действовавшего весной 2022 года в Буче. Это подразделение действовало в городе Буча Киевской области весной 2022 года, где зафиксировали массовые преступления солдат РФ против мирного населения. Местные жители сообщали, что больше всего насилия приходилось на времена, когда в штабе находился командир, который скрывал свое лицо.

Также в программе примет участие Денис Скакуновский, заместитель командира десантного батальона. Он служил в 56-м десантно-штурмовом полку, который во время оккупации села Правдино в Херсонской области, по данным "Крым.Реалии", расстрелял двух охранников сельскохозяйственного предприятия. Впоследствии военные подорвали дом с пятью местными жителями, среди которых была 15-летняя девушка.

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Участвовать в новогодних эфирах будет командир штурмового отряда 80-го танкового полка Илхом Петер. По информации издания "Медуза", военные этого полка причастны к преступлениям в селе Богдановка Киевской области, включая убийства и изнасилования местных жителей.

В "Голубом огоньке" появится и Денис Афонин, который командовал одним из взводов 228-го полка. Этот полк в 2022 году находился в поселке Великая Дымерка под Киевом. Во время оккупации поселка россияне убили по меньшей мере 11 гражданских.

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