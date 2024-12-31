В новогодних шоу на РосТВ покажут оккупантов, совершавших военные преступления в Буче. ВИДЕО
Российские федеральные каналы подготовили новогодние шоу с участием военнослужащих ВС РФ.
Об этом пишет "Агентство", информирует Цензор.НЕТ.
В частности, в "Голубом огоньке" появится сержант спецназа Росгвардии "Витязь", действовавшего весной 2022 года в Буче. Это подразделение действовало в городе Буча Киевской области весной 2022 года, где зафиксировали массовые преступления солдат РФ против мирного населения. Местные жители сообщали, что больше всего насилия приходилось на времена, когда в штабе находился командир, который скрывал свое лицо.
Также в программе примет участие Денис Скакуновский, заместитель командира десантного батальона. Он служил в 56-м десантно-штурмовом полку, который во время оккупации села Правдино в Херсонской области, по данным "Крым.Реалии", расстрелял двух охранников сельскохозяйственного предприятия. Впоследствии военные подорвали дом с пятью местными жителями, среди которых была 15-летняя девушка.
Участвовать в новогодних эфирах будет командир штурмового отряда 80-го танкового полка Илхом Петер. По информации издания "Медуза", военные этого полка причастны к преступлениям в селе Богдановка Киевской области, включая убийства и изнасилования местных жителей.
В "Голубом огоньке" появится и Денис Афонин, который командовал одним из взводов 228-го полка. Этот полк в 2022 году находился в поселке Великая Дымерка под Киевом. Во время оккупации поселка россияне убили по меньшей мере 11 гражданских.
Пожалуйста, подождите...
то, чому ці падлюки, досі розмовляють, та й ще в тєлікє?
Строчити зщаради лайків - уподібнюватися таким же депутатам-популістам.
Кому треба - всі все бачать.
я, до всього ще повинен виконувати роботу спецслужб?
що ще?
кому, ще потрібна моя допомога, щоб нищити катів українців?
то призначте мене на їх посаду, надайте права, та профінансуйте моє життя, на тому ж рівні, за свій рахунок.
їм взагалі не треба нічого робити.
вони ж не для цього призначені керівниками, спец служб.
Батькам - продуктові набіри з цианідом, жінкам - духи з холерою, а дітям-********* - ізраільські пейджери...
"Слава великому Зе-Боневтіку!" ?
Андрій Іллєнко, офіцер у Батальйон «Свобода» 4 бригади оперативного призначення НГУ.
"Студія Квартал 95, вам дуже весело і смішно, але ваш «жарт» про вбиту безстрашну і беззахисну жінку Ірину Фаріон - огидний.
Вибачтесь перед її донькою Софією, вдовою воїна та видаліть цю гидоту."
https://www.facebook.com/andriy.illenko/posts/pfbid03hDk2MH5wMbAjyCQf66WQ3ekNURJMzZEF1nsAfYAp5dXLR9txxB3bBs81VjdvSvVl "Жарт" зеленого кварталу. Відео:
https://www.youtube.com/watch?v=OQv7Zaj5mig
А перед этим - пощёлкать лицами на "Огоньке голубых".
Военньіе преступники в гости к нам.
Але в неї слина тече коли дивиться весь той кремлівський, новорічно-мілітарний гон, треш, бред. Я навіть не знаю як ту гидоту назвати. І їй ніхто не має заважати ото все дивитись...