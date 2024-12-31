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Киевская область (3922) россия (92999) военные преступления (1376) Херсонская область (110) Бучанский район (7) Херсонский район (61) Буча (4) Правдино (1)

В новогодних шоу на РосТВ покажут оккупантов, совершавших военные преступления в Буче. ВИДЕО

Российские федеральные каналы подготовили новогодние шоу с участием военнослужащих ВС РФ.

Об этом пишет "Агентство", информирует Цензор.НЕТ.

В частности, в "Голубом огоньке" появится сержант спецназа Росгвардии "Витязь", действовавшего весной 2022 года в Буче. Это подразделение действовало в городе Буча Киевской области весной 2022 года, где зафиксировали массовые преступления солдат РФ против мирного населения. Местные жители сообщали, что больше всего насилия приходилось на времена, когда в штабе находился командир, который скрывал свое лицо.

Также в программе примет участие Денис Скакуновский, заместитель командира десантного батальона. Он служил в 56-м десантно-штурмовом полку, который во время оккупации села Правдино в Херсонской области, по данным "Крым.Реалии", расстрелял двух охранников сельскохозяйственного предприятия. Впоследствии военные подорвали дом с пятью местными жителями, среди которых была 15-летняя девушка.

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Участвовать в новогодних эфирах будет командир штурмового отряда 80-го танкового полка Илхом Петер. По информации издания "Медуза", военные этого полка причастны к преступлениям в селе Богдановка Киевской области, включая убийства и изнасилования местных жителей.

В "Голубом огоньке" появится и Денис Афонин, который командовал одним из взводов 228-го полка. Этот полк в 2022 году находился в поселке Великая Дымерка под Киевом. Во время оккупации поселка россияне убили по меньшей мере 11 гражданских.

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Топ комментарии
+11
у малюка і буданова закінчились самокати?
то, чому ці падлюки, досі розмовляють, та й ще в тєлікє?
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31.12.2024 09:27
+11
Кобзон зачекався .
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31.12.2024 09:31
+10
Петлиці вермахта на комірці . Є ще хто сумнівається, що на нас напали неонацисти?
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31.12.2024 09:57
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у малюка і буданова закінчились самокати?
то, чому ці падлюки, досі розмовляють, та й ще в тєлікє?
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31.12.2024 09:27 Ответить
Гришо, хочеш, будеш наступним самокатом?
Строчити зщаради лайків - уподібнюватися таким же депутатам-популістам.
Кому треба - всі все бачать.
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31.12.2024 11:01 Ответить
он, оно як?
я, до всього ще повинен виконувати роботу спецслужб?
що ще?
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31.12.2024 11:05 Ответить
Ні, ти тільки маєш давати їм вказівки що і як робити, двбйб.
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31.12.2024 22:05 Ответить
афігєть!
кому, ще потрібна моя допомога, щоб нищити катів українців?
то призначте мене на їх посаду, надайте права, та профінансуйте моє життя, на тому ж рівні, за свій рахунок.
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31.12.2024 11:10 Ответить
бикувати, це в тебе спадкове?
їм взагалі не треба нічого робити.
вони ж не для цього призначені керівниками, спец служб.
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31.12.2024 11:14 Ответить
Кобзон зачекався .
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31.12.2024 09:31 Ответить
то зайві новини дурне
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31.12.2024 09:34 Ответить
Смерті заслуговують не тільки ці покидьки, а і члені їх родини !!!
Батькам - продуктові набіри з цианідом, жінкам - духи з холерою, а дітям-********* - ізраільські пейджери...
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31.12.2024 09:41 Ответить
форма у кацапів якась жахлива, хоча шо з них взять вони і самі уроди кончені.
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31.12.2024 09:47 Ответить
У них зараз у всьому нав'язливий стан "дєдиваєвалі". І фашистів собі у супротивники напридумували, і форма як у 1945 му і реконструктор війну в Україні розпочав.
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31.12.2024 11:57 Ответить
А наш Марафон імені Зеленського вчергове витре ноги об Україну.
"Слава великому Зе-Боневтіку!" ?

Андрій Іллєнко, офіцер у Батальйон «Свобода» 4 бригади оперативного призначення НГУ.

"Студія Квартал 95, вам дуже весело і смішно, але ваш «жарт» про вбиту безстрашну і беззахисну жінку Ірину Фаріон - огидний.
Вибачтесь перед її донькою Софією, вдовою воїна та видаліть цю гидоту."

https://www.facebook.com/andriy.illenko/posts/pfbid03hDk2MH5wMbAjyCQf66WQ3ekNURJMzZEF1nsAfYAp5dXLR9txxB3bBs81VjdvSvVl "Жарт" зеленого кварталу. Відео:
https://www.youtube.com/watch?v=OQv7Zaj5mig
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31.12.2024 09:51 Ответить
як Вам наша влада?
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31.12.2024 11:03 Ответить
Я їх обожнюю.

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31.12.2024 11:17 Ответить
Пословицы поговорки - `Концы в воду` - направить пдбитый самолет в Балтийское море
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31.12.2024 09:53 Ответить
Петлиці вермахта на комірці . Є ще хто сумнівається, що на нас напали неонацисти?
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31.12.2024 09:57 Ответить
А коли це рукожопі кацапи щось видумали самі? Все спизженно, від пропоганди і історії, до автопрому, космічних аппаратів, тя ядерної зброї!
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31.12.2024 14:08 Ответить
Самокати від Санта Клауса їм!
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31.12.2024 09:59 Ответить
Губой огонёк((:
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31.12.2024 10:05 Ответить
Понадевали гитлеровские лычки, чтобы уйти в землю нарядными.
А перед этим - пощёлкать лицами на "Огоньке голубых".
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31.12.2024 10:06 Ответить
Кацапи скоро покажуть, як їхні гєроі колекціонують чєрєпа врагов.
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31.12.2024 10:13 Ответить
Гвардії вбивця....
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31.12.2024 10:22 Ответить
ці узькіє умаєви, ільхами ще в черзі на утилізацію..
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31.12.2024 10:22 Ответить
так чому туди нічого не прилетіло?
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31.12.2024 10:22 Ответить
Слоган "Галубога аганька":
Военньіе преступники в гости к нам.
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31.12.2024 10:51 Ответить
Під.р.си на "галубом аганькє"
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31.12.2024 12:00 Ответить
Ілхом Петер - дивне ім'я, не російське. Цікаво, звідки вилупився цей орк?
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31.12.2024 10:55 Ответить
Даже рыло кирзовые с брезгливостью кацапской гнили, исходит от них.....
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31.12.2024 10:57 Ответить
... сподіваємося у Новому році рідні та близькі цих 3.14-сів зберуться разом...щоб кинути по три жменьки землі на домовини цих покидьків.
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31.12.2024 11:17 Ответить
Доре. що цієї новорічної ночі не доведеться у тещі святкувати. А у тещі мати з Придністров'я і якщо її перелякати то переходе на таку солов'їну, що я аж млію....
Але в неї слина тече коли дивиться весь той кремлівський, новорічно-мілітарний гон, треш, бред. Я навіть не знаю як ту гидоту назвати. І їй ніхто не має заважати ото все дивитись...
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31.12.2024 11:21 Ответить
"Скрутіть" антену!
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31.12.2024 12:01 Ответить
гниди брехливі. людоїди. всі як один
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31.12.2024 11:34 Ответить
камінг-аут кацапських злочинців
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31.12.2024 12:11 Ответить
На зйомках би їх і перестріляти, якби в нас був Моссад, а не кава у ялті.
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31.12.2024 12:16 Ответить
ну даже конченая руцня знает шо такие концерты снимают за месяца два до нового года, и всё равно впихивают чушь что некоторые буквально на пару часов с фронта прибыли))) сюр страна
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31.12.2024 12:33 Ответить
Це добре, що ці військові злочинці засвітяться-задокументувати і наказ на знищення.
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31.12.2024 13:21 Ответить
Жалкую, що Скальп, або хоча б Паляниця, не прилитіли на зйомку голубого шабаша! 🤬
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31.12.2024 14:11 Ответить
Служба Божа України знайде всіх цих виродків - на все свій час
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31.12.2024 21:10 Ответить
 
 