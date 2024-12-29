Великобритания планирует предоставить Украине 4,5 млн фунтов стерлингов на расследование преступлений РФ

Великобритания планирует предоставить Украине 4,5 млн фунтов стерлингов в качестве помощи в раскрытии военных преступлений, совершенных силами РФ во время полномасштабного вторжения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW со ссылкой на агентство dpa.

Выделенные Лондоном деньги среди прочего получит Офис Генерального Прокурора Украины. Средства пойдут на "документацию, расследование и уголовное преследование", отмечают в агентстве.

"Зверства, которые мы видели в Украине, ужасны - не может быть устойчивого мира без ответственности", цитирует агентство на этом фоне главу МИД Великобритании Дэвида Лемми. Министр также пообещал, что Лондон продолжит поддержку Киева и в других сферах.

Месяцем ранее международная правозащитная организация Amnesty International сообщила, что только в 2024 году во время войны РФ против Украины в результате действий российской стороны произошло по меньшей мере 17 подтвержденных инцидентов, в которых пострадали дети.

"Результаты исследований на местах свидетельствуют о том, что российские войска намеренно наносили удары по гражданскому населению и объектам гражданской инфраструктуры", - отмечают правозащитники.

В частности, к таким атакам отнесли попадание российской ракеты в крупнейший детский госпиталь Украины "Охматдет" в Киеве в июле.

Среди преступлений РФ против детей в Украине также значится их незаконная депортация в Россию или на оккупированные территории соседней страны. Как сообщил ранее омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец, Киеву известно о как минимум 20 тысячах таких случаев, но на самом деле их количество может быть намного больше.

Напомним, войска РФ совершают на оккупированных украинских территориях многочисленные военные преступления и зверства, что является частью систематической политики Кремля по уничтожению украинской культуры, истории и идентичности.

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