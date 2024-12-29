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Великобритания планирует предоставить Украине 4,5 млн фунтов стерлингов на расследование преступлений РФ

Велика Британія профінансує розслідування воєних злочинів РФ в Україні

Великобритания планирует предоставить Украине 4,5 млн фунтов стерлингов в качестве помощи в раскрытии военных преступлений, совершенных силами РФ во время полномасштабного вторжения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW со ссылкой на агентство dpa.

Выделенные Лондоном деньги среди прочего получит Офис Генерального Прокурора Украины. Средства пойдут на "документацию, расследование и уголовное преследование", отмечают в агентстве.

"Зверства, которые мы видели в Украине, ужасны - не может быть устойчивого мира без ответственности", цитирует агентство на этом фоне главу МИД Великобритании Дэвида Лемми. Министр также пообещал, что Лондон продолжит поддержку Киева и в других сферах.

Месяцем ранее международная правозащитная организация Amnesty International сообщила, что только в 2024 году во время войны РФ против Украины в результате действий российской стороны произошло по меньшей мере 17 подтвержденных инцидентов, в которых пострадали дети.

"Результаты исследований на местах свидетельствуют о том, что российские войска намеренно наносили удары по гражданскому населению и объектам гражданской инфраструктуры", - отмечают правозащитники.

В частности, к таким атакам отнесли попадание российской ракеты в крупнейший детский госпиталь Украины "Охматдет" в Киеве в июле.

Среди преступлений РФ против детей в Украине также значится их незаконная депортация в Россию или на оккупированные территории соседней страны. Как сообщил ранее омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец, Киеву известно о как минимум 20 тысячах таких случаев, но на самом деле их количество может быть намного больше.

Напомним, войска РФ совершают на оккупированных украинских территориях многочисленные военные преступления и зверства, что является частью систематической политики Кремля по уничтожению украинской культуры, истории и идентичности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ изменила тактику массированных ракетно-дронных атак по Украине, - британская разведка

Автор: 

Великобритания (4972) помощь (7808) Украина (44951) военные преступления (1436)


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Топ комментарии
+10
Зеленим неможна надавати гроші без наглядачів.
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29.12.2024 09:27
+9
Що за копійки? Цих грошей вистачить тільки на створення кількох комісій, місячну зарплату начальнику з помічниками та оплату канцтоварів
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29.12.2024 09:16
+7
прокурори скажуть "дякую"
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29.12.2024 09:04
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прокурори скажуть "дякую"
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29.12.2024 09:04 Ответить
прокурви та прокурВови
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29.12.2024 10:40 Ответить
А потом еще прийдется платить что бы найти концы этих денег потерявшихся в биткойнах.
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29.12.2024 09:08 Ответить
Краще дали б гроші на розслідування злочинів наших попередників.
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29.12.2024 09:11 Ответить
Злочини єрмаків-татарових не потрібно розслідувати? Нехай безкарно мародерять і далі?
Вони в цьому вже перевершили всіх попередників разом взятих.
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29.12.2024 10:21 Ответить
Поганий той учень, який не перевершить свого вчителя.)
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29.12.2024 12:02 Ответить
Зєля перевершив свого вчителя каломойшу?
Можливо.
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29.12.2024 12:28 Ответить
У вас "каломойша" гроші вкрав? Тоді чому його попередник не посадив? Чи друзів не садять?)
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29.12.2024 12:56 Ответить
Він вкрав гроші у мільйонів українців, з податків яких мусили стабілізувати Приват після злодійських дій каломойші та його спільників.
Якщо ви останніх років 8 були непритомні, то я вас інформую, що проти мафіозної зграї "каломойша і Ко" Україна подала позови в Лондонський суд, який в ході судових слухань встановив факти шахрайства з боку каломойши та його подільника боголюбова. Після цього ница каломойша втікала із своїх апартаментів в Швейцарії в Ізраїль, щоб втікти з-під юрисдикції Лондонського суду.
Посадити його в Україні заважала відсутність каломойши в країні.
Скористайтесь послугами гугла, він розповість вам багато цікавого про судові справи стосовно мерзотника каломойши.
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29.12.2024 13:21 Ответить
Втік?) Або дали втікти? Щось багато друзів та родичів за вашого попередника втікачів, а особливо в Лондон).
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29.12.2024 13:27 Ответить
що зебіле, далі в штани тобі гадить П.О. так, що ти члін коханого хрОПака у власній ротовій порожнині не відчуваєш?
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29.12.2024 13:36 Ответить
Багато це скільки?
І зроби порівняння із кількістю злодіїв, колаборантів, зрадників з шобли Зермаків, які вільно виїхали з України в той час, коли українці не можуть виїхати за межі України.
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29.12.2024 13:40 Ответить
Якщо ви не можете відповісти на прості запитання, "каломойша" втік або йому дали втікти? І яким чином він втік від нового правосуддя в нашій країні? То з вами нема чого розмовляти.
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29.12.2024 13:51 Ответить
Я вам вже написала, погугліть про події, що стосуються судових процесів по злочинах каломойши, про цих подій, про місцезнаходження самого каломойши під час тих подій.
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29.12.2024 15:14 Ответить
* про дати цих подій,
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29.12.2024 15:44 Ответить
Що за копійки? Цих грошей вистачить тільки на створення кількох комісій, місячну зарплату начальнику з помічниками та оплату канцтоварів
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29.12.2024 09:16 Ответить
Доцільно було б до грошей направлення до України своїх слідчих та експертів.
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29.12.2024 09:22 Ответить
Зеленим неможна надавати гроші без наглядачів.
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29.12.2024 09:27 Ответить
Не густо - але 40 "розслідувачів" можна пристроіти
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29.12.2024 09:34 Ответить
Ні в якому разі не давати всі гроші. Конкретний епізод-конкретна сума.
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29.12.2024 10:31 Ответить
Так гроші ще не дають,лише планують дати.Злочини не закінчились,продовжуються...
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29.12.2024 11:12 Ответить
Поважайте свій рід:Михайло Макаренко.З повагою Олександр.
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29.12.2024 13:10 Ответить
На пенсійні виплати 30 річним підуть ті гроші.
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29.12.2024 11:04 Ответить
 
 