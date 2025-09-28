Масові вбивства українців в Бучі: The Sunday Times встановила імена 13 російських офіцерів, відповідальних за воєнні злочини

Британська газета The Sunday Times опублікувала імена 13 російських офіцерів, відповідальних за масові злочини в Бучі на початку повномасштабного російського вторгнення.

Видання пише, що масштаби вбивств і катувань цивільних російськими окупантами у Бучі протягом 29 днів окупації настільки значні, що місто назавжди стало синонімом воєнних злочинів.

"За ті 29 днів на початку 2022 року вони вчинили такі звірства, що це українське місто назавжди стане синонімом воєнних злочинів", - сказано в статті.

У публікації згадується, що підвал дитячого літнього табору окупанти перетворили на катівню, де жінок та дітей систематично ґвалтували російські солдати. Окупанти також перерізали горло, калічили жертв та вбивали батьків на очах у їхніх дітей. Після відступу Росії у Бучі знайшли понад 500 тіл цивільних українців, а ще десятки і досі вважаються зниклими безвісти.

The Sunday Times називає імена 13 російських командирів, відповідальних за воєнні злочини в Бучі.

Їхні особи встановили незалежні юристи та слідчі, використовуючи відкриті джерела. Усі 13 були підтверджені Службою безпеки України. Зазначається, що слідчі змогли використати записи з камер відеоспостереження, відео з телефонів і соціальні мережі для розслідування військових злочинів.

Вісім з 13 імен підтвердили в Офісі генпрокурора України, цим російським військовим було оголошено про підозру для можливого офіційного переслідування в українських судах та Міжнародному кримінальному суді.

Ще п’ятьох чоловіків було ідентифіковано за допомогою повідомлень їхніх підлеглих, зіставлених із загальнодоступними російськими військовими записами. Наразі їм не оголошено про підозру.

Зазначається, що понад 80 солдатів, які на момент скоєння злочинів перебували під їхнім командуванням, вже офіційно ідентифіковані. Однак злочини скоювало значно більше осіб, але їх поки що ідентифікували.

The Sunday Times зазначає, що для пред’явлення обвинувачення командиру у міжнародному суді необхідно довести, що він мав знати, що його підлеглий скоює злочин і не вжив заходів, щоб цьому запобігти.

Імена 13 російських командирів

Газета The Sunday Times підтвердила імена цих офіцерів, використовуючи переклади офіційних повідомлень про підозру, виданих українськими прокурорами, а також документи, надані Службою безпеки України та Офісом генпрокурора, та інтерв'ю з ними. Також журналісти перевірили інформацію, опубліковану самими російськими військовими та в російських соціальних мережах.

Серед підозрюваних — генерал-полковник Олександр Чайко, командувач Східного військового округу РФ. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну він очолював російські війська в Сирії та потрапив під санкції за наказ атакувати лікарні та школи у сирійській провінції Ідліб.

Йому інкримінують злочин агресії. Однак прокурам потрібно було також довести, що він знав, що роблять його війська, та міг їх зупинити.

Одним із його підлеглих був Сергій Чубарикін, командир 76-ї дивізії РФ. На момент скоєння злочинів у Бучі йому був 41 рік, він командував 76-ю гвардійською десантно-штурмовою дивізією, що входить до складу Східного військового округу. До цього, як і Чайко, він воював у Сирії, підтримуючи існування диктатури Башара Асада.

Чайку та Чубарикіну було оголошено про підозру у скоєнні воєнних злочинів. Їм доповідав Артем Городилов, командир 234-го полку. Городилову не оголошували підозру, але в СБУ вважають, що він був співучасником злочину своїх підлеглих.

На відео з камер спостереження, вперше отриманому The New York Times і перевіреному Офісом Генерального прокурора, Городилова можна побачити стоячи на вулиці Яблунській, коли солдати під його командуванням страчують мирних жителів серед білого дня, пише видання.

Одна з цивільних жінок, яка проїжджала на велосипеді повз вулицю Яблунську, загинула після того, як танк випустив по ній снаряд. Це сталось менше, ніж за сто метрів від місця, де на той момент пребував Городилов, сказано у статті.

Через кілька днів після завершення окупації Бучі Городилова підвищили у званні до полковника, але зараз він перебуває під судом у Москві за шахрайство.

The Sunday Times пише, що підполковник Азатбек Омурбеков був одним із найкривавіших російських командирів у Бучі. Йому дали прізвисько "М’ясник із Бучі". У США заявили, що він особисто скоїв грубі порушення прав людини, включаючи позасудові страти. Україна звинувачує Омурбекова в злочинах проти людяності. Йому також повідомлено про підозру.

Відомо, що диктатор РФ Володимир Путін присвоїв Омурбекову звання героя Росії.

Серед 13 підозрюваних у воєнних злочинах в Бучі - є 28-річний лейтенант 5-ї гвардійської танкової бригади Микола Соковиков, він заочно засуджений у Києві до довічного ув’язнення, але малоймовірно, що колись він справді потрапить до тюремної камери в Україні, сказано у статті.

Також правозахисники ідентифікували командира Соковикова як полковника Андрія Кондрова, йому не повідомляли про підозру. Його особу також встановила СБУ.

У переліку російських командирів, які причетні до вбивств та катувань в Бучі також генерал-полковник Валерій Солодчук, генерал-полковник Олександр Санчик, полковник Денис Суворов, полковник Олексій Толмачов, генерал-майор Володимир Селівестров, генерал-майор Вадим Панков, полковник Сергій Карасьов.

The Sunday Times додає, що генеральний прокурор України Руслан Кравченко має намір ідентифікувати якомога більше російських солдатів, які здійснювали вбивства українців в Бучі та інших містах України.

"Якщо ми й надалі матимемо підтримку Сполученого Королівства, Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки, ми обов’язково досягнемо справедливого миру, і кожен воєнний злочинець буде покараний. Нехай це станеться через десять років, чи через двадцять, але це станеться",- наголосив генпрокурор.

