2 236 40

Масові вбивства українців в Бучі: The Sunday Times встановила імена 13 російських офіцерів, відповідальних за воєнні злочини

Буча

Британська газета The Sunday Times опублікувала імена 13 російських офіцерів, відповідальних за масові злочини в Бучі на початку повномасштабного російського вторгнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на статтю The Sunday Times.

Видання пише, що масштаби вбивств і катувань цивільних російськими окупантами у Бучі протягом 29 днів окупації настільки значні, що місто назавжди стало синонімом воєнних злочинів.

"За ті 29 днів на початку 2022 року вони вчинили такі звірства, що це українське місто назавжди стане синонімом воєнних злочинів", - сказано в статті.

У публікації згадується, що підвал дитячого літнього табору окупанти перетворили на катівню, де жінок та дітей систематично ґвалтували російські солдати. Окупанти також перерізали горло, калічили жертв та вбивали батьків на очах у їхніх дітей. Після відступу Росії у Бучі знайшли понад 500 тіл цивільних українців, а ще десятки і досі вважаються зниклими безвісти.

The Sunday Times називає імена 13 російських командирів, відповідальних за воєнні злочини в Бучі.

Їхні особи встановили незалежні юристи та слідчі, використовуючи відкриті джерела. Усі 13 були підтверджені Службою безпеки України. Зазначається, що слідчі змогли використати записи з камер відеоспостереження, відео з телефонів і соціальні мережі для розслідування військових злочинів.

Вісім з 13 імен підтвердили в Офісі генпрокурора України, цим російським військовим було оголошено про підозру для можливого офіційного переслідування в українських судах та Міжнародному кримінальному суді.

Ще п’ятьох чоловіків було ідентифіковано за допомогою повідомлень їхніх підлеглих, зіставлених із загальнодоступними російськими військовими записами. Наразі їм не оголошено про підозру.

Зазначається, що понад 80 солдатів, які на момент скоєння злочинів перебували під їхнім командуванням, вже офіційно ідентифіковані. Однак злочини скоювало значно більше осіб, але їх поки що ідентифікували.

The Sunday Times зазначає, що для пред’явлення обвинувачення командиру у міжнародному суді необхідно довести, що він мав знати, що його підлеглий скоює злочин і не вжив заходів, щоб цьому запобігти.

Імена 13 російських командирів

Газета The Sunday Times підтвердила імена цих офіцерів, використовуючи переклади офіційних повідомлень про підозру, виданих українськими прокурорами, а також документи, надані Службою безпеки України та Офісом генпрокурора, та інтерв'ю з ними. Також журналісти перевірили інформацію, опубліковану самими російськими військовими та в російських соціальних мережах.

воєнні злочинці

Серед підозрюваних — генерал-полковник Олександр Чайко, командувач Східного військового округу РФ. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну він очолював російські війська в Сирії та потрапив під санкції за наказ атакувати лікарні та школи у сирійській провінції Ідліб.

Йому інкримінують злочин агресії.  Однак прокурам потрібно було також довести, що він знав, що роблять його війська, та міг їх зупинити.

Одним із його підлеглих був Сергій Чубарикін, командир 76-ї дивізії РФ. На момент скоєння злочинів у Бучі йому був 41 рік, він командував 76-ю гвардійською десантно-штурмовою дивізією, що входить до складу Східного військового округу. До цього, як і Чайко, він воював у Сирії, підтримуючи існування диктатури Башара Асада.

Чайку та Чубарикіну було оголошено про підозру у скоєнні воєнних злочинів. Їм доповідав Артем Городилов, командир 234-го полку. Городилову не оголошували підозру, але в СБУ вважають, що він був співучасником злочину своїх підлеглих.

На відео з камер спостереження, вперше отриманому The New York Times і перевіреному Офісом Генерального прокурора, Городилова можна побачити стоячи на вулиці Яблунській, коли солдати під його командуванням страчують мирних жителів серед білого дня, пише видання.

Одна з цивільних жінок, яка проїжджала на велосипеді повз вулицю Яблунську, загинула після того, як танк випустив по ній снаряд. Це сталось менше, ніж за сто метрів від місця, де на той момент пребував Городилов, сказано у статті.

Через кілька днів після завершення окупації Бучі Городилова підвищили у званні до полковника, але зараз він перебуває під судом у Москві за шахрайство.

The Sunday Times пише, що підполковник Азатбек Омурбеков був одним із найкривавіших російських командирів у Бучі. Йому дали прізвисько "М’ясник із Бучі". У США заявили, що він особисто скоїв грубі порушення прав людини, включаючи позасудові страти. Україна звинувачує Омурбекова в злочинах проти людяності. Йому також повідомлено про підозру.

Відомо, що диктатор РФ Володимир Путін присвоїв Омурбекову звання героя Росії.

Серед 13 підозрюваних у воєнних злочинах в Бучі - є 28-річний лейтенант 5-ї гвардійської танкової бригади Микола Соковиков, він заочно засуджений у Києві до довічного ув’язнення, але малоймовірно, що колись він справді потрапить до тюремної камери в Україні, сказано у статті.

Також правозахисники ідентифікували командира Соковикова як полковника Андрія Кондрова, йому не повідомляли про підозру. Його особу також встановила СБУ.

У переліку російських командирів, які причетні до вбивств та катувань в Бучі також генерал-полковник Валерій Солодчук, генерал-полковник Олександр Санчик, полковник Денис Суворов, полковник Олексій Толмачов, генерал-майор Володимир Селівестров, генерал-майор Вадим Панков, полковник Сергій Карасьов.

The Sunday Times додає, що генеральний прокурор України Руслан Кравченко має намір ідентифікувати якомога більше російських солдатів, які здійснювали вбивства українців в Бучі та інших містах України. 

"Якщо ми й надалі матимемо підтримку Сполученого Королівства, Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки, ми обов’язково досягнемо справедливого миру, і кожен воєнний злочинець буде покараний. Нехай це станеться через десять років, чи через двадцять, але це станеться",- наголосив генпрокурор. 

Київська область (4278) росія (68057) воєнні злочини (1937) Бучанський район (91) Буча (16)
Топ коментарі
+5
Русня - біосміття на планеті Земля
показати весь коментар
28.09.2025 18:58 Відповісти
+5
До списку цих кацапських істот, яких назвали офіцерами мають увійти і наші - Боневтік і Василевська-Смаглюк, які брехали, не організували евакуацію і не захистили.
показати весь коментар
28.09.2025 19:13 Відповісти
+4
Горіти всім рашистським вбивцям у пеклі...
показати весь коментар
28.09.2025 18:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
у сбу та гур є шанси змити трохи лайна міндіча зі своїх пик
алло, хлопці!
показати весь коментар
28.09.2025 18:48 Відповісти
Для СБУ жопа Міндіча і Гундосого більш важлива.
показати весь коментар
28.09.2025 19:29 Відповісти
Горіти всім рашистським вбивцям у пеклі...
показати весь коментар
28.09.2025 18:48 Відповісти
Вони звідти і прийшли. Це їхній дім.
показати весь коментар
28.09.2025 18:54 Відповісти
Треба повернути назад додому
показати весь коментар
28.09.2025 18:57 Відповісти
заочні осудження то як плювок у лице родичів жертв
ви зелені мразі це не розумієте чи що?
показати весь коментар
28.09.2025 18:49 Відповісти
Особливо коли так звані патріоти дали Янику змитися, а потім його заочно засудили. Ділити владу було на першому місці у нових піонерів.
показати весь коментар
28.09.2025 19:20 Відповісти
Яка падаль не сдохне на війні-приийдемо "на зачистку"
показати весь коментар
28.09.2025 18:51 Відповісти
"Йому інкримінують злочин агресії. Однак прокурам потрібно було також довести, що він знав, що роблять його війська, та міг їх зупинити. " Командир зобов'язаний знати, де знаходяться і що роблять його пілеглі. І віннесе заце особисту відповідальність.
показати весь коментар
28.09.2025 18:52 Відповісти
тут навіть нема чого установлювати,
всі кацапи вбивці і офіцери і ні,
і ті мамки які з себе таку шелупонь вишморгнули теж вбивці.
показати весь коментар
28.09.2025 18:53 Відповісти
Русня - біосміття на планеті Земля
показати весь коментар
28.09.2025 18:58 Відповісти
пацанів, бажано з кацапськими коріннями, в закрите приміщєння і навчити їх окати і чтокати і не гикати,
а потім летить, голуба ви наші, і робіть на кацапії срач!
мамуля Україна завжди і всюди за вами!
показати весь коментар
28.09.2025 19:01 Відповісти
Це все робиться простіше. За 5000 доларів можна виконавців і на рашці знайти. Он Парубія убив місцевий, за обіцянку прийняти на пмж в парашу. Але в нас 40 працівників СБУ хочуть НАБУшника посадити, задіяни зробити підозру. Тому їм не має часу такими дрібницями займатися.
показати весь коментар
28.09.2025 19:33 Відповісти
Нашему ГУР следует найти возможность подарить им по самокату. Или кто этим занимается.
Готов внести посильное финансовое вложение.
показати весь коментар
28.09.2025 19:01 Відповісти
Я тоже готова
показати весь коментар
28.09.2025 19:03 Відповісти
Задоначу на благе діло.
показати весь коментар
28.09.2025 19:08 Відповісти
Вместо 13 кацапских НПЗ
Справедливо было бы УБИТЬ эту чертову кацапскую дюжину
Нельзя оценивать все только в деньгах
Моральный ущерб стоит дороже !!!!!!!!!
За Бучу должна быть РАСПЛАТА
И не через десятки лет
А уже сейчас!!!!!!!
показати весь коментар
28.09.2025 19:02 Відповісти
ви вибрали свій неперевиборний вирок.
в нас хоч б надія є на перевиборняк через 4 рочки.
в України навіть і тiєї слабкої надії нема - ви вибрали свій вирок.
показати весь коментар
28.09.2025 19:08 Відповісти
на тепер можна все шо завгодно писати,
в сухому остатку - ви вибрали свій неперевиборний вирок.
показати весь коментар
28.09.2025 19:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=JcOgwKP7gvc&t=761s

хочеться запропонувати Вам - запитання до гостя з 13 хв й чітка його відповідь по "американську надію" на наступні вибори... Можна сказати пророча!

Якщо Венс та Ко з Трампом збережуть Палату за собою у 2026 му ( а політтехнологи вже перформатовують округи під перемогу влади ) - то США прийдуть до копіювання Апартеіду
показати весь коментар
28.09.2025 19:25 Відповісти
Журналіст громадянин США Залмаєв , гість - Портніков
показати весь коментар
28.09.2025 19:27 Відповісти
трампакси все збережуть.
тут їбанутих примерно як в Україні, відсотків так з 73...
показати весь коментар
28.09.2025 19:36 Відповісти
знаєте маршрут вашого донату до зеленої кишені?
показати весь коментар
28.09.2025 19:17 Відповісти
тільки цільове - родині воїна, ті все зроблять і перешлють...
показати весь коментар
28.09.2025 19:19 Відповісти
сало на всіх!
і побратимам носочкі звяжуть!
показати весь коментар
28.09.2025 19:41 Відповісти
скільки пар?
показати весь коментар
28.09.2025 19:42 Відповісти
Зе вважає це непотрібним...А от що вважають,чим і що думають родичі і близькі загиблих...велика загадка,схоже,вони,як курі,через хвилину все забувають і безтурботно гребуться,шукають червячків..
показати весь коментар
28.09.2025 19:37 Відповісти
Простите, но вы ошибаетесь по поводу близких погибших
Это такая психологическая травма
Против которой нет лекарств
Люди буквально впадают в тяжелейшие депрессии
Из которых они могут не выбраться до конца жизни
Я уверена - некоторые из них уже покончили жизнь самоубийством
Это самая страшная травма
Самое страшное,что может случиться с человеком
Страдания людей,которые видели были в Буче
Стали свидетелями этих преступлений против человечности
Невозможно передать словами
Я так им сочувствую ....
показати весь коментар
28.09.2025 19:43 Відповісти
Трампу повідомили? Він має щось сказати.
показати весь коментар
28.09.2025 19:07 Відповісти
Хотілось би вірити , що завдання помсти рашистозвірам не покладена під сукно спецами задля преференцій політичного служіння зЄТатарівщині

Саме про це прекрасні по-офіцерськи чіткі короткі доповоіді героя Червінского в інтерв"ю олександуру Билзнюку
посилання нижче.
показати весь коментар
28.09.2025 19:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=6PNNC5ChuwE https://www.youtube.com/watch?v=ЧЕРВИНСКИЙ: правда об увольнении Залужного ВСПЛЫЛА ТОЛЬКО СЕЙЧАС! Главной причиной отставки было...
показати весь коментар
28.09.2025 19:10 Відповісти
До списку цих кацапських істот, яких назвали офіцерами мають увійти і наші - Боневтік і Василевська-Смаглюк, які брехали, не організували евакуацію і не захистили.
показати весь коментар
28.09.2025 19:13 Відповісти
Треба створювати український Мосад.Вироки приводити до виконання.Ефект буде колосальний,а користь ще більшою.
показати весь коментар
28.09.2025 19:16 Відповісти
Теперішнє керівництво не Моссад, а швидше Моксель створює.
показати весь коментар
28.09.2025 19:28 Відповісти
Вийде НКВД, як завжди.
показати весь коментар
28.09.2025 19:30 Відповісти
Так вже створено український мосад. Подивіться, що тільки витворяють міндічі, чернишови, шурми? За місяць замутили з оборони 5 мільярдів евро і так заховалися, що свій в доску генпрокурор Боневтіка і все СБУ, яке обслуговує Боневтіка не можуть їх знайти.
показати весь коментар
28.09.2025 19:31 Відповісти
І половина має українські прізвища!... Але це не дивно - зрадники завжди старалися виділиться своєю ненавистю та жорстокістю, до своїх одноплемінників, щоб показать своїм господарям свою відданість... Томмазо Торквемада, головний інквізитор Іспанії, нещадно відправляв на вогнище тисячі "єретиків, переважно хрещених насильно євреїв, будучи сам сином єврея-марана... Ієремія Вишневецький, потомок Байди Вишневецького, внук фундаторки Києво-Могилянської академії, став катом українського народу...
показати весь коментар
28.09.2025 19:26 Відповісти
Я вважаю,що повинна бути кровна помста. Зрозуміло,цих чуваків родичі загиблих,згвалтованих у Бучі та інших місця,не дістануть. Алу скрізь повно російських церков,повних росєпископів,попів і церрковного активу,це такі ж я і ця офіцерня ! Але кровників щось не видно,схоже,вони,як курі,через хвилину все забувають і безтурботно гребуться,шукають червячків..
показати весь коментар
28.09.2025 19:42 Відповісти
 
 