США оприлюднили план Трампа щодо завершення війни між Ізраїлем та ХАМАСом в Секторі Газа. ІНФОГРАФІКА

Мирний план президента США Дональда Трампа щодо припинення війни між Ізраїлем і ХАМАС у Секторі Газа включає 20 пунктів.

Як передає Цензор.НЕТ, текст опубліковано у Білому дому на платформі Х.

Що включає план Трампа щодо Гази?

Спільний план США та Ізраїлю включає 20 пунктів, серед яких:

  • Ізраїль не буде окупувати або анексувати Сектор Гази. Мешканців не виселятимуть. ХАМАС та інші угруповання не братимуть участі в управлінні Газою, ні прямо, ні опосередковано.
  • Буде розроблено план економічного розвитку з відновлення та енергопостачання Гази. Сектор Гази тимчасово управлятиметься під керівництвом технократичного, аполітичного Палестинського комітету.
  • Після звільнення всіх заручників Ізраїль звільнить 250 ув'язнених з довічним терміном і 1700 жителів Гази, затриманих після 7 жовтня 2023 року.
  • Газою керуватиме тимчасовий уряд, буде створено особливу економічну зону, де діятимуть пільгові умови для країн-учасниць.
  • Ті члени ХАМАС, які готові скласти зброю, зможуть вільно покинути Сектор Гази. Їм передбачена амністія.
  • Протягом 72 годин після публічного ухвалення Ізраїлем цієї угоди всі заручники, живі та загиблі, будуть повернуті.
  • Якщо обидві сторони погодяться з цією пропозицією, війна негайно припиниться.

Війна в Газі: Білий дім оприлюднив мирний план Трампа

США обговорюють з Ізраїлем досягнення "вічного миру" на всьому Близькому Сході, заявив президент США Дональд Трамп під час сьогоднішньої зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Американський президент заявив, що якщо ХАМАС відмовиться від угоди, запропонованої Трампом, США продовжать підтримку Ізраїлю.

Але глава Білого дому додав, що у ХАМАС нібито згодні на умови припинення вогню.

+6
- Война, стой! Ать-два!
29.09.2025 22:12 Відповісти
+4
Я так понимаю это "пилотный проект" той "шляпы", которую затем всякие УРОДЫ-МИРОТВОРЦЫ будут пытаться впаривать нам...
29.09.2025 22:17 Відповісти
+4
"Якби я був лідером ХАМАС, цієї війни б не було" - заявив Дональд Трамп
29.09.2025 22:28 Відповісти
США обговорюють з Ізраїлем досягнення "вічного миру" (с)

Про вічний мир точно спрацює, 80 років вже як спрацьовує.
29.09.2025 22:10 Відповісти
Мир, вічний як Трамп.
Трамп акбар!
29.09.2025 22:18 Відповісти
29.09.2025 22:12 Відповісти
Який "вічний мир" - сьогодні одні замиряться а завтра підростуть нові газзаватовці
29.09.2025 22:13 Відповісти
29.09.2025 22:17 Відповісти
Выражаю озабоченность всем сторонам.
29.09.2025 22:19 Відповісти
29.09.2025 22:28 Відповісти
А інтернет залишать, чи як у Афганістані?
29.09.2025 22:31 Відповісти
Хто буде контролювати новий ,,аполітичний нехамасовський,, уряд? Якщо такі преференції у вигляді амністії всім вбивцям цивільних ізраільтян, то які ,,канахвєти,, родичам цих загиблих? Хто буде фінансувати створену ,,маладую палєстінскую ріспубліку,,? Якщо в цьому знову будуть задіяні державні структури Ізраілю то напуркуа воно ім потрібно? За ваші гроші вам нове ярмо?
29.09.2025 22:31 Відповісти
ніхера подібного не буде! 1000% відсотків!
29.09.2025 22:33 Відповісти
Ізраїль «завершить справу», якщо ХАМАС не прийме план Трампа або прийме його і не буде виконувати, - Нетаньяху

Трамп в свою чергу заявив, що в такому випадку Нетаньяху матиме повну підтримку з боку президента США.
29.09.2025 22:38 Відповісти
Ізраїль в черговий раз пішле "трамбона з роду Юди накуй"
29.09.2025 22:56 Відповісти
Я щось не зрозумів, Трамп коли говорив про 6 закінчених воєн він цю враховував чи це будес7ма?
29.09.2025 22:57 Відповісти
 
 