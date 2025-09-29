США оприлюднили план Трампа щодо завершення війни між Ізраїлем та ХАМАСом в Секторі Газа. ІНФОГРАФІКА

Мирний план президента США Дональда Трампа щодо припинення війни між Ізраїлем і ХАМАС у Секторі Газа включає 20 пунктів.

Як передає Цензор.НЕТ, текст опубліковано у Білому дому на платформі Х.

Що включає план Трампа щодо Гази?

Спільний план США та Ізраїлю включає 20 пунктів, серед яких:

Ізраїль не буде окупувати або анексувати Сектор Гази. Мешканців не виселятимуть. ХАМАС та інші угруповання не братимуть участі в управлінні Газою, ні прямо, ні опосередковано.

Буде розроблено план економічного розвитку з відновлення та енергопостачання Гази. Сектор Гази тимчасово управлятиметься під керівництвом технократичного, аполітичного Палестинського комітету.

Після звільнення всіх заручників Ізраїль звільнить 250 ув'язнених з довічним терміном і 1700 жителів Гази, затриманих після 7 жовтня 2023 року.

Газою керуватиме тимчасовий уряд, буде створено особливу економічну зону, де діятимуть пільгові умови для країн-учасниць.

Ті члени ХАМАС, які готові скласти зброю, зможуть вільно покинути Сектор Гази. Їм передбачена амністія.

Протягом 72 годин після публічного ухвалення Ізраїлем цієї угоди всі заручники, живі та загиблі, будуть повернуті.

Якщо обидві сторони погодяться з цією пропозицією, війна негайно припиниться.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ви почуєте дуже скоро про укладання мирної угоди щодо Гази, - Трамп

США обговорюють з Ізраїлем досягнення "вічного миру" на всьому Близькому Сході, заявив президент США Дональд Трамп під час сьогоднішньої зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Американський президент заявив, що якщо ХАМАС відмовиться від угоди, запропонованої Трампом, США продовжать підтримку Ізраїлю.

Але глава Білого дому додав, що у ХАМАС нібито згодні на умови припинення вогню.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ