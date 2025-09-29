США оприлюднили план Трампа щодо завершення війни між Ізраїлем та ХАМАСом в Секторі Газа. ІНФОГРАФІКА
Мирний план президента США Дональда Трампа щодо припинення війни між Ізраїлем і ХАМАС у Секторі Газа включає 20 пунктів.
Як передає Цензор.НЕТ, текст опубліковано у Білому дому на платформі Х.
Що включає план Трампа щодо Гази?
Спільний план США та Ізраїлю включає 20 пунктів, серед яких:
- Ізраїль не буде окупувати або анексувати Сектор Гази. Мешканців не виселятимуть. ХАМАС та інші угруповання не братимуть участі в управлінні Газою, ні прямо, ні опосередковано.
- Буде розроблено план економічного розвитку з відновлення та енергопостачання Гази. Сектор Гази тимчасово управлятиметься під керівництвом технократичного, аполітичного Палестинського комітету.
- Після звільнення всіх заручників Ізраїль звільнить 250 ув'язнених з довічним терміном і 1700 жителів Гази, затриманих після 7 жовтня 2023 року.
- Газою керуватиме тимчасовий уряд, буде створено особливу економічну зону, де діятимуть пільгові умови для країн-учасниць.
- Ті члени ХАМАС, які готові скласти зброю, зможуть вільно покинути Сектор Гази. Їм передбачена амністія.
- Протягом 72 годин після публічного ухвалення Ізраїлем цієї угоди всі заручники, живі та загиблі, будуть повернуті.
- Якщо обидві сторони погодяться з цією пропозицією, війна негайно припиниться.
США обговорюють з Ізраїлем досягнення "вічного миру" на всьому Близькому Сході, заявив президент США Дональд Трамп під час сьогоднішньої зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.
Американський президент заявив, що якщо ХАМАС відмовиться від угоди, запропонованої Трампом, США продовжать підтримку Ізраїлю.
Але глава Білого дому додав, що у ХАМАС нібито згодні на умови припинення вогню.
CrossFirenko
Boris Areshenkov
Олеся Приходько #504585
Про вічний мир точно спрацює, 80 років вже як спрацьовує.
Трамп акбар!
Трамп в свою чергу заявив, що в такому випадку Нетаньяху матиме повну підтримку з боку президента США.