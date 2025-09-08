Ви почуєте дуже скоро про укладання мирної угоди щодо Гази, - Трамп
Найближчим часом має бути досягнута мирна угода щодо Гази.
Про це повідомив президент США Дональд Трамп, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"Я збирався повернутися і побачитися з вами в літаку, але виникли деякі обставини, пов'язані з ХАМАС... ми працює над рішенням, яке, можливо, виявиться дуже хорошим", - сказав Трамп журналістам.
Коли президента США попросили розповісти подробиці, він пообіцяв деталі найближчим часом.
"Ви почуєте про це дуже скоро. Ми намагаємося покласти цьому край і повернути заручників", - сказав він, додавши, що "у нас відбулися дуже змістовні переговори".
Трамп висловив упевненість, що решту ізраїльських заручників, яких утримують у Секторі Гази, а також тіла загиблих - буде звільнено і повернуто.
"Можливо, їх буде менше ніж 20, тому що деякі, знаєте, мають тенденцію вмирати, вірно? Вони мають тенденцію помирати, навіть якщо вони молоді, здебільшого вони помирають... у нас, скажімо, 20 осіб, і в нас близько 38 тіл", - заявив Трамп.
Настав хаос, про демократичні засади (хоча б зовнішні) можна забути
Згідно з планом, ті, хто добровільно погодиться виїхати, отримають 5 000 доларів готівкою, а також допомогу, що покриває чотири роки оренди та один рік харчування. Землевласникам пропонуватимуть «цифрові токени», які можна буде використовувати для фінансування нового життя в іншому місці або обміняти на квартиру в одному з шести-восьми нових «розумних міст на базі штучного інтелекту», які планують збудувати в Секторі Гази.
Територію анклаву на час реконструкції передадуть під управління організації під назвою «Траст відновлення, економічного прискорення та трансформації Гази» або GREAT Trust. Він керуватиме протягом десяти років, перш ніж поступитися місцем «реформованій та дерадикалізованій палестинській структурі».
За даними видання, авторами плану є ізраїльтяни з Гуманітарного фонду Гази.
