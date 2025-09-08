Ви почуєте дуже скоро про укладання мирної угоди щодо Гази, - Трамп

Найближчим часом має бути досягнута мирна угода щодо Гази.

Про це повідомив президент США Дональд Трамп, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Я збирався повернутися і побачитися з вами в літаку, але виникли деякі обставини, пов'язані з ХАМАС... ми працює над рішенням, яке, можливо, виявиться дуже хорошим", - сказав Трамп журналістам.

Коли президента США попросили розповісти подробиці, він пообіцяв деталі найближчим часом.

"Ви почуєте про це дуже скоро. Ми намагаємося покласти цьому край і повернути заручників", - сказав він, додавши, що "у нас відбулися дуже змістовні переговори".

Трамп висловив упевненість, що решту ізраїльських заручників, яких утримують у Секторі Гази, а також тіла загиблих - буде звільнено і повернуто.

"Можливо, їх буде менше ніж 20, тому що деякі, знаєте, мають тенденцію вмирати, вірно? Вони мають тенденцію помирати, навіть якщо вони молоді, здебільшого вони помирають... у нас, скажімо, 20 осіб, і в нас близько 38 тіл", - заявив Трамп.