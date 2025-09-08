УКР
Ви почуєте дуже скоро про укладання мирної угоди щодо Гази, - Трамп

Найближчим часом має бути досягнута мирна угода щодо Гази.

Про це повідомив президент США Дональд Трамп, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Я збирався повернутися і побачитися з вами в літаку, але виникли деякі обставини, пов'язані з ХАМАС... ми працює над рішенням, яке, можливо, виявиться дуже хорошим", - сказав Трамп журналістам.

Коли президента США попросили розповісти подробиці, він пообіцяв деталі найближчим часом.

"Ви почуєте про це дуже скоро. Ми намагаємося покласти цьому край і повернути заручників", - сказав він, додавши, що "у нас відбулися дуже змістовні переговори".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп вимагає у ХАМАС відпустити заручників: Це останнє попередження

Трамп висловив упевненість, що решту ізраїльських заручників, яких утримують у Секторі Гази, а також тіла загиблих - буде звільнено і повернуто.

"Можливо, їх буде менше ніж 20, тому що деякі, знаєте, мають тенденцію вмирати, вірно? Вони мають тенденцію помирати, навіть якщо вони молоді, здебільшого вони помирають... у нас, скажімо, 20 осіб, і в нас близько 38 тіл", - заявив Трамп.

Їпать, хто нами керує? В одного дебіла одні перемоги, навіть останній українець - перемога, в цього + - 20-30 заручників живих чи мертвих!!!! Світ потребує перезавантаження, цих зажершихся ***.дей потрібно лишити всього бо вони настільки відірвались від реалій, що вважають себе богами, а насправді є смердючим лайном, гроші не дають розуму!
08.09.2025 07:35 Відповісти
Тиж мав Газу переселити в Флориду?
08.09.2025 07:41 Відповісти
От рудого закидає. Почитаєш що воно меле і здається що сам сходиш з розуму.
08.09.2025 07:46 Відповісти
08.09.2025 07:35 Відповісти
Так це i е перезавантаження... а почалося воно з левiнськоi та шлепера. Левiнська також гарнi рахунки виставляла. Було по любовi та згодi, а вийшло - плати. .лядське це дiло, та й годi, головне, що електорат довiру мае...
показати весь коментар
08.09.2025 08:10 Відповісти
ЗЫ... дуже скоро ми вирiшимо ситуацiю з Украiною... За 24 год?
показати весь коментар
08.09.2025 08:16 Відповісти
Абсолютно правильний опис світоукладу зараз.
Настав хаос, про демократичні засади (хоча б зовнішні) можна забути
показати весь коментар
08.09.2025 08:51 Відповісти
08.09.2025 07:35 Відповісти
Фінальне рішення палестинської проблеми?
показати весь коментар
08.09.2025 07:37 Відповісти
08.09.2025 07:41 Відповісти
Там все набагато https://focus.ua/uk/world/719116-velikij-izrayil-iz-zemlyami-yegiptu-ta-jordaniyi-netanyagu-zayaviv-pro-istorichnu-misiyu "веселіше"
показати весь коментар
08.09.2025 08:34 Відповісти
Скоро лише США і Ізраїль будуть проти створення Палестинської держави.
показати весь коментар
08.09.2025 07:42 Відповісти
За даними Washington Post, план США на післявоєнний період у Секторі Гази передбачає переміщення всього населення палестинської території. Після цього анклав на 10 років перейде під управління США, які прагнуть перетворити його на туристичний та технологічний центр.

Згідно з планом, ті, хто добровільно погодиться виїхати, отримають 5 000 доларів готівкою, а також допомогу, що покриває чотири роки оренди та один рік харчування. Землевласникам пропонуватимуть «цифрові токени», які можна буде використовувати для фінансування нового життя в іншому місці або обміняти на квартиру в одному з шести-восьми нових «розумних міст на базі штучного інтелекту», які планують збудувати в Секторі Гази.

Територію анклаву на час реконструкції передадуть під управління організації під назвою «Траст відновлення, економічного прискорення та трансформації Гази» або GREAT Trust. Він керуватиме протягом десяти років, перш ніж поступитися місцем «реформованій та дерадикалізованій палестинській структурі».

За даними видання, авторами плану є ізраїльтяни з Гуманітарного фонду Гази.
08.09.2025 07:49 Відповісти
08.09.2025 07:45 Відповісти
08.09.2025 07:45 Відповісти
08.09.2025 08:54 Відповісти
08.09.2025 07:46 Відповісти
08.09.2025 08:20 Відповісти
Ніколи не міг і подумаити, шо наймогутнішою державою світу може керувати такий закінчений ідіот, як Трампидло. Куди-б цей рудий блазень не засунус своє рило, його всюди гонять сцяними ганчірками. Вже ніхто не звертає уваги на висери старого ідіота. Люди розуміють, що в його вік і не таке може статисяю Добре, хоч в дурдом не закрили старого дебіла, до нього відносяться як до старого балабола, розуміють, що його краще не дразнити, а піддакувати, щоб у діда стеля не поїхала. Нехай собі щось там кукурікає, аби не почав з дуру буянити.
08.09.2025 07:51 Відповісти
Думаю, тут не у віці проблема.
Воно таке й було гниле й глистувате.
Вік більше підсвічує дібіла.

Старість світить 2 речами: мудрістю або придурістю
08.09.2025 08:57 Відповісти
08.09.2025 08:04 Відповісти
08.09.2025 08:12 Відповісти
08.09.2025 08:15 Відповісти
08.09.2025 08:18 Відповісти
08.09.2025 08:25 Відповісти
араби не той суб'єкт, який підписуватиме капітуляцію навіть під виглядом трампівської "мирної угоди".
08.09.2025 08:28 Відповісти
"великий" голуб миру -всіх "мірить" всіх умовляє, всім бреше. Вірменія - Азербайджан, Індія - Пакістан, Ізраїль - Хамас, Україна - мордор. І нічого. Крім чергового обсерона НІЧОГО
08.09.2025 08:29 Відповісти
08.09.2025 08:32 Відповісти
08.09.2025 08:43 Відповісти
У рудого дебіла гази?Чим там Меланка його годує?За порадою друга Владіміра кислою капустою?
Дайте діду "Еспумізана" та скажіть щоб ретельно пережовував їжу та побільше рухався.
08.09.2025 08:47 Відповісти
Егеж, тільки залишилося почекати 2-3 тиждні...
Через 2-3-4 тиждні черговий висер.
08.09.2025 08:47 Відповісти
08.09.2025 08:49 Відповісти
Ну говорить же як імбецил. Читати неможливо ці слововисери, так важко зліплені в речення.
08.09.2025 08:49 Відповісти
08.09.2025 08:50 Відповісти
08.09.2025 08:51 Відповісти
08.09.2025 08:55 Відповісти
08.09.2025 09:01 Відповісти
08.09.2025 09:08 Відповісти
 
 