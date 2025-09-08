РУС
Новости Заявления Трампа
2 021 42

Вы услышите очень скоро о заключении мирного соглашения относительно Газы, - Трамп

газа

В ближайшее время должно быть достигнуто мирное соглашение относительно Газы.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Я собирался вернуться и увидеться с вами в самолете, но возникли некоторые обстоятельства, связанные с ХАМАС... мы работает над решением, которое, возможно, окажется очень хорошим", - сказал Трамп журналистам.

Когда президента США попросили рассказать подробности, он пообещал детали в ближайшее время.

"Вы услышите об этом очень скоро. Мы пытаемся положить этому конец и вернуть заложников", - сказал он, добавив, что "у нас состоялись очень содержательные переговоры".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп требует у ХАМАС отпустить заложников: Это последнее предупреждение

Трамп выразил уверенность, что остальные израильские заложники, которых удерживают в Секторе Газа, а также тела погибших - будут освобождены и возвращены.

"Возможно, их будет меньше чем 20, потому что некоторые, знаете, имеют тенденцию умирать, верно? Они имеют тенденцию умирать, даже если они молодые, в основном они умирают... у нас, скажем, 20 человек, и у нас около 38 тел", - заявил Трамп.

Автор: 

Газа (61) Трамп Дональд (6557)
Топ комментарии
+15
Їпать, хто нами керує? В одного дебіла одні перемоги, навіть останній українець - перемога, в цього + - 20-30 заручників живих чи мертвих!!!! Світ потребує перезавантаження, цих зажершихся ***.дей потрібно лишити всього бо вони настільки відірвались від реалій, що вважають себе богами, а насправді є смердючим лайном, гроші не дають розуму!
показать весь комментарий
08.09.2025 07:35 Ответить
+7
Ніколи не міг і подумаити, шо наймогутнішою державою світу може керувати такий закінчений ідіот, як Трампидло. Куди-б цей рудий блазень не засунус своє рило, його всюди гонять сцяними ганчірками. Вже ніхто не звертає уваги на висери старого ідіота. Люди розуміють, що в його вік і не таке може статисяю Добре, хоч в дурдом не закрили старого дебіла, до нього відносяться як до старого балабола, розуміють, що його краще не дразнити, а піддакувати, щоб у діда стеля не поїхала. Нехай собі щось там кукурікає, аби не почав з дуру буянити.
показать весь комментарий
08.09.2025 07:51 Ответить
+6
Тиж мав Газу переселити в Флориду?
показать весь комментарий
08.09.2025 07:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так це i е перезавантаження... а почалося воно з левiнськоi та шлепера. Левiнська також гарнi рахунки виставляла. Було по любовi та згодi, а вийшло - плати. .лядське це дiло, та й годi, головне, що електорат довiру мае...
показать весь комментарий
08.09.2025 08:10 Ответить
ЗЫ... дуже скоро ми вирiшимо ситуацiю з Украiною... За 24 год?
показать весь комментарий
08.09.2025 08:16 Ответить
Абсолютно правильний опис світоукладу зараз.
Настав хаос, про демократичні засади (хоча б зовнішні) можна забути
показать весь комментарий
08.09.2025 08:51 Ответить
Це не хаос а абсолютно нормальна ситуація коли система збудована на принципах коли усі мають цілувати дупи всім і тримати сідниці ( щоки?) дупи постійно відкритими для будь якого сюрпризу РУШИТЬСЯ за відсутністю ПОСТІЙНИХ інвестицій в неї.
показать весь комментарий
08.09.2025 09:17 Ответить
Не кажи гоп..
показать весь комментарий
08.09.2025 07:35 Ответить
Фінальне рішення палестинської проблеми?
показать весь комментарий
08.09.2025 07:37 Ответить
Там все набагато https://focus.ua/uk/world/719116-velikij-izrayil-iz-zemlyami-yegiptu-ta-jordaniyi-netanyagu-zayaviv-pro-istorichnu-misiyu "веселіше"
показать весь комментарий
08.09.2025 08:34 Ответить
Брешеш, як завжди.
Ні слова Нетаньягу про "Великий Ізраїль" і про захоплення території Єгипту та Йорданії не говорив. Говорив про взяття міста Газа у секторі Газа.
Ти краще напиши як там живе твій улюбленець із ізраїльського МВС Томер Москович
показать весь комментарий
08.09.2025 09:44 Ответить
Скоро лише США і Ізраїль будуть проти створення Палестинської держави.
показать весь комментарий
08.09.2025 07:42 Ответить
За даними Washington Post, план США на післявоєнний період у Секторі Гази передбачає переміщення всього населення палестинської території. Після цього анклав на 10 років перейде під управління США, які прагнуть перетворити його на туристичний та технологічний центр.

Згідно з планом, ті, хто добровільно погодиться виїхати, отримають 5 000 доларів готівкою, а також допомогу, що покриває чотири роки оренди та один рік харчування. Землевласникам пропонуватимуть «цифрові токени», які можна буде використовувати для фінансування нового життя в іншому місці або обміняти на квартиру в одному з шести-восьми нових «розумних міст на базі штучного інтелекту», які планують збудувати в Секторі Гази.

Територію анклаву на час реконструкції передадуть під управління організації під назвою «Траст відновлення, економічного прискорення та трансформації Гази» або GREAT Trust. Він керуватиме протягом десяти років, перш ніж поступитися місцем «реформованій та дерадикалізованій палестинській структурі».

За даними видання, авторами плану є ізраїльтяни з Гуманітарного фонду Гази.
показать весь комментарий
08.09.2025 07:49 Ответить
От же ж премію миру хоче...
показать весь комментарий
08.09.2025 07:45 Ответить
"деякі, знаєте, мають тенденцію вмирати"
показать весь комментарий
08.09.2025 07:45 Ответить
Падло риже
показать весь комментарий
08.09.2025 08:54 Ответить
От рудого закидає. Почитаєш що воно меле і здається що сам сходиш з розуму.
показать весь комментарий
08.09.2025 07:46 Ответить
Почитаеш, що воно меле, то й починае здаватися , що це пиня з бубочкою гуртом брешуть.
показать весь комментарий
08.09.2025 08:20 Ответить
Думаю, тут не у віці проблема.
Воно таке й було гниле й глистувате.
Вік більше підсвічує дібіла.

Старість світить 2 речами: мудрістю або придурістю
показать весь комментарий
08.09.2025 08:57 Ответить
Ви почуете дуже скоро , мовляв, Трiпло i вискочка - дитячi ясельки "могiканочкa".
показать весь комментарий
08.09.2025 08:04 Ответить
Дебіл
показать весь комментарий
08.09.2025 08:12 Ответить
Та це ж уже було...
показать весь комментарий
08.09.2025 08:15 Ответить
У старого .ердуна - деменцiя прогресуе.
показать весь комментарий
08.09.2025 08:18 Ответить
На цей раз черговий, але гумовий дедлайн москалям.
показать весь комментарий
08.09.2025 08:25 Ответить
араби не той суб'єкт, який підписуватиме капітуляцію навіть під виглядом трампівської "мирної угоди".
Зеля може це зробити; араби - ні.
показать весь комментарий
08.09.2025 08:28 Ответить
"великий" голуб миру -всіх "мірить" всіх умовляє, всім бреше. Вірменія - Азербайджан, Індія - Пакістан, Ізраїль - Хамас, Україна - мордор. І нічого. Крім чергового обсерона НІЧОГО
показать весь комментарий
08.09.2025 08:29 Ответить
Вже тошнить від того клоуна
показать весь комментарий
08.09.2025 08:32 Ответить
Мерзота! Незабаром ти будеш мати "тенденцію" подохнути!
показать весь комментарий
08.09.2025 08:43 Ответить
У рудого дебіла гази?Чим там Меланка його годує?За порадою друга Владіміра кислою капустою?
Дайте діду "Еспумізана" та скажіть щоб ретельно пережовував їжу та побільше рухався.
показать весь комментарий
08.09.2025 08:47 Ответить
Егеж, тільки залишилося почекати 2-3 тиждні...
Через 2-3-4 тиждні черговий висер.
показать весь комментарий
08.09.2025 08:47 Ответить
Хтось ще сприймає серйозно його заяви? Є такі?
показать весь комментарий
08.09.2025 08:49 Ответить
Ну говорить же як імбецил. Читати неможливо ці слововисери, так важко зліплені в речення.
Піз діл навіть у мовленні
показать весь комментарий
08.09.2025 08:49 Ответить
Пані та панове! Зустричайте! Знову на арені цірку клоун та майстер прекрасного конферансу Додік!Аплодисменти!
показать весь комментарий
08.09.2025 08:50 Ответить
Проклят надеющийся на человека и плоть делающий своею опорой, каже Біблія
показать весь комментарий
08.09.2025 08:51 Ответить
показать весь комментарий
08.09.2025 08:55 Ответить
ДЕБІЛ!!!!
показать весь комментарий
08.09.2025 09:01 Ответить
Тумберг вплинула?)))
показать весь комментарий
08.09.2025 09:08 Ответить
,що в Україні, що у США при владі Юди є рідня,котра щодня, і на весь світ ,всім "заправляє 3,14здунця".то в Газі мир,або "фламінго" в Україні є,котре іпальником брехливим,аж на 3000 км літає ...
показать весь комментарий
08.09.2025 09:25 Ответить
"Ви почуєте" зовсім не означає, що буде досягнуто миру.
показать весь комментарий
08.09.2025 09:37 Ответить
Чути замало! Треба дії, а трамп вже всьо, тільки обіцянки роздає
показать весь комментарий
08.09.2025 10:00 Ответить
Ага. За пару тижнів.
показать весь комментарий
08.09.2025 11:00 Ответить
Он, про ходовий варіант такої "мирної угоди" репостить https://t.me/BerezaJuice/58263 Борислав Береза:

В Ізраїлі стався теракт з використанням вогнепальної зброї на перехресті Рамот в Єрусалимі. Два палестинських терористи розстріляли міський автобус. Вони зайшли до автобуса і там відкрили вогонь по пасажирах. Четверо загиблих - чоловіки: одному близько 60 років, троє інших віком близько 30 років. 15 поранених. З них 5 у критичному та 3 у тяжкому стані. Один з терористів був ліквідований солдатом, який сидів в автобусі, другого ліквідували озброєні цивільні, які стояли на зупинці. ХАМАС взяв відповідальність за теракт.
Тероризм - це хвороба, яку треба лікувати свинцем та напалмом. ХАМАС має бути знищений, як і його куратори у Тегерані та Москві.
показать весь комментарий
08.09.2025 11:39 Ответить
 
 