Вы услышите очень скоро о заключении мирного соглашения относительно Газы, - Трамп
В ближайшее время должно быть достигнуто мирное соглашение относительно Газы.
Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
"Я собирался вернуться и увидеться с вами в самолете, но возникли некоторые обстоятельства, связанные с ХАМАС... мы работает над решением, которое, возможно, окажется очень хорошим", - сказал Трамп журналистам.
Когда президента США попросили рассказать подробности, он пообещал детали в ближайшее время.
"Вы услышите об этом очень скоро. Мы пытаемся положить этому конец и вернуть заложников", - сказал он, добавив, что "у нас состоялись очень содержательные переговоры".
Трамп выразил уверенность, что остальные израильские заложники, которых удерживают в Секторе Газа, а также тела погибших - будут освобождены и возвращены.
"Возможно, их будет меньше чем 20, потому что некоторые, знаете, имеют тенденцию умирать, верно? Они имеют тенденцию умирать, даже если они молодые, в основном они умирают... у нас, скажем, 20 человек, и у нас около 38 тел", - заявил Трамп.
Настав хаос, про демократичні засади (хоча б зовнішні) можна забути
Ні слова Нетаньягу про "Великий Ізраїль" і про захоплення території Єгипту та Йорданії не говорив. Говорив про взяття міста Газа у секторі Газа.
Ти краще напиши як там живе твій улюбленець із ізраїльського МВС Томер Москович
Згідно з планом, ті, хто добровільно погодиться виїхати, отримають 5 000 доларів готівкою, а також допомогу, що покриває чотири роки оренди та один рік харчування. Землевласникам пропонуватимуть «цифрові токени», які можна буде використовувати для фінансування нового життя в іншому місці або обміняти на квартиру в одному з шести-восьми нових «розумних міст на базі штучного інтелекту», які планують збудувати в Секторі Гази.
Територію анклаву на час реконструкції передадуть під управління організації під назвою «Траст відновлення, економічного прискорення та трансформації Гази» або GREAT Trust. Він керуватиме протягом десяти років, перш ніж поступитися місцем «реформованій та дерадикалізованій палестинській структурі».
За даними видання, авторами плану є ізраїльтяни з Гуманітарного фонду Гази.
Воно таке й було гниле й глистувате.
Вік більше підсвічує дібіла.
Старість світить 2 речами: мудрістю або придурістю
Зеля може це зробити; араби - ні.
Дайте діду "Еспумізана" та скажіть щоб ретельно пережовував їжу та побільше рухався.
Через 2-3-4 тиждні черговий висер.
Піз діл навіть у мовленні
В Ізраїлі стався теракт з використанням вогнепальної зброї на перехресті Рамот в Єрусалимі. Два палестинських терористи розстріляли міський автобус. Вони зайшли до автобуса і там відкрили вогонь по пасажирах. Четверо загиблих - чоловіки: одному близько 60 років, троє інших віком близько 30 років. 15 поранених. З них 5 у критичному та 3 у тяжкому стані. Один з терористів був ліквідований солдатом, який сидів в автобусі, другого ліквідували озброєні цивільні, які стояли на зупинці. ХАМАС взяв відповідальність за теракт.
Тероризм - це хвороба, яку треба лікувати свинцем та напалмом. ХАМАС має бути знищений, як і його куратори у Тегерані та Москві.