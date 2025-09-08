Вы услышите очень скоро о заключении мирного соглашения относительно Газы, - Трамп

В ближайшее время должно быть достигнуто мирное соглашение относительно Газы.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Я собирался вернуться и увидеться с вами в самолете, но возникли некоторые обстоятельства, связанные с ХАМАС... мы работает над решением, которое, возможно, окажется очень хорошим", - сказал Трамп журналистам.

Когда президента США попросили рассказать подробности, он пообещал детали в ближайшее время.

"Вы услышите об этом очень скоро. Мы пытаемся положить этому конец и вернуть заложников", - сказал он, добавив, что "у нас состоялись очень содержательные переговоры".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп требует у ХАМАС отпустить заложников: Это последнее предупреждение

Трамп выразил уверенность, что остальные израильские заложники, которых удерживают в Секторе Газа, а также тела погибших - будут освобождены и возвращены.

"Возможно, их будет меньше чем 20, потому что некоторые, знаете, имеют тенденцию умирать, верно? Они имеют тенденцию умирать, даже если они молодые, в основном они умирают... у нас, скажем, 20 человек, и у нас около 38 тел", - заявил Трамп.