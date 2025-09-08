Трамп требует от ХАМАС отпустить заложников: Это последнее предупреждение

Президент США Дональд Трамп заявил, что "в последний раз предупреждает" ХАМАС и призвал группировку отпустить заложников.

передает Цензор.НЕТ.

"Все хотят, чтобы заложники вернулись домой. Все хотят, чтобы эта война закончилась! Израильтяне приняли мои условия. Пришло время и ХАМАСу их принять. Я предупредил ХАМАС о последствиях непринятия. Это мое последнее предупреждение, другого не будет!" - написал он.

