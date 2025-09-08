РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10377 посетителей онлайн
Новости Война Израиля против ХАМАС
2 520 35

Трамп требует от ХАМАС отпустить заложников: Это последнее предупреждение

трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что "в последний раз предупреждает" ХАМАС и призвал группировку отпустить заложников.

Об этом он написал в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

"Все хотят, чтобы заложники вернулись домой. Все хотят, чтобы эта война закончилась! Израильтяне приняли мои условия. Пришло время и ХАМАСу их принять. Я предупредил ХАМАС о последствиях непринятия. Это мое последнее предупреждение, другого не будет!" - написал он.

Читайте: США не планируют признавать Палестину. ХАМАС нужно полностью уничтожить, - Вэнс

Автор: 

Израиль (2090) Хамас (197) Трамп Дональд (6557)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+29
А пусть он террористов хамас пригласит в свой гольф клуб, красная дорожка, отдать честь, заставить армию сша на карачках поползать. Не впервой.
показать весь комментарий
08.09.2025 01:53 Ответить
+12
- А якщо ХАМАС не приймає ваші Умови?
- Тоді Умови скасовую. Викреслюю!
показать весь комментарий
08.09.2025 02:18 Ответить
+8
Всесвітнє позорисько нарешті приперлося з гольф клубу на робоче місце і вирішило щось тявкнути.
показать весь комментарий
08.09.2025 02:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
......та нічого не буде
показать весь комментарий
08.09.2025 01:49 Ответить
як це не буде ?

"Ізраїльтяни прийняли мої Умови."

" слабка" ланка конфлікту вже поломана
показать весь комментарий
08.09.2025 03:48 Ответить
Як тільки вимагаємо санкцій і підпираємо, руде то лодку венесуельську підриває, то міністерство перейменовує і ось знову- з Хамасом почав.
показать весь комментарий
08.09.2025 01:49 Ответить
А пусть он террористов хамас пригласит в свой гольф клуб, красная дорожка, отдать честь, заставить армию сша на карачках поползать. Не впервой.
показать весь комментарий
08.09.2025 01:53 Ответить
"Тричі по триста разів збрехавши, хто тобі повірить?" (С)
показать весь комментарий
08.09.2025 01:56 Ответить
А якщо не відпустять, буде те саме, що з іранською ядерною програмою.

Але це не точно.
показать весь комментарий
08.09.2025 01:59 Ответить
- А якщо ХАМАС не приймає ваші Умови?
- Тоді Умови скасовую. Викреслюю!
показать весь комментарий
08.09.2025 02:18 Ответить
Останнє тесяте Трампівське попередження.
показать весь комментарий
08.09.2025 02:23 Ответить
Всесвітнє позорисько нарешті приперлося з гольф клубу на робоче місце і вирішило щось тявкнути.
показать весь комментарий
08.09.2025 02:31 Ответить
Викликай iх на килим, на Аляску.
показать весь комментарий
08.09.2025 02:46 Ответить
показать весь комментарий
08.09.2025 03:01 Ответить
Командір. Макарич. https://www.youtube.com/watch?v=E1MZi3kSDoQ
показать весь комментарий
08.09.2025 03:55 Ответить
Дідо. Фамілія Іванов.
показать весь комментарий
08.09.2025 03:22 Ответить
ганьба Америки !!!

коли вже його американці кишнуть ?

.
показать весь комментарий
08.09.2025 03:50 Ответить
Ні коли. Не Україна.
показать весь комментарий
08.09.2025 03:53 Ответить
Дідо. Останнє. Два тижня, два тижня.🤣
показать весь комментарий
08.09.2025 04:01 Ответить
ХАМАС пiдчинаяеться ФСБ.
показать весь комментарий
08.09.2025 05:14 Ответить
він же закінчив вже давно цю війну
показать весь комментарий
08.09.2025 05:54 Ответить
Попередження останне но у них же є ще два тиждня.
..
показать весь комментарий
08.09.2025 06:36 Ответить
ТАКО ставить останнє 333-тє попередження
показать весь комментарий
08.09.2025 06:40 Ответить
Ну і https://theins.ru/confession/284589 результат...
показать весь комментарий
08.09.2025 07:46 Ответить
Питання! А чи узгоджував трампон свої дії з )(уйлом?
показать весь комментарий
08.09.2025 07:21 Ответить
на цьому тижні?
показать весь комментарий
08.09.2025 07:24 Ответить
Мабуть Ізраїль таки дотискає ХАМАС, якщо Трамп виліз, щоб оголосити себе переможцем.
показать весь комментарий
08.09.2025 07:45 Ответить
Ще буде останнє-останнє.
показать весь комментарий
08.09.2025 07:57 Ответить
Ні, ще звернеться в Спортлото.
показать весь комментарий
08.09.2025 08:13 Ответить
82
показать весь комментарий
08.09.2025 08:41 Ответить
Коли б Трамп да був полтавським сотськім - багато б дива на творив.
показать весь комментарий
08.09.2025 08:12 Ответить
І без цього диво натворив, "помножив США на ноль".
показать весь комментарий
08.09.2025 08:18 Ответить
"Миротворець" краснов вирішив допомогти сатаньяху почистити територію Гази від палестинців під прикриттям боротьби з хамас, бо ніяк не бажають тікати палестинці з рідної землі.
показать весь комментарий
08.09.2025 08:24 Ответить
Раніше рахували останні китайські попередження. Зараз рахуємо останні трампівські.
показать весь комментарий
08.09.2025 08:26 Ответить
Останнє 100/500 попередження. Обережно, наступне попередження через 24 г/10 дн/2тиж/6 міс...
показать весь комментарий
08.09.2025 08:51 Ответить
Який Трамп герой проти чуваків в тапочках з калашами. А Путлєру так можеш сказати???
показать весь комментарий
08.09.2025 10:41 Ответить
 
 