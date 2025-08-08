РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9749 посетителей онлайн
Новости Война Израиля против ХАМАС Признание Палестины
1 223 38

США не планируют признавать Палестину. ХАМАС нужно полностью уничтожить, - Венс

Вице-президент США Джей Ди Венс

Соединенные Штаты не планируют признавать Палестину как государство, несмотря на то, что о таких намерениях заявил ряд их союзников.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время визита в Великобританию, цитирует Sky News, передает Цензор.НЕТ.

На совместном брифинге с главой МИД Британии Дэвидом Лемми журналисты спросили у Вэнса, как он оценивает решение Великобритании признать Палестину как государство.

"Очевидно, что Соединенное Королевство примет свое решение, у нас нет планов признавать палестинское государство", - ответил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Британия признает Палестину, если Израиль не прекратит огонь в Газе, - Стармер

Вице-президент США отметил, что решение союзников по этому вопросу вызывают у него сомнения.

"Я не знаю, что будет означать настоящее признание палестинского государства, учитывая отсутствие там функционального правительства", - говорит Вэнс.

Американский чиновник повторил цель США относительно Сектора Газа, которую ранее обозначил президент США Дональд Трамп.

"Мы хотим сделать так, чтобы ХАМАС больше никогда не мог атаковать невинных израильских гражданских лиц, и мы считаем, что для этого необходимо полностью уничтожить Хамас", - заявил он.

Вэнс добавил, что проблема анклава является "нелегкой", и США "хотят убедиться", что решат ее.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мелони заявила, что признание Палестины до ее создания будет "контрпродуктивным"

Автор: 

Палестина (172) США (27671) Хамас (196) Джей Ди Вэнс (116)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
Корень зла находится в параше. Параша должна быть полностью уничтожена тоже. 🤪
показать весь комментарий
08.08.2025 18:56 Ответить
+5
ХАМАС - терористична організація.
А Палестина - територія, яка не стала державою.

Самі араби не стали розбудовувати державу Палестина, віддавши перевагу знищенню Ізраїлю.
показать весь комментарий
08.08.2025 19:32 Ответить
+3
Зато окуповані території за х*улом збираються признавати.
показать весь комментарий
08.08.2025 19:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вейс. Може тебе?
показать весь комментарий
08.08.2025 18:55 Ответить
Хлюпік. Собака. Растяпа.
показать весь комментарий
08.08.2025 18:56 Ответить
Корень зла находится в параше. Параша должна быть полностью уничтожена тоже. 🤪
показать весь комментарий
08.08.2025 18:56 Ответить
показать весь комментарий
08.08.2025 18:57 Ответить
А ви підстілка аятол чи рашистів?
показать весь комментарий
08.08.2025 19:39 Ответить
Путін про Україну щось подібне каже.
показать весь комментарий
08.08.2025 18:58 Ответить
І давно терористичні організації прирівнюються до народів та країн?
показать весь комментарий
08.08.2025 19:05 Ответить
Палестина терористична організація? Чи резервація Ізраїля?
показать весь комментарий
08.08.2025 19:27 Ответить
ХАМАС - терористична організація.
А Палестина - територія, яка не стала державою.

Самі араби не стали розбудовувати державу Палестина, віддавши перевагу знищенню Ізраїлю.
показать весь комментарий
08.08.2025 19:32 Ответить
після зустрічі драпа з )(уйлом і їх договорняком Ви заявите що ОУН це терористична організація, а Україна територія, яка не стала державою? і далі за текстом.........?
показать весь комментарий
08.08.2025 19:52 Ответить
Є заперечення що Палестина це назва території під протекторатом ВБ?
показать весь комментарий
08.08.2025 19:55 Ответить
З 1948 року не під протекторатом ВБ. 😁
І чим же зайнялися араби, коли їм дали можливість створити Палестинську державу... Скопом напали на Ізраїль, отримали ******** і розповзлися по барлогах, забивши на створення нової держави прутня. І замість цьошо стали використовувати довбойобів, як приховану зброю проти Ізраїлю.
показать весь комментарий
08.08.2025 20:02 Ответить
Один раз вде була спроба визнати Палестину державою. Не підскажите, шо з цього вийшло?
показать весь комментарий
08.08.2025 19:56 Ответить
Так само у росіі про Чечню казали.
показать весь комментарий
08.08.2025 20:05 Ответить
Порівнюєтє ку....курудзу з пальцем?
показать весь комментарий
08.08.2025 20:29 Ответить
Риторика фактично однакова. Прийшлось поцікавитися...ШІ:
Станом на серпень 2025 року державність Палестини визнали 148 держав, включно з Ватиканом. Ця кількість постійно змінюється, оскільки деякі країни заявляють про намір визнати Палестину, а інші роблять це вже офіційно.

Єдиною державою-членом ООН, яка офіційно визнала незалежність Чеченської Республіки Ічкерія, є Україна. 18 жовтня 2022 року Верховна Рада України ухвалила відповідну заяву, в якій визнала Чечню тимчасово окупованою Російською Федерацією і засудила геноцид чеченського народу.

Крім того, в минулому були й інші спроби визнання:

Грузія: У 1992 році президент Грузії Звіад Гамсахурдія визнав незалежність Ічкерії. Однак після перевороту, в результаті якого його усунули від влади, наступний уряд не підтвердив це рішення, і легітимність такого визнання є сумнівною.

Ісламський Емірат Афганістан: У 2000 році уряд талібів в Афганістані також визнав незалежність Ічкерії.

Таким чином, на сьогоднішній день лише Україна є державою, яка визнала Чеченську Республіку Ічкерія.
показать весь комментарий
08.08.2025 20:41 Ответить
ХАМАС оголошений https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F терористичною організацією в https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C Ізраїлі, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7 Європейському союзі, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Канаді та https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F Японії, а також заборонений у https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Йорданії та https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82 Єгипті. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Велика Британія та https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F Австралія терористичним визнає лише воєнізоване крило ХАМАСhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81#cite_note-9 [9]https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81#cite_note-10 [10].
показать весь комментарий
08.08.2025 19:57 Ответить
Палестина це деражва?
Може і палестинці це нація чи народ?
показать весь комментарий
08.08.2025 19:42 Ответить
Та не повинна оця істота з татуйованими очима - щось вирішувати. Забагато бере на себе.
показать весь комментарий
08.08.2025 18:58 Ответить
Кіно дивлюся. Сан санич. Степан погоді. Мурашка.
показать весь комментарий
08.08.2025 18:59 Ответить
20 тисяч.
показать весь комментарий
08.08.2025 19:00 Ответить
Венс не Презідент. Дебілом ми не будум. Железноє правіло.
показать весь комментарий
08.08.2025 19:04 Ответить
Зато окуповані території за х*улом збираються признавати.
показать весь комментарий
08.08.2025 19:05 Ответить
Тоді Тайваню 3,14сець.
Маленьким но гордим та файним країнам Балтії також.
показать весь комментарий
08.08.2025 19:54 Ответить
Венс, потрібно повністю знищити )(уйлостан, а не облизувати )(уйла!
показать весь комментарий
08.08.2025 19:09 Ответить
а як на рахунок вмзнання окупованих рашистом українських території???
показать весь комментарий
08.08.2025 19:12 Ответить
Україна ж не єврейська держава. Тому до нас підхід суворий.
показать весь комментарий
08.08.2025 19:15 Ответить
взагалі без підходів.Іде знищення України .як держави.американо- рашистськими аферистами
показать весь комментарий
08.08.2025 19:22 Ответить
Дужан Міхал
МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
Luis Santos

А за Україну взагалі то повині вирішувати лише громадяни України.
Я щось написав не те?
Чи може вам урок "Протестів на Картоні" не урок?
Студенти зробили все мирно.
Єдине джерело влади в Україні це її народ.
Народ не захоче-кацап не заскоче.
Вибір легкий.
показать весь комментарий
08.08.2025 19:42 Ответить
Я так зрозумів, це наїзд на 3-х поважних панів? Уже ви, народ... Народ?... Наголосували? - Мало? Хочете зовсім добити Неньку і звалити за бугор? Впрочєм, какаяразніца... Можете звалити і до кацапів, оніжелюді. Тьфу.
показать весь комментарий
08.08.2025 20:02 Ответить
Василію, а чи не будете ви дуже любязні написати тут мені у відповідь номер вашого УБД?
От я можу: АА №№0658
Видане від січня 2016 року.
Ніт, це єдина моя державна посада яку я займав і мої родичі.
показать весь комментарий
08.08.2025 20:30 Ответить
перші цифри я авжеж не дам.
Бо у васьки немає допуску до цієї інфи.
показать весь комментарий
08.08.2025 20:32 Ответить
Та ладно?!
Не можу повірити що в такій тупій головешці прийшла ця думка.
Ні.
Я за те щоб всіх живоглотів, як і в Україні, так і по всьому світу потрібно таки знищити.
Не розумію лише звідки взялася така думка у імбецила прямоходячого.
показать весь комментарий
08.08.2025 19:36 Ответить
Палестину, яку і так визнають понад 140 країн світу ми не визнаємо, але Крим можемо признати російським. Вдало союзничків обирали...
показать весь комментарий
08.08.2025 19:44 Ответить
підготовка до слідуючих виборів
показать весь комментарий
08.08.2025 20:24 Ответить
 
 