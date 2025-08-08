США не планируют признавать Палестину. ХАМАС нужно полностью уничтожить, - Венс
Соединенные Штаты не планируют признавать Палестину как государство, несмотря на то, что о таких намерениях заявил ряд их союзников.
Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время визита в Великобританию, цитирует Sky News, передает Цензор.НЕТ.
На совместном брифинге с главой МИД Британии Дэвидом Лемми журналисты спросили у Вэнса, как он оценивает решение Великобритании признать Палестину как государство.
"Очевидно, что Соединенное Королевство примет свое решение, у нас нет планов признавать палестинское государство", - ответил он.
Вице-президент США отметил, что решение союзников по этому вопросу вызывают у него сомнения.
"Я не знаю, что будет означать настоящее признание палестинского государства, учитывая отсутствие там функционального правительства", - говорит Вэнс.
Американский чиновник повторил цель США относительно Сектора Газа, которую ранее обозначил президент США Дональд Трамп.
"Мы хотим сделать так, чтобы ХАМАС больше никогда не мог атаковать невинных израильских гражданских лиц, и мы считаем, что для этого необходимо полностью уничтожить Хамас", - заявил он.
Вэнс добавил, что проблема анклава является "нелегкой", и США "хотят убедиться", что решат ее.
А Палестина - територія, яка не стала державою.
Самі араби не стали розбудовувати державу Палестина, віддавши перевагу знищенню Ізраїлю.
І чим же зайнялися араби, коли їм дали можливість створити Палестинську державу... Скопом напали на Ізраїль, отримали ******** і розповзлися по барлогах, забивши на створення нової держави прутня. І замість цьошо стали використовувати довбойобів, як приховану зброю проти Ізраїлю.
Станом на серпень 2025 року державність Палестини визнали 148 держав, включно з Ватиканом. Ця кількість постійно змінюється, оскільки деякі країни заявляють про намір визнати Палестину, а інші роблять це вже офіційно.
Єдиною державою-членом ООН, яка офіційно визнала незалежність Чеченської Республіки Ічкерія, є Україна. 18 жовтня 2022 року Верховна Рада України ухвалила відповідну заяву, в якій визнала Чечню тимчасово окупованою Російською Федерацією і засудила геноцид чеченського народу.
Крім того, в минулому були й інші спроби визнання:
Грузія: У 1992 році президент Грузії Звіад Гамсахурдія визнав незалежність Ічкерії. Однак після перевороту, в результаті якого його усунули від влади, наступний уряд не підтвердив це рішення, і легітимність такого визнання є сумнівною.
Ісламський Емірат Афганістан: У 2000 році уряд талібів в Афганістані також визнав незалежність Ічкерії.
Таким чином, на сьогоднішній день лише Україна є державою, яка визнала Чеченську Республіку Ічкерія.
Може і палестинці це нація чи народ?
Маленьким но гордим та файним країнам Балтії також.
