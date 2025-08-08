США не планируют признавать Палестину. ХАМАС нужно полностью уничтожить, - Венс

Соединенные Штаты не планируют признавать Палестину как государство, несмотря на то, что о таких намерениях заявил ряд их союзников.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время визита в Великобританию, цитирует Sky News, передает Цензор.НЕТ.

На совместном брифинге с главой МИД Британии Дэвидом Лемми журналисты спросили у Вэнса, как он оценивает решение Великобритании признать Палестину как государство.

"Очевидно, что Соединенное Королевство примет свое решение, у нас нет планов признавать палестинское государство", - ответил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Британия признает Палестину, если Израиль не прекратит огонь в Газе, - Стармер

Вице-президент США отметил, что решение союзников по этому вопросу вызывают у него сомнения.

"Я не знаю, что будет означать настоящее признание палестинского государства, учитывая отсутствие там функционального правительства", - говорит Вэнс.

Американский чиновник повторил цель США относительно Сектора Газа, которую ранее обозначил президент США Дональд Трамп.

"Мы хотим сделать так, чтобы ХАМАС больше никогда не мог атаковать невинных израильских гражданских лиц, и мы считаем, что для этого необходимо полностью уничтожить Хамас", - заявил он.

Вэнс добавил, что проблема анклава является "нелегкой", и США "хотят убедиться", что решат ее.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мелони заявила, что признание Палестины до ее создания будет "контрпродуктивным"