2 261 99

США не планують визнавати Палестину. ХАМАС потрібно повністю знищити, - Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс

Сполучені Штати не мають планів визнавати Палестину як державу попри те, що про такі наміри заявила низка їхніх союзників.

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс під час візиту до Великої Британії, цитує Sky News, передає Цензор.НЕТ.

На спільному брифінгу із главою МЗС Британії Девідом Леммі журналісти спитали у Венса, як він оцінює рішення Великої Британії визнати Палестину як державу.

"Очевидно, що Сполучене Королівство ухвалить своє рішення, у нас немає планів визнавати палестинську державу", - відповів він.

Віцепрезидент США зауважив, що рішення союзників з цього питання викликають у нього сумніви.

"Я не знаю, що означатиме справжнє визнання палестинської держави, враховуючи відсутність там функціонального уряду", - каже Венс.

Американський посадовець повторив мету США щодо Гази, яку раніше окреслив президент США Дональд Трамп.

"Ми хочемо зробити так, щоб ХАМАС більше ніколи не міг атакувати невинних ізраїльських цивільних осіб, і ми вважаємо, що для цього необхідно повністю знищити ХАМАС", - заявив він.

Венс додав, що проблема анклаву є "нелегкою", і США "хочуть переконатися", що вирішать її.

+18
Корень зла находится в параше. Параша должна быть полностью уничтожена тоже. 🤪
показати весь коментар
08.08.2025 18:56 Відповісти
+11
ХАМАС - терористична організація.
А Палестина - територія, яка не стала державою.

Самі араби не стали розбудовувати державу Палестина, віддавши перевагу знищенню Ізраїлю.
показати весь коментар
08.08.2025 19:32 Відповісти
+9
Зато окуповані території за х*улом збираються признавати.
показати весь коментар
08.08.2025 19:05 Відповісти
Вейс. Може тебе?
показати весь коментар
08.08.2025 18:55 Відповісти
Хлюпік. Собака. Растяпа.
показати весь коментар
08.08.2025 18:56 Відповісти
хрюзге, воткі нєт, іді
показати весь коментар
09.08.2025 06:46 Відповісти
Корень зла находится в параше. Параша должна быть полностью уничтожена тоже. 🤪
показати весь коментар
08.08.2025 18:56 Відповісти
показати весь коментар
08.08.2025 18:57 Відповісти
Корінь зла перемістився до Китаю. А Китай, точніше китайців, можна знищити тільки разом із планетою Земля.
показати весь коментар
08.08.2025 22:10 Відповісти
Китай могут вогнать в каменный век 2-3 АУГ ударами по его восточному побережью. С парашей сложнее как ни странно.
показати весь коментар
08.08.2025 22:20 Відповісти
А ви підстілка аятол чи рашистів?
показати весь коментар
08.08.2025 19:39 Відповісти
Путін про Україну щось подібне каже.
показати весь коментар
08.08.2025 18:58 Відповісти
І давно терористичні організації прирівнюються до народів та країн?
показати весь коментар
08.08.2025 19:05 Відповісти
Палестина терористична організація? Чи резервація Ізраїля?
показати весь коментар
08.08.2025 19:27 Відповісти
ХАМАС - терористична організація.
А Палестина - територія, яка не стала державою.

Самі араби не стали розбудовувати державу Палестина, віддавши перевагу знищенню Ізраїлю.
показати весь коментар
08.08.2025 19:32 Відповісти
після зустрічі драпа з )(уйлом і їх договорняком Ви заявите що ОУН це терористична організація, а Україна територія, яка не стала державою? і далі за текстом.........?
показати весь коментар
08.08.2025 19:52 Відповісти
Є заперечення що Палестина це назва території під протекторатом ВБ?
показати весь коментар
08.08.2025 19:55 Відповісти
З 1948 року не під протекторатом ВБ. 😁
І чим же зайнялися араби, коли їм дали можливість створити Палестинську державу... Скопом напали на Ізраїль, отримали ******** і розповзлися по барлогах, забивши на створення нової держави прутня. І замість цьошо стали використовувати довбойобів, як приховану зброю проти Ізраїлю.
показати весь коментар
08.08.2025 20:02 Відповісти
Лгать можно бесконечно, когда день долгий. Это не арабы напали на израиль, а еврейские нацисткие формированрия напали на арабские деревни и устроили там резню. В ответ арабские страны решили навести порядок. Именно к этому долго израильские оккупанты и готовились при поддержке своих протеже с европейских и американских стран. Есть документированные обращения арабов в ООН с просьбой осудить акты геноцида еврейскими нацисткими формированиями в 1948 и последующих годах. Но ООН как всегда наслаждался отговорками и резолюциями, которые в израиль приходили в виде туалетной бумаги. Теперь вот наслаждаются последствиями тогдашних действий - русня именно на израиль и ориентируется, использует те же методы как под копирку. И никто ей не указ. Единственное отличие на израильских преступников никто санкции не накладывал.
показати весь коментар
08.08.2025 21:28 Відповісти
Ти об сосну вдарився?
Ізраїль напав на Єгипет, Сирію, Йорданію одночасно?

Ти не просто сову на глобус натягнув, а ще й вивернув її.
показати весь коментар
08.08.2025 22:29 Відповісти
Не израиль а США и прочие сторонники постоянного гемора на БВ. Евреи это средство для создания гемора. Именно поэтому евангелисты и рвут пятую точку за этот гемор. Пока он есть - этот регион можно контролировать. Не было хозяев гемора - этот гемор давно вылечился бы.
показати весь коментар
08.08.2025 23:18 Відповісти
Просто *******...

Це навіть не конспірологія, а щоденник божевільного. 😁
показати весь коментар
08.08.2025 23:23 Відповісти
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/14_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 14 травня https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1948 1948 https://uk.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1 Єврейська Національна Рада проголосила створення держави https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C Ізраїль.

У ніч проти https://uk.m.wikipedia.org/wiki/15_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 15травня https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1948 1948 https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82 єгипетські літаки бомбардували https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%90%D0%B2%D1%96%D0%B2 Тель-Авів, й армії 5 арабських держав почали військові дії проти євреїв.
показати весь коментар
08.08.2025 23:27 Відповісти
Та я про Палестина як назву для тієї території, це ж тупо екзонім, який таки має трохи спільного з євреями і нічого з арабами. Це ж так якби нам українцям, чи русинам, якісь німці нав'язали наприклад назву Оюм, бо готи мали колись тут державу, а ще краще Готія, і ми б почали називати себе не русинами чи українцями в готійцями. Ото хохма. А в арабів так і є.
показати весь коментар
08.08.2025 21:41 Відповісти
Один раз вде була спроба визнати Палестину державою. Не підскажите, шо з цього вийшло?
показати весь коментар
08.08.2025 19:56 Відповісти
Так само у росіі про Чечню казали.
показати весь коментар
08.08.2025 20:05 Відповісти
Порівнюєтє ку....курудзу з пальцем?
показати весь коментар
08.08.2025 20:29 Відповісти
Риторика фактично однакова. Прийшлось поцікавитися...ШІ:
Станом на серпень 2025 року державність Палестини визнали 148 держав, включно з Ватиканом. Ця кількість постійно змінюється, оскільки деякі країни заявляють про намір визнати Палестину, а інші роблять це вже офіційно.

Єдиною державою-членом ООН, яка офіційно визнала незалежність Чеченської Республіки Ічкерія, є Україна. 18 жовтня 2022 року Верховна Рада України ухвалила відповідну заяву, в якій визнала Чечню тимчасово окупованою Російською Федерацією і засудила геноцид чеченського народу.

Крім того, в минулому були й інші спроби визнання:

Грузія: У 1992 році президент Грузії Звіад Гамсахурдія визнав незалежність Ічкерії. Однак після перевороту, в результаті якого його усунули від влади, наступний уряд не підтвердив це рішення, і легітимність такого визнання є сумнівною.

Ісламський Емірат Афганістан: У 2000 році уряд талібів в Афганістані також визнав незалежність Ічкерії.

Таким чином, на сьогоднішній день лише Україна є державою, яка визнала Чеченську Республіку Ічкерія.
показати весь коментар
08.08.2025 20:41 Відповісти
Ви фахівець з риторіки інших людей?
Палестина має державні інститути? Яки саме?
показати весь коментар
08.08.2025 21:31 Відповісти
Причепився до слова риторика...148 держав мабуть знають, які там державні інституції, а не інститути! (це тобі за риторику). Ну ми теж можемо подивитися:

які державні інституції у палестині

В Палестині існують державні інституції, які забезпечують функціонування Палестинської автономії. Ці інститути включають гілки влади, які є характерними для суверенних держав.

Структура влади

Голова Палестинської автономії/Президент Держави Палестина - є главою виконавчої влади.

Прем'єр-міністр - очолює уряд, який відповідає за управління повсякденними справами.

Палестинська законодавча рада (ПЗР) - виконує функції законодавчого органу, хоча її робота була значно ускладнена через політичні розбіжності та конфлікти.

Ці інститути були створені в рамках домовленостей з Ізраїлем, зокрема за Ословськими угодами, і вони є основою для майбутньої палестинської держави.

Міністерства

У Палестинській автономії також діють різні міністерства, які відповідають за конкретні сфери управління, такі як:

Міністерство закордонних справ

Міністерство фінансів

Міністерство охорони здоров'я

Міністерство освіти

Ці міністерства виконують функції, аналогічні міністерствам в інших країнах, забезпечуючи надання державних послуг населенню.
показати весь коментар
08.08.2025 21:44 Відповісти
Це органи управління, а ле у вашому переліку саме державні інститути яки є ознакою держави? Не побачив жодного.
показати весь коментар
09.08.2025 05:53 Відповісти
Тоб то ви не фахивець з ртторики.
показати весь коментар
09.08.2025 06:04 Відповісти
ХАМАС оголошений https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F терористичною організацією в https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C Ізраїлі, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7 Європейському союзі, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Канаді та https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F Японії, а також заборонений у https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Йорданії та https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82 Єгипті. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Велика Британія та https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F Австралія терористичним визнає лише воєнізоване крило ХАМАСhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81#cite_note-9 [9]https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81#cite_note-10 [10].
показати весь коментар
08.08.2025 19:57 Відповісти
Палестина це деражва?
Може і палестинці це нація чи народ?
показати весь коментар
08.08.2025 19:42 Відповісти
чи є палестинці нацією чи народом

Питання, чи є палестинці нацією, чи народом, є досить складним і має кілька аспектів.

Згідно з міжнародним правом та ******** політичною теорією, палестинці вважаються народом. Вони мають спільну історію, культуру, мову (арабську) та самосвідомість. Це є основою для їхніх вимог на самовизначення та створення власної держави. Організація Визволення Палестини (ОВП) була визнана Організацією Об'єднаних Націй як "єдиний законний представник палестинського народу".

Проте, слід відзначити, що палестинський націоналізм почав формуватися у XX столітті як реакція на європейські колоніальні процеси та сіоністський рух, особливо після Першої світової війни та британського мандату.

Термін "нація" часто використовується для позначення народу, що має власну державу. Палестинська держава була проголошена в 1988 році, і її визнали понад 140 країн світу, але вона не має повного суверенітету та контролю над своєю територією.

Отже, можна стверджувати, що палестинці - це народ, який прагне до створення повноцінної нації зі своєю суверенною державою.
показати весь коментар
08.08.2025 21:47 Відповісти
Таке питання досі складне тільки для неосвітчених людей.
Наведить статті та назву дркумента межнародного права де ви цє вичитали.
показати весь коментар
09.08.2025 05:51 Відповісти
https://glavcom.ua/columns/semyvolos/palestintsi-chi-je-taka-natsija-961246.html
показати весь коментар
09.08.2025 10:51 Відповісти
Ви фахівець з межнародного права?
показати весь коментар
09.08.2025 06:05 Відповісти
А ви?
показати весь коментар
09.08.2025 08:49 Відповісти
Запитаня замість відповіді то ваше все.
Чому тоьі випостійно ссиоаєтжсь на міжнародне право на ссилки на документи цього права не даєтє?
показати весь коментар
09.08.2025 09:21 Відповісти
ти ще скажи, що існує кримський нарот чи донбабвійський з лугандонським
показати весь коментар
09.08.2025 06:52 Відповісти
Не віриш Гуглу? а кому віриш?
показати весь коментар
09.08.2025 08:00 Відповісти
а хто такий гугол, щоб йому вірити? там і про домбабіве пишуть, лугандонію, і що вони ніби частина болотної засрашки, а ще пишуть ніби референдум в Криму був, шр я маю вірити, бо Гугол таке пише?
показати весь коментар
09.08.2025 08:29 Відповісти
Не прикидуйся дурником. Гугл, а у даному випадку ШІ, дає інформацію з посиланням на джерело інформації. Ти посилаєшся сам на себе.
показати весь коментар
09.08.2025 08:45 Відповісти
що таке гугол, і що та ШІ, це що документи такі? була історія, як якийсь американський адвокат при допомозі ШІ шукав прецеденти для своєї справи, і ШІ йому їх знайщов, але він успішно програв, бо прецеденти виявились згенеровані ШІ.
показати весь коментар
09.08.2025 11:15 Відповісти
Українсько-палестинські відносини - відносини між https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україною та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 Палестиною (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8 Організацією визволення Палестини).

Палестина (в особі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8 ОВП) визнала незалежність України 2 січня 1992 року. Дипломатичні відносини було встановлено 2 листопада 2001 року, коли у Києві відкрили https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 Посольство Палестини.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8#cite_note-%D0%BC%D0%B7%D1%81-1 [1] В Рамаллі з 2007 року діє https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 Представництво України при Палестинській Національній Адміністрації. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8#cite_note-%D0%BC%D0%B7%D1%811-2 [2]
показати весь коментар
09.08.2025 11:17 Відповісти
якась органзація не країна, ти ще скажи, що ООН це країна.
показати весь коментар
09.08.2025 11:40 Відповісти
Україна, яка встановила дипломатичні відносини з Палестиною це теж не країна?
показати весь коментар
09.08.2025 12:00 Відповісти
і з ООН є дип відносини і що? ООН це держава? відповідь криється в назві Організація........., це все що треба знати
показати весь коментар
10.08.2025 07:20 Відповісти
Мабуть ця істота гугл вважає документом міжнародного права, бо віна постійно тадличить про нього но підтверджень не надає.
показати весь коментар
09.08.2025 09:23 Відповісти
Зрозуміло. Інтернету з його Вікіпедіями та ШІ довіряти не можна. Кому можна?
показати весь коментар
09.08.2025 09:33 Відповісти
Та зрозуміло...Палестину лєнін придумав.
показати весь коментар
09.08.2025 10:55 Відповісти
Та не вже?
показати весь коментар
09.08.2025 11:07 Відповісти
Вже.
показати весь коментар
09.08.2025 11:08 Відповісти
Ну вже так вже, то нехай вже буде вже.
показати весь коментар
09.08.2025 12:20 Відповісти
Резолю́ція Генера́льної Асамбле́ї ООН 43/177 «Пита́ння про Палести́ну» - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%97_%D0%9E%D0%9E%D0%9D резолюція, якою визнається https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 проголошення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 Держави Палестина https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1 Палестинською Національною Радоюhttps://en.wikipedia.org/wiki/Palestinian_National_Council [
показати весь коментар
09.08.2025 11:06 Відповісти
Евреи по всему миру до Наполеона считались террористическим народом. И да, сами евреи говорят, что терроризм это изобретение евреев. Еще до римской империи практиковали сие.
показати весь коментар
08.08.2025 21:29 Відповісти
У якому конкретно документі ви це вичитали? Про древній Рим тощо.
А шо трапилось при Наполеоні? Їх шо їх перестали вжадати терористами? А чому?
показати весь коментар
09.08.2025 06:10 Відповісти
З часів Адольфа Алоїзовича Шикльгрубера.
показати весь коментар
08.08.2025 22:12 Відповісти
Та не повинна оця істота з татуйованими очима - щось вирішувати. Забагато бере на себе.
показати весь коментар
08.08.2025 18:58 Відповісти
Кіно дивлюся. Сан санич. Степан погоді. Мурашка.
показати весь коментар
08.08.2025 18:59 Відповісти
20 тисяч.
показати весь коментар
08.08.2025 19:00 Відповісти
Венс не Презідент. Дебілом ми не будум. Железноє правіло.
показати весь коментар
08.08.2025 19:04 Відповісти
Зато окуповані території за х*улом збираються признавати.
показати весь коментар
08.08.2025 19:05 Відповісти
Тоді Тайваню 3,14сець.
Маленьким но гордим та файним країнам Балтії також.
показати весь коментар
08.08.2025 19:54 Відповісти
Де-факто.
Де-юре збираються признати тільки Крим.
показати весь коментар
08.08.2025 23:59 Відповісти
хто збирається? пуйловські визнання всім до сраки, крім визнання вини.
показати весь коментар
09.08.2025 11:43 Відповісти
Венс, потрібно повністю знищити )(уйлостан, а не облизувати )(уйла!
показати весь коментар
08.08.2025 19:09 Відповісти
а як на рахунок вмзнання окупованих рашистом українських території???
показати весь коментар
08.08.2025 19:12 Відповісти
Україна ж не єврейська держава. Тому до нас підхід суворий.
показати весь коментар
08.08.2025 19:15 Відповісти
взагалі без підходів.Іде знищення України .як держави.американо- рашистськими аферистами
показати весь коментар
08.08.2025 19:22 Відповісти
Дужан Міхал
МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
Luis Santos

А за Україну взагалі то повині вирішувати лише громадяни України.
Я щось написав не те?
Чи може вам урок "Протестів на Картоні" не урок?
Студенти зробили все мирно.
Єдине джерело влади в Україні це її народ.
Народ не захоче-кацап не заскоче.
Вибір легкий.
показати весь коментар
08.08.2025 19:42 Відповісти
Я так зрозумів, це наїзд на 3-х поважних панів? Уже ви, народ... Народ?... Наголосували? - Мало? Хочете зовсім добити Неньку і звалити за бугор? Впрочєм, какаяразніца... Можете звалити і до кацапів, оніжелюді. Тьфу.
показати весь коментар
08.08.2025 20:02 Відповісти
Василію, а чи не будете ви дуже любязні написати тут мені у відповідь номер вашого УБД?
От я можу: АА №№0658
Видане від січня 2016 року.
Ніт, це єдина моя державна посада яку я займав і мої родичі.
показати весь коментар
08.08.2025 20:30 Відповісти
В може тобі ще й фотку Глибокого прислати та ще й з геолокацією? До речі, тобі особисто я не казав, що воюю? Я вобщє то клубніку в Польщі сабіраю. Що, за зєлю обідно? Я б взагалі тіктокозавісімим дав паспорт громадянина.
показати весь коментар
08.08.2025 21:00 Відповісти
та ти вже свою сраку володіну з лахти віддав.
Нахіба кому твоє дупло розміром метр на метр?)
Біжи в долбільню- там вам новий апарат привезли.
Назва-"сралін 3000", усі дупла валяє)
показати весь коментар
08.08.2025 21:21 Відповісти
Тобі не здається, що ти щось городиш не те? Думаєш, дав видумані цифри, тобі хтось повірить? Городиш капітуляційну підарську хню - може ще "рєфєрєндуми" кацапські згадаєш? Ти хоч знаєш, де Глибоке знаходиться? "Берлін" чув? - Уже наш. Африку чув? Тобі слово сарказм відоме?
показати весь коментар
08.08.2025 23:14 Відповісти
вася видуманий ти персонаже.
тобі до війни як мені до балету.
а я люблю лише один балет
"лебедине озеро" по телику.
пнх-кцп.
показати весь коментар
09.08.2025 03:46 Відповісти
Кацапе, ти палишся. Іди, смокчи у ***** і далі, капітулянтська гнидо.
показати весь коментар
09.08.2025 06:33 Відповісти
ахах, який закидон пішов у ***** пригожина-володіна.
я тобі ще в минулому пості вище все написав.
Чао какао папуго-мавпо)))
показати весь коментар
09.08.2025 10:58 Відповісти
перші цифри я авжеж не дам.
Бо у васьки немає допуску до цієї інфи.
показати весь коментар
08.08.2025 20:32 Відповісти
Та ладно?!
Не можу повірити що в такій тупій головешці прийшла ця думка.
Ні.
Я за те щоб всіх живоглотів, як і в Україні, так і по всьому світу потрібно таки знищити.
Не розумію лише звідки взялася така думка у імбецила прямоходячого.
показати весь коментар
08.08.2025 19:36 Відповісти
Палестину, яку і так визнають понад 140 країн світу ми не визнаємо, але Крим можемо признати російським. Вдало союзничків обирали...
показати весь коментар
08.08.2025 19:44 Відповісти
підготовка до слідуючих виборів
показати весь коментар
08.08.2025 20:24 Відповісти
Путіна визнають а ХАМАС не визнають.
Дивні вони ті американці.
показати весь коментар
08.08.2025 21:07 Відповісти
Для них путин и нитаньягу это святые. Вы не понимаете.
показати весь коментар
08.08.2025 21:22 Відповісти
Ну и шо з того ? Ну не признають сша палестину, а всі візьмуть та признають, от шо тут зміниться? Буде підноситись питання палестини в оон і всі проголосвють за чи проти, крім сша, бо ії голос не враховується через не визнання! Ну знищать вони ХАМАС, а далі шо? Ізраїль і так на межі визнання краіни гєноцида палестинців, от буде крутяк, євреів з рейхом зрівнять, супер. Ну хай сша розісруться з єс яким це не подобається, далі шо?
показати весь коментар
08.08.2025 21:15 Відповісти
Зато сша признают оккупацию русней части Украины. Как Германия когда то признавала оккупации Японией и Италией чужий территорий. Такое чувство, что вся нацики из третьего рейха убежали в сша и израиль. Продолжают там дело фюрера.
показати весь коментар
08.08.2025 21:21 Відповісти
Saglasen na 100 % . A tak zhe ruskih . No na eta u nevo tabu ...
показати весь коментар
08.08.2025 21:27 Відповісти
"Мы хотим сделать так, чтобы ХАМАС больше никогда не мог атаковать невинных израильских гражданских лиц, и мы считаем, что для этого необходимо полностью уничтожить Хамас" Хм, тут можно поспорить. еврейские поселенцы не есть агнцы божьи, не зря против многих из них даже лежащая под израилем германия ввела санкции, и даже администрация Байдена вводила эти санкции. Которые потом рыжий орангунтанг снял.
показати весь коментар
08.08.2025 21:31 Відповісти
США не планують визнавати Палестину

Та нам якось тойво...
показати весь коментар
08.08.2025 21:32 Відповісти
Путін запропонував Натаньяху переселити всіх палестинців на окуповані території України. Це тепер пояснює позицію Америки що до палестинців, читай- Хамасу.
показати весь коментар
08.08.2025 21:37 Відповісти
Прямо з'їзд антисемітів утворився, добра половина яких з іноземними прапорцями та кацапською мовою. 😁

Ольгінські фріпалістайнери не сплять...
показати весь коментар
08.08.2025 22:33 Відповісти
а щоб більше росія ніколи не могла атакувати невинних українських цивільних осіб, ви не хочете?

срані гаранти буд меморандуму! чи ето другое? то в суд тоді на вас подати. За дискримінацію по нац. ознаці хоча б
показати весь коментар
08.08.2025 23:26 Відповісти
 
 