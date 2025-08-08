США не планують визнавати Палестину. ХАМАС потрібно повністю знищити, - Венс

Сполучені Штати не мають планів визнавати Палестину як державу попри те, що про такі наміри заявила низка їхніх союзників.

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс під час візиту до Великої Британії, цитує Sky News, передає Цензор.НЕТ.

На спільному брифінгу із главою МЗС Британії Девідом Леммі журналісти спитали у Венса, як він оцінює рішення Великої Британії визнати Палестину як державу.

"Очевидно, що Сполучене Королівство ухвалить своє рішення, у нас немає планів визнавати палестинську державу", - відповів він.

Віцепрезидент США зауважив, що рішення союзників з цього питання викликають у нього сумніви.

"Я не знаю, що означатиме справжнє визнання палестинської держави, враховуючи відсутність там функціонального уряду", - каже Венс.

Американський посадовець повторив мету США щодо Гази, яку раніше окреслив президент США Дональд Трамп.

"Ми хочемо зробити так, щоб ХАМАС більше ніколи не міг атакувати невинних ізраїльських цивільних осіб, і ми вважаємо, що для цього необхідно повністю знищити ХАМАС", - заявив він.

Венс додав, що проблема анклаву є "нелегкою", і США "хочуть переконатися", що вирішать її.

