США не планують визнавати Палестину. ХАМАС потрібно повністю знищити, - Венс
Сполучені Штати не мають планів визнавати Палестину як державу попри те, що про такі наміри заявила низка їхніх союзників.
Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс під час візиту до Великої Британії, цитує Sky News, передає Цензор.НЕТ.
На спільному брифінгу із главою МЗС Британії Девідом Леммі журналісти спитали у Венса, як він оцінює рішення Великої Британії визнати Палестину як державу.
"Очевидно, що Сполучене Королівство ухвалить своє рішення, у нас немає планів визнавати палестинську державу", - відповів він.
Віцепрезидент США зауважив, що рішення союзників з цього питання викликають у нього сумніви.
"Я не знаю, що означатиме справжнє визнання палестинської держави, враховуючи відсутність там функціонального уряду", - каже Венс.
Американський посадовець повторив мету США щодо Гази, яку раніше окреслив президент США Дональд Трамп.
"Ми хочемо зробити так, щоб ХАМАС більше ніколи не міг атакувати невинних ізраїльських цивільних осіб, і ми вважаємо, що для цього необхідно повністю знищити ХАМАС", - заявив він.
Венс додав, що проблема анклаву є "нелегкою", і США "хочуть переконатися", що вирішать її.
А Палестина - територія, яка не стала державою.
Самі араби не стали розбудовувати державу Палестина, віддавши перевагу знищенню Ізраїлю.
І чим же зайнялися араби, коли їм дали можливість створити Палестинську державу... Скопом напали на Ізраїль, отримали ******** і розповзлися по барлогах, забивши на створення нової держави прутня. І замість цьошо стали використовувати довбойобів, як приховану зброю проти Ізраїлю.
Ізраїль напав на Єгипет, Сирію, Йорданію одночасно?
Ти не просто сову на глобус натягнув, а ще й вивернув її.
Це навіть не конспірологія, а щоденник божевільного. 😁
У ніч проти https://uk.m.wikipedia.org/wiki/15_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 15травня https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1948 1948 https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82 єгипетські літаки бомбардували https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%90%D0%B2%D1%96%D0%B2 Тель-Авів, й армії 5 арабських держав почали військові дії проти євреїв.
Станом на серпень 2025 року державність Палестини визнали 148 держав, включно з Ватиканом. Ця кількість постійно змінюється, оскільки деякі країни заявляють про намір визнати Палестину, а інші роблять це вже офіційно.
Єдиною державою-членом ООН, яка офіційно визнала незалежність Чеченської Республіки Ічкерія, є Україна. 18 жовтня 2022 року Верховна Рада України ухвалила відповідну заяву, в якій визнала Чечню тимчасово окупованою Російською Федерацією і засудила геноцид чеченського народу.
Крім того, в минулому були й інші спроби визнання:
Грузія: У 1992 році президент Грузії Звіад Гамсахурдія визнав незалежність Ічкерії. Однак після перевороту, в результаті якого його усунули від влади, наступний уряд не підтвердив це рішення, і легітимність такого визнання є сумнівною.
Ісламський Емірат Афганістан: У 2000 році уряд талібів в Афганістані також визнав незалежність Ічкерії.
Таким чином, на сьогоднішній день лише Україна є державою, яка визнала Чеченську Республіку Ічкерія.
Палестина має державні інститути? Яки саме?
які державні інституції у палестині
В Палестині існують державні інституції, які забезпечують функціонування Палестинської автономії. Ці інститути включають гілки влади, які є характерними для суверенних держав.
Структура влади
Голова Палестинської автономії/Президент Держави Палестина - є главою виконавчої влади.
Прем'єр-міністр - очолює уряд, який відповідає за управління повсякденними справами.
Палестинська законодавча рада (ПЗР) - виконує функції законодавчого органу, хоча її робота була значно ускладнена через політичні розбіжності та конфлікти.
Ці інститути були створені в рамках домовленостей з Ізраїлем, зокрема за Ословськими угодами, і вони є основою для майбутньої палестинської держави.
Міністерства
У Палестинській автономії також діють різні міністерства, які відповідають за конкретні сфери управління, такі як:
Міністерство закордонних справ
Міністерство фінансів
Міністерство охорони здоров'я
Міністерство освіти
Ці міністерства виконують функції, аналогічні міністерствам в інших країнах, забезпечуючи надання державних послуг населенню.
Може і палестинці це нація чи народ?
Питання, чи є палестинці нацією, чи народом, є досить складним і має кілька аспектів.
Згідно з міжнародним правом та ******** політичною теорією, палестинці вважаються народом. Вони мають спільну історію, культуру, мову (арабську) та самосвідомість. Це є основою для їхніх вимог на самовизначення та створення власної держави. Організація Визволення Палестини (ОВП) була визнана Організацією Об'єднаних Націй як "єдиний законний представник палестинського народу".
Проте, слід відзначити, що палестинський націоналізм почав формуватися у XX столітті як реакція на європейські колоніальні процеси та сіоністський рух, особливо після Першої світової війни та британського мандату.
Термін "нація" часто використовується для позначення народу, що має власну державу. Палестинська держава була проголошена в 1988 році, і її визнали понад 140 країн світу, але вона не має повного суверенітету та контролю над своєю територією.
Отже, можна стверджувати, що палестинці - це народ, який прагне до створення повноцінної нації зі своєю суверенною державою.
Наведить статті та назву дркумента межнародного права де ви цє вичитали.
Чому тоьі випостійно ссиоаєтжсь на міжнародне право на ссилки на документи цього права не даєтє?
Палестина (в особі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8 ОВП) визнала незалежність України 2 січня 1992 року. Дипломатичні відносини було встановлено 2 листопада 2001 року, коли у Києві відкрили https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 Посольство Палестини.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8#cite_note-%D0%BC%D0%B7%D1%81-1 [1] В Рамаллі з 2007 року діє https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 Представництво України при Палестинській Національній Адміністрації. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8#cite_note-%D0%BC%D0%B7%D1%811-2 [2]
