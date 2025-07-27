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Новини Визнання Палестини
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Мелоні заявила, що визнання Палестини до її створення буде "контрпродуктивним"

Мелоні

Глава уряду Італії Джорджія Мелоні заявила, що визнання держави Палестина до її створення може бути "контрпродуктивним".

Її заяву цитує видання Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я дуже підтримую державу Палестина, але я не підтримую її визнання до її створення. Якщо щось, чого не існує, визнається на папері, проблема може здаватися вирішеною, хоча це не так", - сказала прем'єрка Італії.

Мелоні вважає, що "визнання держави Палестина без існування держави Палестина може фактично бути контрпродуктивним для досягнення мети".

Нагадаємо, раніше Макрон пообіцяв, що Франція визнає Палестину як незалежну державу на конференції ООН у вересні.

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Автор: 

Палестина (76) Мелоні Джорджа (164)


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Топ коментарі
+2
можно ще на Марсі визнати Палестину. Ну, поки ще маск не встиг туди прилетіти.
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27.07.2025 01:55 Відповісти
+2
Ну покажи державу Палестина хоч у гуглі, хоч на мапі.

Яка валюта у цієї держави? Не шекелі часом?
А столиця де? Не у Єрусалимі?
А армія не терористична організація Хамас?
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27.07.2025 02:04 Відповісти
+2
Тут така тема, як з кацапами - де ця паскудь там і Палестина. 😁

Тому Європі треба добре подумати перед тим, як визнавати це паразитуюче доробло.
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27.07.2025 02:07 Відповісти
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Бідна Мелоні. І за що ж її Ґуґл забанив?
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27.07.2025 01:55 Відповісти
Ну покажи державу Палестина хоч у гуглі, хоч на мапі.

Яка валюта у цієї держави? Не шекелі часом?
А столиця де? Не у Єрусалимі?
А армія не терористична організація Хамас?
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27.07.2025 02:04 Відповісти
І вона не одна така бідося. ))
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27.07.2025 02:18 Відповісти
Хто "вона"?

Ти ж в курсі, що у будь-якій державі етносів більше ніж один? І далеко не кожен етнос має свою державу.

Наприклад, у корсиканців валюта євро, а столиця у Парижі. То зробимо їм подарунок?
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27.07.2025 02:24 Відповісти
Ах да. Ще трошки про цю "державу".
А у палестинців якась своя палестинська мова?
Може є приклади палестинської культури?

Ой. А вони не звичайні араби, які живуть у купі держав навколо і яким вони нах не потрібні?
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27.07.2025 02:33 Відповісти
Позбав мене, боже, балакучих ідіотів, а з ворогами я сам впораюсь. ))
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27.07.2025 03:02 Відповісти
можно ще на Марсі визнати Палестину. Ну, поки ще маск не встиг туди прилетіти.
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27.07.2025 01:55 Відповісти
Тут така тема, як з кацапами - де ця паскудь там і Палестина. 😁

Тому Європі треба добре подумати перед тим, як визнавати це паразитуюче доробло.
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27.07.2025 02:07 Відповісти
це як кацапи, тільки моляться на схід.
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27.07.2025 02:33 Відповісти
😍
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27.07.2025 02:02 Відповісти
Хтось має сказати Макрону, що земля не пласка.
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27.07.2025 02:17 Відповісти
Можна висунути Макрону зусрічну пропозицію - визнати на території Франції держави Корсика, Бретонія та Ельзас.
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27.07.2025 02:21 Відповісти
Зараз Ізраїль а%уєєт
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27.07.2025 02:23 Відповісти
Ізраїлю пох на ці заяви. він своє робить.
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27.07.2025 02:24 Відповісти
А може і ***** ввалити, якщо зовсім допечуть.
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27.07.2025 02:25 Відповісти
 
 