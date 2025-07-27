Мелоні заявила, що визнання Палестини до її створення буде "контрпродуктивним"

Глава уряду Італії Джорджія Мелоні заявила, що визнання держави Палестина до її створення може бути "контрпродуктивним".

Її заяву цитує видання Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я дуже підтримую державу Палестина, але я не підтримую її визнання до її створення. Якщо щось, чого не існує, визнається на папері, проблема може здаватися вирішеною, хоча це не так", - сказала прем'єрка Італії.

Мелоні вважає, що "визнання держави Палестина без існування держави Палестина може фактично бути контрпродуктивним для досягнення мети".

Нагадаємо, раніше Макрон пообіцяв, що Франція визнає Палестину як незалежну державу на конференції ООН у вересні.

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