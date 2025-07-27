Мелоні заявила, що визнання Палестини до її створення буде "контрпродуктивним"
Глава уряду Італії Джорджія Мелоні заявила, що визнання держави Палестина до її створення може бути "контрпродуктивним".
Її заяву цитує видання Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я дуже підтримую державу Палестина, але я не підтримую її визнання до її створення. Якщо щось, чого не існує, визнається на папері, проблема може здаватися вирішеною, хоча це не так", - сказала прем'єрка Італії.
Мелоні вважає, що "визнання держави Палестина без існування держави Палестина може фактично бути контрпродуктивним для досягнення мети".
Нагадаємо, раніше Макрон пообіцяв, що Франція визнає Палестину як незалежну державу на конференції ООН у вересні.
Топ коментарі
+2 Urs
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+2 Герхард
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+2 Герхард
показати весь коментар27.07.2025 02:07 Відповісти Посилання
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Яка валюта у цієї держави? Не шекелі часом?
А столиця де? Не у Єрусалимі?
А армія не терористична організація Хамас?
Ти ж в курсі, що у будь-якій державі етносів більше ніж один? І далеко не кожен етнос має свою державу.
Наприклад, у корсиканців валюта євро, а столиця у Парижі. То зробимо їм подарунок?
А у палестинців якась своя палестинська мова?
Може є приклади палестинської культури?
Ой. А вони не звичайні араби, які живуть у купі держав навколо і яким вони нах не потрібні?
Тому Європі треба добре подумати перед тим, як визнавати це паразитуюче доробло.