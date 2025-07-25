Франція визнає Палестину у вересні, - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв, що його країна визнає Палестину як незалежну державу на конференції ООН у вересні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі президента Франції в Х.

"Вірний своєму історичному зобов'язанню щодо справедливого та міцного миру на Близькому Сході, я вирішив, що Франція визнає державу Палестина. Я зроблю урочисту заяву на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у вересні", - повідомив Макрон.

За його словами, сьогодні терміново потрібно припинити війну в Газі та надати допомогу цивільному населенню.

Заява Макрона відбулась на тлі нового наступу Ізраїлю в Секторі Гази. Військові атакують місто Дейр-ель-Балах, яке раніше не зазнавало масованих руйнувань.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп може визнати Палестину як державу під час візиту до Саудівської Аравії, - ЗМІ