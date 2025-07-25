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Новини Визнання Палестини
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Франція визнає Палестину у вересні, - Макрон

Макрон пообяців визнати Палестину

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв, що його країна визнає Палестину як незалежну державу на конференції ООН у вересні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі президента Франції в Х.

"Вірний своєму історичному зобов'язанню щодо справедливого та міцного миру на Близькому Сході, я вирішив, що Франція визнає державу Палестина. Я зроблю урочисту заяву на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у вересні", - повідомив Макрон.

За його словами, сьогодні терміново потрібно припинити війну в Газі та надати допомогу цивільному населенню.

Заява Макрона відбулась на тлі нового наступу Ізраїлю в Секторі Гази. Військові атакують місто Дейр-ель-Балах, яке раніше не зазнавало масованих руйнувань. 

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Автор: 

Ізраїль (1810) Палестина (73) Макрон Емманюель (1551)


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Топ коментарі
+6
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В смислі, що положив.
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25.07.2025 07:36 Відповісти
+6
А самі - зраїль офіційно не визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу, хоча це питання обговорюється в ізраїльському суспільстві та парламенті. Деякі депутати Кнесету пропонували визнати Голодомор геноцидом, але це рішення не було прийняте. Посол Ізраїлю в Україні називав Голодомор "соціоцидом", підкреслюючи трагедію для багатьох народів, включаючи євреїв, але не геноцидом українського народу.
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25.07.2025 08:09 Відповісти
+4
У Галичині є лайка, ще з польскої - "францоватий/францовата".
Тобто дурний, недотумканий, розумово відсталий, огидний зовні.
Походження слова зрозуміле - діти, як результат "французької хвороби"батьків
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25.07.2025 07:44 Відповісти
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Ізраїль шо каже?
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25.07.2025 07:32 Відповісти
Відноситься положитєльно
В смислі, що положив.
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25.07.2025 07:36 Відповісти
Можна подумать - щось від того "зміниться"...
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25.07.2025 07:45 Відповісти
Іспанія вже визнала. І що змінилося?
Визнали Палестину, а значить і дипредставництво треба відкривати - "Посольство Іспанії в Державі Палестина".
Але де? У Газі, в Рамалі??? Ну, там трохи стріляють і побутові умови, як у стойбищі бедуїнів. Вирішили так, тимчасово відкриємо при Польстві Іспанії в Ізраїлі, тобто в Тель-Авіві. Ось до цього рішення ізраїльське МЗС як раз поставилося "положитєльно". Досі "відкривають"
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25.07.2025 07:51 Відповісти
Їм не звикать кочувать... А для "диппредставництв" хай будують окреме "дипмістечко", і оголошують його "нейтральною територією"...
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25.07.2025 08:38 Відповісти
Франция с ее галюциногенными амбициями, и Испания, которая почти открыто признает свое место в углу, это две большие разницы.
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25.07.2025 08:47 Відповісти
Несмотря на то, что Испания о своем имперском прошлом забыла, а Франция(как и россия) по прежнему страдает имперскими фантомными болями и воображает себя супердержавой, реально их вес одинаков - 0.
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25.07.2025 09:13 Відповісти
каже шо пуцин друг, не агресор і шо хесбола сама ******* ракети з москви
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25.07.2025 08:35 Відповісти
Францепростигосподі
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25.07.2025 07:34 Відповісти
У Галичині є лайка, ще з польскої - "францоватий/францовата".
Тобто дурний, недотумканий, розумово відсталий, огидний зовні.
Походження слова зрозуміле - діти, як результат "французької хвороби"батьків
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25.07.2025 07:44 Відповісти
Добряче обізнаний однак ???
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25.07.2025 08:49 Відповісти
"Обізнаний"...?
Що я знаю особливості галичанського діалекту чи знаю походження цього слова?
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25.07.2025 09:07 Відповісти
ага, в 44-м треть болела сифилисом, евроинтеграторы наградили. последствия налицо до сих пор
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25.07.2025 09:13 Відповісти
Арменію теж підтримав
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25.07.2025 07:48 Відповісти
Макрооон, что ті дєлаєшь?
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25.07.2025 07:53 Відповісти
Ну а в цей час -

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гедеон Саар на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським закликав його порушити в парламенті питання про визнання Корпусу вартових ісламської революції терористичною організацією.

"Ми обговорили важливість зміцнення двосторонніх відносин між нашими країнами, війну в Україні та ситуацію на Близькому Сході, з акцентом на Іран. Я закликав президента ініціювати визнання Корпусу вартових ісламської революції терористичною організацією в українському парламенті", - сказав Саар.

Ізраїльський міністр також представив Зеленському звіт проєкту Dina про злочини ХАМАСу, пов'язані із сексуальним насильством.
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25.07.2025 08:06 Відповісти
А самі - зраїль офіційно не визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу, хоча це питання обговорюється в ізраїльському суспільстві та парламенті. Деякі депутати Кнесету пропонували визнати Голодомор геноцидом, але це рішення не було прийняте. Посол Ізраїлю в Україні називав Голодомор "соціоцидом", підкреслюючи трагедію для багатьох народів, включаючи євреїв, але не геноцидом українського народу.
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25.07.2025 08:09 Відповісти
После начала польской волынской лихорадки Украина сама уже не так упорна в этом вопросе. Это заметно.
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25.07.2025 08:34 Відповісти
Це все ужасающий страх Европы перед арабами. Становятся совсем неадекватными как в Сирии.
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25.07.2025 08:37 Відповісти
Ти диви, який рішучий. З Україною у нього так не виходить.
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25.07.2025 08:49 Відповісти
 
 