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Франція визнає Палестину у вересні, - Макрон
Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв, що його країна визнає Палестину як незалежну державу на конференції ООН у вересні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі президента Франції в Х.
"Вірний своєму історичному зобов'язанню щодо справедливого та міцного миру на Близькому Сході, я вирішив, що Франція визнає державу Палестина. Я зроблю урочисту заяву на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у вересні", - повідомив Макрон.
За його словами, сьогодні терміново потрібно припинити війну в Газі та надати допомогу цивільному населенню.
Заява Макрона відбулась на тлі нового наступу Ізраїлю в Секторі Гази. Військові атакують місто Дейр-ель-Балах, яке раніше не зазнавало масованих руйнувань.
Топ коментарі
+6 arye z.
показати весь коментар25.07.2025 07:36 Відповісти Посилання
+6 Вася Быколог
показати весь коментар25.07.2025 08:09 Відповісти Посилання
+4 arye z.
показати весь коментар25.07.2025 07:44 Відповісти Посилання
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В смислі, що положив.
Визнали Палестину, а значить і дипредставництво треба відкривати - "Посольство Іспанії в Державі Палестина".
Але де? У Газі, в Рамалі??? Ну, там трохи стріляють і побутові умови, як у стойбищі бедуїнів. Вирішили так, тимчасово відкриємо при Польстві Іспанії в Ізраїлі, тобто в Тель-Авіві. Ось до цього рішення ізраїльське МЗС як раз поставилося "положитєльно". Досі "відкривають"
Тобто дурний, недотумканий, розумово відсталий, огидний зовні.
Походження слова зрозуміле - діти, як результат "французької хвороби"батьків
Що я знаю особливості галичанського діалекту чи знаю походження цього слова?
Міністр закордонних справ Ізраїлю Гедеон Саар на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським закликав його порушити в парламенті питання про визнання Корпусу вартових ісламської революції терористичною організацією.
"Ми обговорили важливість зміцнення двосторонніх відносин між нашими країнами, війну в Україні та ситуацію на Близькому Сході, з акцентом на Іран. Я закликав президента ініціювати визнання Корпусу вартових ісламської революції терористичною організацією в українському парламенті", - сказав Саар.
Ізраїльський міністр також представив Зеленському звіт проєкту Dina про злочини ХАМАСу, пов'язані із сексуальним насильством.