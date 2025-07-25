Франция признает Палестину в сентябре, - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что его страна признает Палестину как независимое государство на конференции ООН в сентябре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке президента Франции в Х.

"Верный своему историческому обязательству по справедливому и прочному миру на Ближнем Востоке, я решил, что Франция признает государство Палестина. Я сделаю торжественное заявление на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в сентябре", - сообщил Макрон.

По его словам, сегодня срочно нужно прекратить войну в Газе и оказать помощь гражданскому населению.

Заявление Макрона состоялось на фоне нового наступления Израиля в Секторе Газа. Военные атакуют город Дейр-эль-Балах, который ранее не подвергался массированным разрушениям.

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