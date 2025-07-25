Франция признает Палестину в сентябре, - Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что его страна признает Палестину как независимое государство на конференции ООН в сентябре.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке президента Франции в Х.
"Верный своему историческому обязательству по справедливому и прочному миру на Ближнем Востоке, я решил, что Франция признает государство Палестина. Я сделаю торжественное заявление на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в сентябре", - сообщил Макрон.
По его словам, сегодня срочно нужно прекратить войну в Газе и оказать помощь гражданскому населению.
Заявление Макрона состоялось на фоне нового наступления Израиля в Секторе Газа. Военные атакуют город Дейр-эль-Балах, который ранее не подвергался массированным разрушениям.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В смислі, що положив.
Визнали Палестину, а значить і дипредставництво треба відкривати - "Посольство Іспанії в Державі Палестина".
Але де? У Газі, в Рамалі??? Ну, там трохи стріляють і побутові умови, як у стойбищі бедуїнів. Вирішили так, тимчасово відкриємо при Польстві Іспанії в Ізраїлі, тобто в Тель-Авіві. Ось до цього рішення ізраїльське МЗС як раз поставилося "положитєльно". Досі "відкривають"
Тобто дурний, недотумканий, розумово відсталий, огидний зовні.
Походження слова зрозуміле - діти, як результат "французької хвороби"батьків
Що я знаю особливості галичанського діалекту чи знаю походження цього слова?
Міністр закордонних справ Ізраїлю Гедеон Саар на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським закликав його порушити в парламенті питання про визнання Корпусу вартових ісламської революції терористичною організацією.
"Ми обговорили важливість зміцнення двосторонніх відносин між нашими країнами, війну в Україні та ситуацію на Близькому Сході, з акцентом на Іран. Я закликав президента ініціювати визнання Корпусу вартових ісламської революції терористичною організацією в українському парламенті", - сказав Саар.
Ізраїльський міністр також представив Зеленському звіт проєкту Dina про злочини ХАМАСу, пов'язані із сексуальним насильством.