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Новости Признание Палестины
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Франция признает Палестину в сентябре, - Макрон

Макрон пообещал признать Палестину

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что его страна признает Палестину как независимое государство на конференции ООН в сентябре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке президента Франции в Х.

"Верный своему историческому обязательству по справедливому и прочному миру на Ближнем Востоке, я решил, что Франция признает государство Палестина. Я сделаю торжественное заявление на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в сентябре", - сообщил Макрон.

По его словам, сегодня срочно нужно прекратить войну в Газе и оказать помощь гражданскому населению.

Заявление Макрона состоялось на фоне нового наступления Израиля в Секторе Газа. Военные атакуют город Дейр-эль-Балах, который ранее не подвергался массированным разрушениям.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп может признать Палестину как государство во время визита в Саудовскую Аравию, - СМИ

Автор: 

Израиль (2080) Палестина (167) Макрон Эмманюэль (1398)


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Топ комментарии
+10
А самі - зраїль офіційно не визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу, хоча це питання обговорюється в ізраїльському суспільстві та парламенті. Деякі депутати Кнесету пропонували визнати Голодомор геноцидом, але це рішення не було прийняте. Посол Ізраїлю в Україні називав Голодомор "соціоцидом", підкреслюючи трагедію для багатьох народів, включаючи євреїв, але не геноцидом українського народу.
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25.07.2025 08:09 Ответить
+7
Відноситься положитєльно
В смислі, що положив.
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25.07.2025 07:36 Ответить
+4
У Галичині є лайка, ще з польскої - "францоватий/францовата".
Тобто дурний, недотумканий, розумово відсталий, огидний зовні.
Походження слова зрозуміле - діти, як результат "французької хвороби"батьків
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25.07.2025 07:44 Ответить
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Ізраїль шо каже?
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25.07.2025 07:32 Ответить
Відноситься положитєльно
В смислі, що положив.
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25.07.2025 07:36 Ответить
Можна подумать - щось від того "зміниться"...
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25.07.2025 07:45 Ответить
Іспанія вже визнала. І що змінилося?
Визнали Палестину, а значить і дипредставництво треба відкривати - "Посольство Іспанії в Державі Палестина".
Але де? У Газі, в Рамалі??? Ну, там трохи стріляють і побутові умови, як у стойбищі бедуїнів. Вирішили так, тимчасово відкриємо при Польстві Іспанії в Ізраїлі, тобто в Тель-Авіві. Ось до цього рішення ізраїльське МЗС як раз поставилося "положитєльно". Досі "відкривають"
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25.07.2025 07:51 Ответить
Їм не звикать кочувать... А для "диппредставництв" хай будують окреме "дипмістечко", і оголошують його "нейтральною територією"...
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25.07.2025 08:38 Ответить
Франция с ее галюциногенными амбициями, и Испания, которая почти открыто признает свое место в углу, это две большие разницы.
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25.07.2025 08:47 Ответить
Несмотря на то, что Испания о своем имперском прошлом забыла, а Франция(как и россия) по прежнему страдает имперскими фантомными болями и воображает себя супердержавой, реально их вес одинаков - 0.
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25.07.2025 09:13 Ответить
каже шо пуцин друг, не агресор і шо хесбола сама ******* ракети з москви
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25.07.2025 08:35 Ответить
Францепростигосподі
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25.07.2025 07:34 Ответить
У Галичині є лайка, ще з польскої - "францоватий/францовата".
Тобто дурний, недотумканий, розумово відсталий, огидний зовні.
Походження слова зрозуміле - діти, як результат "французької хвороби"батьків
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25.07.2025 07:44 Ответить
Добряче обізнаний однак ???
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25.07.2025 08:49 Ответить
"Обізнаний"...?
Що я знаю особливості галичанського діалекту чи знаю походження цього слова?
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25.07.2025 09:07 Ответить
ага, в 44-м треть болела сифилисом, евроинтеграторы наградили. последствия налицо до сих пор
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25.07.2025 09:13 Ответить
Арменію теж підтримав
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25.07.2025 07:48 Ответить
Макрооон, что ті дєлаєшь?
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25.07.2025 07:53 Ответить
Ну а в цей час -

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гедеон Саар на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським закликав його порушити в парламенті питання про визнання Корпусу вартових ісламської революції терористичною організацією.

"Ми обговорили важливість зміцнення двосторонніх відносин між нашими країнами, війну в Україні та ситуацію на Близькому Сході, з акцентом на Іран. Я закликав президента ініціювати визнання Корпусу вартових ісламської революції терористичною організацією в українському парламенті", - сказав Саар.

Ізраїльський міністр також представив Зеленському звіт проєкту Dina про злочини ХАМАСу, пов'язані із сексуальним насильством.
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25.07.2025 08:06 Ответить
А самі - зраїль офіційно не визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу, хоча це питання обговорюється в ізраїльському суспільстві та парламенті. Деякі депутати Кнесету пропонували визнати Голодомор геноцидом, але це рішення не було прийняте. Посол Ізраїлю в Україні називав Голодомор "соціоцидом", підкреслюючи трагедію для багатьох народів, включаючи євреїв, але не геноцидом українського народу.
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25.07.2025 08:09 Ответить
После начала польской волынской лихорадки Украина сама уже не так упорна в этом вопросе. Это заметно.
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25.07.2025 08:34 Ответить
Допоки ізраіль не визнає Голодомор, особисто я не визнаю голокост, і нехай мінору з Хрещатика свою заберуть, щось я Тризуба таких розмірів в ерусалимі чи тель-авиві не бачила.
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25.07.2025 10:11 Ответить
Це все ужасающий страх Европы перед арабами. Становятся совсем неадекватными как в Сирии.
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25.07.2025 08:37 Ответить
Ти диви, який рішучий. З Україною у нього так не виходить.
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25.07.2025 08:49 Ответить
Росія може атакувати Україну, а Ізраїль не може атакувати Хамас? Хоч усі визнають Палестину це Ізраїль не зупинить
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25.07.2025 09:36 Ответить
 
 