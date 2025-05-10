Трамп может признать Палестину как государство во время визита в Саудовскую Аравию, - СМИ
Американский президент Дональд Трамп может признать Палестину как государство в рамках своего визита в Саудовскую Аравию, который запланирован на 13-16 мая.
Об этом пишет Jerusalem Post со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Собеседник издания рассказал, что Трамп во время своего визита может обнародовать декларацию о признании США государства Палестина без присутствия в нем группировки ХАМАС.
"Если будет заявление об американском признании государства Палестина, это будет важнейшей декларацией, которая изменит баланс сил на Ближнем Востоке, и больше стран присоединятся к Авраамским соглашениям", - сказал источник издания.
Также будут подписаны ряд экономических соглашений, после которых Штаты могут отменить введенные пошлины против стран Персидского залива.
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Все залежить від того чи всі пігулки він приняв з утра,
та як далеко від нього стоять санітари.
. А Израиль там сейчас с войсками. АТО проводит. Вот это поворот
Коротше типовий Схід.
дурню-цим нікого не здивуєш
Зятьок Кушнер йому яйла на 360 поверне.