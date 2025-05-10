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Новости Визит Трампа на Ближний Восток Признание Палестины
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Трамп может признать Палестину как государство во время визита в Саудовскую Аравию, - СМИ

США могут признать Палестину как государство

Американский президент Дональд Трамп может признать Палестину как государство в рамках своего визита в Саудовскую Аравию, который запланирован на 13-16 мая.

Об этом пишет Jerusalem Post со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Собеседник издания рассказал, что Трамп во время своего визита может обнародовать декларацию о признании США государства Палестина без присутствия в нем группировки ХАМАС.

"Если будет заявление об американском признании государства Палестина, это будет важнейшей декларацией, которая изменит баланс сил на Ближнем Востоке, и больше стран присоединятся к Авраамским соглашениям", - сказал источник издания.

Также будут подписаны ряд экономических соглашений, после которых Штаты могут отменить введенные пошлины против стран Персидского залива.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп в мае посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ, - Белый дом

Автор: 

Палестина (162) Саудовская Аравия (336) Ближний Восток (52) Трамп Дональд (5421)


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Топ комментарии
+15
Биби в шоке)а так лизал,так лизал
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10.05.2025 13:59
+5
А може визнати себе володарем всесвіту.
Все залежить від того чи всі пігулки він приняв з утра,
та як далеко від нього стоять санітари.
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10.05.2025 14:04
+3
Ну *******...
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10.05.2025 14:04
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Биби в шоке)а так лизал,так лизал
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10.05.2025 13:59 Ответить
А Газу куди він діне?
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10.05.2025 14:02 Ответить
Да какая разница)))
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10.05.2025 14:17 Ответить
Газа переїжджає на французьку Рив'єру, а Лазуровий Берег - до Гази.
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10.05.2025 15:30 Ответить
Ну *******...
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10.05.2025 14:04 Ответить
А може визнати себе володарем всесвіту.
Все залежить від того чи всі пігулки він приняв з утра,
та як далеко від нього стоять санітари.
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10.05.2025 14:04 Ответить
Опачки
. А Израиль там сейчас с войсками. АТО проводит. Вот это поворот
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10.05.2025 14:04 Ответить
статтю прочитати хоч намагався? Ізраїль зачищає Газу від хамасу, а якщо таки буде визнання так званої палестинської держави, то без хамасу, але це все херня, бо ніякої палестинської держави не буде.
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10.05.2025 14:10 Ответить
Яка-ніяка вона вже є - з президентом, парламентом, поліцією та т.і., й навіть частково визнана. Знаходиться так само межах кордонів Ізраїлю - західний берег Йордану (там більш заможні араби, тому вони менш настроєні на конфронтацію), арабські квартали Єрусалима та сам сектор Гази. На останніх виборах з великим відривом переміг Хамас, але привладний Фатх їх відмінив та почалася в них знову громадянська війна. Бідне населення Гази ненавидить свою нелегітимну владу лише трохи менше за Ізраїль, та підтримує Хамас, Алькаїду, та інших, аби робити теракти проти усіх.
Коротше типовий Схід.
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10.05.2025 14:48 Ответить
у вас каша в голові...
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10.05.2025 14:55 Ответить
Ти вважаєш, що палестинці, на своїй землі, не мають права на свою державу?
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10.05.2025 14:54 Ответить
вони вже її мають! Йорданія! а взагалі-то ніяких "палестинців" як народу НЕ ІСНУЄ, це штучно вигадиний термін, це звичайні араби, які припхалися туди свого часу з різних арабскьих країн! Чому вони не будували свою "палестинську державу" з 1948-го по 1967-й року? коли Газа була під Єгиптом, а так званий Західний берег зі східним Єрусалимом під Йорданією? Давай далі цілуй у дупу паразитарних покидьків, яких вигадали у ГБшних кабінетах як "націю"... хоча немає сенсу тобі щось пояснювати, хотів би - розібрався!
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10.05.2025 15:01 Ответить
Жаль, що ДНР вже не актуальна. Ато б Трамп і це визнав би.
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10.05.2025 14:05 Ответить
те що трампон може зробити якусь
дурню-цим нікого не здивуєш
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10.05.2025 14:09 Ответить
Не визнає. Це художній свист.

Зятьок Кушнер йому яйла на 360 поверне.
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10.05.2025 14:15 Ответить
А нет, нечестно. Пусть в Палестину поедет и там признает
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10.05.2025 14:16 Ответить
В яких кордонах ?!
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10.05.2025 14:21 Ответить
В кордонах 6-го року нашої ери.
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10.05.2025 14:33 Ответить
"Якби Я, а не якийсь там Монтій Філат, був тоді прокурором Ізраїлю -- Ісуса Христа не розіп'яли б!!!" (c) донні трумп
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10.05.2025 14:49 Ответить
Хабадники його Іванку приб'ють за таке. Вона ж прийняла йудаізм та очолює жіночу секту Хабаду. До речі, Трамп теж став євреєм під сраку років.
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10.05.2025 14:23 Ответить
Євреєм можна тільки народитись
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10.05.2025 14:31 Ответить
А может не признать😂😂😂
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10.05.2025 14:28 Ответить
Ну а перед цим Трамп винав Ієрусалим столицею Ізраїлю. То ж 1:1
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10.05.2025 14:30 Ответить
Кидалово Израиля в чистом виде. То заранее было очевидным. Удивительно, что среди евреев так много идиотов, кто в это не верил...
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10.05.2025 14:34 Ответить
Навіть якщо визнає - на що це вплине? Після Трампа прийде хтось інший - і відкличе визнання як і десятки інших ідіотських рішень Дональда.
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10.05.2025 14:39 Ответить
Після Трампа знову прийде Байден і все скасує.
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10.05.2025 14:48 Ответить
Там написано "без присутності"хамасу. Але відділити хамас від арабского населення анклаву, це складніше, ніж відділити зоряна від шкіряка, якщо пам'ятаєти ту стару історію, до населення цих релігійно-террористичних анклавів - це і є коллективний хамас.
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10.05.2025 15:12 Ответить
Ну на західному березі Йордану ж ніби хамасу особливо і немає...
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10.05.2025 15:26 Ответить
 
 