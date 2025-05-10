Трамп может признать Палестину как государство во время визита в Саудовскую Аравию, - СМИ

Американский президент Дональд Трамп может признать Палестину как государство в рамках своего визита в Саудовскую Аравию, который запланирован на 13-16 мая.

Об этом пишет Jerusalem Post со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Собеседник издания рассказал, что Трамп во время своего визита может обнародовать декларацию о признании США государства Палестина без присутствия в нем группировки ХАМАС.

"Если будет заявление об американском признании государства Палестина, это будет важнейшей декларацией, которая изменит баланс сил на Ближнем Востоке, и больше стран присоединятся к Авраамским соглашениям", - сказал источник издания.

Также будут подписаны ряд экономических соглашений, после которых Штаты могут отменить введенные пошлины против стран Персидского залива.

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