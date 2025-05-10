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Новини Візит Трампа на Близький Схід Визнання Палестини
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Трамп може визнати Палестину як державу під час візиту до Саудівської Аравії, - ЗМІ

США можуть визнати Палестину як державу

Американський президент Дональд Трамп може визнати Палестину як державу в рамках свого візиту до Саудівської Аравії, що запланований на 13-16 травня.

Про це пише Jerusalem Post із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Співрозмовник видання розповів, що Трамп під час свого візиту може оприлюднити декларацію про визнання США держави Палестина без присутності в ній угруповання ХАМАС.

"Якщо буде заява про американське визнання держави Палестина, це буде найважливішою декларацією, яка змінить баланс сил на Близькому Сході, і більше країн приєднаються до Авраамських угод", - сказало джерело видання.

Також будуть підписані низка економічних угод, після яких Штати можуть скасувати введені мита проти країн Перської затоки.

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Автор: 

Палестина (68) Саудівська Аравія (572) Близький Схід (47) Трамп Дональд (5853)


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Топ коментарі
+14
Биби в шоке)а так лизал,так лизал
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10.05.2025 13:59
+4
А може визнати себе володарем всесвіту.
Все залежить від того чи всі пігулки він приняв з утра,
та як далеко від нього стоять санітари.
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10.05.2025 14:04
+3
Ну *******...
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10.05.2025 14:04
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Биби в шоке)а так лизал,так лизал
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10.05.2025 13:59 Відповісти
А Газу куди він діне?
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10.05.2025 14:02 Відповісти
Да какая разница)))
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10.05.2025 14:17 Відповісти
Ну *******...
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10.05.2025 14:04 Відповісти
А може визнати себе володарем всесвіту.
Все залежить від того чи всі пігулки він приняв з утра,
та як далеко від нього стоять санітари.
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10.05.2025 14:04 Відповісти
Опачки
. А Израиль там сейчас с войсками. АТО проводит. Вот это поворот
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10.05.2025 14:04 Відповісти
статтю прочитати хоч намагався? Ізраїль зачищає Газу від хамасу, а якщо таки буде визнання так званої палестинської держави, то без хамасу, але це все херня, бо ніякої палестинської держави не буде.
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10.05.2025 14:10 Відповісти
Яка-ніяка вона вже є - з президентом, парламентом, поліцією та т.і., й навіть частково визнана. Знаходиться так само межах кордонів Ізраїлю - західний берег Йордану (там більш заможні араби, тому вони менш настроєні на конфронтацію), арабські квартали Єрусалима та сам сектор Гази. На останніх виборах з великим відривом переміг Хамас, але привладний Фатх їх відмінив та почалася в них знову громадянська війна. Бідне населення Гази ненавидить свою нелегітимну владу лише трохи менше за Ізраїль, та підтримує Хамас, Алькаїду, та інших, аби робити теракти проти усіх.
Коротше типовий Схід.
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10.05.2025 14:48 Відповісти
у вас каша в голові...
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10.05.2025 14:55 Відповісти
Ти вважаєш, що палестинці, на своїй землі, не мають права на свою державу?
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10.05.2025 14:54 Відповісти
вони вже її мають! Йорданія! а взагалі-то ніяких "палестинців" як народу НЕ ІСНУЄ, це штучно вигадиний термін, це звичайні араби, які припхалися туди свого часу з різних арабскьих країн! Чому вони не будували свою "палестинську державу" з 1948-го по 1967-й року? коли Газа була під Єгиптом, а так званий Західний берег зі східним Єрусалимом під Йорданією? Давай далі цілуй у дупу паразитарних покидьків, яких вигадали у ГБшних кабінетах як "націю"... хоча немає сенсу тобі щось пояснювати, хотів би - розібрався!
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10.05.2025 15:01 Відповісти
Жаль, що ДНР вже не актуальна. Ато б Трамп і це визнав би.
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10.05.2025 14:05 Відповісти
те що трампон може зробити якусь
дурню-цим нікого не здивуєш
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10.05.2025 14:09 Відповісти
Не визнає. Це художній свист.

Зятьок Кушнер йому яйла на 360 поверне.
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10.05.2025 14:15 Відповісти
А нет, нечестно. Пусть в Палестину поедет и там признает
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10.05.2025 14:16 Відповісти
В яких кордонах ?!
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10.05.2025 14:21 Відповісти
В кордонах 6-го року нашої ери.
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10.05.2025 14:33 Відповісти
"Якби Я, а не якийсь там Монтій Філат, був тоді прокурором Ізраїлю -- Ісуса Христа не розіп'яли б!!!" (c) донні трумп
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10.05.2025 14:49 Відповісти
Хабадники його Іванку приб'ють за таке. Вона ж прийняла йудаізм та очолює жіночу секту Хабаду. До речі, Трамп теж став євреєм під сраку років.
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10.05.2025 14:23 Відповісти
Євреєм можна тільки народитись
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10.05.2025 14:31 Відповісти
А может не признать😂😂😂
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10.05.2025 14:28 Відповісти
Ну а перед цим Трамп винав Ієрусалим столицею Ізраїлю. То ж 1:1
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10.05.2025 14:30 Відповісти
Кидалово Израиля в чистом виде. То заранее было очевидным. Удивительно, что среди евреев так много идиотов, кто в это не верил...
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10.05.2025 14:34 Відповісти
Навіть якщо визнає - на що це вплине? Після Трампа прийде хтось інший - і відкличе визнання як і десятки інших ідіотських рішень Дональда.
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10.05.2025 14:39 Відповісти
Після Трампа знову прийде Байден і все скасує.
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10.05.2025 14:48 Відповісти
Там написано "без присутності"хамасу. Але відділити хамас від арабского населення анклаву, це складніше, ніж відділити зоряна від шкіряка, якщо пам'ятаєти ту стару історію, до населення цих релігійно-террористичних анклавів - це і є коллективний хамас.
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10.05.2025 15:12 Відповісти
Ну на західному березі Йордану ж ніби хамасу особливо і немає...
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10.05.2025 15:26 Відповісти
 
 