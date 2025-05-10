Трамп може визнати Палестину як державу під час візиту до Саудівської Аравії, - ЗМІ

Американський президент Дональд Трамп може визнати Палестину як державу в рамках свого візиту до Саудівської Аравії, що запланований на 13-16 травня.

Про це пише Jerusalem Post із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Співрозмовник видання розповів, що Трамп під час свого візиту може оприлюднити декларацію про визнання США держави Палестина без присутності в ній угруповання ХАМАС.

"Якщо буде заява про американське визнання держави Палестина, це буде найважливішою декларацією, яка змінить баланс сил на Близькому Сході, і більше країн приєднаються до Авраамських угод", - сказало джерело видання.

Також будуть підписані низка економічних угод, після яких Штати можуть скасувати введені мита проти країн Перської затоки.

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