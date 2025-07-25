Рубіо розкритикував Макрона за плани визнати Палестину

Державний секретар США Марко Рубіо вважає безвідповідальними плани президента Франції Емманюеля Макрона визнати Палестинську державу.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"США рішуче відкидають план Емманюеля Макрона визнати Палестинську державу на Генасамблеї ООН. Це безвідповідальне рішення лише підіграє пропаганді ХАМАС і відтермінує мир. Це ляпас в обличчя жертвам подій 7 жовтня", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Макрон пообіцяв, що Франція визнає Палестину як незалежну державу на конференції ООН у вересні.

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