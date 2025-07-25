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Рубіо розкритикував Макрона за плани визнати Палестину
Державний секретар США Марко Рубіо вважає безвідповідальними плани президента Франції Емманюеля Макрона визнати Палестинську державу.
Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
"США рішуче відкидають план Емманюеля Макрона визнати Палестинську державу на Генасамблеї ООН. Це безвідповідальне рішення лише підіграє пропаганді ХАМАС і відтермінує мир. Це ляпас в обличчя жертвам подій 7 жовтня", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше Макрон пообіцяв, що Франція визнає Палестину як незалежну державу на конференції ООН у вересні.
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+5 Andrew Moon
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+5 Andrew Moon
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+3 петро удеч #477971
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Хто б звіздів про "ляпас в обличчя жертвам" після того як СШП в ООН разом з русньою зробили Україну винною у війні...
«Нагальна потреба сьогодні полягає в тому, щоб припинити війну в Газі та врятувати цивільне населення», - наголосив президент Франції. У цьому контексті «ми повинні нарешті побудувати державу Палестина, забезпечити її життєздатність і забезпечити, те, що прийнявши її демілітаризацію та повністю визнавши Ізраїль, це сприятиме безпеці всіх на Близькому Сході», - додав він.
Зробивши крок до визнання, Франція має намір «зробити вирішальний внесок у мир на Близькому Сході» та «мобілізувати всіх своїх міжнародних партнерів, які бажають взяти в цьому участь», - пише Еммануель Макрон у листі, адресованому президенту Палестинської автономії Махмуду Аббасу.
Три чверті держав-членів ООН визнають державу Палестина, проголошену палестинським керівництвом у вигнанні наприкінці 1980-х років, - дипломатичний акт провели і десять країнами з початку війни в Газі у жовтні 2023-го.
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, який визнав державу Палестина у травні 2024 року, привітав ініціативу президента Макрона. «Разом ми повинні захистити те, що Нетаньяху намагається знищити. Рішення про дві держави - єдине рішення», - написав прем'єр-міністр-соціаліст, активний критик ізраїльського наступу в Газі, у своєму акаунті X.
Згідно з підрахунками та перевіркою AFP, щонайменше 142 зі 193 країн-членів ООН, включаючи Францію, після заяви президента Еммануеля Макрона, визнали палестинську державу.
До кінця існування Османської імперії в кінці 19 століття Палестина вже кілька століть була територією (а не державою). Після розпаду Османської імперії в результаті Першої світової війни в Палестині проживало півмільйона мусульман. Християни та євреї були в меншості, близько 60 000 кожен, а серед євреїв три чверті все ще були корінними жителями, і лише близько 15 000 були іммігрантами.
Але всі вони, як араби, так і євреї, вважалися палестинцями.
На рубежі століть євреї за кордоном почали скуповувати землі і переселятися в Палестину. Антисемітизм у Західній Європі та Російській імперії, єврейські погроми, війни та революції, бідність і, звичайно, мрія про єврейську державу підстьобували бажання повернутися на землю обітовану.
Ситуація загострювалася зі зростанням числа репатріантів: євреї масово тікали з Європи, рятуючись від нацизму. До 1947 року комісія ООН нарахувала понад 600 000 євреїв у Палестині з 1,2 мільйона арабів. Тридцять років тому арабське населення майже в 10 разів перевищувало єврейське, а зараз воно лише вдвічі більше.
У листопаді 1947 року Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію про поділ Палестини на дві незалежні держави - єврейську і арабську. Єрусалим, включаючи Віфлеєм, отримав право на особливий статус для території, що перебувала під контролем ООН.
Навіть теза про "адіннарод" є.
https://x.com/Partisan_12/status/1948298088847745045 The Resonance в X: «SPANISH POLICE HANDCUFFED A 21-YEAR-OLD Z10NIST FEMALE TEACHER WHO SUPPORTED GEN0CIDE. On a flight from Valencia to France, she was singing Z10nist propaganda songs.. Flight attendants said "Israel is a terr0rist state, get off the plane" and kicked them off the plane😁 https://t.co/APqwJ5Fz7o» / X