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Новости Признание Палестины
2 011 28

Рубио раскритиковал Макрона за планы признать Палестину

Признание Палестины Рубио раскритиковал Макрона

Государственный секретарь США Марко Рубио считает безответственными планы президента Франции Эмманюэля Макрона признать Палестинское государство.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"США решительно отвергают план Эмманюэля Макрона признать Палестинское государство на Генассамблее ООН. Это безответственное решение лишь подыгрывает пропаганде ХАМАС и отсрочивает мир. Это пощечина в лицо жертвам событий 7 октября", - отметил он.

Напомним, ранее Макрон пообещал, что Франция признает Палестину как независимое государство на конференции ООН в сентябре.

Читайте: Тысячи палестинцев ограбили продуктовый склад ООН в Газе, погибли люди

Признание Палестины Рубио раскритиковал Макрона

Автор: 

Палестина (167) США (27563) Макрон Эмманюэль (1398) Рубио Марко (249)


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Топ комментарии
+10
Іди ху-йлу жопу лижи. Критик нюханий...
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25.07.2025 08:15 Ответить
+10
Це ляпас в обличчя жертвам подій 7 жовтня...

Хто б звіздів про "ляпас в обличчя жертвам" після того як СШП в ООН разом з русньою зробили Україну винною у війні...
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25.07.2025 08:19 Ответить
+7
Про свої "безвідповідальні плани" не бажає побалакати?..
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25.07.2025 08:16 Ответить
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Іди ху-йлу жопу лижи. Критик нюханий...
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25.07.2025 08:15 Ответить
Про свої "безвідповідальні плани" не бажає побалакати?..
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25.07.2025 08:16 Ответить
Це ляпас в обличчя жертвам подій 7 жовтня...

Хто б звіздів про "ляпас в обличчя жертвам" після того як СШП в ООН разом з русньою зробили Україну винною у війні...
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25.07.2025 08:19 Ответить
макрон в ляпасах разбирается
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25.07.2025 09:25 Ответить
Немає єдності на Заході
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25.07.2025 08:20 Ответить
Як кому - Ізраїль надіється на США і непогано себе чухає
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25.07.2025 08:24 Ответить
Непогано на фоні Палестини чи Сириї. (Просто вішають лапшу лохам на вуха, щоб їхали туди батрачить задарма, тому, що ніяких ресурсів там немає) .
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25.07.2025 08:33 Ответить
Radio France internationale


«Нагальна потреба сьогодні полягає в тому, щоб припинити війну в Газі та врятувати цивільне населення», - наголосив президент Франції. У цьому контексті «ми повинні нарешті побудувати державу Палестина, забезпечити її життєздатність і забезпечити, те, що прийнявши її демілітаризацію та повністю визнавши Ізраїль, це сприятиме безпеці всіх на Близькому Сході», - додав він.

Зробивши крок до визнання, Франція має намір «зробити вирішальний внесок у мир на Близькому Сході» та «мобілізувати всіх своїх міжнародних партнерів, які бажають взяти в цьому участь», - пише Еммануель Макрон у листі, адресованому президенту Палестинської автономії Махмуду Аббасу.
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25.07.2025 08:25 Ответить
Саудівська Аравія відреагувала на «це історичне рішення, яке підтверджує консенсус міжнародної спільноти щодо права палестинського народу на самовизначення та створення незалежної держави в кордонах 1967 року». Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Саудівської Аравії. Королівство закликало інші країни зробити «аналогічні позитивні кроки».
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25.07.2025 08:27 Ответить
Щонайменше 142 країни-члени ООН визнали палестинську державу

Три чверті держав-членів ООН визнають державу Палестина, проголошену палестинським керівництвом у вигнанні наприкінці 1980-х років, - дипломатичний акт провели і десять країнами з початку війни в Газі у жовтні 2023-го.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, який визнав державу Палестина у травні 2024 року, привітав ініціативу президента Макрона. «Разом ми повинні захистити те, що Нетаньяху намагається знищити. Рішення про дві держави - єдине рішення», - написав прем'єр-міністр-соціаліст, активний критик ізраїльського наступу в Газі, у своєму акаунті X.

Згідно з підрахунками та перевіркою AFP, щонайменше 142 зі 193 країн-членів ООН, включаючи Францію, після заяви президента Еммануеля Макрона, визнали палестинську державу.
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25.07.2025 08:29 Ответить
во франції повно різних арабів і макрон хоче їм підіграти бо скоро вибори потрібно більше леХторату для себе
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25.07.2025 10:13 Ответить
Европі потрібно частіше відправляти трампівську адміністрацію на ху....тір, метеликів ловити.
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25.07.2025 08:36 Ответить
Розпочати з щодня.
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25.07.2025 08:45 Ответить
Мої колеги-араби задушили б Рубіо)))
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25.07.2025 08:38 Ответить
гарні в тебе колеги... , от тут і замислишся, чі варто цих арабів пускати до порядних людей.
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25.07.2025 08:43 Ответить
Рашиз=фашизм=нацизм=сіонізм. Так зрозуміло?
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25.07.2025 09:45 Ответить
Як щодо визнання ДНР? Це те ж саме.
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25.07.2025 08:47 Ответить
BBC

До кінця існування Османської імперії в кінці 19 століття Палестина вже кілька століть була територією (а не державою). Після розпаду Османської імперії в результаті Першої світової війни в Палестині проживало півмільйона мусульман. Християни та євреї були в меншості, близько 60 000 кожен, а серед євреїв три чверті все ще були корінними жителями, і лише близько 15 000 були іммігрантами.

Але всі вони, як араби, так і євреї, вважалися палестинцями.

На рубежі століть євреї за кордоном почали скуповувати землі і переселятися в Палестину. Антисемітизм у Західній Європі та Російській імперії, єврейські погроми, війни та революції, бідність і, звичайно, мрія про єврейську державу підстьобували бажання повернутися на землю обітовану.

Ситуація загострювалася зі зростанням числа репатріантів: євреї масово тікали з Європи, рятуючись від нацизму. До 1947 року комісія ООН нарахувала понад 600 000 євреїв у Палестині з 1,2 мільйона арабів. Тридцять років тому арабське населення майже в 10 разів перевищувало єврейське, а зараз воно лише вдвічі більше.

У листопаді 1947 року Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію про поділ Палестини на дві незалежні держави - єврейську і арабську. Єрусалим, включаючи Віфлеєм, отримав право на особливий статус для території, що перебувала під контролем ООН.
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25.07.2025 08:53 Ответить
Те ж саме можна сказати про "народ дамбаса", який там жив за часів царя Гороха.
Навіть теза про "адіннарод" є.
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25.07.2025 09:01 Ответить
Провокацію 7 жовтня зробили спецслужби Ізраїлю. В мережі навіть є визнання цього від офіцерів Ізраїлю.
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25.07.2025 09:18 Ответить
Лахта, заспокойся, ти надто збудився
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25.07.2025 09:38 Ответить
Те саме москалі кажуть про Бучу.
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25.07.2025 09:46 Ответить
Стара Європа ніяк не здасться Антихристу! США впали першими. Найстійкішою виявиласяь Іспанія, там сіоністів виганяють з ресторанів, а за проізраїльські пісні арештовують в аеропортах.
https://x.com/Partisan_12/status/1948298088847745045 The Resonance в X: «SPANISH POLICE HANDCUFFED A 21-YEAR-OLD Z10NIST FEMALE TEACHER WHO SUPPORTED GEN0CIDE. On a flight from Valencia to France, she was singing Z10nist propaganda songs.. Flight attendants said "Israel is a terr0rist state, get off the plane" and kicked them off the plane😁 https://t.co/APqwJ5Fz7o» / X
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25.07.2025 09:17 Ответить
 
 