Тысячи палестинцев ограбили продуктовый склад ООН в Газе, погибли люди
Четыре человека погибли во время грабежа склада продуктов ООН в Газе.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
Отмечается, что два человека погибли в результате давки, еще двое - от огнестрельных ранений после того, как толпа прорвалась к складу Всемирной продовольственной программы (WFP) в Дейр-аль-Бала в среду днем.
Пока не известно, кто именно открыл огонь - израильские военные, частные охранники или другие лица. Полевой госпиталь Красного Креста сообщил, что среди раненых были женщины и дети с огнестрельными травмами.
В ООН подтвердили инцидент.
"Толпа голодных людей ворвались на склад WFP в Дейр-аль-Бала в поисках пищевых запасов, которые были подготовлены к раздаче". Организация предупредила о тревожном ухудшении гуманитарной ситуации. Гуманитарные потребности вышли из-под контроля после 80 дней полной блокады всей продовольственной и другой помощи в Газе. Ситуацию может спасти только немедленное масштабирование продовольственной поддержки", - говорится в сообщении.
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і кожен кацап має проклинати свій день народження, бо краще б їм було не бачити цього світу !
Уж не придется - ни мне, ни тебе» (с)
не ми, так наші нащадки побачать бесславний кінець
"великой энергетической державы"
В.В,Пуйло
Кацапи ВПЕВНЕНІ в тому, що ми ЗОБОВ"ЯЗАНІ буть у складі Росії! "Хахлы - это взбунтовавшиеся рабы... Их нужно опять покорить, примерно наказать, и заставить работать на "Великую Рассею"...
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Терористів треба знешкоджувати, тут питань немає. Але те що робить Ізраїль виходить за межі .....
Усі вони отримали нагороди та нові військові звання від їхнього сцаря...
Отака х*йня, малята...
А зараз Хамас підбурює людей руйнувати та грабувати склади з гуманітаркою, бо хоче щоб вони пухли з голоду на камеру, але все одно у цьому винний Ізраїль.
Вони ж типу нащадки фінікійців? ті були вправними моряками, то чому не наловлять собі риби в морі? Чи звикли кушоть за гроші оон?
Інцидент на складі ВПП підкреслив прискорення гуманітарної катастрофи в блокованому анклаві.
11-тижнева ізраїльська блокада гуманітарної допомоги змусила населення Гази, що налічує понад 2 мільйони палестинців, наближатися до голоду, перша хвиля гуманітарної допомоги почала надходити в блокований анклав минулого тижня.
Ізраїль планує окупувати 75% Гази протягом двох місяців в рамках своєї нової наступальної операції на цій території, повідомив військовий чиновник Ізраїлю CNN на початку цього тижня.Якщо це буде реалізовано, плани змусили б більше ніж два мільйони палестинців жити на чверті вже спустошеного прибережного анклаву, що оточений практично з усіх боків ізраїльськими силами.
Нетаньягу заявив на початку цього місяця, що все населення буде переміщено на південь Гази.
Гуманітарна ситуація в Секторі Гази катастрофічна. Цивільне населення намагається вижити під постійними ізраїльськими бомбардуваннями, а голод шириться дедалі більше. Люди страждають щодня, але найбільше - діти.
У березні ООН наводила такі дані: жінки і діти становлять «майже 70%» жертв у Секторі Гази. З 7 жовтня 2023 року з більш як 53 000 загиблих понад 16 000 - діти.
«У центральній частині Гази кожна третя опитана людина повідомила, що її діти не їли цілий день, - розповідає організація Action contre la Faim («Дії проти голоду»). - З початку квітня наші команди в Газі повідомляють, що кількість дітей, яких ми приймаємо на лікування через гостре недоїдання, перевищила загальну кількість за перші три місяці 2025 року. Це найгірші показники недоїдання, які ми коли-небудь фіксували».
Діти дедалі частіше змушені працювати, шукати воду чи їжу, ритися в смітті, щоб знайти картон.
Нині на зруйнованій палестинській території упаковка макаронів, якщо її взагалі можна знайти, коштує 20 євро. А до війни її можна було купити лише за один євро.
В Україні щотижня від цілеспрямованого повітряного геноциду гине значно більше зовсім невинних людей,які просто мирно спали.І не грабували продовольчих складів...
Але світ чомусь це не хвилює.
От і цю ніч по сплячим гатили...
Ви порушуєте розвиток особистості людини, розвиток цілого людського соціума у Палестині, Північній Кореї та в інших багатьох країнах!
Ви десятиліттями вирощуєте людей з кастрованим обов'язком бути відповідальним за самого себе та свою родину.
Треба не рибу роздавати та гроші. - а вудку та освіту.
А у когось після цього "життя вдалося"...