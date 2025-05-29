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Новости Палестинцы ограбили склад ООН
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Тысячи палестинцев ограбили продуктовый склад ООН в Газе, погибли люди

Толпа ограбила склад ООН в Газе

Четыре человека погибли во время грабежа склада продуктов ООН в Газе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Отмечается, что два человека погибли в результате давки, еще двое - от огнестрельных ранений после того, как толпа прорвалась к складу Всемирной продовольственной программы (WFP) в Дейр-аль-Бала в среду днем.

Пока не известно, кто именно открыл огонь - израильские военные, частные охранники или другие лица. Полевой госпиталь Красного Креста сообщил, что среди раненых были женщины и дети с огнестрельными травмами.

Читайте: Израильская армия произвела предупредительные выстрелы по дипломатам ЕС и Китая

В ООН подтвердили инцидент.

"Толпа голодных людей ворвались на склад WFP в Дейр-аль-Бала в поисках пищевых запасов, которые были подготовлены к раздаче". Организация предупредила о тревожном ухудшении гуманитарной ситуации. Гуманитарные потребности вышли из-под контроля после 80 дней полной блокады всей продовольственной и другой помощи в Газе. Ситуацию может спасти только немедленное масштабирование продовольственной поддержки", - говорится в сообщении.

Смотрите: Израиль начал новую масштабную операцию в Газе: ЦАХАЛ нанес 150 авиаударов. ВИДЕО

Автор: 

Газа (56) ООН (4181) Палестина (165) смерть (9248)


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Топ комментарии
+23
вони мають проклинати лютий 2014-го коли в Крим полізли.
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29.05.2025 01:59
+22
А палестинці видали терористів? Вони ж самі бігли грабувати, гвалтувати і вбивати, там же через дірку в кордоні так само побіг весь цей натовп, а не лише хамас
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29.05.2025 02:22
+21
настане день і голодні та скажені кацапи так само будуть проклинати 24 лютого 2022 року

.
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29.05.2025 01:47
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7 жовтня 2023 року

.
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29.05.2025 01:43 Ответить
настане день і голодні та скажені кацапи так само будуть проклинати 24 лютого 2022 року

.
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29.05.2025 01:47 Ответить
вони мають проклинати лютий 2014-го коли в Крим полізли.
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29.05.2025 01:59 Ответить
і лютий 2014-го також !
і кожен кацап має проклинати свій день народження, бо краще б їм було не бачити цього світу !
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29.05.2025 02:14 Ответить
Кацапи нікого проклинати не будуть. Вони плодяться щоб здохнуть за сцаря.
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29.05.2025 06:26 Ответить
так отож. хоча ні. вони проклинають тільки "хахлов", "жидов" та весь "загнівающій запад" і "піндосів".
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29.05.2025 06:30 Ответить
"Жаль только - жить в эту пору прекрасную
Уж не придется - ни мне, ни тебе» (с)
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29.05.2025 02:00 Ответить
не бздо !
не ми, так наші нащадки побачать бесславний кінець
"великой энергетической державы"
В.В,Пуйло
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29.05.2025 02:11 Ответить
Можливо, ти і правий... Але ж навіть тут може буть інше підгрунтя... Вони будуть клясти той день - але виключно тому, що "неправильна удар рассчитали" і "не так ударили"... А стосовно нас самих - так ситуація ще гіршою буде! Адже ця війна була затіяна саме для того, щоб змусить українців працювать на Росію! Ще в 1991 році у Москві проходили мітинги під лозунгами: "Ельцын! Заставь хахлов на нас работать!" Сам бачив - коли був у відрядженні!.
Кацапи ВПЕВНЕНІ в тому, що ми ЗОБОВ"ЯЗАНІ буть у складі Росії! "Хахлы - это взбунтовавшиеся рабы... Их нужно опять покорить, примерно наказать, и заставить работать на "Великую Рассею"...
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29.05.2025 06:59 Ответить
Там вообще хоть кто нибудь работает хоть иногда? Как там зятьев для дочерей находят, по знаниям Корана, или по родственникам заграницей?
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29.05.2025 01:44 Ответить
От справжнє питання. Чого їхні пропагандисти і толерасти про це не кажуть 😡
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29.05.2025 01:55 Ответить
где работать? Ты видел какая сейчас Газа...там ни одного целого здания не осталось, люди в подвалах живут.
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29.05.2025 01:55 Ответить
можна щебінку від своїх колишніх будинків сортувати на продаж

.
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29.05.2025 02:13 Ответить
и руцькие будут в подвалах жить. мы постараемся
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29.05.2025 04:06 Ответить
Колись там було всього декілька поселень рибалок, але під час боротьби Ізраїля за виживання туди стеклися десь біля 100к біженців. А потім від постійного геноциду євреїв їх кількість у нульових зросла до 1млн, а зараз взагалі до 2.
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29.05.2025 02:39 Ответить
Від геноциду населення не збільшується, а зменшується. Ха ха ха.
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29.05.2025 03:58 Ответить
десь збільшується, а десь і зменшується ха-ха-ха
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29.05.2025 05:54 Ответить
Одного працюючого палестинця я знав особисто. На ім'я Фати. Але він був з лагеря палестинців в Сирії. Тупий і безрукий але офіційно був токарем та зварювальником. Намагався зварювати чугун та алюміній стандартним електродом, наприклад. Та й не тільки це.
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29.05.2025 05:15 Ответить
Ну і як? Вийшло зварити?
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29.05.2025 08:11 Ответить
Моя подруга розказувала, що коли її начальник їздив у відрядження на рашу в той час, коли вони получали платню, то весь завод бухав, а не працював. І це не моя придумка.
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29.05.2025 08:02 Ответить
за посадами у хамасі! там такий собі специфічний "мирняк", у кожного чи то брат чи чоловік, батько, син, сват так чи інакше з хамасятиною пов'язаний...
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29.05.2025 08:07 Ответить
Вот почему их нужно вывезти и позволить жить на Святой земле цивилизованным людям.
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29.05.2025 01:53 Ответить
Ізраїль під прикриттям "знешкодження терористів" вчиняє геноцид цивільного населення й весь світ неможе нічого вдіяти.
Терористів треба знешкоджувати, тут питань немає. Але те що робить Ізраїль виходить за межі .....
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29.05.2025 01:55 Ответить
А палестинці видали терористів? Вони ж самі бігли грабувати, гвалтувати і вбивати, там же через дірку в кордоні так само побіг весь цей натовп, а не лише хамас
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29.05.2025 02:22 Ответить
а хто ту дірку зробив і запустив хамас ? не будь довбойобом.
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29.05.2025 05:13 Ответить
Озброєне кубло газівської гидоти, яке зробило дірки та пролізло до Ізраїлю, щоб вбивати і гвалтувати євреїв було підготовлено "спеціалістамі" ГУР МО РФ. За два тижні до 7 жовтня 2023 року ці "спеці" вилетіли на місце свого постійного базування у Підмосков'ї.
Усі вони отримали нагороди та нові військові звання від їхнього сцаря...
Отака х*йня, малята...
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29.05.2025 07:10 Ответить
там вздовж забору з сектором гази через кожні 500 метрів стоять вишки на яких день і ніч чергують воїни цахала.також струм,датчики і все продивляється на кілометри.самі ізраїльтяни писали в день вторгнення - що хамас зайшов за згодою влади ізраїля.
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29.05.2025 07:33 Ответить
довbоYоbе, ти бачив своїми очима той кордон, я бачив, які нахер кожні п'ятсот метрів?
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29.05.2025 08:10 Ответить
У інших арабських країнах навколо Ізраїля у тих самих лагерях біженців від голоду та хвороб спричинених антисанітарією постійно гине більша кількість людей, ніж під час цього конфлікту у Газі. Але це нікого не й..бе бо на шпальтах великих газет таку новину не подати.
А зараз Хамас підбурює людей руйнувати та грабувати склади з гуманітаркою, бо хоче щоб вони пухли з голоду на камеру, але все одно у цьому винний Ізраїль.
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29.05.2025 02:24 Ответить
Біосміття грабує допомогу, а винний Ізраель? Дивна совкова хєрня. Ха ха ха.
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29.05.2025 03:52 Ответить
з голоду й не таке зробиш. чи будеш дивитись як твої діти з з голоду здихають? ха-ха-ха
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29.05.2025 05:56 Ответить
Є ідея: вивезти склади з Гази, на кордон з Єгиптом. І роздавать "гуманітарку ТАМ... Все це бидло побіжить туди - а в самому місті можна буде спокійно робить "зачистку". У "хамасовців" їжа і вода є - у підземних складах. Та й запаси зброї вони не покинуть. А потім влаштувать їм такий собі "Аджимушкай ХХІ ст."...
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29.05.2025 07:07 Ответить
Від геноциду потерпають полонені у кацапських концентраційних лагерях. А якоби палестинців могли би нагодувати брати араби чи йорданці скажімо. Але чогось цього не роблять. Чого? А спитайте у короля Йорданії що він про це думає і чого в свій час оце він вислав із свого королівства. Про геноцид йорданців до палестинців для початку розкрийте. Ха ха ха.
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29.05.2025 03:57 Ответить
Бідні пластилінці, в знак подяки за підтримку,з задоволенням відріжуть тобі бошку.
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29.05.2025 06:11 Ответить
"вчиняє геноцид цивільного населення" - відкрию тобі страшенну таємницю, там буквально у КОЖНОГО представника "мирного населення" хтось з родичів так чи інакше пов'язаний з хамасом, тум дуже умовне "мирне" населення, ти подивись як "мирний" натовп скаженів від радості та святкував, коли до гази завозили ізраїльських заручників, та виставляли ізраїльських дітей в клітках, наче тварих в зоопарку!
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29.05.2025 08:15 Ответить
ти ще про "мирних кацапів" напиши!
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29.05.2025 08:19 Ответить
Руснявые пусть помогают, это же ихние кореша там рулят! Или они только оружие могут подогнать, а продукты это уже не посилам!
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29.05.2025 02:00 Ответить
Бачив якось відео, то вони їли там краще за мене.
Вони ж типу нащадки фінікійців? ті були вправними моряками, то чому не наловлять собі риби в морі? Чи звикли кушоть за гроші оон?
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29.05.2025 02:30 Ответить
моряки нiколи не iдять рибу, навiдь помираючи. такий морський закон!
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29.05.2025 02:35 Ответить
Хто вам таку муйню сказав?
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29.05.2025 05:16 Ответить
Розкажи це "морякам"... Норвежцям, ісландцям, британцям, ірландцям, португальцям... У мене ціла колекція книг по "кухнях світу". Так от - у "народів моря" основний інгредієнт кухні - риба і морепродукти... Сам готую рибу з овочами, "по-левантськи", салаку в олії - по-латвійськи" (саме зараз у холодильнику стоїть та салака).
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29.05.2025 07:19 Ответить
Якими ж це й..тими треба бути, щоб руйнувати склади з гуманітаркою, яку вам же й роздають. Ну що ж закони Дарвіна ніхто не відміняв.
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29.05.2025 02:47 Ответить
Ти просто не бачив "дійсно голодних людей"... Їх "розпалить" дуже легко... Досить сказать, що ті, хто "сидить на розподілі їжі", їдять набагато більше і смачніше... Саме так і організуються "голодні бунти"... Саме таким методом була організована Лютнева революція 1917 року, в Москві і Петербурзі...
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29.05.2025 07:28 Ответить
Наші украінці пухли, помирали з голоду та їли своіх дітей в 30-х роках, але голодного бунту не було. 🥺😢
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29.05.2025 08:12 Ответить
Багато "побунтуєш" - коли склади продовольства - під озброєною охороною з дозволом стрілять на ураження?... А саме так діяли більшовики... В Газі такого немає...
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29.05.2025 08:21 Ответить
Знову русня організовує заміси- ану повернули всі голови на Газу! Там главноє дєйствіє! Нєча укрАінцам памагать!
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29.05.2025 03:06 Ответить
Не дарма жодна країна не хоче бачити газаватів у себе на теріторії. Ні Єгіпет, ні Іорданія, ні якась інша. Все досить складно
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29.05.2025 03:10 Ответить
CNN
Інцидент на складі ВПП підкреслив прискорення гуманітарної катастрофи в блокованому анклаві.
11-тижнева ізраїльська блокада гуманітарної допомоги змусила населення Гази, що налічує понад 2 мільйони палестинців, наближатися до голоду, перша хвиля гуманітарної допомоги почала надходити в блокований анклав минулого тижня.

Ізраїль планує окупувати 75% Гази протягом двох місяців в рамках своєї нової наступальної операції на цій території, повідомив військовий чиновник Ізраїлю CNN на початку цього тижня.Якщо це буде реалізовано, плани змусили б більше ніж два мільйони палестинців жити на чверті вже спустошеного прибережного анклаву, що оточений практично з усіх боків ізраїльськими силами.
Нетаньягу заявив на початку цього місяця, що все населення буде переміщено на південь Гази.
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29.05.2025 04:15 Ответить
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц продовжив критикувати дії ізраїльської армії в секторі Газа. До нього приєднався глава МЗС країни Йоганн Вадефуль та інші німецькі і європейські чиновники.
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29.05.2025 04:20 Ответить
Radio France internationale

Гуманітарна ситуація в Секторі Гази катастрофічна. Цивільне населення намагається вижити під постійними ізраїльськими бомбардуваннями, а голод шириться дедалі більше. Люди страждають щодня, але найбільше - діти.

У березні ООН наводила такі дані: жінки і діти становлять «майже 70%» жертв у Секторі Гази. З 7 жовтня 2023 року з більш як 53 000 загиблих понад 16 000 - діти.
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29.05.2025 04:23 Ответить
Діти в Секторі Гази дедалі більше страждають від голоду, спричиненого призупиненням гуманітарної допомоги з 2 березня 2025 року. Увесь регіон перебуває в критичному стані. Понад 71 000 дітей віком від 6 до 59 місяців страждають на гостре недоїдання, із яких 14 100 - у тяжкому стані. Про це свідчить аналіз, проведений на початку травня в рамах Індикативної класифікації продовольчої безпеки (IPC).

«У центральній частині Гази кожна третя опитана людина повідомила, що її діти не їли цілий день, - розповідає організація Action contre la Faim («Дії проти голоду»). - З початку квітня наші команди в Газі повідомляють, що кількість дітей, яких ми приймаємо на лікування через гостре недоїдання, перевищила загальну кількість за перші три місяці 2025 року. Це найгірші показники недоїдання, які ми коли-небудь фіксували».
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29.05.2025 04:45 Ответить
Також через війну та гуманітарну катастрофу діти позбавлені можливості навчатися. Адже їхні школи або зруйновані, або перетворені на притулки для переміщених осіб.

Діти дедалі частіше змушені працювати, шукати воду чи їжу, ритися в смітті, щоб знайти картон.

Нині на зруйнованій палестинській території упаковка макаронів, якщо її взагалі можна знайти, коштує 20 євро. А до війни її можна було купити лише за один євро.
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29.05.2025 04:54 Ответить
Нехрін розмножатися як таргани..
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29.05.2025 05:09 Ответить
ти ж нацист звичайний. так само німці євреям казали в 41ому.
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29.05.2025 06:00 Ответить
«Бідні палестинці»...
В Україні щотижня від цілеспрямованого повітряного геноциду гине значно більше зовсім невинних людей,які просто мирно спали.І не грабували продовольчих складів...
Але світ чомусь це не хвилює.

От і цю ніч по сплячим гатили...
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29.05.2025 04:50 Ответить
Голод не Тетка. Если жэрты нема чого то не только склад ООН бомбанеш
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29.05.2025 06:00 Ответить
Палестинцы эволюционируют и прогрессируют! От криков " Слава Хамасу" до "Подайте ради Аллаха" путь тернистый!
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29.05.2025 06:09 Ответить
ООН що ви робите?

Ви порушуєте розвиток особистості людини, розвиток цілого людського соціума у Палестині, Північній Кореї та в інших багатьох країнах!
Ви десятиліттями вирощуєте людей з кастрованим обов'язком бути відповідальним за самого себе та свою родину.
Треба не рибу роздавати та гроші. - а вудку та освіту.
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29.05.2025 06:25 Ответить
у нас така сама ситуація, трамп дай ракети!
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29.05.2025 06:41 Ответить
Росіянам дали "вудку і освіту"... Допомогло? Вона "від"їлася", сито ригнула, розламала вудку, і, колупаючись уламками в зубах, стала вимагать у світу, щоб той не заважав їй, диктувать йому самому, свої "хотєлки"...
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29.05.2025 07:32 Ответить
Зі мною працюють два тунісця.Ненавидять Ізраїль ,певно від дитинства,підтримують палестинців,хочуть знищення Ізраїлю,але щось ні разу не чув,щоб говорили,що щось задонатили тим палестинцям.
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29.05.2025 06:58 Ответить
Бабуины никогда не собирались работать, они готовы митинговать и получать халяву, да, ещё трахать своих самок и размножаться
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29.05.2025 07:04 Ответить
В Україні війна а продуктових складів ООН чомусь нема,.. Зате є склади Потужного Боневтіка з менеджерами
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29.05.2025 07:15 Ответить
Були склади з гуманітаркою у Запоріжжі, але завдяки деяким персонам десь "зникли".
А у когось після цього "життя вдалося"...
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29.05.2025 08:30 Ответить
Трамп їх вивезе
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29.05.2025 07:36 Ответить
Якщо люди голодні, то будь-який ПРОДУКТОВИЙ СКЛАД - то велика СПОКУСА!!! А чому б було не віддати голодним палестинцям ті продукти???
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29.05.2025 07:38 Ответить
Їзраїль влаштував геноцид палестинців. Рано чи пізно за це треба буде відповісти. Хамас саме тому і виник, що ізраїльтяни зробили все, щоб він виник: захоплювали палестинські землі, створювали для палестинців принизливі умови для проживання. Так само як під час другої світової українці спробували шукати захисту від сталінського терору у німців, палестинці намагаються зазиститись від ізраїльского терору.
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29.05.2025 07:44 Ответить
Когда то весь мир так же орал "Свободу Анжеле Дэвис" как сейчас орут "Свободу Палестине". При этом никто не понимал и не знал а кто такая Анжела Дэвис. Главное проорать че нить а там хоть "трава не расти"
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29.05.2025 08:04 Ответить
приходилось по работе сталкиваться с палестинцами на - 7км -какие же они конченные -лживые -злобные -подлые -просто какие то зверюшки -на подобии крыс -разносящих бубонную чуму - я полностью на стороне Израиля -единственного просвещенного -честного и благородного государства на Ближнем Востоке
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29.05.2025 08:11 Ответить
Леваки на западе вырастили поколение, которое не понимая многих вещей становится на сторону зла, при этом считая, что они на стороне справедливости. Ситуация с палестинцами - яркий пример.
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29.05.2025 08:21 Ответить
 
 