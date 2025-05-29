Тысячи палестинцев ограбили продуктовый склад ООН в Газе, погибли люди

Четыре человека погибли во время грабежа склада продуктов ООН в Газе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Отмечается, что два человека погибли в результате давки, еще двое - от огнестрельных ранений после того, как толпа прорвалась к складу Всемирной продовольственной программы (WFP) в Дейр-аль-Бала в среду днем.

Пока не известно, кто именно открыл огонь - израильские военные, частные охранники или другие лица. Полевой госпиталь Красного Креста сообщил, что среди раненых были женщины и дети с огнестрельными травмами.

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В ООН подтвердили инцидент.

"Толпа голодных людей ворвались на склад WFP в Дейр-аль-Бала в поисках пищевых запасов, которые были подготовлены к раздаче". Организация предупредила о тревожном ухудшении гуманитарной ситуации. Гуманитарные потребности вышли из-под контроля после 80 дней полной блокады всей продовольственной и другой помощи в Газе. Ситуацию может спасти только немедленное масштабирование продовольственной поддержки", - говорится в сообщении.

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