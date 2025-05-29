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Новини Палестинці пограбували склад ООН
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Тисячі палестинців пограбували продуктовий склад ООН в Газі, загинули люди

Натовп пограбував склад ООН в Газі

Четверо людей загинули під час грабунку складу продуктів ООН в Газі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Зазначається, що двоє людей загинули внаслідок тисняви, ще двоє — від вогнепальних поранень після того, як натовп прорвався до складу Всесвітньої продовольчої програми (WFP) в Дейр-аль-Бала у середу вдень.

Поки не відомо, хто саме відкрив вогонь — ізраїльські військові, приватні охоронці чи інші особи. Польовий госпіталь Червоного Хреста повідомив, що серед поранених були жінки й діти з вогнепальними травмами.

Читайте: Ізраїльська армія здійснила попереджувальні постріли по дипломатах ЄС та Китаю

В ООН підтвердили інцидент.

"Натовп голодних людей увірвалися до складу WFP в Дейр-аль-Бала в пошуках харчових запасів, які були підготовлені до роздачі". Організація попередила про тривожне погіршення гуманітарної ситуації. Гуманітарні потреби вийшли з-під контролю після 80 днів повної блокади всієї продовольчої та іншої допомоги в Газі. Ситуацію може врятувати лише негайне масштабування продовольчої підтримки", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Газа (26) ООН (3366) Палестина (72) смерть (6774)


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Топ коментарі
+9
вони мають проклинати лютий 2014-го коли в Крим полізли.
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29.05.2025 01:59
+6
настане день і голодні та скажені кацапи так само будуть проклинати 24 лютого 2022 року

.
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29.05.2025 01:47
+6
А палестинці видали терористів? Вони ж самі бігли грабувати, гвалтувати і вбивати, там же через дірку в кордоні так само побіг весь цей натовп, а не лише хамас
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29.05.2025 02:22
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7 жовтня 2023 року

.
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29.05.2025 01:43 Відповісти
настане день і голодні та скажені кацапи так само будуть проклинати 24 лютого 2022 року

.
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29.05.2025 01:47 Відповісти
вони мають проклинати лютий 2014-го коли в Крим полізли.
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29.05.2025 01:59 Відповісти
і лютий 2014-го також !
і кожен кацап має проклинати свій день народження, бо краще б їм було не бачити цього світу !
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29.05.2025 02:14 Відповісти
"Жаль только - жить в эту пору прекрасную
Уж не придется - ни мне, ни тебе» (с)
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29.05.2025 02:00 Відповісти
не бздо !
не ми, так наші нащадки побачать бесславний кінець
"великой энергетической державы"
В.В,Пуйло
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29.05.2025 02:11 Відповісти
Там вообще хоть кто нибудь работает хоть иногда? Как там зятьев для дочерей находят, по знаниям Корана, или по родственникам заграницей?
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29.05.2025 01:44 Відповісти
От справжнє питання. Чого їхні пропагандисти і толерасти про це не кажуть 😡
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29.05.2025 01:55 Відповісти
где работать? Ты видел какая сейчас Газа...там ни одного целого здания не осталось, люди в подвалах живут.
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29.05.2025 01:55 Відповісти
можна щебінку від своїх колишніх будинків сортувати на продаж

.
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29.05.2025 02:13 Відповісти
и руцькие будут в подвалах жить. мы постараемся
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29.05.2025 04:06 Відповісти
Колись там було всього декілька поселень рибалок, але під час боротьби Ізраїля за виживання туди стеклися десь біля 100к біженців. А потім від постійного геноциду євреїв їх кількість у нульових зросла до 1млн, а зараз взагалі до 2.
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29.05.2025 02:39 Відповісти
Від геноциду населення не збільшується, а зменшується. Ха ха ха.
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29.05.2025 03:58 Відповісти
Вот почему их нужно вывезти и позволить жить на Святой земле цивилизованным людям.
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29.05.2025 01:53 Відповісти
Ізраїль під прикриттям "знешкодження терористів" вчиняє геноцид цивільного населення й весь світ неможе нічого вдіяти.
Терористів треба знешкоджувати, тут питань немає. Але те що робить Ізраїль виходить за межі .....
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29.05.2025 01:55 Відповісти
А палестинці видали терористів? Вони ж самі бігли грабувати, гвалтувати і вбивати, там же через дірку в кордоні так само побіг весь цей натовп, а не лише хамас
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29.05.2025 02:22 Відповісти
У інших арабських країнах навколо Ізраїля у тих самих лагерях біженців від голоду та хвороб спричинених антисанітарією постійно гине більша кількість людей, ніж під час цього конфлікту у Газі. Але це нікого не й..бе бо на шпальтах великих газет таку новину не подати.
А зараз Хамас підбурює людей руйнувати та грабувати склади з гуманітаркою, бо хоче щоб вони пухли з голоду на камеру, але все одно у цьому винний Ізраїль.
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29.05.2025 02:24 Відповісти
Біосміття грабує допомогу, а винний Ізраель? Дивна совкова хєрня. Ха ха ха.
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29.05.2025 03:52 Відповісти
Від геноциду потерпають полонені у кацапських концентраційних лагерях. А якоби палестинців могли би нагодувати брати араби чи йорданці скажімо. Але чогось цього не роблять. Чого? А спитайте у короля Йорданії що він про це думає і чого в свій час оце він вислав із свого королівства. Про геноцид йорданців до палестинців для початку розкрийте. Ха ха ха.
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29.05.2025 03:57 Відповісти
Руснявые пусть помогают, это же ихние кореша там рулят! Или они только оружие могут подогнать, а продукты это уже не посилам!
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29.05.2025 02:00 Відповісти
Бачив якось відео, то вони їли там краще за мене.
Вони ж типу нащадки фінікійців? ті були вправними моряками, то чому не наловлять собі риби в морі? Чи звикли кушоть за гроші оон?
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29.05.2025 02:30 Відповісти
моряки нiколи не iдять рибу, навiдь помираючи. такий морський закон!
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29.05.2025 02:35 Відповісти
Якими ж це й..тими треба бути, щоб руйнувати склади з гуманітаркою, яку вам же й роздають. Ну що ж закони Дарвіна ніхто не відміняв.
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29.05.2025 02:47 Відповісти
Знову русня організовує заміси- ану повернули всі голови на Газу! Там главноє дєйствіє! Нєча укрАінцам памагать!
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29.05.2025 03:06 Відповісти
Не дарма жодна країна не хоче бачити газаватів у себе на теріторії. Ні Єгіпет, ні Іорданія, ні якась інша. Все досить складно
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29.05.2025 03:10 Відповісти
CNN
Інцидент на складі ВПП підкреслив прискорення гуманітарної катастрофи в блокованому анклаві.
11-тижнева ізраїльська блокада гуманітарної допомоги змусила населення Гази, що налічує понад 2 мільйони палестинців, наближатися до голоду, перша хвиля гуманітарної допомоги почала надходити в блокований анклав минулого тижня.

Ізраїль планує окупувати 75% Гази протягом двох місяців в рамках своєї нової наступальної операції на цій території, повідомив військовий чиновник Ізраїлю CNN на початку цього тижня.Якщо це буде реалізовано, плани змусили б більше ніж два мільйони палестинців жити на чверті вже спустошеного прибережного анклаву, що оточений практично з усіх боків ізраїльськими силами.
Нетаньягу заявив на початку цього місяця, що все населення буде переміщено на південь Гази.
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29.05.2025 04:15 Відповісти
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц продовжив критикувати дії ізраїльської армії в секторі Газа. До нього приєднався глава МЗС країни Йоганн Вадефуль та інші німецькі і європейські чиновники.
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29.05.2025 04:20 Відповісти
Radio France internationale

Гуманітарна ситуація в Секторі Гази катастрофічна. Цивільне населення намагається вижити під постійними ізраїльськими бомбардуваннями, а голод шириться дедалі більше. Люди страждають щодня, але найбільше - діти.

У березні ООН наводила такі дані: жінки і діти становлять «майже 70%» жертв у Секторі Гази. З 7 жовтня 2023 року з більш як 53 000 загиблих понад 16 000 - діти.
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29.05.2025 04:23 Відповісти
Діти в Секторі Гази дедалі більше страждають від голоду, спричиненого призупиненням гуманітарної допомоги з 2 березня 2025 року. Увесь регіон перебуває в критичному стані. Понад 71 000 дітей віком від 6 до 59 місяців страждають на гостре недоїдання, із яких 14 100 - у тяжкому стані. Про це свідчить аналіз, проведений на початку травня в рамах Індикативної класифікації продовольчої безпеки (IPC).

«У центральній частині Гази кожна третя опитана людина повідомила, що її діти не їли цілий день, - розповідає організація Action contre la Faim («Дії проти голоду»). - З початку квітня наші команди в Газі повідомляють, що кількість дітей, яких ми приймаємо на лікування через гостре недоїдання, перевищила загальну кількість за перші три місяці 2025 року. Це найгірші показники недоїдання, які ми коли-небудь фіксували».
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29.05.2025 04:45 Відповісти
Також через війну та гуманітарну катастрофу діти позбавлені можливості навчатися. Адже їхні школи або зруйновані, або перетворені на притулки для переміщених осіб.

Діти дедалі частіше змушені працювати, шукати воду чи їжу, ритися в смітті, щоб знайти картон.

Нині на зруйнованій палестинській території упаковка макаронів, якщо її взагалі можна знайти, коштує 20 євро. А до війни її можна було купити лише за один євро.
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29.05.2025 04:54 Відповісти
«Бідні палестинці»...
В Україні щотижня від цілеспрямованого повітряного геноциду гине значно більше зовсім невинних людей,які просто мирно спали.І не грабували продовольчих складів...
Але світ чомусь це не хвилює.

От і цю ніч по сплячим гатили...
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29.05.2025 04:50 Відповісти
 
 