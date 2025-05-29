Тисячі палестинців пограбували продуктовий склад ООН в Газі, загинули люди

Четверо людей загинули під час грабунку складу продуктів ООН в Газі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Зазначається, що двоє людей загинули внаслідок тисняви, ще двоє — від вогнепальних поранень після того, як натовп прорвався до складу Всесвітньої продовольчої програми (WFP) в Дейр-аль-Бала у середу вдень.

Поки не відомо, хто саме відкрив вогонь — ізраїльські військові, приватні охоронці чи інші особи. Польовий госпіталь Червоного Хреста повідомив, що серед поранених були жінки й діти з вогнепальними травмами.

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В ООН підтвердили інцидент.

"Натовп голодних людей увірвалися до складу WFP в Дейр-аль-Бала в пошуках харчових запасів, які були підготовлені до роздачі". Організація попередила про тривожне погіршення гуманітарної ситуації. Гуманітарні потреби вийшли з-під контролю після 80 днів повної блокади всієї продовольчої та іншої допомоги в Газі. Ситуацію може врятувати лише негайне масштабування продовольчої підтримки", - йдеться в повідомленні.

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