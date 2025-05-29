Тисячі палестинців пограбували продуктовий склад ООН в Газі, загинули люди
Четверо людей загинули під час грабунку складу продуктів ООН в Газі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
Зазначається, що двоє людей загинули внаслідок тисняви, ще двоє — від вогнепальних поранень після того, як натовп прорвався до складу Всесвітньої продовольчої програми (WFP) в Дейр-аль-Бала у середу вдень.
Поки не відомо, хто саме відкрив вогонь — ізраїльські військові, приватні охоронці чи інші особи. Польовий госпіталь Червоного Хреста повідомив, що серед поранених були жінки й діти з вогнепальними травмами.
В ООН підтвердили інцидент.
"Натовп голодних людей увірвалися до складу WFP в Дейр-аль-Бала в пошуках харчових запасів, які були підготовлені до роздачі". Організація попередила про тривожне погіршення гуманітарної ситуації. Гуманітарні потреби вийшли з-під контролю після 80 днів повної блокади всієї продовольчої та іншої допомоги в Газі. Ситуацію може врятувати лише негайне масштабування продовольчої підтримки", - йдеться в повідомленні.
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і кожен кацап має проклинати свій день народження, бо краще б їм було не бачити цього світу !
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не ми, так наші нащадки побачать бесславний кінець
"великой энергетической державы"
В.В,Пуйло
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Терористів треба знешкоджувати, тут питань немає. Але те що робить Ізраїль виходить за межі .....
А зараз Хамас підбурює людей руйнувати та грабувати склади з гуманітаркою, бо хоче щоб вони пухли з голоду на камеру, але все одно у цьому винний Ізраїль.
Вони ж типу нащадки фінікійців? ті були вправними моряками, то чому не наловлять собі риби в морі? Чи звикли кушоть за гроші оон?
Інцидент на складі ВПП підкреслив прискорення гуманітарної катастрофи в блокованому анклаві.
11-тижнева ізраїльська блокада гуманітарної допомоги змусила населення Гази, що налічує понад 2 мільйони палестинців, наближатися до голоду, перша хвиля гуманітарної допомоги почала надходити в блокований анклав минулого тижня.
Ізраїль планує окупувати 75% Гази протягом двох місяців в рамках своєї нової наступальної операції на цій території, повідомив військовий чиновник Ізраїлю CNN на початку цього тижня.Якщо це буде реалізовано, плани змусили б більше ніж два мільйони палестинців жити на чверті вже спустошеного прибережного анклаву, що оточений практично з усіх боків ізраїльськими силами.
Нетаньягу заявив на початку цього місяця, що все населення буде переміщено на південь Гази.
Гуманітарна ситуація в Секторі Гази катастрофічна. Цивільне населення намагається вижити під постійними ізраїльськими бомбардуваннями, а голод шириться дедалі більше. Люди страждають щодня, але найбільше - діти.
У березні ООН наводила такі дані: жінки і діти становлять «майже 70%» жертв у Секторі Гази. З 7 жовтня 2023 року з більш як 53 000 загиблих понад 16 000 - діти.
«У центральній частині Гази кожна третя опитана людина повідомила, що її діти не їли цілий день, - розповідає організація Action contre la Faim («Дії проти голоду»). - З початку квітня наші команди в Газі повідомляють, що кількість дітей, яких ми приймаємо на лікування через гостре недоїдання, перевищила загальну кількість за перші три місяці 2025 року. Це найгірші показники недоїдання, які ми коли-небудь фіксували».
Діти дедалі частіше змушені працювати, шукати воду чи їжу, ритися в смітті, щоб знайти картон.
Нині на зруйнованій палестинській території упаковка макаронів, якщо її взагалі можна знайти, коштує 20 євро. А до війни її можна було купити лише за один євро.
В Україні щотижня від цілеспрямованого повітряного геноциду гине значно більше зовсім невинних людей,які просто мирно спали.І не грабували продовольчих складів...
Але світ чомусь це не хвилює.
От і цю ніч по сплячим гатили...