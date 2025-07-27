Мелони заявила, что признание Палестины до ее создания будет "контрпродуктивным"

Глава правительства Италии Джорджия Мелони заявила, что признание государства Палестина до его создания может быть "контрпродуктивным".

Ее заявление цитирует издание Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я очень поддерживаю государство Палестина, но я не поддерживаю его признание до его создания. Если что-то, чего не существует, признается на бумаге, проблема может казаться решенной, хотя это не так", - сказала премьер Италии.

Мелони считает, что "признание государства Палестина без существования государства Палестина может фактически быть контрпродуктивным для достижения цели".

Напомним, ранее Макрон пообещал, что Франция признает Палестину как независимое государство на конференции ООН в сентябре.

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