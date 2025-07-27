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Новости Признание Палестины
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Мелони заявила, что признание Палестины до ее создания будет "контрпродуктивным"

Мелоні

Глава правительства Италии Джорджия Мелони заявила, что признание государства Палестина до его создания может быть "контрпродуктивным".

Ее заявление цитирует издание Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я очень поддерживаю государство Палестина, но я не поддерживаю его признание до его создания. Если что-то, чего не существует, признается на бумаге, проблема может казаться решенной, хотя это не так", - сказала премьер Италии.

Мелони считает, что "признание государства Палестина без существования государства Палестина может фактически быть контрпродуктивным для достижения цели".

Напомним, ранее Макрон пообещал, что Франция признает Палестину как независимое государство на конференции ООН в сентябре.

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Автор: 

Палестина (170) Джорджа Мелони (135)


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Топ комментарии
+12
Ну покажи державу Палестина хоч у гуглі, хоч на мапі.

Яка валюта у цієї держави? Не шекелі часом?
А столиця де? Не у Єрусалимі?
А армія не терористична організація Хамас?
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27.07.2025 02:04 Ответить
+11
Ах да. Ще трошки про цю "державу".
А у палестинців якась своя палестинська мова?
Може є приклади палестинської культури?

Ой. А вони не звичайні араби, які живуть у купі держав навколо і яким вони нах не потрібні?
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27.07.2025 02:33 Ответить
+10
Українцям так промили мізки ЗМІ, які належать явно не палестинцям, що в цьому питанні українці повністю солідарні з ізраїльтянами, не дивлячись на те, що Ізраїль проводить геноцид щодо палестинців, а нетаньяху як і путін визнаний міжнародним злочинцем.
Але народ, який обожнює портнікова, не хоче бачити страждань палестинського народу. І це закономірно: портнікови добре вміють приспати українців.
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27.07.2025 04:07 Ответить
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А що ТИ робиш на "помийці"? Ще з 2018 року? Працюєш "асенізатором"?
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27.07.2025 07:31 Ответить
Для довідки:
29 листопада 2012 Генасамблея ООН визнала Палестину як державу
За резолюцію проголосували 138 країн, 9 були проти і 41 утрималася. Усього в ООН 193 держави-члени.
https://i.postimg.cc/RSNXTYZ6/Screenshot-2025-07-27-07-16-31-130.jpg
https://www.dw.com/uk/hto-u-sviti-viznae-palestinski-teritorii-derzavou/a-67357495
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27.07.2025 07:24 Ответить
А могли визнати Нубіру.
Мелоні цілаом права - визнавати те, чого нема - це не вихід.
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27.07.2025 12:04 Ответить
Особисто мені байдуже, що говорять про палестинських терористів, Ізраіль наведе там порядок. Для мене важливо, що премьер Італії Мелоні є нашим другом і подтримує Україну.
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27.07.2025 07:31 Ответить
ця диня мелона ,інноді має очі по гривні як у 🤡 ...може разом з однієї доріжки нюхають ?...
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27.07.2025 07:47 Ответить
От не треба брехати.
У 1947 році Генеральна Асамблея ООН прийняла план, що передбачав припинення британського мандату в Палестині до 1 серпня 1948 року та створення на її території двох держав - єврейської та арабської.

Єіреї створили державу.
А чим зайнялися араби ми знаємо:
Палести́нська війна́ війна, що велася низкою арабських держав (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82 Єгиптом, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Йорданією, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BA Іраком, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%8F Сирією, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BD Ліваном, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%8F Саудівською Аравією, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BC%D0%B5%D0%BD Єменом) з одного боку та державою https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C Ізраїль - з іншого.
Щось я не бачу там держави Палестина. Мабуть у полум'ї священної війни араби забили на неї ***.
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27.07.2025 12:02 Ответить
А що тебе на кацапську вікіпедію пробило?

Про визнання ООН у 1948 році Палестинської держави ти збрехав.
У 1947 році Генеральна Асамблея ООН прийняла план, що передбачав припинення британського мандату в Палестині до 1 серпня 1948 року та створення на її території двох держав - єврейської та арабської.

Так що там зі створенням арабської держави? Створили?
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27.07.2025 12:22 Ответить
Це просто мова, якою ти шукаєш, довбню.

З тебе такий же арабіст, як з Арестовича військовий експерт.
Ти звичайний неосвідчений зажопниий антисеміт-конспіролог, що натягує сову на глобус.
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27.07.2025 12:29 Ответить
Два запитання:
1. Євреї - це зло?
2. Ізраїль необхідно знищити?
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27.07.2025 12:37 Ответить
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