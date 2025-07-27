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Мелони заявила, что признание Палестины до ее создания будет "контрпродуктивным"
Глава правительства Италии Джорджия Мелони заявила, что признание государства Палестина до его создания может быть "контрпродуктивным".
Ее заявление цитирует издание Politico, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я очень поддерживаю государство Палестина, но я не поддерживаю его признание до его создания. Если что-то, чего не существует, признается на бумаге, проблема может казаться решенной, хотя это не так", - сказала премьер Италии.
Мелони считает, что "признание государства Палестина без существования государства Палестина может фактически быть контрпродуктивным для достижения цели".
Напомним, ранее Макрон пообещал, что Франция признает Палестину как независимое государство на конференции ООН в сентябре.
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29 листопада 2012 Генасамблея ООН визнала Палестину як державу
За резолюцію проголосували 138 країн, 9 були проти і 41 утрималася. Усього в ООН 193 держави-члени.
https://i.postimg.cc/RSNXTYZ6/Screenshot-2025-07-27-07-16-31-130.jpg
https://www.dw.com/uk/hto-u-sviti-viznae-palestinski-teritorii-derzavou/a-67357495
Мелоні цілаом права - визнавати те, чого нема - це не вихід.
У 1947 році Генеральна Асамблея ООН прийняла план, що передбачав припинення британського мандату в Палестині до 1 серпня 1948 року та створення на її території двох держав - єврейської та арабської.
Єіреї створили державу.
А чим зайнялися араби ми знаємо:
Палести́нська війна́ війна, що велася низкою арабських держав (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82 Єгиптом, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Йорданією, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BA Іраком, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%8F Сирією, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BD Ліваном, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%8F Саудівською Аравією, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BC%D0%B5%D0%BD Єменом) з одного боку та державою https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C Ізраїль - з іншого.
Щось я не бачу там держави Палестина. Мабуть у полум'ї священної війни араби забили на неї ***.
Про визнання ООН у 1948 році Палестинської держави ти збрехав.
У 1947 році Генеральна Асамблея ООН прийняла план, що передбачав припинення британського мандату в Палестині до 1 серпня 1948 року та створення на її території двох держав - єврейської та арабської.
Так що там зі створенням арабської держави? Створили?
З тебе такий же арабіст, як з Арестовича військовий експерт.
Ти звичайний неосвідчений зажопниий антисеміт-конспіролог, що натягує сову на глобус.
1. Євреї - це зло?
2. Ізраїль необхідно знищити?