Британія визнає Палестину, якщо Ізраїль не припинить вогонь у Газі, - Стармер

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Британія визнає Палестину як державу під час Генеральної асамблеї ООН у вересні 2025 року, якщо до того часу Ізраїль не погодиться на перемир'я у Секторі Гази.

Як інформує Цензор.НЕТ, заяву Стармера цитують BBC та Sky News.

За його словами, якщо Ізраїль не погодиться покласти край "жахливій ситуації в Газі", Сполучене Королівство оголосить про визнання Палестини як держави.

Британський прем'єр зазначив, що хоча сьогодні розпочалися повітряні поставки гуманітарної допомоги, він хоче, щоб до Гази щодня надходило щонайменше 500 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мелоні заявила, що визнання Палестини до її створення буде "контрпродуктивним"

У заяві Стармера йдеться про те, що Велика Британія все ще вимагає від терористичного угруповання ХАМАС звільнити заручників, захоплених ще 7 жовтня 2025 року. Але він також висунув умови Ізраїлю.

"Це станеться, якщо ізраїльський уряд не вживе суттєвих заходів для припинення жахливої ситуації в Газі, не досягне припинення вогню, не дасть чітко зрозуміти, що анексії на Західному березі не буде, і не зобов'яжеться дотримуватися довгострокового мирного процесу, який забезпечить рішення про створення двох держав", - наголосив Стармер.

Велика Британія проведе оцінку виконання умов обома сторонами перед тим, як ухвалити рішення про визнання держави Палестина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заява Макрона про плани визнати Палестину не має значення, - Трамп

Стармера запитали, який вплив матиме це рішення. Прем'єр-міністр Британії сподівається, що визнання Палестини сприятиме "зміні ситуації на місці та забезпеченню допомоги, яка дасть надію на дводержавне рішення в майбутньому".

Він каже, що це частина плану із 8 пунктів, який він уже обговорив із Францією та Німеччиною.

Стармер заперечує, що це рішення є розворотом на 180 градусів після тиску з боку депутатів від Лейбористської партії, кажучи, що визнання Палестини завжди було частиною плану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рубіо розкритикував Макрона за плани визнати Палестину

Нагадаємо, раніше Макрон пообіцяв, що Франція визнає Палестину як незалежну державу на конференції ООН у вересні.