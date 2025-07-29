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Новини Визнання Палестини
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Британія визнає Палестину, якщо Ізраїль не припинить вогонь у Газі, - Стармер

Стармер заявив, що Британія визнає Палестину у вересні

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Британія визнає Палестину як державу під час Генеральної асамблеї ООН у вересні 2025 року, якщо до того часу Ізраїль не погодиться на перемир'я у Секторі Гази.

Як інформує Цензор.НЕТ, заяву Стармера цитують BBC та Sky News.

За його словами, якщо Ізраїль не погодиться покласти край "жахливій ситуації в Газі", Сполучене Королівство оголосить про визнання Палестини як держави.

Британський прем'єр зазначив, що хоча сьогодні розпочалися повітряні поставки гуманітарної допомоги, він хоче, щоб до Гази щодня надходило щонайменше 500 вантажівок з гуманітарною допомогою.

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У заяві Стармера йдеться про те, що Велика Британія все ще вимагає від терористичного угруповання ХАМАС звільнити заручників, захоплених ще 7 жовтня 2025 року. Але він також висунув умови Ізраїлю.

"Це станеться, якщо ізраїльський уряд не вживе суттєвих заходів для припинення жахливої ситуації в Газі, не досягне припинення вогню, не дасть чітко зрозуміти, що анексії на Західному березі не буде, і не зобов'яжеться дотримуватися довгострокового мирного процесу, який забезпечить рішення про створення двох держав", - наголосив Стармер.

Велика Британія проведе оцінку виконання умов обома сторонами перед тим, як ухвалити рішення про визнання держави Палестина.

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Стармера запитали, який вплив матиме це рішення. Прем'єр-міністр Британії сподівається, що визнання Палестини сприятиме "зміні ситуації на місці та забезпеченню допомоги, яка дасть надію на дводержавне рішення в майбутньому".

Він каже, що це частина плану із 8 пунктів, який він уже обговорив із Францією та Німеччиною.

Стармер заперечує, що це рішення є розворотом на 180 градусів після тиску з боку депутатів від Лейбористської партії, кажучи, що визнання Палестини завжди було частиною плану.

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Нагадаємо, раніше Макрон пообіцяв, що Франція визнає Палестину як незалежну державу на конференції ООН у вересні.

Автор: 

Велика Британія (5719) Ізраїль (1813) Палестина (77) Сектор Гази (192) Стармер Кір (239)


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Топ коментарі
+4
У мене питання просте: "Люди добрі! Палестинська арабська республіка була проголошена ще в 1948-му!!! Так що ще "визнавать"? Що самі "арабомовні", з нею зробили - це вже їх проблеми...
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29.07.2025 19:46 Відповісти
+3
От що таке ультиматум, таварісчь трамп...
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29.07.2025 19:36 Відповісти
+2
Тоб то всіх агресорів, маргіналів, вбивць та терористів готоаі визнати сувереними державами? Тоді прекратить чмирити Адіка Гітлера.
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29.07.2025 19:37 Відповісти
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От що таке ультиматум, таварісчь трамп...
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29.07.2025 19:36 Відповісти
Тоб то всіх агресорів, маргіналів, вбивць та терористів готоаі визнати сувереними державами? Тоді прекратить чмирити Адіка Гітлера.
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29.07.2025 19:37 Відповісти
Чувак, не читай наніч українських (зєлєнскіх) видань. Хоч трошки читай західну пресу. Гуглтранслейтер в поміч.
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29.07.2025 19:49 Відповісти
У мене питання просте: "Люди добрі! Палестинська арабська республіка була проголошена ще в 1948-му!!! Так що ще "визнавать"? Що самі "арабомовні", з нею зробили - це вже їх проблеми...
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29.07.2025 19:46 Відповісти
Отож.
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29.07.2025 19:49 Відповісти
Насколько помню то именно Британия пыталась всеми путями перекрыть оружие новому государству Израиль что привело к лишним жертвам среди евреев..
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29.07.2025 19:52 Відповісти
Чтоб стать полноправным членом ООН Палестине нужно, чтоб Франция, Британии и США не наложили вето на ее вступление в ООН. Франция уже констатировала свое намерение признать Палестину в сентябре.
Справка: Палестинская декларация о независимости имела символический характер, поскольку на тот момент Палестинский национальный совет не контролировал никакой территории. Невозможно признать существование страны, границы территорий которой тебе неизвестны.
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29.07.2025 20:35 Відповісти
Та не питання. От тільки палестинців там вже не буде.
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29.07.2025 19:47 Відповісти
Так палестинців ніколи і не існувало. Були араби без роду і племені, що мешкали на території історичної Палестини.
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29.07.2025 20:05 Відповісти
шось треба робити ...
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29.07.2025 20:03 Відповісти
Треба просто Ізраїлю зайти туди та повністю денацифікувати отой анклав, а там хай втзнають хто завгодно!
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29.07.2025 20:09 Відповісти
ісраїль це країна терорист, брат близнюк паРаші, завод з виробництва бпла які вбивають українців побудував ісраїль на паРаші, технології виробництва та комплектуючі теж надав ісраїль, але чомусь вкраїнчиків це не турбує, вони захищають співучасників своїх вбивць,це пздц
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29.07.2025 20:20 Відповісти
Сейчас Трамп подтянется и все порешает.
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29.07.2025 20:21 Відповісти
Свободу Палестине!
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29.07.2025 20:29 Відповісти
недалеко .з такими розкладами.і до визнання рашистськими.окуповані куйлом українські території
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29.07.2025 20:30 Відповісти
А в каких границах ,какая валюта ,кто будет представлять, а что с армией ,( напомню вода ,электричество ,очистка сточных вод ,порты ,аэропорты ,деньги ,даже оружие для полиции ,ВСЕ это джигиты получают от Израиля практически нахаляву )лишь бы пиз.еть.
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29.07.2025 20:32 Відповісти
Визнати державою утворення, яке не має ЖОДНИХ ОЗНАК ДЕРЖАВНОСТІ!
Це, як призначити наслідником мертвонароджене немовля!
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29.07.2025 20:35 Відповісти
 
 