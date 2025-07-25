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Заява Макрона про плани визнати Палестину не має значення, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що обіцянка лідера Франції Емманюеля Макрона визнати Палестинську державу "не має жодного значення".
Про це він сказав під час спілкування з журналістами на території Білого дому, цитує The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.
На прохання прокоментувати плани Франції визнати Палестину як незалежну державу Трамп заявив, що вважає Макрона "непоганим" і "командним гравцем".
"Але ось хороша новина: його заяви не мають значення. Ви знаєте, що це нічого не змінить… Він дуже хороший хлопець. Мені він подобається. Але ця заява не має ніякої ваги", - додав американський президент.
Нагадаємо, раніше Макрон пообіцяв, що Франція визнає Палестину як незалежну державу на конференції ООН у вересні.
Топ коментарі
+2 Randall Flag #387882
показати весь коментар25.07.2025 17:45 Відповісти Посилання
+1 Иван Иванов #416162
показати весь коментар25.07.2025 17:46 Відповісти Посилання
+1 Vadym Sestritsyn #580662
показати весь коментар25.07.2025 17:48 Відповісти Посилання
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рудого вже так далеко занесло, що 3.5 рочків без поверненя і жодного шансу стати знову колію.
все інше не має ніякого значення.
відрубаємо на скeлі, однозначно!
Визнавати те, чого нема, можна скільки завгодно.
Які кордони у цієї *****, де столиця, яка валюта, на чому будується економіка?
Нуль суб'єктності, нуль державних ознак.
Є тільки розквартирована на цій території терористична організація.
1. Кордонів нема. ***** сам сказав, що кордони сосії ніде не закінчуються, тобто їх нема.
2. Столиці колись не буде завдяки ЗСУ "скажи ка дядя вєдь нєдарам масква спальонная пажарам..."
3. Ржубль хіба то валюта?
4. Економіки нема.