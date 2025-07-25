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Новини Визнання Палестини
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Заява Макрона про плани визнати Палестину не має значення, - Трамп

Трамп прокоментував заяву Макрона про Палестину

Президент США Дональд Трамп заявив, що обіцянка лідера Франції Емманюеля Макрона визнати Палестинську державу "не має жодного значення".

Про це він сказав під час спілкування з журналістами на території Білого дому, цитує The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

На прохання прокоментувати плани Франції визнати Палестину як незалежну державу Трамп заявив, що вважає Макрона "непоганим" і "командним гравцем".

"Але ось хороша новина: його заяви не мають значення. Ви знаєте, що це нічого не змінить… Він дуже хороший хлопець. Мені він подобається. Але ця заява не має ніякої ваги", - додав американський президент.

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Нагадаємо, раніше Макрон пообіцяв, що Франція визнає Палестину як незалежну державу на конференції ООН у вересні.

Автор: 

Палестина (76) Трамп Дональд (6527) Макрон Емманюель (1554)


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Топ коментарі
+2
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25.07.2025 17:45 Відповісти
+1
має
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25.07.2025 17:46 Відповісти
+1
Трамбон красава
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25.07.2025 17:48 Відповісти
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25.07.2025 17:45 Відповісти
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25.07.2025 18:06 Відповісти
має
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25.07.2025 17:46 Відповісти
не має
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25.07.2025 18:40 Відповісти
союзники...
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25.07.2025 17:47 Відповісти
Трамбон красава
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25.07.2025 17:48 Відповісти
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25.07.2025 17:48 Відповісти
вміє рудий донні гарно в піший еротичний тур посилати, вміє...
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25.07.2025 17:50 Відповісти
Заява Трампа - "Я в домікє!"
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25.07.2025 17:50 Відповісти
А голосування в оон в унісон з парашо-терористами і чучхелендом -- має вагу?
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25.07.2025 17:51 Відповісти
теж ні.
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25.07.2025 17:54 Відповісти
З ранку макарон - поганий , пiд вечiр - рубаха парень, тока без бубны(козыря).
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25.07.2025 17:53 Відповісти
іноді Макрона заносить, а кого не заносить?
рудого вже так далеко занесло, що 3.5 рочків без поверненя і жодного шансу стати знову колію.
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25.07.2025 17:53 Відповісти
Важно только то, шо сам Трамп говорит. "Это все знают"(с).
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25.07.2025 17:54 Відповісти
навіть не то, що він говорить, важно що він є!
все інше не має ніякого значення.
відрубаємо на скeлі, однозначно!
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25.07.2025 18:05 Відповісти
В принципі, так воно і є.
Визнавати те, чого нема, можна скільки завгодно.

Які кордони у цієї *****, де столиця, яка валюта, на чому будується економіка?
Нуль суб'єктності, нуль державних ознак.
Є тільки розквартирована на цій території терористична організація.
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25.07.2025 18:01 Відповісти
Я знаю, ще одну "державу", яка відповідає Вашим критеріям!
1. Кордонів нема. ***** сам сказав, що кордони сосії ніде не закінчуються, тобто їх нема.
2. Столиці колись не буде завдяки ЗСУ "скажи ка дядя вєдь нєдарам масква спальонная пажарам..."
3. Ржубль хіба то валюта?
4. Економіки нема.
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25.07.2025 18:11 Відповісти
Заяви Макрона до дупи - Трамп
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25.07.2025 18:15 Відповісти
Хотел бы сказать что все это возраст, но они же все поголовно идиоты. Старые и молодые, мужчины и женщины. Похоже в политику идут только слабоумные карьеристы.
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25.07.2025 18:23 Відповісти
 
 