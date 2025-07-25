Заява Макрона про плани визнати Палестину не має значення, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що обіцянка лідера Франції Емманюеля Макрона визнати Палестинську державу "не має жодного значення".

Про це він сказав під час спілкування з журналістами на території Білого дому, цитує The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

На прохання прокоментувати плани Франції визнати Палестину як незалежну державу Трамп заявив, що вважає Макрона "непоганим" і "командним гравцем".

"Але ось хороша новина: його заяви не мають значення. Ви знаєте, що це нічого не змінить… Він дуже хороший хлопець. Мені він подобається. Але ця заява не має ніякої ваги", - додав американський президент.

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Нагадаємо, раніше Макрон пообіцяв, що Франція визнає Палестину як незалежну державу на конференції ООН у вересні.