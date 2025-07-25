Заявление Макрона о планах признать Палестину не имеет значения, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что обещание лидера Франции Эмманюэля Макрона признать Палестинское государство "не имеет никакого значения".
Об этом он сказал во время общения с журналистами на территории Белого дома, цитирует The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.
На просьбу прокомментировать планы Франции признать Палестину как независимое государство Трамп заявил, что считает Макрона "неплохим" и "командным игроком".
"Но вот хорошая новость: его заявления не имеют значения. Вы знаете, что это ничего не изменит... Он очень хороший парень. Мне он нравится. Но это заявление не имеет никакого веса", - добавил американский президент.
Напомним, ранее Макрон пообещал, что Франция признает Палестину как независимое государство на конференции ООН в сентябре.
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рудого вже так далеко занесло, що 3.5 рочків без поверненя і жодного шансу стати знову колію.
все інше не має ніякого значення.
відрубаємо на скeлі, однозначно!
Визнавати те, чого нема, можна скільки завгодно.
Які кордони у цієї *****, де столиця, яка валюта, на чому будується економіка?
Нуль суб'єктності, нуль державних ознак.
Є тільки розквартирована на цій території терористична організація.
1. Кордонів нема. ***** сам сказав, що кордони сосії ніде не закінчуються, тобто їх нема.
2. Столиці колись не буде завдяки ЗСУ "скажи ка дядя вєдь нєдарам масква спальонная пажарам..."
3. Ржубль хіба то валюта?
4. Економіки нема.