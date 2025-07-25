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Новости Признание Палестины
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Заявление Макрона о планах признать Палестину не имеет значения, - Трамп

Трамп прокомментировал заявление Макрона о Палестине

Президент США Дональд Трамп заявил, что обещание лидера Франции Эмманюэля Макрона признать Палестинское государство "не имеет никакого значения".

Об этом он сказал во время общения с журналистами на территории Белого дома, цитирует The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

На просьбу прокомментировать планы Франции признать Палестину как независимое государство Трамп заявил, что считает Макрона "неплохим" и "командным игроком".

"Но вот хорошая новость: его заявления не имеют значения. Вы знаете, что это ничего не изменит... Он очень хороший парень. Мне он нравится. Но это заявление не имеет никакого веса", - добавил американский президент.

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Напомним, ранее Макрон пообещал, что Франция признает Палестину как независимое государство на конференции ООН в сентябре.

Автор: 

Палестина (167) Трамп Дональд (6041) Макрон Эмманюэль (1398)


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Топ комментарии
+4
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25.07.2025 17:45 Ответить
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має
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25.07.2025 17:46 Ответить
+2
Трамбон красава
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25.07.2025 17:48 Ответить
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25.07.2025 17:45 Ответить
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25.07.2025 18:06 Ответить
має
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25.07.2025 17:46 Ответить
не має
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25.07.2025 18:40 Ответить
союзники...
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25.07.2025 17:47 Ответить
Трамбон красава
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25.07.2025 17:48 Ответить
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25.07.2025 17:48 Ответить
вміє рудий донні гарно в піший еротичний тур посилати, вміє...
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25.07.2025 17:50 Ответить
Заява Трампа - "Я в домікє!"
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25.07.2025 17:50 Ответить
А голосування в оон в унісон з парашо-терористами і чучхелендом -- має вагу?
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25.07.2025 17:51 Ответить
теж ні.
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25.07.2025 17:54 Ответить
З ранку макарон - поганий , пiд вечiр - рубаха парень, тока без бубны(козыря).
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25.07.2025 17:53 Ответить
іноді Макрона заносить, а кого не заносить?
рудого вже так далеко занесло, що 3.5 рочків без поверненя і жодного шансу стати знову колію.
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25.07.2025 17:53 Ответить
Важно только то, шо сам Трамп говорит. "Это все знают"(с).
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25.07.2025 17:54 Ответить
навіть не то, що він говорить, важно що він є!
все інше не має ніякого значення.
відрубаємо на скeлі, однозначно!
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25.07.2025 18:05 Ответить
В принципі, так воно і є.
Визнавати те, чого нема, можна скільки завгодно.

Які кордони у цієї *****, де столиця, яка валюта, на чому будується економіка?
Нуль суб'єктності, нуль державних ознак.
Є тільки розквартирована на цій території терористична організація.
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25.07.2025 18:01 Ответить
Я знаю, ще одну "державу", яка відповідає Вашим критеріям!
1. Кордонів нема. ***** сам сказав, що кордони сосії ніде не закінчуються, тобто їх нема.
2. Столиці колись не буде завдяки ЗСУ "скажи ка дядя вєдь нєдарам масква спальонная пажарам..."
3. Ржубль хіба то валюта?
4. Економіки нема.
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25.07.2025 18:11 Ответить
Заяви Макрона до дупи - Трамп
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25.07.2025 18:15 Ответить
Хотел бы сказать что все это возраст, но они же все поголовно идиоты. Старые и молодые, мужчины и женщины. Похоже в политику идут только слабоумные карьеристы.
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25.07.2025 18:23 Ответить
 
 