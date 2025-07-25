Заявление Макрона о планах признать Палестину не имеет значения, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что обещание лидера Франции Эмманюэля Макрона признать Палестинское государство "не имеет никакого значения".

Об этом он сказал во время общения с журналистами на территории Белого дома, цитирует The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

На просьбу прокомментировать планы Франции признать Палестину как независимое государство Трамп заявил, что считает Макрона "неплохим" и "командным игроком".

"Но вот хорошая новость: его заявления не имеют значения. Вы знаете, что это ничего не изменит... Он очень хороший парень. Мне он нравится. Но это заявление не имеет никакого веса", - добавил американский президент.

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Напомним, ранее Макрон пообещал, что Франция признает Палестину как независимое государство на конференции ООН в сентябре.