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Новости Признание Палестины
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Британия признает Палестину, если Израиль не прекратит огонь в Секторе Газа, - Стармер

Стармер заявил, что Великобритания признает Палестину в сентябре

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Британия признает Палестину как государство во время Генеральной ассамблеи ООН в сентябре 2025 года, если к тому времени Израиль не согласится на перемирие в Секторе Газа.

Как информирует Цензор.НЕТ, заявление Стармера цитируют BBC и Sky News.

По его словам, если Израиль не согласится положить конец "ужасной ситуации в Секторе Газа", Соединенное Королевство объявит о признании Палестины как государства.

Британский премьер отметил, что хотя сегодня начались воздушные поставки гуманитарной помощи, он хочет, чтобы в Сектор Газа ежедневно поступало не менее 500 грузовиков с гуманитарной помощью.

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В заявлении Стармера говорится о том, что Великобритания все еще требует от террористической группировки ХАМАС освободить заложников, захваченных еще 7 октября 2025 года. Но он также выдвинул условия Израилю.

"Это произойдет, если израильское правительство не примет существенных мер для прекращения ужасной ситуации в Секторе Газа, не достигнет прекращения огня, не даст четко понять, что аннексии на Западном берегу не будет, и не обязуется придерживаться долгосрочного мирного процесса, который обеспечит решение о создании двух государств", - подчеркнул Стармер.

Великобритания проведет оценку выполнения условий обеими сторонами перед тем, как принять решение о признании государства Палестина.

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Стармера спросили, какое влияние будет иметь это решение. Премьер-министр Британии надеется, что признание Палестины будет способствовать "изменению ситуации на месте и обеспечению помощи, которая даст надежду на двугосударственное решение в будущем".

Он говорит, что это часть плана из 8 пунктов, который он уже обсудил с Францией и Германией.

Стармер отрицает, что это решение является разворотом на 180 градусов после давления со стороны депутатов от Лейбористской партии, говоря, что признание Палестины всегда было частью плана.

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Напомним, ранее Макрон пообещал, что Франция признает Палестину как независимое государство на конференции ООН в сентябре.

Автор: 

Великобритания (5074) Израиль (2083) Палестина (171) Сектор Газа (184) Стармер Кир (236)


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Топ комментарии
+5
У мене питання просте: "Люди добрі! Палестинська арабська республіка була проголошена ще в 1948-му!!! Так що ще "визнавать"? Що самі "арабомовні", з нею зробили - це вже їх проблеми...
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29.07.2025 19:46 Ответить
+4
ісраїль це країна терорист, брат близнюк паРаші, завод з виробництва бпла які вбивають українців побудував ісраїль на паРаші, технології виробництва та комплектуючі теж надав ісраїль, але чомусь вкраїнчиків це не турбує, вони захищають співучасників своїх вбивць,це пздц
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29.07.2025 20:20 Ответить
+3
От що таке ультиматум, таварісчь трамп...
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29.07.2025 19:36 Ответить
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От що таке ультиматум, таварісчь трамп...
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29.07.2025 19:36 Ответить
Тоб то всіх агресорів, маргіналів, вбивць та терористів готоаі визнати сувереними державами? Тоді прекратить чмирити Адіка Гітлера.
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29.07.2025 19:37 Ответить
Чувак, не читай наніч українських (зєлєнскіх) видань. Хоч трошки читай західну пресу. Гуглтранслейтер в поміч.
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29.07.2025 19:49 Ответить
Палестина і Ізраїль були створені в 1948р.? за ініціативи Великобританії, території були в її підпорядкуванні. Ізраїль після цього розширював свою територію. Араби були проти. І там і там є ультрарадикальні клерикальні настрої і угрупування. До чого Адік?
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29.07.2025 20:40 Ответить
У мене питання просте: "Люди добрі! Палестинська арабська республіка була проголошена ще в 1948-му!!! Так що ще "визнавать"? Що самі "арабомовні", з нею зробили - це вже їх проблеми...
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29.07.2025 19:46 Ответить
Отож.
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29.07.2025 19:49 Ответить
Насколько помню то именно Британия пыталась всеми путями перекрыть оружие новому государству Израиль что привело к лишним жертвам среди евреев..
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29.07.2025 19:52 Ответить
Чтоб стать полноправным членом ООН Палестине нужно, чтоб Франция, Британии и США не наложили вето на ее вступление в ООН. Франция уже констатировала свое намерение признать Палестину в сентябре.
Справка: Палестинская декларация о независимости имела символический характер, поскольку на тот момент Палестинский национальный совет не контролировал никакой территории. Невозможно признать существование страны, границы территорий которой тебе неизвестны.
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29.07.2025 20:35 Ответить
Та не питання. От тільки палестинців там вже не буде.
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29.07.2025 19:47 Ответить
Так палестинців ніколи і не існувало. Були араби без роду і племені, що мешкали на території історичної Палестини.
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29.07.2025 20:05 Ответить
шось треба робити ...
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29.07.2025 20:03 Ответить
Треба просто Ізраїлю зайти туди та повністю денацифікувати отой анклав, а там хай втзнають хто завгодно!
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29.07.2025 20:09 Ответить
ісраїль це країна терорист, брат близнюк паРаші, завод з виробництва бпла які вбивають українців побудував ісраїль на паРаші, технології виробництва та комплектуючі теж надав ісраїль, але чомусь вкраїнчиків це не турбує, вони захищають співучасників своїх вбивць,це пздц
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29.07.2025 20:20 Ответить
Сейчас Трамп подтянется и все порешает.
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29.07.2025 20:21 Ответить
Свободу Палестине!
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29.07.2025 20:29 Ответить
Мозги комментаторам! Колбасу котам! Селёдка под шубой!
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29.07.2025 20:37 Ответить
Сєльотку - пат шубу! Скумбрію - Лєнкє!
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29.07.2025 20:59 Ответить
недалеко .з такими розкладами.і до визнання рашистськими.окуповані куйлом українські території
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29.07.2025 20:30 Ответить
А так і буде. Зараз - віддадуть "де факто", років через 30 - визнають "де юре".
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29.07.2025 21:01 Ответить
А в каких границах ,какая валюта ,кто будет представлять, а что с армией ,( напомню вода ,электричество ,очистка сточных вод ,порты ,аэропорты ,деньги ,даже оружие для полиции ,ВСЕ это джигиты получают от Израиля практически нахаляву )лишь бы пиз.еть.
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29.07.2025 20:32 Ответить
Визнати державою утворення, яке не має ЖОДНИХ ОЗНАК ДЕРЖАВНОСТІ!
Це, як призначити наслідником мертвонароджене немовля!
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29.07.2025 20:35 Ответить
Хіба в цьому світі ще діють якісь міжнародні закони і правила? Вдуматись тільки що членом ООН є московський режим який вбив тільки за останнє десітиляття мільйони людей, і який ні по закону, ні по моральним принципам засідає зараз в ООН і диктує світу свої умови. Не в тей час народився Гітлер, ой не в тей час.
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29.07.2025 21:13 Ответить
Пздц ідіоти. Хіба це людство заслуговує жити на цій планеті якщо терористів і людоїдів готові визнати повноправними членами суспільства
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29.07.2025 21:06 Ответить
 
 