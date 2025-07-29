Британия признает Палестину, если Израиль не прекратит огонь в Секторе Газа, - Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Британия признает Палестину как государство во время Генеральной ассамблеи ООН в сентябре 2025 года, если к тому времени Израиль не согласится на перемирие в Секторе Газа.

Как информирует Цензор.НЕТ, заявление Стармера цитируют BBC и Sky News.

По его словам, если Израиль не согласится положить конец "ужасной ситуации в Секторе Газа", Соединенное Королевство объявит о признании Палестины как государства.

Британский премьер отметил, что хотя сегодня начались воздушные поставки гуманитарной помощи, он хочет, чтобы в Сектор Газа ежедневно поступало не менее 500 грузовиков с гуманитарной помощью.

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В заявлении Стармера говорится о том, что Великобритания все еще требует от террористической группировки ХАМАС освободить заложников, захваченных еще 7 октября 2025 года. Но он также выдвинул условия Израилю.

"Это произойдет, если израильское правительство не примет существенных мер для прекращения ужасной ситуации в Секторе Газа, не достигнет прекращения огня, не даст четко понять, что аннексии на Западном берегу не будет, и не обязуется придерживаться долгосрочного мирного процесса, который обеспечит решение о создании двух государств", - подчеркнул Стармер.

Великобритания проведет оценку выполнения условий обеими сторонами перед тем, как принять решение о признании государства Палестина.

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Стармера спросили, какое влияние будет иметь это решение. Премьер-министр Британии надеется, что признание Палестины будет способствовать "изменению ситуации на месте и обеспечению помощи, которая даст надежду на двугосударственное решение в будущем".

Он говорит, что это часть плана из 8 пунктов, который он уже обсудил с Францией и Германией.

Стармер отрицает, что это решение является разворотом на 180 градусов после давления со стороны депутатов от Лейбористской партии, говоря, что признание Палестины всегда было частью плана.

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Напомним, ранее Макрон пообещал, что Франция признает Палестину как независимое государство на конференции ООН в сентябре.