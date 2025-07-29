Британия признает Палестину, если Израиль не прекратит огонь в Секторе Газа, - Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Британия признает Палестину как государство во время Генеральной ассамблеи ООН в сентябре 2025 года, если к тому времени Израиль не согласится на перемирие в Секторе Газа.
Как информирует Цензор.НЕТ, заявление Стармера цитируют BBC и Sky News.
По его словам, если Израиль не согласится положить конец "ужасной ситуации в Секторе Газа", Соединенное Королевство объявит о признании Палестины как государства.
Британский премьер отметил, что хотя сегодня начались воздушные поставки гуманитарной помощи, он хочет, чтобы в Сектор Газа ежедневно поступало не менее 500 грузовиков с гуманитарной помощью.
В заявлении Стармера говорится о том, что Великобритания все еще требует от террористической группировки ХАМАС освободить заложников, захваченных еще 7 октября 2025 года. Но он также выдвинул условия Израилю.
"Это произойдет, если израильское правительство не примет существенных мер для прекращения ужасной ситуации в Секторе Газа, не достигнет прекращения огня, не даст четко понять, что аннексии на Западном берегу не будет, и не обязуется придерживаться долгосрочного мирного процесса, который обеспечит решение о создании двух государств", - подчеркнул Стармер.
Великобритания проведет оценку выполнения условий обеими сторонами перед тем, как принять решение о признании государства Палестина.
Стармера спросили, какое влияние будет иметь это решение. Премьер-министр Британии надеется, что признание Палестины будет способствовать "изменению ситуации на месте и обеспечению помощи, которая даст надежду на двугосударственное решение в будущем".
Он говорит, что это часть плана из 8 пунктов, который он уже обсудил с Францией и Германией.
Стармер отрицает, что это решение является разворотом на 180 градусов после давления со стороны депутатов от Лейбористской партии, говоря, что признание Палестины всегда было частью плана.
Напомним, ранее Макрон пообещал, что Франция признает Палестину как независимое государство на конференции ООН в сентябре.
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Справка: Палестинская декларация о независимости имела символический характер, поскольку на тот момент Палестинский национальный совет не контролировал никакой территории. Невозможно признать существование страны, границы территорий которой тебе неизвестны.
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