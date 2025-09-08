Трамп вимагає у ХАМАС відпустити заручників: Це останнє попередження
Президент США Дональд Трамп заявив, що "востаннє попереджає" ХАМАС та закликав угруповання відпустити заручників.
Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.
"Усі хочуть, щоб заручники повернулися ДОДОМУ. Усі хочуть, щоб ця війна закінчилася! Ізраїльтяни прийняли мої Умови. Настав час і ХАМАСу їх прийняти. Я попередив ХАМАС про наслідки неприйняття. Це моє останнє попередження, іншого не буде!" - написав він.
Але це не точно.
- Тоді Умови скасовую. Викреслюю!