Трамп вимагає у ХАМАС відпустити заручників: Це останнє попередження

Президент США Дональд Трамп заявив, що "востаннє попереджає" ХАМАС та закликав угруповання відпустити заручників.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

"Усі хочуть, щоб заручники повернулися ДОДОМУ. Усі хочуть, щоб ця війна закінчилася! Ізраїльтяни прийняли мої Умови. Настав час і ХАМАСу їх прийняти. Я попередив ХАМАС про наслідки неприйняття. Це моє останнє попередження, іншого не буде!" - написав він.

Читайте: США не планують визнавати Палестину. ХАМАС потрібно повністю знищити, - Венс

Ізраїль (1821) Хамас (201) Трамп Дональд (7087)
......та нічого не буде
08.09.2025 01:49 Відповісти
Як тільки вимагаємо санкцій і підпираємо, руде то лодку венесуельську підриває, то міністерство перейменовує і ось знову- з Хамасом почав.
08.09.2025 01:49 Відповісти
А пусть он террористов хамас пригласит в свой гольф клуб, красная дорожка, отдать честь, заставить армию сша на карачках поползать. Не впервой.
08.09.2025 01:53 Відповісти
"Тричі по триста разів збрехавши, хто тобі повірить?" (С)
08.09.2025 01:56 Відповісти
А якщо не відпустять, буде те саме, що з іранською ядерною програмою.

Але це не точно.
08.09.2025 01:59 Відповісти
- А якщо ХАМАС не приймає ваші Умови?
- Тоді Умови скасовую. Викреслюю!
08.09.2025 02:18 Відповісти
Останнє тесяте Трампівське попередження.
08.09.2025 02:23 Відповісти
Всесвітнє позорисько нарешті приперлося з гольф клубу на робоче місце і вирішило щось тявкнути.
08.09.2025 02:31 Відповісти
Викликай iх на килим, на Аляску.
08.09.2025 02:46 Відповісти
 
 