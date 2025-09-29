РУС
1 509 13

США обнародовали план Трампа относительно завершения войны между Израилем и ХАМАС в Секторе Газа. ИНФОГРАФИКА

Мирный план президента США Дональда Трампа по прекращению войны между Израилем и ХАМАС в Секторе Газа включает 20 пунктов.

Как передает Цензор.НЕТ, текст опубликован в Белом доме на платформе Х.

Что включает план Трампа по Газе?

Совместный план США и Израиля включает 20 пунктов, среди которых:

  • Израиль не будет оккупировать или аннексировать Сектор Газа. Жителей не будут выселять. ХАМАС и другие группировки не будут участвовать в управлении Сектором Газа, ни прямо, ни косвенно.
  • Будет разработан план экономического развития по восстановлению и энергоснабжению Сектора Газа. Сектор Газа временно будет управляться под руководством технократического, аполитичного Палестинского комитета.
  • После освобождения всех заложников Израиль освободит 250 заключенных с пожизненным сроком и 1700 жителей Сектора Газа, задержанных после 7 октября 2023 года.
  • Сектором Газа будет руководить временное правительство, будет создана особая экономическая зона, где будут действовать льготные условия для стран-участниц.
  • Те члены ХАМАС, которые готовы сложить оружие, смогут свободно покинуть Сектор Газа. Им предусмотрена амнистия.
  • В течение 72 часов после публичного принятия Израилем этого соглашения все заложники, живые и погибшие, будут возвращены.
  • Если обе стороны согласятся с этим предложением, война немедленно прекратится.

Война в Газе: Белый дом обнародовал мирный план Трампа

США обсуждают с Израилем достижение "вечного мира" на всем Ближнем Востоке, заявил президент США Дональд Трамп во время сегодняшней встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Американский президент заявил, что если ХАМАС откажется от сделки, предложенной Трампом, США продолжат поддержку Израиля.

Но глава Белого дома добавил, что в ХАМАС якобы согласны на условия прекращения огня.

война (1455) Газа (63) Израиль (2099) США (27983) Хамас (200) прекращения огня (352)
Топ комментарии
+5
- Война, стой! Ать-два!
29.09.2025 22:12 Ответить
+3
Я так понимаю это "пилотный проект" той "шляпы", которую затем всякие УРОДЫ-МИРОТВОРЦЫ будут пытаться впаривать нам...
29.09.2025 22:17 Ответить
+3
"Якби я був лідером ХАМАС, цієї війни б не було" - заявив Дональд Трамп
29.09.2025 22:28 Ответить
США обговорюють з Ізраїлем досягнення "вічного миру" (с)

Про вічний мир точно спрацює, 80 років вже як спрацьовує.
29.09.2025 22:10 Ответить
Мир, вічний як Трамп.
Трамп акбар!
29.09.2025 22:18 Ответить
- Война, стой! Ать-два!
29.09.2025 22:12 Ответить
Який "вічний мир" - сьогодні одні замиряться а завтра підростуть нові газзаватовці
29.09.2025 22:13 Ответить
Я так понимаю это "пилотный проект" той "шляпы", которую затем всякие УРОДЫ-МИРОТВОРЦЫ будут пытаться впаривать нам...
29.09.2025 22:17 Ответить
Выражаю озабоченность всем сторонам.
29.09.2025 22:19 Ответить
"Якби я був лідером ХАМАС, цієї війни б не було" - заявив Дональд Трамп
29.09.2025 22:28 Ответить
А інтернет залишать, чи як у Афганістані?
29.09.2025 22:31 Ответить
Хто буде контролювати новий ,,аполітичний нехамасовський,, уряд? Якщо такі преференції у вигляді амністії всім вбивцям цивільних ізраільтян, то які ,,канахвєти,, родичам цих загиблих? Хто буде фінансувати створену ,,маладую палєстінскую ріспубліку,,? Якщо в цьому знову будуть задіяні державні структури Ізраілю то напуркуа воно ім потрібно? За ваші гроші вам нове ярмо?
29.09.2025 22:31 Ответить
ніхера подібного не буде! 1000% відсотків!
29.09.2025 22:33 Ответить
Ізраїль «завершить справу», якщо ХАМАС не прийме план Трампа або прийме його і не буде виконувати, - Нетаньяху

Трамп в свою чергу заявив, що в такому випадку Нетаньяху матиме повну підтримку з боку президента США.
29.09.2025 22:38 Ответить
Ізраїль в черговий раз пішле "трамбона з роду Юди накуй"
29.09.2025 22:56 Ответить
Я щось не зрозумів, Трамп коли говорив про 6 закінчених воєн він цю враховував чи це будес7ма?
29.09.2025 22:57 Ответить
 
 