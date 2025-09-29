США обнародовали план Трампа относительно завершения войны между Израилем и ХАМАС в Секторе Газа. ИНФОГРАФИКА
Мирный план президента США Дональда Трампа по прекращению войны между Израилем и ХАМАС в Секторе Газа включает 20 пунктов.
Как передает Цензор.НЕТ, текст опубликован в Белом доме на платформе Х.
Что включает план Трампа по Газе?
Совместный план США и Израиля включает 20 пунктов, среди которых:
- Израиль не будет оккупировать или аннексировать Сектор Газа. Жителей не будут выселять. ХАМАС и другие группировки не будут участвовать в управлении Сектором Газа, ни прямо, ни косвенно.
- Будет разработан план экономического развития по восстановлению и энергоснабжению Сектора Газа. Сектор Газа временно будет управляться под руководством технократического, аполитичного Палестинского комитета.
- После освобождения всех заложников Израиль освободит 250 заключенных с пожизненным сроком и 1700 жителей Сектора Газа, задержанных после 7 октября 2023 года.
- Сектором Газа будет руководить временное правительство, будет создана особая экономическая зона, где будут действовать льготные условия для стран-участниц.
- Те члены ХАМАС, которые готовы сложить оружие, смогут свободно покинуть Сектор Газа. Им предусмотрена амнистия.
- В течение 72 часов после публичного принятия Израилем этого соглашения все заложники, живые и погибшие, будут возвращены.
- Если обе стороны согласятся с этим предложением, война немедленно прекратится.
США обсуждают с Израилем достижение "вечного мира" на всем Ближнем Востоке, заявил президент США Дональд Трамп во время сегодняшней встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Американский президент заявил, что если ХАМАС откажется от сделки, предложенной Трампом, США продолжат поддержку Израиля.
Но глава Белого дома добавил, что в ХАМАС якобы согласны на условия прекращения огня.
Топ комментарии
+5 CrossFirenko
показать весь комментарий29.09.2025 22:12 Ответить Ссылка
+3 Boris Areshenkov
показать весь комментарий29.09.2025 22:17 Ответить Ссылка
+3 Олеся Приходько #504585
показать весь комментарий29.09.2025 22:28 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Про вічний мир точно спрацює, 80 років вже як спрацьовує.
Трамп акбар!
Трамп в свою чергу заявив, що в такому випадку Нетаньяху матиме повну підтримку з боку президента США.