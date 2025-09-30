РУС
ГУР ликвидировало подполковника и еще двух росгвардейцев в Ставропольском крае. ВИДЕО

27 сентября украинская разведка совместно с движением освобождения Кавказа уничтожила подполковника Росгвардии и еще двух военных в Ставропольском крае РФ.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

По данным ГУР, вблизи населенного пункта Тамбукан в Ставропольском крае ликвидирован подполковник Росгвардии, который возглавлял группу спецподразделения "Авангард". Вместе с ним погибли его помощник и водитель.

Сообщается, что группа военных направлялась на полигон, однако не доехала до места назначения.

Росгвардия (88) ГУР (611)
Топ комментарии
+7
30.09.2025 11:34 Ответить
+6
Супер! Кіно, яке викликає захват і позитивні емоції! Дякуємо героям!
30.09.2025 11:36 Ответить
+5
палковніку ужє нікто нє пішєт.
30.09.2025 11:44 Ответить
30.09.2025 11:34 Ответить
- Not all...
30.09.2025 11:55 Ответить
Супер! Кіно, яке викликає захват і позитивні емоції! Дякуємо героям!
30.09.2025 11:36 Ответить
Які ж молодці!! Найкращі!!
30.09.2025 11:39 Ответить
Саме за цим, орки вдерлися до Мирної України, щоб їх закабздонили тут!?!?
Московитам ******, немає місця у Вільній Україні!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
30.09.2025 11:43 Ответить
Уся фішка, що ці орки навіть до України не дісталися - їх прямо дома закабздонили!
Слава СБУ та друзям-партизанам з Північного Кавказу!!!
30.09.2025 12:05 Ответить
палковніку ужє нікто нє пішєт.
30.09.2025 11:44 Ответить
Пишуть... епітафію!
30.09.2025 11:48 Ответить
подох орк максім, та і хер з ним
30.09.2025 11:44 Ответить
Навіщо це показувати, наражати на небезпеку виконавців???!!!
30.09.2025 11:48 Ответить
Тому що так працює ІПСО!
Недарма вказано, що "Спільно з рухом визволення Кавказу".
Хай ходять, і оглядаються, і в кожному бачать загрозу - менше буде думок "Пра хахлов"!
30.09.2025 12:01 Ответить
Красівоє)))
30.09.2025 11:58 Ответить
Навєрнаєштотаслучілась...
30.09.2025 12:16 Ответить
Щоб ніде не почувались хозяєвами. Хай земля у них горить під ногами! Оце і є дієве "перевиховання".
30.09.2025 12:19 Ответить
 
 