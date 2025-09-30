ГУР ликвидировало подполковника и еще двух росгвардейцев в Ставропольском крае. ВИДЕО

27 сентября украинская разведка совместно с движением освобождения Кавказа уничтожила подполковника Росгвардии и еще двух военных в Ставропольском крае РФ.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

По данным ГУР, вблизи населенного пункта Тамбукан в Ставропольском крае ликвидирован подполковник Росгвардии, который возглавлял группу спецподразделения "Авангард". Вместе с ним погибли его помощник и водитель.

Сообщается, что группа военных направлялась на полигон, однако не доехала до места назначения.

