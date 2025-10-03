РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6672 посетителя онлайн
Новости Война Израиля против ХАМАС Перемирие Израиля и ХАМАС
310 8

ХАМАС заявил о готовности освободить израильских заложников и обсудить план Трампа, - СМИ

хамас

Террористическая группировка ХАМАС согласилась на предложение президента США Дональда Трампа освободить всех израильских заложников и обсудить детали его плана по мирному урегулированию в Секторе Газа.

Об этом пишут Al Jazeera и Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Группировка ХАМАС заявила, что готова вернуть всех израильских заложников и тела погибших, согласно предложению Трампа.

"В этом контексте движение подтверждает свою готовность немедленно начать переговоры через посредников для обсуждения деталей этого соглашения", - говорится в заявлении ХАМАС.

Кроме этого, группировка заявила, что согласна передать управление над Сектором Газа независимому органу палестинских технократов "на основе палестинского национального консенсуса и арабской и исламской поддержки".

ХАМАС также выразил готовность "немедленно вступить в переговоры при посредничестве для обсуждения деталей".

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп требовал от террористической группировки ХАМАС согласиться на предложенное им мирное соглашение относительно Сектора Газа до вечера воскресенья, 5 октября. Иначе на боевиков "обрушится настоящий ад".

Читайте также: Трамп объявил дедлайн для ХАМАС до 5 октября: мирное соглашение по Газе или "настоящий ад"

Автор: 

Газа (65) Хамас (201) Трамп Дональд (6731)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
The New York Times

Реалізація мирного плану Трампа щодо Гази зараз виглядає малоймовірною, пише NYT.
3а останні два роки конфлікт розпався на величезну кількість дрібних частин, а ненависть і недовіра наскрізь пронизали як ізраїльтян, так і палестинців, через що зібрати всі ці фрагменти пазлу докупи буде «титанічним завданням».
показать весь комментарий
03.10.2025 23:43 Ответить
Bбивства ізраїльтян на очах у їхніх дітей та дітей на очах у батьків, вчинені бойовиками ХАМАС 7 жовтня 2023 року, на додаток до викрадення немовлят та людей похилого віку, на що ізраїльська армія відповіла часто невибірковими ударами у відповідь.
Ізраїльська армія щодня вбиває і калічить десятки палестинських мирних жителів і дітей, щоб спіймати хоча б одного бойовика ХАМАС, перетворюючи при цьому Газу на руїни.
Можливо, саме ці дії призвели до того, чого не сталося в жодній з попередніх арабо-ізраїльських воєн:
досягнення миру, як найнеобхіднішої мети, стало неможливим.
показать весь комментарий
03.10.2025 23:46 Ответить
Зате хамасівці пройдуться по червоній доріжці, у лімузині покатаються - пуйло їх навчило що казати
показать весь комментарий
03.10.2025 23:51 Ответить
Нетаньяху може з повним на те підставою заявити, що Ізраїль захищає західні демократичні цінності, нищачи ісламофашистський рух ХАМАС у Газі.
ХАМАС - жахлива організація, перш за все для палестинців.
Однак сьогодні будь-який підліток у TikTok також може побачити, як Нетаньяху та ізраїльські прихильники єврейської переваги одночасно зміцнюють колоніалізм із поселенцями на Західному березі.
Цим уже нікого не обдуриш - все і так видно.
показать весь комментарий
03.10.2025 23:52 Ответить
Нобелевку- в студию !!!!!!
показать весь комментарий
03.10.2025 23:43 Ответить
Добрим словом і пістолетом Трамп умовить кого завгодно .
показать весь комментарий
03.10.2025 23:46 Ответить
Хай спочатку звільнять. Вони постійно заявляють шо готові звільнити і готові до перемовин. А потім просто тягнуть час. Заручники - це єдине, що якось тримає їх в живих. Вони ніколи не віддадуть всіх.
показать весь комментарий
03.10.2025 23:51 Ответить
 
 