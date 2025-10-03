ХАМАС заявил о готовности освободить израильских заложников и обсудить план Трампа, - СМИ

Террористическая группировка ХАМАС согласилась на предложение президента США Дональда Трампа освободить всех израильских заложников и обсудить детали его плана по мирному урегулированию в Секторе Газа.

Об этом пишут Al Jazeera и Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Группировка ХАМАС заявила, что готова вернуть всех израильских заложников и тела погибших, согласно предложению Трампа.

"В этом контексте движение подтверждает свою готовность немедленно начать переговоры через посредников для обсуждения деталей этого соглашения", - говорится в заявлении ХАМАС.

Кроме этого, группировка заявила, что согласна передать управление над Сектором Газа независимому органу палестинских технократов "на основе палестинского национального консенсуса и арабской и исламской поддержки".

ХАМАС также выразил готовность "немедленно вступить в переговоры при посредничестве для обсуждения деталей".

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп требовал от террористической группировки ХАМАС согласиться на предложенное им мирное соглашение относительно Сектора Газа до вечера воскресенья, 5 октября. Иначе на боевиков "обрушится настоящий ад".

