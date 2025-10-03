ХАМАС заявил о готовности освободить израильских заложников и обсудить план Трампа, - СМИ
Террористическая группировка ХАМАС согласилась на предложение президента США Дональда Трампа освободить всех израильских заложников и обсудить детали его плана по мирному урегулированию в Секторе Газа.
Об этом пишут Al Jazeera и Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.
Группировка ХАМАС заявила, что готова вернуть всех израильских заложников и тела погибших, согласно предложению Трампа.
"В этом контексте движение подтверждает свою готовность немедленно начать переговоры через посредников для обсуждения деталей этого соглашения", - говорится в заявлении ХАМАС.
Кроме этого, группировка заявила, что согласна передать управление над Сектором Газа независимому органу палестинских технократов "на основе палестинского национального консенсуса и арабской и исламской поддержки".
ХАМАС также выразил готовность "немедленно вступить в переговоры при посредничестве для обсуждения деталей".
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп требовал от террористической группировки ХАМАС согласиться на предложенное им мирное соглашение относительно Сектора Газа до вечера воскресенья, 5 октября. Иначе на боевиков "обрушится настоящий ад".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Реалізація мирного плану Трампа щодо Гази зараз виглядає малоймовірною, пише NYT.
3а останні два роки конфлікт розпався на величезну кількість дрібних частин, а ненависть і недовіра наскрізь пронизали як ізраїльтян, так і палестинців, через що зібрати всі ці фрагменти пазлу докупи буде «титанічним завданням».
Ізраїльська армія щодня вбиває і калічить десятки палестинських мирних жителів і дітей, щоб спіймати хоча б одного бойовика ХАМАС, перетворюючи при цьому Газу на руїни.
Можливо, саме ці дії призвели до того, чого не сталося в жодній з попередніх арабо-ізраїльських воєн:
досягнення миру, як найнеобхіднішої мети, стало неможливим.
ХАМАС - жахлива організація, перш за все для палестинців.
Однак сьогодні будь-який підліток у TikTok також може побачити, як Нетаньяху та ізраїльські прихильники єврейської переваги одночасно зміцнюють колоніалізм із поселенцями на Західному березі.
Цим уже нікого не обдуриш - все і так видно.