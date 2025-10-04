Трамп про звільнення ізраїльських заручників: ХАМАС повинен діяти швидко

Президент США Дональд Трамп застеріг угруповання ХАМАС від зволікань зі звільненням ізраїльських заручників.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

"Я ціную те, що Ізраїль тимчасово припинив бомбардування, щоб дати шанс на завершення звільнення заручників та мирну угоду. ХАМАС повинен діяти швидко, інакше все може піти нанівець. Я не потерплю затримки, на яку багато хто чекає, або будь-якого результату, коли Газа знову становитиме загрозу. Давайте зробимо це швидко. До всіх ставитимуться справедливо!", - заявив глава Білого дому.

Раніше повідомлялося про те, що терористичне угруповання ХАМАС погодилося на пропозицію президента США Дональда Трампа звільнити всіх ізраїльських заручників та обговорити деталі його плану щодо мирного врегулювання у секторі Гази.

Президент США Дональд Трамп відреагував на заяву угруповання ХАМАС про готовність звільнити всіх ізраїльських заручників.

