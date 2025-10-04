УКР
1 168 16

Трамп про звільнення ізраїльських заручників: ХАМАС повинен діяти швидко

трамп

Президент США Дональд Трамп застеріг угруповання ХАМАС від зволікань зі звільненням ізраїльських заручників.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

"Я ціную те, що Ізраїль тимчасово припинив бомбардування, щоб дати шанс на завершення звільнення заручників та мирну угоду. ХАМАС повинен діяти швидко, інакше все може піти нанівець. Я не потерплю затримки, на яку багато хто чекає, або будь-якого результату, коли Газа знову становитиме загрозу. Давайте зробимо це швидко. До всіх ставитимуться справедливо!", - заявив глава Білого дому.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Раніше повідомлялося про те, що терористичне угруповання ХАМАС погодилося на пропозицію президента США Дональда Трампа звільнити всіх ізраїльських заручників та обговорити деталі його плану щодо мирного врегулювання у секторі Гази.

Президент США Дональд Трамп відреагував на заяву угруповання ХАМАС про готовність звільнити всіх ізраїльських заручників.

Читайте також: Трамп: ХАМАС готовий до тривалого миру, Ізраїль має припинити бомбардування Гази

Автор: 

Хамас (208) Трамп Дональд (7278)
Топ коментарі
+2
Известен в некоторых кругах как "Быстрый Дональд". Дай им пару недель...

04.10.2025 21:29 Відповісти
+2
Нахіба нам той хамас,своїх проблем по горло

04.10.2025 21:52 Відповісти
+1
Навіть коли заручників звільнять - Хамас куди зникне?

04.10.2025 21:30 Відповісти
Известен в некоторых кругах как "Быстрый Дональд". Дай им пару недель...

04.10.2025 21:29 Відповісти
Інакше ізраїль вб'є ще кілька тисяч палестинців?

04.10.2025 21:30 Відповісти
Терористів.

04.10.2025 22:09 Відповісти
класика: куди влучили, там і терористи

04.10.2025 22:16 Відповісти
а как радостно улюлюкал народ палестины когда у них на глазах покалечили и убили ту несчастную девушку что приехала на фест из германии. к теперь таблички чертят. спец графа для детей. все по канонам *****."мы будем за спиной... "

04.10.2025 22:52 Відповісти
так, все за кацапською схемою: у відповідь на один злочин, скоїти значно більший.

за що вбили 18,500 дітей? за те, що хтось там радів?

04.10.2025 23:00 Відповісти
Навіть коли заручників звільнять - Хамас куди зникне?

04.10.2025 21:30 Відповісти
руского довго запрягають, але швидко іпуть

04.10.2025 21:41 Відповісти
Нахіба нам той хамас,своїх проблем по горло

04.10.2025 21:52 Відповісти
Якщо всі у всьому світі зараз будуть так казати стосовно України...

04.10.2025 22:03 Відповісти
Я не про позицію країни,я проти Ізр.бійні,але це справи Мін.Зак.Справ.Маю на увазі,про проблеми в країні,які треба обговорювати і вирішувати

04.10.2025 22:50 Відповісти
Все було б швидко, якби світові держави разом ставили ультиматум!!
Це і Лондонбад стосується ,!!

04.10.2025 22:10 Відповісти
Ато що? Що ти ім зробиш?

04.10.2025 22:15 Відповісти
Ничего, просто скажет Натанияге, что у него теперь развязаны руки. И будете тут ныть еще про 100500 убитых палясинских детей в трусиках.

04.10.2025 22:19 Відповісти
так, терористи ізраїлю дітей не вбивають. ви рашист? ті теж брешуть про вбивства цивільних

04.10.2025 22:40 Відповісти
Ага. А якщо ХАМАС пошле Тампона нах то Тампон оголосить ще два тижні дедлайна

04.10.2025 22:59 Відповісти
 
 