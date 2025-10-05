Трамп: Израиль согласился на линию отвода, которую мы показали и передали ХАМАС
Президент США Дональд Трамп заявил, что после переговоров Израиль согласился на начальную линию отвода в секторе Газа, которую накануне показали и передали группировке ХАМАС.
Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.
"После переговоров Израиль согласился на начальную линию отвода, которую мы показали и передали ХАМАС. Когда ХАМАС подтвердит, режим прекращения огня вступит в силу немедленно, начнется обмен заложников и пленных, и мы создадим условия для следующего этапа отвода, который приблизит нас к завершению этой 3 000-летней катастрофы", - написал глава США.
Ранее сообщалось о том, что террористическая группировка ХАМАС согласилась на предложение президента США Дональда Трампа освободить всех израильских заложников и обсудить детали его плана по мирному урегулированию в секторе Газа.
Президент США Дональд Трамп после этого предостерег группировку ХАМАС от проволочек с освобождением израильских заложников.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Їм простіше "розтлумачити".
"Коли на Близькому Сході розпочалися бойові дії, Україна одразу ж ототожнила себе зі своїм багаторічним ідеалом - Ізраїлем. І надалі мільйони українців розглядали чужу війну крізь призму цього романтичного ототожнення.
Але більшість ізраїльтян не мала резону асоціювати себе з Україною. І для Ізраїлю характерне не романтичне, а прагматичне ставлення до чужої війни.
А якби холодний прагматизм взяв гору в Україні? Мабуть, тоді багато наших співвітчизників дійшли б висновку, що раціональних причин вболівати за Ізраїль у нас немає. Оскільки військова політика Нетаньягу не принесла нам якихось практичних вигод, а радше навпаки.
По-перше, військові дії Ізраїлю відволікають планету від російсько-українського протистояння. Що уважніше за кордоном стежать за подіями на Близькому Сході, то більше кремлівська агресія проти України відступає на другий план.
По-друге, будь-яка близькосхідна ескалація поглинає цінні ресурси, яких у світі не так багато."
Iзраїльські військові здобутки не спонукають колективний Захід повірити в перемогу Києва.
Україну з Ізраїлем ототожнюємо лише ми самі.
А для західних спостерігачів набагато зручніше порівнювати Ізраїль із Росією - хоча б тому, що РФ теж не дружить із міжнародним правом."
Вже за десять днів після початку воєнних дій пропалестинські пости можна було зустріти в соціальних мережах вчетверо частіше, ніж проізраїльські. А до осені 2025-го невдоволення Ізраїлем та його військовою політикою досягло піку.
По всьому світу відбуваються демонстрації солідарності з Палестиною та палестинцями. По всьому світу лунають прокляття на адресу Біньяміна Нетаньягу та звинувачення ізраїльського керівництва у військових злочинах. По всьому світу можна побачити графіті "Stop Genocide" і "Free Gaza".
Однак серед численних антиізраїльських голосів є виняток, і цей виняток - Україна. В нашій країні майже не критикують ізраїльську армію та її методи."
Схожі результати продемонструвало й iнше опитування, проведене інститутом "Маагар Мохот" рік по тому.
Навесні 2023-го більшість респондентів (63%) погоджувалися з офіційною позицією Ізраїлю в російсько-українському протистоянні. 72% виступали проти постачання зброї Києву. А 56% заявили про ризик погіршення відносин із Росією в разі, якщо Ізраїль буде залучено до чужої війни.
"Трампізм", як і "рашизм" з нацизмом - хвороба інфекційна, і дуже заразна...