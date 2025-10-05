Трамп: Израиль согласился на линию отвода, которую мы показали и передали ХАМАС

Президент США Дональд Трамп заявил, что после переговоров Израиль согласился на начальную линию отвода в секторе Газа, которую накануне показали и передали группировке ХАМАС.

Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

"После переговоров Израиль согласился на начальную линию отвода, которую мы показали и передали ХАМАС. Когда ХАМАС подтвердит, режим прекращения огня вступит в силу немедленно, начнется обмен заложников и пленных, и мы создадим условия для следующего этапа отвода, который приблизит нас к завершению этой 3 000-летней катастрофы", - написал глава США.

Ранее сообщалось о том, что террористическая группировка ХАМАС согласилась на предложение президента США Дональда Трампа освободить всех израильских заложников и обсудить детали его плана по мирному урегулированию в секторе Газа.

Президент США Дональд Трамп после этого предостерег группировку ХАМАС от проволочек с освобождением израильских заложников.

