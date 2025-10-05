РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9848 посетителей онлайн
Новости Война Израиля против ХАМАС Перемирие Израиля и ХАМАС
1 225 13

Трамп: Израиль согласился на линию отвода, которую мы показали и передали ХАМАС

трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что после переговоров Израиль согласился на начальную линию отвода в секторе Газа, которую накануне показали и передали группировке ХАМАС.

Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

"После переговоров Израиль согласился на начальную линию отвода, которую мы показали и передали ХАМАС. Когда ХАМАС подтвердит, режим прекращения огня вступит в силу немедленно, начнется обмен заложников и пленных, и мы создадим условия для следующего этапа отвода, который приблизит нас к завершению этой 3 000-летней катастрофы", - написал глава США.

сообщение

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Ранее сообщалось о том, что террористическая группировка ХАМАС согласилась на предложение президента США Дональда Трампа освободить всех израильских заложников и обсудить детали его плана по мирному урегулированию в секторе Газа.

Президент США Дональд Трамп после этого предостерег группировку ХАМАС от проволочек с освобождением израильских заложников.

Читайте также: Трамп об освобождении израильских заложников: ХАМАС должен действовать быстро

Автор: 

Израиль (2102) Хамас (205) Трамп Дональд (6734)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Господи просвіти дебілів які думають що терористи закінчать війну і підуть на заводи працювати
показать весь комментарий
05.10.2025 01:44 Ответить
+3
Деменційний дід "вмикає умняка"' зовсім на іншій(як видно йому сказали, безпрограшній)темі аби тільки не обсиратися далі в контексті війни України з кацапами.
показать весь комментарий
05.10.2025 00:33 Ответить
+3
У Хамаса, слава Богу, нема ЯЗ.

Їм простіше "розтлумачити".
показать весь комментарий
05.10.2025 01:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пора й ***** так розтлумачити кордони України, щоб кідари звалили геть з теріторіїУкраїни.
показать весь комментарий
05.10.2025 00:17 Ответить
У Хамаса, слава Богу, нема ЯЗ.

Їм простіше "розтлумачити".
показать весь комментарий
05.10.2025 01:01 Ответить
цікаво ,ну це на Нобеля тягне 100% ...
показать весь комментарий
05.10.2025 00:20 Ответить
Михайло Дубинянський
"Коли на Близькому Сході розпочалися бойові дії, Україна одразу ж ототожнила себе зі своїм багаторічним ідеалом - Ізраїлем. І надалі мільйони українців розглядали чужу війну крізь призму цього романтичного ототожнення.

Але більшість ізраїльтян не мала резону асоціювати себе з Україною. І для Ізраїлю характерне не романтичне, а прагматичне ставлення до чужої війни.
А якби холодний прагматизм взяв гору в Україні? Мабуть, тоді багато наших співвітчизників дійшли б висновку, що раціональних причин вболівати за Ізраїль у нас немає. Оскільки військова політика Нетаньягу не принесла нам якихось практичних вигод, а радше навпаки.

По-перше, військові дії Ізраїлю відволікають планету від російсько-українського протистояння. Що уважніше за кордоном стежать за подіями на Близькому Сході, то більше кремлівська агресія проти України відступає на другий план.
По-друге, будь-яка близькосхідна ескалація поглинає цінні ресурси, яких у світі не так багато."
показать весь комментарий
05.10.2025 00:30 Ответить
"Путін вважає операцію в Газі жорсткішою, ніж його власна війна в Україні. Російський диктатор зазначає, що уряди США та Європи загалом прийняли ізраїльську кампанію, і це нібито підриває їхню критику Москви.

Iзраїльські військові здобутки не спонукають колективний Захід повірити в перемогу Києва.
Україну з Ізраїлем ототожнюємо лише ми самі.
А для західних спостерігачів набагато зручніше порівнювати Ізраїль із Росією - хоча б тому, що РФ теж не дружить із міжнародним правом."
показать весь комментарий
05.10.2025 00:34 Ответить
"На зміну закордонній підтримці Ізраїлю в день терористичної атаки 7-го жовтня дуже швидко прийшла критика ізраїльських ударів у відповідь. Численні цивільні жертви в Газі вийшли на перший план, затьмаривши вбитих та викрадених ізраїльтян.

Вже за десять днів після початку воєнних дій пропалестинські пости можна було зустріти в соціальних мережах вчетверо частіше, ніж проізраїльські. А до осені 2025-го невдоволення Ізраїлем та його військовою політикою досягло піку.

По всьому світу відбуваються демонстрації солідарності з Палестиною та палестинцями. По всьому світу лунають прокляття на адресу Біньяміна Нетаньягу та звинувачення ізраїльського керівництва у військових злочинах. По всьому світу можна побачити графіті "Stop Genocide" і "Free Gaza".

Однак серед численних антиізраїльських голосів є виняток, і цей виняток - Україна. В нашій країні майже не критикують ізраїльську армію та її методи."
показать весь комментарий
05.10.2025 00:36 Ответить
Під час опитування, проведеного Ізраїльським інститутом демократії навесні 2022 року, 60% респондентів погодилися з твердженням "рішення Ізраїлю не приєднуватися до західних санкцій проти Росії правильне". А 67% ізраїльтян відкинули твердження "Ізраїль має надати Україні не лише гуманітарну, а й військову допомогу".

Схожі результати продемонструвало й iнше опитування, проведене інститутом "Маагар Мохот" рік по тому.

Навесні 2023-го більшість респондентів (63%) погоджувалися з офіційною позицією Ізраїлю в російсько-українському протистоянні. 72% виступали проти постачання зброї Києву. А 56% заявили про ризик погіршення відносин із Росією в разі, якщо Ізраїль буде залучено до чужої війни.
показать весь комментарий
05.10.2025 00:45 Ответить
Автор допису спалився на словосполученні "...Путин вважає...", далі можна не читати...
показать весь комментарий
05.10.2025 07:32 Ответить
Деменційний дід "вмикає умняка"' зовсім на іншій(як видно йому сказали, безпрограшній)темі аби тільки не обсиратися далі в контексті війни України з кацапами.
показать весь комментарий
05.10.2025 00:33 Ответить
Господи просвіти дебілів які думають що терористи закінчать війну і підуть на заводи працювати
показать весь комментарий
05.10.2025 01:44 Ответить
Ой! "3000-тисячолітня катастрофа"??? І ХтО з КИМ воював 3 тисячі років? Араби з Аравійського півострову вибралися лише в V столітті нашої ери. І воювали з Візантією, коли захоплювали Східне Середземномор"я. Тобто ПІВТОРИ ТИСЯЧІ років пройшло... А між арабами та євреями перші зафіксовані сутички почалися десь в 40-ві роки ХХ ст. Про які "3000 років", мова ведеться?!!!
"Трампізм", як і "рашизм" з нацизмом - хвороба інфекційна, і дуже заразна...
показать весь комментарий
05.10.2025 05:50 Ответить
 
 