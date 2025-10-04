Трамп: Ізраїль погодився на лінію відведення, яку ми показали та передали ХАМАС
Президент США Дональд Трамп заявив, що після переговорів Ізраїль погодився на початкову лінію відведення в секторі Гази, яку напередодні показали та передали угрупованню ХАМАС.
Цензор.НЕТ
"Після переговорів Ізраїль погодився на початкову лінію відведення, яку ми показали та передали ХАМАС. Коли ХАМАС підтвердить, режим припинення вогню набуде чинності негайно, розпочнеться обмін заручників і полонених, і ми створимо умови для наступного етапу відведення, який наблизить нас до завершення цієї 3 000-річної катастрофи", - написав очільник США.
Раніше повідомлялося про те, що терористичне угруповання ХАМАС погодилося на пропозицію президента США Дональда Трампа звільнити всіх ізраїльських заручників та обговорити деталі його плану щодо мирного врегулювання у секторі Гази.
Президент США Дональд Трамп після цього застеріг угруповання ХАМАС від зволікань зі звільненням ізраїльських заручників.
"Коли на Близькому Сході розпочалися бойові дії, Україна одразу ж ототожнила себе зі своїм багаторічним ідеалом - Ізраїлем. І надалі мільйони українців розглядали чужу війну крізь призму цього романтичного ототожнення.
Але більшість ізраїльтян не мала резону асоціювати себе з Україною. І для Ізраїлю характерне не романтичне, а прагматичне ставлення до чужої війни.
А якби холодний прагматизм взяв гору в Україні? Мабуть, тоді багато наших співвітчизників дійшли б висновку, що раціональних причин вболівати за Ізраїль у нас немає. Оскільки військова політика Нетаньягу не принесла нам якихось практичних вигод, а радше навпаки.
По-перше, військові дії Ізраїлю відволікають планету від російсько-українського протистояння. Що уважніше за кордоном стежать за подіями на Близькому Сході, то більше кремлівська агресія проти України відступає на другий план.
По-друге, будь-яка близькосхідна ескалація поглинає цінні ресурси, яких у світі не так багато."
Iзраїльські військові здобутки не спонукають колективний Захід повірити в перемогу Києва.
Україну з Ізраїлем ототожнюємо лише ми самі.
А для західних спостерігачів набагато зручніше порівнювати Ізраїль із Росією - хоча б тому, що РФ теж не дружить із міжнародним правом."
Вже за десять днів після початку воєнних дій пропалестинські пости можна було зустріти в соціальних мережах вчетверо частіше, ніж проізраїльські. А до осені 2025-го невдоволення Ізраїлем та його військовою політикою досягло піку.
По всьому світу відбуваються демонстрації солідарності з Палестиною та палестинцями. По всьому світу лунають прокляття на адресу Біньяміна Нетаньягу та звинувачення ізраїльського керівництва у військових злочинах. По всьому світу можна побачити графіті "Stop Genocide" і "Free Gaza".
Однак серед численних антиізраїльських голосів є виняток, і цей виняток - Україна. В нашій країні майже не критикують ізраїльську армію та її методи."