Трамп: Ізраїль погодився на лінію відведення, яку ми показали та передали ХАМАС

Президент США Дональд Трамп заявив, що після переговорів Ізраїль погодився на початкову лінію відведення в секторі Гази, яку напередодні показали та передали угрупованню ХАМАС.

Про це американський лідер написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Після переговорів Ізраїль погодився на початкову лінію відведення, яку ми показали та передали ХАМАС. Коли ХАМАС підтвердить, режим припинення вогню набуде чинності негайно, розпочнеться обмін заручників і полонених, і ми створимо умови для наступного етапу відведення, який наблизить нас до завершення цієї 3 000-річної катастрофи", - написав очільник США.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Раніше повідомлялося про те, що терористичне угруповання ХАМАС погодилося на пропозицію президента США Дональда Трампа звільнити всіх ізраїльських заручників та обговорити деталі його плану щодо мирного врегулювання у секторі Гази.

Президент США Дональд Трамп після цього застеріг угруповання ХАМАС від зволікань зі звільненням ізраїльських заручників.

Читайте також: Трамп про звільнення ізраїльських заручників: ХАМАС повинен діяти швидко