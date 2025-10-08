Трамп заявив, що може відвідати Близький Схід наприкінці тижня: "Угода про припинення вогню в Газі дуже близька"

Президент США Дональд Трамп повідомив, що може відвідати Близький Схід наприкінці цього тижня.

"Я можу відправитися туди наприкінці тижня, можливо, в неділю. Думаю, це станеться, високі шанси, що це станеться", - сказав американський лідер.

Він зазначив, що переговори щодо припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС йдуть "дуже добре" і що угода "дуже близька".

"У нас там чудова команда, чудові переговірники, і з іншого боку, на жаль, також чудові переговірники",- сказав президент США.

Він додав, що в переговорах беруть участь "багато мусульманських і арабських країн".

Раніше повідомлялося про те, що терористичне угруповання ХАМАС погодилося на пропозицію президента США Дональда Трампа звільнити всіх ізраїльських заручників та обговорити деталі його плану щодо мирного врегулювання у секторі Гази.

Президент США Дональд Трамп після цього застеріг угруповання ХАМАС від зволікань зі звільненням ізраїльських заручників.

