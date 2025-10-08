УКР
Трамп заявив, що може відвідати Близький Схід наприкінці тижня: "Угода про припинення вогню в Газі дуже близька"

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп повідомив, що може відвідати Близький Схід наприкінці цього тижня.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, передає Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

"Я можу відправитися туди наприкінці тижня, можливо, в неділю. Думаю, це станеться, високі шанси, що це станеться", - сказав американський лідер.

Він зазначив, що переговори щодо припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС йдуть "дуже добре" і що угода "дуже близька".

"У нас там чудова команда, чудові переговірники, і з іншого боку, на жаль, також чудові переговірники",- сказав президент США.

Він додав, що в переговорах беруть участь "багато мусульманських і арабських країн".

Раніше повідомлялося про те, що терористичне угруповання ХАМАС погодилося на пропозицію президента США Дональда Трампа звільнити всіх ізраїльських заручників та обговорити деталі його плану щодо мирного врегулювання у секторі Гази.

Президент США Дональд Трамп після цього застеріг угруповання ХАМАС від зволікань зі звільненням ізраїльських заручників.

Читайте також: Трамп: Ізраїль погодився на лінію відведення, яку ми показали та передали ХАМАС

Може його там закопають ба вже всім цього хочеться.
08.10.2025 23:45 Відповісти
він у чому винен?
09.10.2025 00:03 Відповісти
У тому що вліз в притомний світ у непритомному стані. Та порушив його.
09.10.2025 00:07 Відповісти
"Вже мир у Газі близько-близько!"
Трамп хоче нобелівку взяти
Та ... все зірветься, як завжди
І будуть далі воювати
09.10.2025 00:01 Відповісти
Чому на цензорі банять за критику ізраїлю?
09.10.2025 00:05 Відповісти
Бо банять за банальний кацапізм.
09.10.2025 00:08 Відповісти
Чому це критика ізраїлю прирівнюється до кацапізму? При тому, що русня нормально дружить з ізраїлем, а бібі нетаньяху є другом хла.
09.10.2025 00:12 Відповісти
А хіба ще не ясно чому так 😊
09.10.2025 01:22 Відповісти
Світ очманів. Зараз ним керує ,,нєговорящая собака,, Мій кіт віком в 16 років може муркнути набагато зрозуміліше людини Трампа.
09.10.2025 00:21 Відповісти
Після трумпа від слова "угода" вже блювати хочеться.
09.10.2025 00:22 Відповісти
 
 