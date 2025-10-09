Ізраїль і ХАМАС підписали першу фазу мирного плану, - Трамп
Представники Ізраїлю та ХАМАСу першу фазу американського мирного плану.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав президент США Дональд Трамп у власній соцмережі Truth Social.
"Дуже радий оголосити, що Ізраїль та ХАМАС підписали першу фазу нашого Мирного плану. Це значить, що всі заручники дуже скоро будуть звільнені, а Ізраїль відведе свої сили до погоджених раніше ліній", - зазначив президент США.
Він зауважив, що це стане "першими кроками до міцного, витривалого й постійного миру". "Ставлення до усіх сторін буде справедливим. Це - чудовий день для арабського й ісламського світу, Ізраїлю, усіх довколишніх держав та США", - наголосив Трамп.
Він також подякував посередникам з Катару, Єгипту й Туреччини, "які разом з нами працювали, аби ця історична й безпрецедентна подія відбулася".
