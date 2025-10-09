УКР
ХАМАС оголосили про завершення війни з Ізраїлем у Секторі Гази

Головний речник угруповання ХАМАС Халіль аль-Хайя

Головний речник угруповання ХАМАС Халіль аль-Хайя заявив про початок "безстрокового припинення вогню" у Секторі Гази з Ізраїлем.

Про це пишуть Reuters та Al Jazeera, передає Цензор.НЕТ.

Аль-Хайя сказав, що угруповання ХАМАС отримало гарантії від США і міжнародних "братніх" посередників, які підтверджують, що в Секторі Гази "війна повністю завершена".

Він додав, що Ізраїль має звільнити 250 палестинців, які відбувають довічне ув'язнення в ізраїльських в'язницях, а також 1700 палестинців з Гази, яких було заарештовано з початку війни 7 жовтня 2023 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ізраїль і ХАМАС підписали першу фазу мирного плану, - Трамп

Президент США Дональд Трамп під час засідання кабінету міністрів також оголосив про завершення війни в Секторі Гази.

За його словами, ізраїльських заручників мають звільнити упродовж 13-14 жовтня.

"Ми створимо щось, де люди зможуть жити. Зараз у Секторі Газі жити не можна", - сказав президент США про майбутнє палестинського анклаву.

Водночас Трамп зауважив, що наразі "немає певної думки" про створення двох держав — ізраїльської та палестинської, як це передбачено резолюцією ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив, що може відвідати Близький Схід наприкінці тижня: "Угода про припинення вогню в Газі дуже близька"

Газа (39) Ізраїль (1837) Сектор Гази (193) Хамас (212)
+11
Те що каже ХАМАС чи кацапи - гівна варте.
Дивитись треба на їх дії...
показати весь коментар
09.10.2025 22:21 Відповісти
+9
з трудом віриться що хамасівськи дикуни зможуть дотримуватися умов угоди на всюму шляху її реалізації...
показати весь коментар
09.10.2025 22:21 Відповісти
+6
Центр зла находится в параше. Пока параша не уничтожена, ХАМАСы будут расти как грибы.
показати весь коментар
09.10.2025 22:23 Відповісти
цікаво що оголосить ізраіль
показати весь коментар
09.10.2025 22:23 Відповісти
Ауслендер сказав шо Ізраїль знову наї... ну якось так, тільки культурніше..
показати весь коментар
09.10.2025 23:37 Відповісти
...заявив про початок"безстрокового припинення вогню" - хіба це закінчення війни?
показати весь коментар
09.10.2025 22:23 Відповісти
Завтра Нобеля за мир будуть давати - Трамп вклався тютілька в тютільку
показати весь коментар
09.10.2025 22:24 Відповісти
Коли трапм пролетить з нобелем (а він пролетить), все понесеться заново.
показати весь коментар
09.10.2025 23:33 Відповісти
Нобеля потрібно дати ХАМАСу. Це ж він оголосив про закінчення війни. Оце буде номер
показати весь коментар
09.10.2025 23:49 Відповісти
"Ми створимо щось, де люди зможуть жити. Зараз у Секторі Газі жити не можна"

Для цього там спочатку треба все обнулити і знести, а потім з нуля будувати та заселяти.
А ви не даєте Ізраїлю це зробити.

З цього гнилого трупа нічого доброго не виросте.
показати весь коментар
09.10.2025 22:25 Відповісти
трумпу можна давати звання почесного хамасівця 😁
показати весь коментар
09.10.2025 22:30 Відповісти
хорошо что хоть где то хорошо
показати весь коментар
09.10.2025 22:32 Відповісти
На довго?
показати весь коментар
09.10.2025 22:32 Відповісти
Чи головне щоб Тампон встих шнобелівську премію миру отримати а потім там котись все під три чорти
показати весь коментар
09.10.2025 22:34 Відповісти
Саме шнобелівську йому й треба вручати..
показати весь коментар
09.10.2025 23:15 Відповісти
А шо доброго?Заручників не відпустили,зброю не віддали,терористів відпускають.Бородаті дикуни танцюють на вулицях гази та святкуючи перемогу.О так мир!
показати весь коментар
09.10.2025 23:06 Відповісти
Сегодня смотрела репортаж на немецком ТВ,как радовались в Газе.И потом читаю комментарии на YouTube , где нежные немцы пишут,а где голодные измученные ,где горы умерших от голода.Как сказал, главный редактор Welt Газа это гешефт на котором многие заработали,на продаже,флагов,на демонстрации по 30евро за день,и идиоты, которые миллионами переводили пожертвование на Газу, чтобы они там жировали.Кстати советую посмотреть канал Контент Важен, где девушка разоблачает всю эту Пропаганду о голоде.У неё так же есть Tiktock канал.Gasa booble.Там видно,что они кушали и какие рестораны открылись.Девушка Мая с Кыргызстана проделала огромную работу!👍💯😘
показати весь коментар
09.10.2025 23:08 Відповісти
Мене теж злість переповнює, коли дивлюсь як в Газі повно здорових мужиків ходять з останніми моделями Айфонів які далеко не всі в Європі можуть собі дозволити, і висипають хліб, крупи і муку з мішків на пісок прямо на місці бо їм для чогось потрібні мішки. А тим часом Європа вводить для своїх же людей скажені податки на все, щоб фінансувати якихось ісламістів від яких відхрещуються самі країни ближнього сходу, які жирують на продажі нафти
показати весь коментар
09.10.2025 23:38 Відповісти
 
 