ХАМАС оголосили про завершення війни з Ізраїлем у Секторі Гази

Головний речник угруповання ХАМАС Халіль аль-Хайя заявив про початок "безстрокового припинення вогню" у Секторі Гази з Ізраїлем.

Про це пишуть Reuters та Al Jazeera, передає Цензор.НЕТ.

Аль-Хайя сказав, що угруповання ХАМАС отримало гарантії від США і міжнародних "братніх" посередників, які підтверджують, що в Секторі Гази "війна повністю завершена".

Він додав, що Ізраїль має звільнити 250 палестинців, які відбувають довічне ув'язнення в ізраїльських в'язницях, а також 1700 палестинців з Гази, яких було заарештовано з початку війни 7 жовтня 2023 року.

Президент США Дональд Трамп під час засідання кабінету міністрів також оголосив про завершення війни в Секторі Гази.

За його словами, ізраїльських заручників мають звільнити упродовж 13-14 жовтня.

"Ми створимо щось, де люди зможуть жити. Зараз у Секторі Газі жити не можна", - сказав президент США про майбутнє палестинського анклаву.

Водночас Трамп зауважив, що наразі "немає певної думки" про створення двох держав — ізраїльської та палестинської, як це передбачено резолюцією ООН.

