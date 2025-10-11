Трамп планує провести саміт зі світовими лідерами щодо Гази, - Axios

Президент США Дональд Трамп має намір провести саміт щодо мирного врегулювання в Газі під час свого візиту до Єгипту.

Про це пише Axios з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

"Саміт із лідерами арабських країн і не тільки може привернути додаткову міжнародну підтримку мирному плану Трампа, оскільки найскладніших угод щодо повоєнного управління анклавом і його відновлення ще не досягнуто", - пише видання.

За інформацією джерел, саміт прийме президент Єгипту Абдул-Фаттах ас-Сісі, який уже надіслав запрошення кільком європейським і арабським лідерам.

Водночас дата проведення саміту ще не визначена.

Ймовірно, саміт може відбутися у вівторок або його перенесуть на понеділок.

Очікується участь лідерів або міністрів закордонних справ Німеччини, Франції, Великобританії, Італії, Катару, ОАЕ, Йорданії, Туреччини, Саудівської Аравії, Пакистану та Індонезії.

Наразі участь прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху не планується.

Нагадаємо, що представники Ізраїлю та ХАМАСу підписали першу фазу американського мирного плану.

