УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4594 відвідувача онлайн
Новини Війна Ізраїлю проти ХАМАС Перемир’я Ізраїлю та ХАМАС
331 8

Трамп планує провести саміт зі світовими лідерами щодо Гази, - Axios

трамп

Президент США Дональд Трамп має намір провести саміт щодо мирного врегулювання в Газі під час свого візиту до Єгипту.

Про це пише Axios з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

"Саміт із лідерами арабських країн і не тільки може привернути додаткову міжнародну підтримку мирному плану Трампа, оскільки найскладніших угод щодо повоєнного управління анклавом і його відновлення ще не досягнуто", - пише видання.

За інформацією джерел, саміт прийме президент Єгипту Абдул-Фаттах ас-Сісі, який уже надіслав запрошення кільком європейським і арабським лідерам.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Водночас дата проведення саміту ще не визначена.

Ймовірно, саміт може відбутися у вівторок або його перенесуть на понеділок.

Очікується участь лідерів або міністрів закордонних справ Німеччини, Франції, Великобританії, Італії, Катару, ОАЕ, Йорданії, Туреччини, Саудівської Аравії, Пакистану та Індонезії.

Наразі участь прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху не планується.

Нагадаємо, що представники Ізраїлю та ХАМАСу підписали першу фазу американського мирного плану.

Читайте також: ХАМАС оголосили про завершення війни з Ізраїлем у Секторі Гази

Автор: 

Ізраїль (1839) саміт (831) Хамас (214) Трамп Дональд (7302)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якась неясна шняга. Здається з війною там нічого не рішено.
показати весь коментар
11.10.2025 00:14 Відповісти
"агент ***** сів в машину і дав газу! він не знав, шо газ працює на хамаз!" (С) ))
показати весь коментар
11.10.2025 00:15 Відповісти
Нобелівську премію миру не дали - тепер гаплик Газі - буде бомбить.
показати весь коментар
11.10.2025 00:40 Відповісти
Збирає каоліцію охочих бомбить Газy?
показати весь коментар
11.10.2025 00:42 Відповісти
Ніт ,скоріше будуть такі домовлятися про мир , можливо шоб не дати китаю розвивати арабську тему , китайськомосковського контролю ...
показати весь коментар
11.10.2025 00:48 Відповісти
В интернете миллиарды пропалестинцев. Трамп единственный кто пока не намочил от страха штаны.
показати весь коментар
11.10.2025 01:13 Відповісти
Трампель хоче ще хоче при зустрічі з лідерами піню облизати.
показати весь коментар
11.10.2025 01:02 Відповісти
 
 