Трамп и президент Египта возглавят саммит по Газе: во встрече примут участие лидеры более 20 стран

В понедельник, 13 октября, в Шарм-эль-Шейхе состоится встреча по прекращению огня в Газе. Сопредседательствовать на этой встрече будут президент США Дональд Трамп и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Об этом сообщает администрация президента Египта

Отмечается, что во встрече примут участие лидеры более двадцати стран.

"В понедельник, 13 октября 2025 года, днем в Шарм-эль-Шейхе состоится международный саммит под названием "Саммит мира в Шарм-эль-Шейхе"", - сказано в сообщении.

Цель саммита - прекращение войны в секторе Газа, усиление усилий по установлению мира и стабильности на Ближнем Востоке и начало нового этапа региональной безопасности и стабильности.

"Саммит состоится в контексте видения президента США Дональда Трампа по установлению мира в регионе и его неустанных усилий по урегулированию конфликтов в мире", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что президент США Дональд Трамп намерен провести саммит по мирному урегулированию в Газе во время своего визита в Египет.

