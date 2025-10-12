РУС
Трамп и президент Египта возглавят саммит по Газе: во встрече примут участие лидеры более 20 стран

Президент США Дональд Трамп

В понедельник, 13 октября, в Шарм-эль-Шейхе состоится встреча по прекращению огня в Газе. Сопредседательствовать на этой встрече будут президент США Дональд Трамп и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Об этом сообщает администрация президента Египта, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что во встрече примут участие лидеры более двадцати стран.

"В понедельник, 13 октября 2025 года, днем в Шарм-эль-Шейхе состоится международный саммит под названием "Саммит мира в Шарм-эль-Шейхе"", - сказано в сообщении.

Цель саммита - прекращение войны в секторе Газа, усиление усилий по установлению мира и стабильности на Ближнем Востоке и начало нового этапа региональной безопасности и стабильности.

"Саммит состоится в контексте видения президента США Дональда Трампа по установлению мира в регионе и его неустанных усилий по урегулированию конфликтов в мире", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что президент США Дональд Трамп намерен провести саммит по мирному урегулированию в Газе во время своего визита в Египет.

Кардінал і парфюмер.
12.10.2025 01:50 Ответить
… парфюмер Мар-о-лаго.
12.10.2025 01:53 Ответить
Бальні танці будуть ? Ось головне питання...
12.10.2025 04:32 Ответить
Пам"ятаю, старий радянський фільм: там було допущено "страшне" антирадянське висловлювання (хоч і було охарактеризовано "бандитів" - тобто, повстанців проти білогвардійців). "Ну, победите вы... И что потом, со "своими" делать будете? Работать они разучились, научились лишь стрелять и грабить... Так что - в овраг, и под пулемёты? А как же "свобода"?"
Те ж саме і у "палестинців"... У них уже третє покоління виросло бандитами і терористами - вони не знають, з якого боку браться за кетмень, і коли сіять рис чи ячмінь з сорго... Особисто я не бачу вирішення цієї проблеми - крім примусових трудових таборів ... І то - це стосується лише молоді... А що робить з "бородатими"? Тільки "у яр, під кулемети"...
12.10.2025 07:21 Ответить
Ничего это не даст. Газа должна быть полностью уничтожена, как и параша. Это одно и то же.
12.10.2025 09:07 Ответить
 
 