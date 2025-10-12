Трамп і президент Єгипту очолять саміт щодо Гази: участь у зустрічі візьмуть лідери понад 20 країн

У понеділок, 13 жовтня, у Шарм-ель-Шейху відбудеться зустріч щодо припинення вогню в Газі. Співголовуватимуть на цій зустрічі президент США Дональд Трамп та президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі.

Про це повідомляє адміністрація президента Єгипту, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в зустрічі візьмуть участь лідери понад двадцяти країн.

"У понеділок, 13 жовтня 2025 року, вдень у Шарм-ель-Шейху відбудеться міжнародний саміт під назвою "Саміт миру в Шарм-ель-Шейху"", - сказано в повідомленні.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Мета саміту - припинення війни в секторі Гази, посилення зусиль із встановлення миру та стабільності на Близькому Сході і початок нового етапу регіональної безпеки та стабільності.

"Саміт відбудеться у контексті бачення президента США Дональда Трампа щодо встановлення миру в регіоні та його невпинних зусиль із врегулювання конфліктів у світі", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося про те, що президент США Дональд Трамп має намір провести саміт щодо мирного врегулювання в Газі під час свого візиту до Єгипту.

Читайте також: Трамп планує провести саміт зі світовими лідерами щодо Гази, - Axios