УКР
Новини Заяви Трампа
2 070 43

Трамп після досягнення миру в Газі планує зосередитись на завершенні війни в Україні

Трамп планує зосередитись на війні РФ проти України

Президент США Дональд Трамп після завершення війни між Ізраїлем та ХАМАСом закликав свою команду зосередитися на війні в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Fox News.

Так, він заявив, що потрібно "розібратися Росією".

"Ми повинні завершити цю справу. Якщо ти не проти, Стів (Віткофф. - Ред.), давай спочатку зосередимося на Росії, добре?" - зазначив лідер США під час виступу у Кнесеті.

Нагадаємо, 13 жовтня Дональд Трамп заявив, що війну в Секторі Гази завершено.

США (24495) Трамп Дональд (7325) війна в Україні (6542)
Топ коментарі
+3
-"Потрібно покінчити з Росією"
13.10.2025 15:00 Відповісти
13.10.2025 15:00 Відповісти
+2
Дивився інтерв'ю Пишного на тєлємарафєтє. Не помню про шо там було, але він коли говорить, то плакать хочеться
13.10.2025 15:04 Відповісти
13.10.2025 15:04 Відповісти
+2
Она поддерживает терроризм дочка Пышного,но не удивительно она представитель ЛГБТ!Это те,кто Первые будут убиты Хамаз!А ещё говорят , что Украиной правят евреи!При Зе отношения с Израилем хуже,чем при Порошенко.
13.10.2025 15:10 Відповісти
13.10.2025 15:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Pandamonium ☕
@RudijLis
·
12 жовт.
Донька голови Нацбанку Пишного Дарья, яка проживає у Лондоні, підтримує ХАМАС і Палестину 🤡 Пишний є кумом Єрмака, він і прилаштував його на хлібне місце
13.10.2025 15:00 Відповісти
13.10.2025 15:00 Відповісти
Дивився інтерв'ю Пишного на тєлємарафєтє. Не помню про шо там було, але він коли говорить, то плакать хочеться
13.10.2025 15:04 Відповісти
13.10.2025 15:04 Відповісти
який жах, не можна підтримувати тих, кого геноцидять бомбами та ракетами
13.10.2025 15:16 Відповісти
13.10.2025 15:16 Відповісти
повно відео палестини де люди задоволені і святкують війну, підтримують хамас і інших терористів, а також убивства невинних людей
вони ж почали напад
власне саме мусульмани , яких так люб'язно прийняла Європа, притіснють місцевих, вчиняють злочини
згадайте як такий чувак штовхнув українку під потяг
вони всі такі, мають ненависть до білого населення і християн,
до речі про християн, ви хоч би згадали скільки останнім часом їх у бито муслімами, десятки тисяч
відрізані голови, пошматовані тіла які згодовують собакам
ну а шо, це ж не ображені євреями палестинці
13.10.2025 15:22 Відповісти
13.10.2025 15:22 Відповісти
>повно відео палестини де люди задоволені і святкують війну, підтримують хамас і інших терористів, а також убивства невинних людей

бо для них, будь-який напад на ізраїль, це напад на окупанта, який раніше їх обстрілював та вбивав їх людей.

>вони ж почали напад

так, і вбили 1195 людей, з них 36 дітей. У відповідь на це, ізраїль вбив 65,419 людей, з них 18,500 - дітей. Діти теж були в хамасі? Діти теж вбивали когось?

>власне саме мусульмани , яких так люб'язно прийняла Європа, притіснють місцевих, вчиняють злочини

це так, але це не означає, що ізраїль може бомбити мирні квартали

>згадайте як такий чувак штовхнув українку під потяг
вони всі такі, мають ненависть до білого населення і християн,

так, але див. вище

будь-які злочини якихось мусульман десь, не дають право ізраїлю бомбити мирні квартали і вбивати дітей. Хочете вбити Хамас? Вбивайте точково хамасівців. Проводьте фільтрацію населення. Але не бомбіть квартали.
13.10.2025 15:28 Відповісти
13.10.2025 15:28 Відповісти
та які злочини десь когось- ось вони всі тут
я бачу європейці не розуміють що з ними веде війну не лише срасія, а і мусульмани
вони навіть не приховують, але ми строїмо з себе цивілізованих людей
історія нічому не вчить, предки були розумнішими і сміливішими, тому Європа квітла
13.10.2025 15:32 Відповісти
13.10.2025 15:32 Відповісти
>я бачу європейці не розуміють що з ними веде війну не лише срасія, а і мусульмани

розуміють, але в європі (((дехто))) пролобіював закони, які суттєво обмежують свободу слова і тому говорити про ризики від перебування мусульман в Європі - ризиковано для життя і свободи.

з рештою погоджуюсь, але знову ж таки, це не дає дозвіл ізраїлю бомбити мирні квартали. Мета ізраїлю проста - використати терористичну атаку Хамасу і окупувати нові землі + скоротити чисельність населення Гази.
13.10.2025 15:37 Відповісти
13.10.2025 15:37 Відповісти
Вони самі надали дозвіл їх бомбити коли напали на МИРНЕ населенні Ізраїля.
13.10.2025 15:38 Відповісти
13.10.2025 15:38 Відповісти
Ні, навіть в такому випадку ізраїль мав право лише вбивати причетних до атаки. А не десятки тисяч мирняку. Це та сама схема, що і у русні.
13.10.2025 15:42 Відповісти
13.10.2025 15:42 Відповісти
А що ви пропонуєте Ізраїлю. Якою має бути реакція на кілька тисяч убитих дітей і жінок, пошматованих, згвалтованих і принижених ? Відео ж ті чурки багато назнімали.
Як би ви вчинили, якби ваша родина чи близьких попали в лапи тих істот
13.10.2025 15:52 Відповісти
13.10.2025 15:52 Відповісти
> Якою має бути реакція на кілька тисяч убитих дітей

ви переплутали, це ізраїль вбив 16,500 дітей, хамас - 36 дитини.

>А що ви пропонуєте Ізраїлю.

Вбивати Хамасівців, не використовуючи бомби та ракети по мирних житлових кварталах.
13.10.2025 15:54 Відповісти
13.10.2025 15:54 Відповісти
Всього навсього. 36 дітей.
А чого ж коли після бомбардування прийшли рятівники, то їх не допустили до жінок, бо чоловік не має права оглядати жінку. І більшість померла. Вони самі не хочуть припиняти війну.
Вам здається що з ними хтось занадто суворо поводиться. Якби вони мали стільки зброї як євреї, то війна була би на величезній території. Повторюю. Палестинці це і є Хамас.
Коли вони почнуть любити своїх дітей більше ніж вбивати євреїв, тоді настане мир.
13.10.2025 15:58 Відповісти
13.10.2025 15:58 Відповісти
>Всього навсього. 36 дітей.

Так, лише 36 дитини. Не 16,500 "гойських свиней".

> Вони самі не хочуть припиняти війну.

Самі запитували у них?

>Якби вони мали стільки зброї як євреї, то війна була би на величезній території.

"Якби" це таке. Реальність інша: ізраїль, використовуючи американську зброю, вбив 65,000 людей.

>Коли вони почнуть любити своїх дітей більше ніж вбивати євреїв, тоді настане мир.

Ні, коли ізраїль буде визнано терористичною країною, тоді може будуть зміни. Бібі нетаньяху має сісти.
13.10.2025 16:03 Відповісти
13.10.2025 16:03 Відповісти
Палестина це і є хамас, частина його
за вбитих християн нічого не сказали
звісно, це ж не люди,

до речі такі самі семіти, яких ви тут захищаєте
13.10.2025 15:35 Відповісти
13.10.2025 15:35 Відповісти
і тому ізраїль мав право бомбити квартали та вбити 16,500 дітей?
13.10.2025 15:38 Відповісти
13.10.2025 15:38 Відповісти
Ці цифри зі стелі.Без жодних доказів. Вікіпедія то таке собі джерело. Нехай здаються.
Простору у Африці вистачає. Арабські країни приймуть всіх. А Палестина це земля іудеїв, тисячоліттями було так.
13.10.2025 15:41 Відповісти
13.10.2025 15:41 Відповісти
>А Палестина це земля іудеїв, тисячоліттями було так.

і тому ізраїль мав право геноцидити місцеве населення?
скільки століть там жили палестинці? а євреї? якщо євреям потрібна земля, хай шукають незаселені острова.
13.10.2025 15:43 Відповісти
13.10.2025 15:43 Відповісти
Ви якось забуваєте що палестинці вбивають мирне населення Ізраїля. Ну то дрібниці на вашу думку
Хто ж їм винний що вони напали на більш озброєного противника ? Нехай здаються, тоді їх ніхто не вбиватиме. Американці давали туди хрєнзнаєскільки мілрд доларів, а вони нічого хорошого не придумали
як були террами дикунами, так і залишились
13.10.2025 15:49 Відповісти
13.10.2025 15:49 Відповісти
>Ви якось забуваєте що палестинці вбивають мирне населення Ізраїля.

Не забуваю, я написав, що ізраїль має право вбивати тих, хто причетний до вбивств їх громадян. Але це не означає, що вони можуть бомбити квартали, як це русня робила з Маріуполем.

>Хто ж їм винний що вони напали на більш озброєного противника ? Нехай здаються,

Може нам теж здатися?

>Американці давали туди хрєнзнаєскільки мілрд доларів, а вони нічого хорошого не придумали
як були террами дикунами, так і залишились

існують навіть палестинці-вчені. Хай навіть ви праві, це не означає, що їх можна масово вбивати без огляду на вік чи приналежність до хамасу.
13.10.2025 15:52 Відповісти
13.10.2025 15:52 Відповісти
Ну ви ж радієте коли ми вбиваємо кацапів
Так і тут. Війна може статись навіть якщо загине одна людина.
Я теж Ізраїль не люблю за зв'язки з рашкою, але на рахунок Палестини вони праві.
13.10.2025 15:55 Відповісти
13.10.2025 15:55 Відповісти
>Ну ви ж радієте коли ми вбиваємо кацапів

військових. Українці не є терористами, і не вбивають руснявий мирняк.
13.10.2025 15:57 Відповісти
13.10.2025 15:57 Відповісти
Да да. Є невинна русня. Продовжуйте вірити у ці казки.
Ой....мені вас шкода. На вашому прикладі помітна вада теперішньої цивілізації створеної білили людьми, які намагаються принести мир і свободу всім, хто навіть цього не прагне, а планує загнати у рабство саму білу популяцію, використовуючи демократію і свободу слова.
Отак і падають імперії
13.10.2025 16:01 Відповісти
13.10.2025 16:01 Відповісти
До чого тут винна чи невинна русня? Я про те, що українці дотримуються правил цивілізованої війни, і не скоюють теракти. Хоча після Бучі та Маріуполя ми маємо повне право.
13.10.2025 16:04 Відповісти
13.10.2025 16:04 Відповісти
А не эти ли геноцыднутые напали на евреев и за день убили 1700 стариков, детей и женщин? Это те мальчики в трусиках у которых идея фикс уничтожить Израиль?
13.10.2025 16:05 Відповісти
13.10.2025 16:05 Відповісти
Ніхто не заперечує злочини Хамасу, мова про те, що ізраїль використав цей злочин для скоєння значно більшого злочину - вбивства значно більшої кількості жінок, дітей та літніх.
13.10.2025 16:09 Відповісти
13.10.2025 16:09 Відповісти
Навалиться на путлєра - чи балачки?
13.10.2025 15:00 Відповісти
13.10.2025 15:00 Відповісти
навалиться на Україну. Якщо хтось вірить що трампу болить Україна більше ніж бабло рф, той живе в рожевій ілюзії.
13.10.2025 15:05 Відповісти
13.10.2025 15:05 Відповісти
Так - але ж його другани по НАТО а їм не буде добре коли путлєр захватить Україну - хоч - не - хоч а потрібно допомагати
13.10.2025 15:10 Відповісти
13.10.2025 15:10 Відповісти
та йому самому кортить розпочати війну проти НАТО: Гренландія, Данія, Канада...
13.10.2025 15:39 Відповісти
13.10.2025 15:39 Відповісти
Валентин Коваль "Так - але ж його другани по НАТО а їм не буде добре коли путлєр захватить Україну - хоч - не - хоч а потрібно допомагати."

Вот это и есть Главная причина для оптимизма :

хоч - не - хоч а потрібно допомагати.
13.10.2025 16:04 Відповісти
13.10.2025 16:04 Відповісти
Теж про це подумав, як тільки побачив заголовок. Нам *****(
13.10.2025 15:11 Відповісти
13.10.2025 15:11 Відповісти
Та шо там зосереджуватись?! Давай Доня побільше індіанських сокир, розвідданих і Україна зробить все сама.
13.10.2025 15:01 Відповісти
13.10.2025 15:01 Відповісти
Цезар одразу сім справ міг робити одночасно....
13.10.2025 15:02 Відповісти
13.10.2025 15:02 Відповісти
Чергові 2 тижні?
13.10.2025 15:05 Відповісти
13.10.2025 15:05 Відповісти
13.10.2025 15:10 Відповісти
13.10.2025 15:10 Відповісти
Она поддерживает терроризм дочка Пышного,но не удивительно она представитель ЛГБТ!Это те,кто Первые будут убиты Хамаз!А ещё говорят , что Украиной правят евреи!При Зе отношения с Израилем хуже,чем при Порошенко.
13.10.2025 15:10 Відповісти
13.10.2025 15:10 Відповісти
якісь браковані євреї, зіпсовані кацапами
13.10.2025 15:37 Відповісти
13.10.2025 15:37 Відповісти
зосередитись на Томагавках для Україні
13.10.2025 15:11 Відповісти
13.10.2025 15:11 Відповісти
Було б непогано, аби це зосередження почалося з передачі далекобійної зброї.
13.10.2025 15:11 Відповісти
13.10.2025 15:11 Відповісти
Уралвагонз, Воткіно, Сухий, Алмаз-антей. Тисяча томагавків трусонули б путінський режим. Правда Києву ймовірно будуть копита, але нічого він за свою 1500 історія нераз піднімавсь з каміння.
13.10.2025 15:23 Відповісти
13.10.2025 15:23 Відповісти
Этот тоже ещё толком не начинал?
13.10.2025 15:29 Відповісти
13.10.2025 15:29 Відповісти
 
 