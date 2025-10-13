2 070 43
Трамп після досягнення миру в Газі планує зосередитись на завершенні війни в Україні
Президент США Дональд Трамп після завершення війни між Ізраїлем та ХАМАСом закликав свою команду зосередитися на війні в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Fox News.
Так, він заявив, що потрібно "розібратися Росією".
"Ми повинні завершити цю справу. Якщо ти не проти, Стів (Віткофф. - Ред.), давай спочатку зосередимося на Росії, добре?" - зазначив лідер США під час виступу у Кнесеті.
Нагадаємо, 13 жовтня Дональд Трамп заявив, що війну в Секторі Гази завершено.
Топ коментарі
+3 Moshe_Dayan
показати весь коментар13.10.2025 15:00 Відповісти Посилання
+2 Підлога Маккартні
показати весь коментар13.10.2025 15:04 Відповісти Посилання
+2 Elis Dolovac
показати весь коментар13.10.2025 15:10 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
@RudijLis
·
12 жовт.
Донька голови Нацбанку Пишного Дарья, яка проживає у Лондоні, підтримує ХАМАС і Палестину 🤡 Пишний є кумом Єрмака, він і прилаштував його на хлібне місце
вони ж почали напад
власне саме мусульмани , яких так люб'язно прийняла Європа, притіснють місцевих, вчиняють злочини
згадайте як такий чувак штовхнув українку під потяг
вони всі такі, мають ненависть до білого населення і християн,
до речі про християн, ви хоч би згадали скільки останнім часом їх у бито муслімами, десятки тисяч
відрізані голови, пошматовані тіла які згодовують собакам
ну а шо, це ж не ображені євреями палестинці
бо для них, будь-який напад на ізраїль, це напад на окупанта, який раніше їх обстрілював та вбивав їх людей.
>вони ж почали напад
так, і вбили 1195 людей, з них 36 дітей. У відповідь на це, ізраїль вбив 65,419 людей, з них 18,500 - дітей. Діти теж були в хамасі? Діти теж вбивали когось?
>власне саме мусульмани , яких так люб'язно прийняла Європа, притіснють місцевих, вчиняють злочини
це так, але це не означає, що ізраїль може бомбити мирні квартали
>згадайте як такий чувак штовхнув українку під потяг
вони всі такі, мають ненависть до білого населення і християн,
так, але див. вище
будь-які злочини якихось мусульман десь, не дають право ізраїлю бомбити мирні квартали і вбивати дітей. Хочете вбити Хамас? Вбивайте точково хамасівців. Проводьте фільтрацію населення. Але не бомбіть квартали.
я бачу європейці не розуміють що з ними веде війну не лише срасія, а і мусульмани
вони навіть не приховують, але ми строїмо з себе цивілізованих людей
історія нічому не вчить, предки були розумнішими і сміливішими, тому Європа квітла
розуміють, але в європі (((дехто))) пролобіював закони, які суттєво обмежують свободу слова і тому говорити про ризики від перебування мусульман в Європі - ризиковано для життя і свободи.
з рештою погоджуюсь, але знову ж таки, це не дає дозвіл ізраїлю бомбити мирні квартали. Мета ізраїлю проста - використати терористичну атаку Хамасу і окупувати нові землі + скоротити чисельність населення Гази.
Як би ви вчинили, якби ваша родина чи близьких попали в лапи тих істот
ви переплутали, це ізраїль вбив 16,500 дітей, хамас - 36 дитини.
>А що ви пропонуєте Ізраїлю.
Вбивати Хамасівців, не використовуючи бомби та ракети по мирних житлових кварталах.
А чого ж коли після бомбардування прийшли рятівники, то їх не допустили до жінок, бо чоловік не має права оглядати жінку. І більшість померла. Вони самі не хочуть припиняти війну.
Вам здається що з ними хтось занадто суворо поводиться. Якби вони мали стільки зброї як євреї, то війна була би на величезній території. Повторюю. Палестинці це і є Хамас.
Коли вони почнуть любити своїх дітей більше ніж вбивати євреїв, тоді настане мир.
Так, лише 36 дитини. Не 16,500 "гойських свиней".
> Вони самі не хочуть припиняти війну.
Самі запитували у них?
>Якби вони мали стільки зброї як євреї, то війна була би на величезній території.
"Якби" це таке. Реальність інша: ізраїль, використовуючи американську зброю, вбив 65,000 людей.
>Коли вони почнуть любити своїх дітей більше ніж вбивати євреїв, тоді настане мир.
Ні, коли ізраїль буде визнано терористичною країною, тоді може будуть зміни. Бібі нетаньяху має сісти.
за вбитих християн нічого не сказали
звісно, це ж не люди,
до речі такі самі семіти, яких ви тут захищаєте
Простору у Африці вистачає. Арабські країни приймуть всіх. А Палестина це земля іудеїв, тисячоліттями було так.
і тому ізраїль мав право геноцидити місцеве населення?
скільки століть там жили палестинці? а євреї? якщо євреям потрібна земля, хай шукають незаселені острова.
Хто ж їм винний що вони напали на більш озброєного противника ? Нехай здаються, тоді їх ніхто не вбиватиме. Американці давали туди хрєнзнаєскільки мілрд доларів, а вони нічого хорошого не придумали
як були террами дикунами, так і залишились
Не забуваю, я написав, що ізраїль має право вбивати тих, хто причетний до вбивств їх громадян. Але це не означає, що вони можуть бомбити квартали, як це русня робила з Маріуполем.
>Хто ж їм винний що вони напали на більш озброєного противника ? Нехай здаються,
Може нам теж здатися?
>Американці давали туди хрєнзнаєскільки мілрд доларів, а вони нічого хорошого не придумали
як були террами дикунами, так і залишились
існують навіть палестинці-вчені. Хай навіть ви праві, це не означає, що їх можна масово вбивати без огляду на вік чи приналежність до хамасу.
Так і тут. Війна може статись навіть якщо загине одна людина.
Я теж Ізраїль не люблю за зв'язки з рашкою, але на рахунок Палестини вони праві.
військових. Українці не є терористами, і не вбивають руснявий мирняк.
Ой....мені вас шкода. На вашому прикладі помітна вада теперішньої цивілізації створеної білили людьми, які намагаються принести мир і свободу всім, хто навіть цього не прагне, а планує загнати у рабство саму білу популяцію, використовуючи демократію і свободу слова.
Отак і падають імперії
Вот это и есть Главная причина для оптимизма :
хоч - не - хоч а потрібно допомагати.