Трамп після досягнення миру в Газі планує зосередитись на завершенні війни в Україні

Президент США Дональд Трамп після завершення війни між Ізраїлем та ХАМАСом закликав свою команду зосередитися на війні в Україні.

Так, він заявив, що потрібно "розібратися Росією".

"Ми повинні завершити цю справу. Якщо ти не проти, Стів (Віткофф. - Ред.), давай спочатку зосередимося на Росії, добре?" - зазначив лідер США під час виступу у Кнесеті.

Нагадаємо, 13 жовтня Дональд Трамп заявив, що війну в Секторі Гази завершено.

