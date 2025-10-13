Трамп после достижения мира в Газе планирует сосредоточиться на завершении войны в Украине

Президент США Дональд Трамп после завершения войны между Израилем и ХАМАСом призвал свою команду сосредоточиться на войне в Украине.

Так, он заявил, что нужно "разобраться Россией".

"Мы должны завершить это дело. Если ты не против, Стив (Уиткофф. - Ред.), давай сначала сосредоточимся на России, хорошо?" - отметил лидер США во время выступления в Кнессете.

Напомним, 13 октября Дональд Трамп заявил, что война в Секторе Газа завершена.

