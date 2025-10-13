Трамп назвав Орбана "чудовим лідером" та побажав перемоги на угорських виборах
Президент США Дональд Трамп побажав прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану успіху на майбутніх виборах 2026 року, назвавши його "чудовим лідером".
Про це Трамп сказав 13 жовтня на пресконференції в єгипетському місті Шарм-ель-Шейх у межах мирного саміту щодо Гази, інформує Цензор.НЕТ.
Американський президент наприкінці виступу кілька разів погукав угорського премʼєра на імʼя, сказавши, що "ми любимо Віктора", і назвавши його "переможцем" (англійською 'victor').
"Який чудовий хлопець. Ти фантастичний. Він чудовий лідер. Я знаю, що багато людей не згодні зі мною, але для мене важлива тільки моя думка. Я підтримав його на останніх виборах, і він виграв з перевагою у 28 балів. Тож цього разу ти досягнеш ще кращих результатів, якщо будуть нові вибори", - заявив Трамп.
Американський лідер додав, що в адміністрації США "ми тебе підтримуємо на 100%".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Що ж ви не робите ніх#я?
З Одного випуску ЦирковогоЕстрадного Факультету
А скільки їх на рік виготовляють?
А скільки їх є, окрім цього експонату?
https://militarnyi.com/uk/news/perspektyva-dlya-********-u-ssha-pokazaly-suhoputnu-puskovu-ustanovku-x-mav-dlya-tomahawk/
старий долбойо
- Зозуленько, не згірше й ти,-
Виводиш плавно так та рівно:
Співачки кращої у лісі не знайти!
- Тебе, кумасю мій, вік слухать я готова.
- А ти, красуне, забожусь,
Замовкнеш на хвилину - не діждусь,
Коли заллєшся знову...
Відкіль такий береться голосок?
Тонкий і чистий, як струмок!..
Такі усі ви, невеличкі зроду,
А спів - куди там солов'ю!
- Спасибі, кумоньку, за похвалу твою!
Та й ти ж співочу маєш вроду:
Куди там райським тим пташкам! -
Тут Горобець до них цвірінькнув: - Годі вам!
Як не хваліть себе, а я міркую,-
У вас обох поганий смак...
За що ж, спитаєте однак,
Зозуля Півня хвалить так?
("Зозуля й Півень" Іван Крилов)
поцілував у х...Орбана "чудовим лідером" та побажав перемоги на угорських виборах
Дивно, але Трамп чудовими називає виключно тих, хто його зневажає і позаочі рже над ним в колі інших «чудових» пацанів, таких як путін і сі з моді.