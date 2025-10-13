Трамп назвав Орбана "чудовим лідером" та побажав перемоги на угорських виборах

Президент США Дональд Трамп побажав прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану успіху на майбутніх виборах 2026 року, назвавши його "чудовим лідером".

Про це Трамп сказав 13 жовтня на пресконференції в єгипетському місті Шарм-ель-Шейх у межах мирного саміту щодо Гази, інформує Цензор.НЕТ.

Американський президент наприкінці виступу кілька разів погукав угорського премʼєра на імʼя, сказавши, що "ми любимо Віктора", і назвавши його "переможцем" (англійською 'victor').

"Який чудовий хлопець. Ти фантастичний. Він чудовий лідер. Я знаю, що багато людей не згодні зі мною, але для мене важлива тільки моя думка. Я підтримав його на останніх виборах, і він виграв з перевагою у 28 балів. Тож цього разу ти досягнеш ще кращих результатів, якщо будуть нові вибори", - заявив Трамп.

Американський лідер додав, що в адміністрації США "ми тебе підтримуємо на 100%".

