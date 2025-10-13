УКР
Трамп назвав Орбана "чудовим лідером" та побажав перемоги на угорських виборах

Трамп заявив, що Орбан є чудовим лідером

Президент США Дональд Трамп побажав прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану успіху на майбутніх виборах 2026 року, назвавши його "чудовим лідером".

Про це Трамп сказав 13 жовтня на пресконференції в єгипетському місті Шарм-ель-Шейх у межах мирного саміту щодо Гази, інформує Цензор.НЕТ.

Американський президент наприкінці виступу кілька разів погукав угорського премʼєра на імʼя, сказавши, що "ми любимо Віктора", і назвавши його "переможцем" (англійською 'victor').

"Який чудовий хлопець. Ти фантастичний. Він чудовий лідер. Я знаю, що багато людей не згодні зі мною, але для мене важлива тільки моя думка. Я підтримав його на останніх виборах, і він виграв з перевагою у 28 балів. Тож цього разу ти досягнеш ще кращих результатів, якщо будуть нові вибори", - заявив Трамп.

Американський лідер додав, що в адміністрації США "ми тебе підтримуємо на 100%".

Трамп у Єгипті підписав угоду щодо припинення вогню в Газі

Угорщина (2534) Трамп Дональд (7325) Орбан Віктор (663)
+11
Два чоботи пара.
13.10.2025 21:50 Відповісти
+9
Таке Враження що Всі оці Клоуни
З Одного випуску ЦирковогоЕстрадного Факультету
13.10.2025 21:51 Відповісти
+7
Чудовим підєром?, чи я неправильно прочитав?,,)
13.10.2025 21:50 Відповісти
Два чоботи пара.
13.10.2025 21:50 Відповісти
Московитською краще: "Два дєбіла - ето сіла!"
13.10.2025 22:04 Відповісти
Два чорти пара.
13.10.2025 22:05 Відповісти
Чоботи, чоботи з бугая,
Що ж ви не робите ніх#я?
13.10.2025 22:31 Відповісти
Чудовим підєром?, чи я неправильно прочитав?,,)
13.10.2025 21:50 Відповісти
Чудовий лідер! - такий собі Сусанін для Угорщини - може завести
13.10.2025 21:51 Відповісти
Якісь другани в нього з душком
13.10.2025 22:14 Відповісти
Таке Враження що Всі оці Клоуни
З Одного випуску ЦирковогоЕстрадного Факультету
13.10.2025 21:51 Відповісти
Чи Трамп часом не вчився в Трускавці?
13.10.2025 22:21 Відповісти
Якщо їх Вітя не преможе на майбутніх виборах 2026 року, хто ж нашому Петі буде гроши давати?)
13.10.2025 21:51 Відповісти
якому Петі можна детальніше?
13.10.2025 22:21 Відповісти
Зесрань на звробітках
13.10.2025 23:02 Відповісти
13.10.2025 21:52 Відповісти
Зашибісь.
А скільки їх на рік виготовляють?
А скільки їх є, окрім цього експонату?
13.10.2025 21:58 Відповісти
Головне, що є )) А масштабувати для Америки таке не дуже важко, а думаю.
13.10.2025 22:07 Відповісти
Ось тут всі подробиці:

https://militarnyi.com/uk/news/perspektyva-dlya-********-u-ssha-pokazaly-suhoputnu-puskovu-ustanovku-x-mav-dlya-tomahawk/
13.10.2025 22:08 Відповісти
Ця конструкція різко контрастує з системою Typhon, або Strategic Mid-range Fires System (SMRF) від Lockheed Martin. У виробі Lockheed також використано шасі HEMTT, проте пускова виконана у вигляді довгого 12-метрового ISO-контейнера, в якому розміщено чотири корабельні пускові комірки Mark 41. У Typhon комірки підіймаються з контейнера гідравлікою у вертикальне положення. Перевага X-MAV полягає в компактності: вона має значно менші габарити, вагу, кращу мобільність і легше маскується завдяки відносно невеликим розмірам. Окрім того, така пускова простіше у перезарядженні та загальній експлуатації через компактнішу конструкцію.
13.10.2025 22:10 Відповісти
Дурень думкою багатіє. Ще є ідіоти, які вірять у "Трамп прийде - порядок наведе".
13.10.2025 22:48 Відповісти
Translator

старий долбойо
13.10.2025 21:53 Відповісти
Знов рудого чорта перемкнуло?
13.10.2025 21:55 Відповісти
В Трампа всі покидьки "чудові" і "друзі".
13.10.2025 21:55 Відповісти
- Як, любий Півнику, співаєш ти чарівно!
- Зозуленько, не згірше й ти,-
Виводиш плавно так та рівно:
Співачки кращої у лісі не знайти!
- Тебе, кумасю мій, вік слухать я готова.
- А ти, красуне, забожусь,
Замовкнеш на хвилину - не діждусь,
Коли заллєшся знову...
Відкіль такий береться голосок?
Тонкий і чистий, як струмок!..
Такі усі ви, невеличкі зроду,
А спів - куди там солов'ю!
- Спасибі, кумоньку, за похвалу твою!
Та й ти ж співочу маєш вроду:
Куди там райським тим пташкам! -
Тут Горобець до них цвірінькнув: - Годі вам!
Як не хваліть себе, а я міркую,-
У вас обох поганий смак...
За що ж, спитаєте однак,
Зозуля Півня хвалить так?
("Зозуля й Півень" Іван Крилов)
13.10.2025 21:56 Відповісти
Таким чином трамп оголосив війну протистояння ЄС.
13.10.2025 21:58 Відповісти
Але цей виродок програє , такі закони біології
13.10.2025 22:00 Відповісти
Вибори українців в 19-му році приклад законам біології.
13.10.2025 22:04 Відповісти
Трамп назвав поцілував у х... Орбана "чудовим лідером" та побажав перемоги на угорських виборах
13.10.2025 22:00 Відповісти
Побажання від Трампа те саме, що насрав Орбану в кальсони...
13.10.2025 22:24 Відповісти
кремлівський агент , свояка агента не кине ...світом корисних ід* отів , рулить кремль ...китай спонсор ...демократія потроху видихається ,народи зневірилися в добро ,і це дуже погано !!!
13.10.2025 22:03 Відповісти
Це капець, в який час ми живемо-два дуже, дуже гарних лідера в двох адекватних країнах вибирають таких уйобків
13.10.2025 22:05 Відповісти
Трамп не бросает членов своей банды.
13.10.2025 22:11 Відповісти
Говноїди знаходять одне одного за запахом.
13.10.2025 22:16 Відповісти
Жесть.
Дивно, але Трамп чудовими називає виключно тих, хто його зневажає і позаочі рже над ним в колі інших «чудових» пацанів, таких як путін і сі з моді.
13.10.2025 22:20 Відповісти
Він не чудовий лідер,він гарний підар.
13.10.2025 22:26 Відповісти
два чудових прорашистських 3,14дорів.Один із США "трампон" ,а другий мадяр "віктор"
13.10.2025 22:31 Відповісти
Значить Орбану точно не світить перемога.
13.10.2025 22:33 Відповісти
Два мудака на проплаті від ***** .
13.10.2025 22:44 Відповісти
по методичке все ок
13.10.2025 22:45 Відповісти
 
 