9 579 93

Трамп: Встречусь с Путиным в Будапеште, чтобы положить конец "позорной" войне между РФ и Украиной

Президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин после разговора 16 октября договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны.

Об этом он написал в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

"Я только что завершил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, и он был очень продуктивным... Президент Путин и я встретимся в согласованном месте, Будапеште, Венгрия, чтобы обсудить возможность прекращения этой "позорной" войны между Россией и Украиной. Президент Зеленский и я встретимся завтра в Овальном кабинете, где обсудим мой разговор с президентом Путиным и многое другое. Я считаю, что сегодняшний телефонный разговор дал значительный прогресс", - написал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп подтвердил разговор с Путиным: Будет длительным

Кроме того, стороны, по словам Трампа, обсудили вопросы торговли между Россией и США после завершения войны. В конце разговора они договорились о встрече советников высокого уровня на следующей неделе. Американскую делегацию возглавит госсекретарь Марко Рубио.

Американский президент также рассказал, что Путин поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за ее "участие в делах, связанных с детьми", и отметил, что это сотрудничество будет продолжаться.

Путин также поздравил Трампа и Соединенные Штаты с "великим достижением мира на Ближнем Востоке", которое, как отметил российский лидер, "было мечтой на протяжении веков".

Трамп заявил, что этот успех, по его мнению, поможет в переговорах о прекращении войны между Россией и Украиной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Путин получил на саммите с Трампом "то, что хотел"

Трамп и Путин встретятся в Будапеште по Украине

Топ комментарии
+37
Ну це було зрозуміло с самого початку. Трапа водять як козла на мотузці. Біг по колу.
16.10.2025 20:26 Ответить
+32
От і кіздєц тамаГавкаВ
16.10.2025 20:24 Ответить
+21
Поцілуємо друг дружку в дупу, Орбан свічку потримає, Зеле собачий хер традиційний замість Томагавків.
16.10.2025 20:26 Ответить
От і кіздєц тамаГавкаВ
16.10.2025 20:24 Ответить
Скоріше за все буде обмін компромата(якоїсь частини) на відмову від томагавків. Для того рудий й розганяв. що от-от ... вже вирішується... та т.д.
16.10.2025 20:32 Ответить
Кусок хлеба отняли---не успел про тоже самое! Только со словом Там-отгав-кав!
16.10.2025 21:42 Ответить
До Орбана на посиденьки - в Анкориджі не набалакався?
16.10.2025 20:24 Ответить
А що, Угорщина вийшла з ЄС?
16.10.2025 20:44 Ответить
Тут цікаво, яким чином літак пуцина потрапить в аеропорт Будапешта.
16.10.2025 21:50 Ответить
Через будь яку країну - а хто відважиться його посадити?
16.10.2025 21:52 Ответить
16.10.2025 20:25 Ответить
🤣🤣🤣
16.10.2025 20:50 Ответить
Мене завжди шокувало, наскільки народ тупий.
Якщо такі ідіотські заголовки працюють, значить народ клікає.
Для мене такі заголовки це стоп-сигнал - не вступи в гімно
16.10.2025 21:41 Ответить
Ну це було зрозуміло с самого початку. Трапа водять як козла на мотузці. Біг по колу.
16.10.2025 20:26 Ответить
Трамп ніхто не водить. Водять вони нас Трамп з Путіним - тому дебіли ми
16.10.2025 21:46 Ответить
Поцілуємо друг дружку в дупу, Орбан свічку потримає, Зеле собачий хер традиційний замість Томагавків.
16.10.2025 20:26 Ответить
От не треба так радіти з собачого хера.
16.10.2025 20:42 Ответить
У Трампа после каждого разговора с другом из москвы прогресс. Вопрос в чем, на ходе войны не сказывается.
16.10.2025 20:27 Ответить
Ви ще не звикли? Чого ви очікуєте від агента гебні "краснова"?
16.10.2025 20:48 Ответить
Томагавки відпали, і до зустрічі в Будапешті можно виносить енергетику і нафтогазову систему України. Знову рудого поводили лицем по столу
16.10.2025 20:28 Ответить
В першу чергу поводили нас, а потім вже рудого
16.10.2025 21:12 Ответить
А ви не ведіться на казочки,, єдиний тєлємарафон і на веірні гундосики.
16.10.2025 21:47 Ответить
Тут ещё одна деталька издалека вылезет. Если и правда что то сложиться в Будапеште, то жаба торбан-орбан заработает шанс на выборах в Венгрии по весне 26г опять удержаться!
16.10.2025 21:46 Ответить
Жаба буде на підтанцовці.
16.10.2025 20:28 Ответить
Война не закончится без возврата территорий и платы за весь нанесенный ущерб!!!
16.10.2025 20:30 Ответить
срала, мазала глини не хватило. ***** вилізував дупу трампону і той вже поплив, як лайно в оболонці.
16.10.2025 20:31 Ответить
та вже і останьому ід* оту зрозуміло , шо поки 🤡 з дермаком при владі в Україні ,війни кінець не близько, ху* томагавки і х* й вам % мир в найблищий час...
16.10.2025 20:32 Ответить
Такі діла Зеля - забаламутив мені бошку володья - буде дубль -2
16.10.2025 20:32 Ответить
А що хіба Угорщина не ратифікувала римський статут ? тому військового злочинця мають право заарештувати ,але це орбан він на це не піде ,про що можна домовитись з кривавим терористом ,впевнений він не піде на жодні компроміси ,єдине що його може зупинити це крах російської економіки і соціальний вибух або зупинка просуваня рашистів і нанесені орді втрат від яких вони не могли оговтатись.
16.10.2025 20:33 Ответить
Кудой ***** туди летіти буде? Північний потік під водою дістали, а в небі десь літають наші рожеві Фламінго. Переживаю, що б вирій з червоною доріжкою не переплутали.
16.10.2025 20:33 Ответить
Сильно, потужно!
16.10.2025 20:54 Ответить
Над Бучей пусть }{уйло полетает.
16.10.2025 21:34 Ответить
Телефонні теревені Трампа з путлєром не дають ніякого прогресу. Прогрес можливий, коли після ніщивних ударів томагавками путлєр наполегливо телефонуватиме Зеленському.
16.10.2025 20:34 Ответить
Трамп наче не през США а флюгер - звідки вітер повіє - туди й показує
16.10.2025 20:36 Ответить
Ну видимо это последний шанс Трампа понять что путин *****, если ботексная кремлёвская крыса и на этот раз кинет Рыжего, то парламентские выборы республиканцы просрут однозначно и тогда Томагавки скорее всего точно передадут Украине. Тут ещё важен расклад по экономике на болотах и если ей гайки, то ***** придётся включать заднюю.
16.10.2025 20:36 Ответить
Щоб хоч щось пойнять, людині треба мозги. А у трумпа їх не було і немає.

І вже й не буде.
16.10.2025 21:25 Ответить
Дуже добре. Нептуни туди долітають?
16.10.2025 20:36 Ответить
Нічого хорошого, затяжка часу на пустопорожні переговори
16.10.2025 20:36 Ответить
За два тижні будемо з Томагавками
16.10.2025 20:37 Ответить
Тома буде гавкати.
16.10.2025 20:41 Ответить
І авіаносцем "Честер Німіц".
16.10.2025 20:56 Ответить
***** "слабкі на лобок", а Деменцій "слабкий на *****". Це речі одного порядку в основі яких лежить продажність.
16.10.2025 20:37 Ответить
А лохи думали, що рудий брехло дасть Україні ракети. Які ракети, рудий ручна шавка пуйла.
16.10.2025 20:39 Ответить
Навіщо Будапешт, їдь у Мінськ. Бульбафюрер аж тремтить в очікуванні.
16.10.2025 20:40 Ответить
Не підказуйте. Бо це явно не остання зустріч.
16.10.2025 21:11 Ответить
ого, неужели наконец дождались конец?
16.10.2025 20:41 Ответить
Ти чекав на конєц? Чий?
16.10.2025 21:13 Ответить
КАрочЄ агЄнт "КрасноФФ" отримав від шеХВа ***** всі інструкції та месенжі на завтрашню зустріч з Зе
16.10.2025 20:41 Ответить
А на пуя в такому разі боневтік у Вашінгтон попреться?
16.10.2025 20:42 Ответить
От вам і тамагавки. ***** ще й Тампона в Будапешт заманило намікаючи на будапештські угоди
16.10.2025 20:42 Ответить
Ще й назвало розмову з ****** продуктивною млять... ***** ще подарує Тампону портрет, а Меланії з десяток вкрадених дітей і Тампон розімліє і знову буде називати ***** ліпшим другом а Зеленського цькувати за те що не хоче капітулювати заради "миру"
16.10.2025 20:48 Ответить
От би "фламінго"влаштувало " лебедине озеро"
16.10.2025 20:43 Ответить
Дурень думкою багатіє.
16.10.2025 21:14 Ответить
А поляки літак ***** пропустять через свою територію?
16.10.2025 20:45 Ответить
Якщо Донні побажає - аж бігом. Як дитина, їй-Бо.
16.10.2025 21:15 Ответить
Якщо їм відіб'є пам'ять про "авіатрощу" під Смоленськом, то без питань...
16.10.2025 21:45 Ответить
Американський сором. День бабака trump edition .
16.10.2025 20:47 Ответить
Цікаво а як куйло попаде в Будапешт,яка країна відкриє цьомі маньяку повітряний простір??
16.10.2025 20:47 Ответить
Ви наївний? Чи тупий? Кому треба бути звинуваченим головним світовим неадекватом у зриві "миру"? Це ж в куйла гумор такий - шо воно прилетить у центр Європи, і всі це з'їдять. Бо хто ж проти нього з рудим?
16.10.2025 21:17 Ответить
Тобто - на підході ще один приступ амнезії аля "онхарошийпарєнь"...
16.10.2025 20:47 Ответить
Взоржал
16.10.2025 20:48 Ответить
Нипоняф....так а ОРДЕР? ...аж нивдобно
16.10.2025 20:49 Ответить
Це куйлівський стьоб такий, добре розрахований. Шо от ми з рудим, і хто проти нас? Який там ваш всратий ордер?
16.10.2025 21:18 Ответить
...це все значить, що загальмуються поставки вже оплаченої зброї ще на лекілька тижднів, щоб дружбану валодє боляче не зробили.
.. пу буде вимагати віддати йому ЗАЕС з прилеглими територіями і багато ще чого...
мабудь погодиться на паузу, щоб перегрупуватися, ракет піднакопити, адже його вимога про демілітаризацію України нікуди не дінеться
...прикро все це затягування часу - знов козир для вбивці
Ще пу і Меланію похвалив за дітей... цинізм повний: що заважає пу цих дітей випустити з рашистського раю.
16.10.2025 20:51 Ответить
Тому рудий і zeлений клоуни тягнуть резину, дають час для захоплення ****** територій...По всім розрахункам ***** вже давно мусив захопити 4 області але кишка тонка...не получається у нього це швидко робити, тому весь оцей цирк і існує...
16.10.2025 20:51 Ответить
Мало часу було на Алясці? Заскучав за любімкою???
16.10.2025 20:51 Ответить
Знов нащадки солдат США яки разом з союзниками перемогли Гитлера та фашизм будуть червону доріжку розстілати перед нео Гітлером рашистом *****? Який сором.
16.10.2025 20:51 Ответить
все так, тільки ***** навіть і близько до гітлера не дотягує, гітлер воював, ***** був дешевою шльондрою в кдб, гітлер підняв німеччину з днища веймарської республіки, у ***** люди топляться у вуличних сортирах.
16.10.2025 21:04 Ответить
Хіба це зменшує сором яким солдати США себе вже покрили та ще покриють?
16.10.2025 21:10 Ответить
Та ні, це навіть гірше, ніж якби ***** був як гітлер.
16.10.2025 21:14 Ответить
...соромом покрив себе не солдат, а той, хто приказав цю червону доріжку стелити...
тільки забракувало оркестру н щоб марш Мендельсона зіграв...
16.10.2025 21:50 Ответить
Знов з-за океана глибока тиша. Агов, експєрди, де ваша оптимістична аналітика?
16.10.2025 20:52 Ответить
Замість Томагавків,ЗЄльониш отримає шершавим по-губах.
16.10.2025 20:52 Ответить
Гундосого в черговий раз розвели два маразматики старпери.
16.10.2025 20:53 Ответить
Последнее слово все-равно за Володей! Завтра Зеленский вправит трампу мозги наставит его на путь истинный и тот сразу даст приказ ударить Томагавками по белокаменной! Верим в нашего Володю незламного!
16.10.2025 20:55 Ответить
Якщо їрмак його пустить в кімнату
16.10.2025 21:14 Ответить
Про рудого п...са шось буде? Чи очко жим-жим?
16.10.2025 21:20 Ответить
Пуйло знову наобіцяло, набрехало, одним словом - обдурило Трампа. Ніяких санкцій і ''Томагавок'' не буде. Будуть ворожі ракети, дрони і далі знищувати Україну. Бо потрібно було з 2019 року готуватися до війни, до захисту держави, а не закатувати все у ''Велике крадівницство''. Нікому ми не потрібні, допоки самі себе не захистимо. Питання: ''А чим?''. Виходить, що тільки асфальтом і марафоном.
16.10.2025 20:55 Ответить
До 19 й готувалися і ***** на Мінських крутилося, поки українці по безвізу каву у Відні пили. Але ж їм набрид барига зі свинарчуками, повільні реформи, повільний шлях до ЄС, та й від війни (якої в очі 90% не бачили!0 вони усталі. І обрали по пріколу клоуна, щоб хоч паржать.... Тепер вся нація виригує кров'ю і смертями ржання купи імбецилів.
16.10.2025 21:08 Ответить
А пони бегают по кругу.Трам просто НЕ обучаемый.
16.10.2025 21:06 Ответить
В нього просто інше цілепокладання. Це ви необучаємі. А він свій ґешефт із партнером Володєю зробить.
16.10.2025 21:21 Ответить
На жаль пукін був прав коли казав що трамп гоне понти на рахунок томагавків. Все таки понти.
16.10.2025 21:09 Ответить
А де результати роботи наших дипломатів, щоб схилити президента США на наш бік? Хоча про яких я дипломатів, там одні зашкварені прокурори і сексологині.
16.10.2025 21:11 Ответить
Ти зараз серйозно? Про дипломатів?
16.10.2025 21:22 Ответить
99.99% що путя знову обмахлює невдаху лауреата .
16.10.2025 21:14 Ответить
Ось і результат дипломатичної "роботи" їрмакаки
16.10.2025 21:15 Ответить
https://t.me/DmitryKorneychuk/13601 ДмК. Эпическая битва «95-го квартала» и «Мосфильма» подходит к кульминации…
16.10.2025 21:17 Ответить
https://t.me/DmitryKorneychuk/13607 ДмК. Для тех, кто не понял, мы сейчас наблюдаем рекламную кампанию «томагавков». Как ранее - рекламу ПВО «Пэтриот».
16.10.2025 21:19 Ответить
История с «томагавками» - это был совместный балаган Трампа и Путина.
16.10.2025 21:21 Ответить
тра біля будапешту на аеродромі терміново пару стингерів для мякої посадки ху..й ..ла))) Малюк, ти де?
16.10.2025 21:29 Ответить
Тобто ганебна війна не ганебне ***** що таке робить, а якась така війна яка звалилася з марсу на землю трясця !
16.10.2025 21:31 Ответить
...але...замість пу прийде мабудь ще більш отморожений: якщо би пу не мав підтримку свого вузького і широкого кола... то був би вже давно десь далеко від кремля, навіть на концерті кабдзона...
16.10.2025 21:43 Ответить
Трамп: Зустрінуся з Путіним у Будапешті
------------------------------------------------------------
А почему не в Гааге?
16.10.2025 21:31 Ответить
...ми - я і пу покладемо край цій ганебній війни...
А українців запитали?
...пу наполягая на добровільній капітуляції України, демілітаризації і ін.абсурду...
і звинувачує Україну в тому, що вона пручається геноциду...
...да уж, несладко буде завтра Зе...
Щодо Гази: да, супер, що живих заручников вдалося звільнити, це +++ але чи роззброїться хамас? Наврядчи: тоб то до втілення наступних пунктів плану тр... все в густому тумані. А без роззброжння хамасу бойові дії не вщухнуть.
16.10.2025 21:32 Ответить
16.10.2025 21:45 Ответить
Трамппампідур в Будапешті знову отримає перед очами два шари гуд бойа ботоксного ,а Ойбаран в ролі євнуха, буде водити тухлого вужа господаря по старечим варгам рудого миротворця.
16.10.2025 21:48 Ответить
 
 