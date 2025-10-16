Трамп: Встречусь с Путиным в Будапеште, чтобы положить конец "позорной" войне между РФ и Украиной
Президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин после разговора 16 октября договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны.
Об этом он написал в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.
"Я только что завершил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, и он был очень продуктивным... Президент Путин и я встретимся в согласованном месте, Будапеште, Венгрия, чтобы обсудить возможность прекращения этой "позорной" войны между Россией и Украиной. Президент Зеленский и я встретимся завтра в Овальном кабинете, где обсудим мой разговор с президентом Путиным и многое другое. Я считаю, что сегодняшний телефонный разговор дал значительный прогресс", - написал он.
Кроме того, стороны, по словам Трампа, обсудили вопросы торговли между Россией и США после завершения войны. В конце разговора они договорились о встрече советников высокого уровня на следующей неделе. Американскую делегацию возглавит госсекретарь Марко Рубио.
Американский президент также рассказал, что Путин поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за ее "участие в делах, связанных с детьми", и отметил, что это сотрудничество будет продолжаться.
Путин также поздравил Трампа и Соединенные Штаты с "великим достижением мира на Ближнем Востоке", которое, как отметил российский лидер, "было мечтой на протяжении веков".
Трамп заявил, что этот успех, по его мнению, поможет в переговорах о прекращении войны между Россией и Украиной.
Якщо такі ідіотські заголовки працюють, значить народ клікає.
Для мене такі заголовки це стоп-сигнал - не вступи в гімно
І вже й не буде.
.. пу буде вимагати віддати йому ЗАЕС з прилеглими територіями і багато ще чого...
мабудь погодиться на паузу, щоб перегрупуватися, ракет піднакопити, адже його вимога про демілітаризацію України нікуди не дінеться
...прикро все це затягування часу - знов козир для вбивці
Ще пу і Меланію похвалив за дітей... цинізм повний: що заважає пу цих дітей випустити з рашистського раю.
тільки забракувало оркестру н щоб марш Мендельсона зіграв...
А почему не в Гааге?
А українців запитали?
...пу наполягая на добровільній капітуляції України, демілітаризації і ін.абсурду...
і звинувачує Україну в тому, що вона пручається геноциду...
...да уж, несладко буде завтра Зе...
Щодо Гази: да, супер, що живих заручников вдалося звільнити, це +++ але чи роззброїться хамас? Наврядчи: тоб то до втілення наступних пунктів плану тр... все в густому тумані. А без роззброжння хамасу бойові дії не вщухнуть.