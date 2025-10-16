Трамп: Встречусь с Путиным в Будапеште, чтобы положить конец "позорной" войне между РФ и Украиной

Президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин после разговора 16 октября договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны.

Об этом он написал в соцсети Truth Social

"Я только что завершил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, и он был очень продуктивным... Президент Путин и я встретимся в согласованном месте, Будапеште, Венгрия, чтобы обсудить возможность прекращения этой "позорной" войны между Россией и Украиной. Президент Зеленский и я встретимся завтра в Овальном кабинете, где обсудим мой разговор с президентом Путиным и многое другое. Я считаю, что сегодняшний телефонный разговор дал значительный прогресс", - написал он.

Кроме того, стороны, по словам Трампа, обсудили вопросы торговли между Россией и США после завершения войны. В конце разговора они договорились о встрече советников высокого уровня на следующей неделе. Американскую делегацию возглавит госсекретарь Марко Рубио.

Американский президент также рассказал, что Путин поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за ее "участие в делах, связанных с детьми", и отметил, что это сотрудничество будет продолжаться.

Путин также поздравил Трампа и Соединенные Штаты с "великим достижением мира на Ближнем Востоке", которое, как отметил российский лидер, "было мечтой на протяжении веков".

Трамп заявил, что этот успех, по его мнению, поможет в переговорах о прекращении войны между Россией и Украиной.

