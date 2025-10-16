РУС
Трамп подтвердил разговор с Путиным: Будет длительным

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что прямо сейчас разговаривает с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом он написал в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас я разговариваю с Путиным. Разговор продолжается, он длинный. Я, как и Путин, сообщу о его содержании после его завершения. Спасибо за внимание к этому вопросу", - добавил Трамп.

Разговор Трампа и Путина 16 октября

путин владимир (32300) Трамп Дональд (6805)
Топ комментарии
+11
Мабуть після розмови гадаст другу ще 2 тиждня яки розтягнуться на три місяця.
16.10.2025 18:36 Ответить
+11
рудий заліпить, шо це була пречудова розмова із ******
сюр...
16.10.2025 18:36 Ответить
+10
Зеля может уже не ехать в США походу, хороший парень скажет я до НГ захвачу Донбасс и закончу войну, не надо санкции и томагавки
16.10.2025 18:49 Ответить
Голубки будуть щебетати по телефону. Нарешті вони можуть поспілкуватись після такого довгого розлучення. Звісно розмова буде довгою..
16.10.2025 18:38 Ответить
У путлєра туз в рукаві
16.10.2025 18:38 Ответить
рудий скучив за ху"лом

щось давно не спілкувався
16.10.2025 18:39 Ответить
"Нет у вас методов против Кости Сапрыкина"???
16.10.2025 18:40 Ответить
ПАдАШді, вАлоДЬЯ, я Шас в Твітну Шо с тАбой базарю... Ну десь приблизно так?
16.10.2025 18:42 Ответить
Зеля может уже не ехать в США походу, хороший парень скажет я до НГ захвачу Донбасс и закончу войну, не надо санкции и томагавки
16.10.2025 18:49 Ответить
шефф скажет своему холую что нужно говорить Зеленскому...
16.10.2025 18:50 Ответить
..знову Трамп дає промаху!
16.10.2025 18:52 Ответить
Пункт 1. Доклад.
Пункт 2. Слухати наступний план.
16.10.2025 18:54 Ответить
Краснов.
16.10.2025 18:54 Ответить
Якщо ця розмова буде в плюс Україні, буду підтримувати тих, кто хоче щоб сквер імені Трампа з'явився в Чернігові.)
16.10.2025 18:54 Ответить
Краще перейменувати якийсь ринок, чи базар, бо по суті саме те.
16.10.2025 19:55 Ответить
все будет о ни о чем
16.10.2025 18:58 Ответить
наша песня хороша начинай спочатку і так по колу
16.10.2025 19:19 Ответить
Сєкас по телефону у вашому віці буде тривалим, дуже тривалим.
16.10.2025 19:23 Ответить
Черговий тривалий пісділс.
16.10.2025 19:26 Ответить
Трамп, перед встречей с Зеленским, пройдёт инструктаж?
16.10.2025 19:32 Ответить
"Розмова триває, вона довга." (с)

Невже ботоксний почав не з пєчєнєгів та половців, а від створення Всесвіту навколо московських боліт 13млрд років тому?
16.10.2025 19:34 Ответить
Дожилися... Долю цивілізації вирішують садизм і деменція...
16.10.2025 19:54 Ответить
 
 