Трамп подтвердил разговор с Путиным: Будет длительным

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что прямо сейчас разговаривает с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом он написал в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас я разговариваю с Путиным. Разговор продолжается, он длинный. Я, как и Путин, сообщу о его содержании после его завершения. Спасибо за внимание к этому вопросу", - добавил Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп и Путин сегодня вечером проведут телефонный разговор, - Axios