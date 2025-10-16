Трамп подтвердил разговор с Путиным: Будет длительным
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что прямо сейчас разговаривает с главой Кремля Владимиром Путиным.
Об этом он написал в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас я разговариваю с Путиным. Разговор продолжается, он длинный. Я, как и Путин, сообщу о его содержании после его завершения. Спасибо за внимание к этому вопросу", - добавил Трамп.
сюр...
щось давно не спілкувався
Пункт 2. Слухати наступний план.
Невже ботоксний почав не з пєчєнєгів та половців, а від створення Всесвіту навколо московських боліт 13млрд років тому?