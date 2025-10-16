РУС
Трамп и Путин сегодня вечером проведут телефонный разговор, - Axios

Разговор Трампа и Путина состоится 16 октября.

Президент США Дональд Трамп проведет в четверг, 16 октября, телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Они обсудят войну РФ против Украины.

Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Разговор состоится за день до того, как Трамп примет президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме.

Трамп и Зеленский обсудят возможность получения Украиной дальнобойных ракет Tomahawk.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп стал более благосклонным к Украине после саммита с Путиным на Аляске, - Politico

На прошлой неделе Трамп заявил, что сообщил Зеленскому о том, что может выдвинуть Путину новый ультиматум: либо Россия проведет серьезные мирные переговоры, либо Украина получит ракеты Tomahawk.

Інструктаж?
16.10.2025 17:21 Ответить
Звичайно, агЄнт ''КрасноФФ'' повинен же знати шо обіцяти Зеленському.
16.10.2025 17:23 Ответить
***** вчергове набреше три короба та наобіцяє три купи
рудий донні вчергове заліпить, шо вірить свому другу *****
усе за колом
16.10.2025 17:23 Ответить
Ну все. Про томагавки можна забути. Зараз знов почнеться ця тягомотина з вітьком, нові два тижні, побачимо, у мене з путіним завжди були гарні відносини і т.д.
16.10.2025 17:24 Ответить
Опять пустая трата времени
16.10.2025 17:24 Ответить
Знову обмінюватися вподобайками?
16.10.2025 17:25 Ответить
Наш Вова за неделю по межгороду уже сумму наговорил, теперь кацапского вовика на межгород разводят?
16.10.2025 17:26 Ответить
Трамп пуйлу : - пряники скінчились , залишились Томагавки
16.10.2025 17:26 Ответить
хто ними шмаляти буде? з чого?
16.10.2025 17:29 Ответить
є мобільні пускові
16.10.2025 17:30 Ответить
цілих дві батареї, на озброєнні us army
хто шмаляти буде?
16.10.2025 17:31 Ответить
16.10.2025 17:41 Ответить
це все гарно, тіко от скіки наші на ф-16 вчилися? а на петріот?
хтось з Воїнів ЗСУ вже розпочав навчання?
16.10.2025 17:43 Ответить
ту все просто натиснув кнопку і всйо
16.10.2025 17:44 Ответить
усе зрозуміло
сумно
16.10.2025 17:45 Ответить
їх там як мух
16.10.2025 17:42 Ответить
муха летить сама, а ракети треба маршрутизувати/наводити, запускати
де речі, а як муха на стелю сідає: через крило чи через голову?
16.10.2025 17:44 Ответить
все це прилагається
16.10.2025 17:46 Ответить
рожеві окуляри занадто дорого коштують
16.10.2025 17:47 Ответить
Last Resort
16.10.2025 17:28 Ответить
Знову виходить що Трамп так і не зрозумів що розмови з воєним злочинцем терористом путіном нічого доброго не несуть ,значить завтрішня розмови Зелі буде марною і ні про що.
16.10.2025 17:29 Ответить
Last Resort
16.10.2025 17:31 Ответить
А що переживати з цого дзвінка,завтра ж будуть запропоновані потужним "креативні" договори
16.10.2025 17:31 Ответить
Знову тільки бла-бла-бла...Невтомна праця !
16.10.2025 17:38 Ответить
ну тут будет база, или рашке дадут 2 недели или 50 дней чтоб провести серьезные переговоры
16.10.2025 17:41 Ответить
Рыжий будет дрессировать крысу плешивую ежели крыса не поймёт, ей томагавком раскрошат чердак...
16.10.2025 17:41 Ответить
Як показала практика, екзорцист із Трампа поганенький - потім тижнями струшує чортів з плечей
16.10.2025 17:45 Ответить
Цікаво хто її замовив?
16.10.2025 17:49 Ответить
Вам все ще цікаво? Але результат відомий усім заздалегідь.
16.10.2025 18:03 Ответить
Так, цікаво.
Тим хто живе в Україні, ці новини як з іншої планети
16.10.2025 18:04 Ответить
Ні , ну це вже точно дурдом "Веселка"... Сьогодні обговорить із пацієнтом , як його неболяче лікувати , а назавтра буде чергове шапіто із дедлайном .
16.10.2025 17:49 Ответить
Розмова буде "суперпродуктивна" і "прекрасна"... Це при тому, що Трамп не знає російської, а Путін -англійської... І їх перекладачі не розумітимуть "політичних діалектів" одн одного ...
16.10.2025 17:55 Ответить
Звірять годинники?
16.10.2025 17:55 Ответить
Тампон посовітується з шефом чи можна Зеленському давати Тамагавки. ***** знову назве Тампона найвеличнішим і найкрасивішим кандидатом на нобелівську премію. І Тампон попливе і знову назве ***** гарним хлопцем який хоче миру. Це просто пздц якийсь
16.10.2025 17:57 Ответить
Краснов.
16.10.2025 18:00 Ответить
"краснову" треба "пасавєтаваца с шефом".
16.10.2025 18:01 Ответить
Що знову???? Рудий не велись на пропозиції *****, бо знову тебе обдурить!!!
16.10.2025 18:26 Ответить
Отчёт агента Краснова.
16.10.2025 18:38 Ответить
 
 