Трамп и Путин сегодня вечером проведут телефонный разговор, - Axios

Президент США Дональд Трамп проведет в четверг, 16 октября, телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Они обсудят войну РФ против Украины.

Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Разговор состоится за день до того, как Трамп примет президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме.

Трамп и Зеленский обсудят возможность получения Украиной дальнобойных ракет Tomahawk.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп стал более благосклонным к Украине после саммита с Путиным на Аляске, - Politico

На прошлой неделе Трамп заявил, что сообщил Зеленскому о том, что может выдвинуть Путину новый ультиматум: либо Россия проведет серьезные мирные переговоры, либо Украина получит ракеты Tomahawk.